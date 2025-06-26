Ноутбук нагрелся как утюг? Объясняем, почему и как стоит спасти его прямо сейчас

Жаркая погода становится настоящим испытанием не только для нас, но и для техники. Если вы заметили, что ваш ноутбук стал более шумным, работает медленнее или буквально обжигает ладони – это не просто дискомфорт. Перегрев опасен для состояния вашего устройства, но с этим можно справиться.

В партнерском материале с GamePro мы собрали практические советы, которые помогут избежать перегрева.

Почему ноутбук перегревается

Причин может быть несколько:

Пыль и грязь внутри корпуса. Вентиляторы втягивают воздух, а с ним и частицы пыли, которые со временем блокируют охлаждение.

Недостаточная вентиляция. Когда ноутбук стоит на диване или коленях, его вентиляционные отверстия перекрываются.

Интенсивные нагрузки. Игры, видеомонтаж, 3D-моделирование, одновременная работа множества программ.

Высокая температура в помещении. Если на улице +30°C и выше, система охлаждения просто не справляется.

Что будет, если ноутбук постоянно перегревается

Это может показаться мелочью, но последствия перегрева серьезные:

Троттлинг. Процессор или видеокарта снижают частоту, чтобы не перегреваться, и вы теряете производительность.

Износ компонентов. Постоянное тепло ускоряет деградацию термопасты, снижает ресурс аккумулятора и SSD.

Неожиданные отключения. В критических ситуациях система может просто выключиться или перезагрузиться.

Повреждения. В худшем случае может выйти из строя материнская плата или видеокарта.

Как охладить ноутбук летом: 5 практических решений

Очистите устройство от пыли. Если вы не делали этого больше года, пора обратиться в сервис. Замените термопасту. Особенно актуально для старых моделей (2+ года). Используйте ноутбук на твердой поверхности. Забудьте про одеяла, подушки и колени. Настройте энергосбережение. Снизьте нагрузку: ограничьте фоновые процессы, уменьшите яркость, активируйте режим энергосбережения. Используйте охлаждающую подставку. Это простое, доступное и эффективное решение, особенно если вы работаете из дома или играете.

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Что выбрать: обзор моделей GamePro

Бренд GamePro хорошо известен среди пользователей геймерской периферии и предлагает множество различных охлаждающих подставок для ноутбуков – от компактных решений до настоящих «монстров» производительности. Все модели совместимы с ноутбуками диагональю до 17,3 или даже 19 дюймов.

GamePro CP1090 – максимум возможностей

GamePro CP1090 – мощная охлаждающая подставка с 13 вентиляторами (10×60 мм + 3×80 мм). Они работают на скорости до 2550 об/мин и создают воздушный поток до 2 м³/мин при уровне шума до 25 дБ.

Производитель предусмотрел девять уровней регулировки высоты, LCD-дисплей для управления скоростью, 10 режимов RGB-подсветки, два USB-порта и съемный держатель для смартфона. GamePro CP1090 – это максимальная эффективность в сочетании с комфортом.

GamePro CP950 – тихая сила с интеллектом

GamePro CP950 – эффективная охлаждающая подставка для ноутбуков и планшетов с диагональю от 14 до 19 дюймов. Оснащенная большим вентилятором 140 мм с регулируемой скоростью (300–2200 об/мин), она обеспечивает стабильное охлаждение даже при высокой нагрузке.

У подставки есть семь уровней регулировки угла наклона (20–45°) для комфортной работы, а также защита от пыли, дисплей, USB-порты, уплотнительная прокладка и съемный держатель для смартфона. GamePro CP950 сочетает удобство, функциональность и надежность.

GamePro CP660 – мощная и универсальная

GamePro CP660 – универсальная охлаждающая подставка с шестью вентиляторами 70 мм, которые работают на скорости до 2400 об/мин и обеспечивают равномерное охлаждение всей поверхности ноутбука.

У модели есть пять уровней регулировки высоты, сенсорное управление RGB-подсветкой, два USB-порта и держатель для смартфона. GamePro CP660 идеально подходит для работы, учебы и гейминга.

GamePro CP560 – компактная производительность

Удобная и надежная подставка для повседневного использования. Оснащена одним большим вентилятором (125 мм) и четырьмя меньшими (60 мм), хорошо справляется с охлаждением даже при нагрузке. Скорость можно регулировать (от 1170 до 3200 об/мин), а поток воздуха достигает 1,8 м³/мин.

У подставки пять уровней высоты, LED-подсветка, два USB-порта, и она выполнена из прочных материалов – ABS-пластика и металлической сетки. Идеальна для офисного или мультимедийного ноутбука.

OfficePro LS320HUB – для работы без перегрева

OfficePro LS320HUB – компактная подставка для ноутбука с пассивным охлаждением, которая помогает избежать перегрева и лишнего шума. Благодаря алюминиевому корпусу тепло отводится естественным образом, без вентиляторов.

Подставка подходит для ноутбуков до 15,5 дюйма, у нее шесть уровней наклона, она легко складывается и не занимает много места. В нее встроен USB-хаб (2×USB-A, 1×USB-C выход, 1×USB-C вход), что позволяет подключать различную периферию со скоростью передачи данных до 480 Мбит/с. Идеальна для офиса или работы из дома.

Как выбрать охлаждающую подставку

Вот на что стоит обратить внимание:

Количество и размер вентиляторов. Чем больше – тем сильнее воздушный поток.

Регулировка скорости. Чтобы адаптировать охлаждение под нагрузку.

Материалы корпуса. Металлическая сетка лучше отводит тепло.

Угол наклона. Важно для эргономики.

Дополнительные функции. USB-порты, RGB-подсветка, держатель для смартфона – приятные бонусы.

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Когда стоит обратиться в сервис

Если ноутбук выключается или перезагружается во время работы.

Если слышен сильный шум.

Если корпус сильно нагревается даже без нагрузки.

Перегрев – это не пустяк, а угроза производительности и надежности ноутбука. Решить проблему можно довольно просто: помогут правильная поверхность, регулярная очистка и хорошая охлаждающая подставка. Выберите свою – и работайте с комфортом даже в самую жаркую погоду.

Это партнерский материал. Информацию для этого материала предоставил партнер.

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