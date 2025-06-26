Не ждет, пока сработает правило, а самостоятельно ищет отклонения. Как Elastic AI защищает от киберугроз

У вашей компании точно есть SIEM, антивирус и четко определенные политики безопасности. Кажется, вы все сделали правильно, но статистика говорит об обратном. По данным IBM Security, более 45% современных атак остаются незамеченными, а стоимость одного инцидента выросла до $4,5 млн.

В чем проблема? Ответ прост: старые инструменты не успевают за новыми угрозами. Системы, которые полагаются на ручную настройку корреляционных правил, часто пропускают сложные и новые атаки – те, которые не вписываются в стандартные сценарии. Это создает большую нагрузку на команды безопасности и открывает возможности для злоумышленников.

В партнерском тексте рассказываем, какой инструмент может вам пригодиться, если вы хотите меньше рисков и потерь для бизнеса.

Elastic Security – реальная аналитика, а не простое логирование

Платформа Elastic Security предлагает бизнесу кардинально иной подход. Это не просто SIEM, а интеллектуальный инструмент, который сочетает мощный мониторинг, искусственный интеллект и машинное обучение (ML). Он может обнаруживать даже те угрозы, которые до этого никогда не встречались. Раньше эксперты компании IT Specialist знакомили читателей с Elastic более подробно.

Elastic не ждет, пока сработает правило, а самостоятельно ищет любые отклонения от нормы, анализирует поведение пользователей и систем, а также выявляет аномалии в режиме реального времени.

Для бизнеса это означает выявление zero-day attack (атаки нулевого дня), раннее оповещение о многоэтапных цепных атаках и минимум ложных срабатываний.

Конкретные выгоды для бизнеса от Elastic Security

Для бизнеса, который внедрит Elastic Security, это открывает множество новых возможностей, например:

меньше рисков и меньше потерь: компании, которые используют искусственный интеллект в защите, реагируют на угрозы на 60–70% быстрее, а ущерб от инцидентов у них на $1,76 млн ниже

минимум ложных тревог: Elastic уменьшает нагрузку на аналитиков до 50%, освобождая их время для действительно важных задач;

контекст вместо шума: вы получаете связную картину событий, автоматическую группировку инцидентов и приоритизацию вместо тысячи сообщений без важного содержания;

гибкое масштабирование: платформа обрабатывает терабайты логов в реальном времени, поэтому решение подходит как небольшим компаниям, так и крупным корпорациям.

Кроме того, по оценке Gather, Elastic внедряется на 30% быстрее, чем классические SIEM-решения – и все это без перестройки инфраструктуры.

Elastic AI: в чем особенность модели

В основе Elastic лежат модели машинного обучения, которые постоянно анализируют поведение пользователей и систем. Например, если обычный пользователь вдруг подключается ночью из другой страны, это аномалия. А если одна и та же учетная запись пересылает большое количество данных, то есть риск утечки.

Elastic фиксирует эти отклонения и дает предупреждение, и главное – с ним есть время на реакцию еще до того, как угроза превратится в инцидент.

Бизнес видит эффект

Компании, которые уже перешли на решения от Elastic, получают:

экономию на человеческих ресурсах, потому что большинство рутинных задач автоматизированы;

лучший контроль над доступом, особенно в сочетании с Zero Trust;

повышение доверия со стороны клиентов и партнеров;

минимизацию репутационных рисков, связанных с утечками или атаками.

С IT Specialist просто начать уже сегодня

Развернуть Elastic Security самостоятельно возможно, но гораздо эффективнее и быстрее делать это с помощью профессионалов, которые прошли этот путь десятки раз.

IT Specialist – это украинская компания-интегратор, которая не просто продает решение от Elastic, а строит вокруг него полноценную систему безопасности – с подключением к источникам данных, настройкой моделей ML, интеграцией с Microsoft Defender, ZTNA, SOC-процессами и подготовкой аналитиков к работе с новым инструментом.

Хотите увидеть, как Elastic изменит ваш подход к безопасности? Посетите сайт IT Specialist и получите консультацию о том, как быстро и эффективно интегрировать интеллектуальные решения для вашего бизнеса.

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Это партнерский материал. Информацию для этого материала предоставил партнер.

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