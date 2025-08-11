Новая криптобиржа Freedx CEX запустила программу вознаграждений на $3,3 млн: как получить бонус

А что если платформа вознаграждала бы вас просто за то, что вы пришли раньше всех? А кроме того там были бы все ваши любимые инструменты торговли и продвинутые метрики, объединённые с высокой ликвидностью и удобством. Так делает криптобиржа Freedx, которую только что запустили.

В партнёрском материале с Freedx его команда рассказывает подробнее и отвечает на самые популярные вопросы.

История Freedx

Freedx начался с желания решить ключевые проблемы криптобирж: запутанные интерфейсы, плохой пользовательский опыт и недостаточный уровень безопасности. Команда основателей — опытные трейдеры Binance, Deutsche Bank и Upbit — увидела явную потребность в более интуитивной, профессиональной платформе для торговли.

Freedx привлёк более $50 миллионов частных инвестиций, подтверждая свою миссию — трансформировать централизованную торговлю для нового поколения пользователей.

Почему рынку всё ещё нужен лучший CEX

Даже крупнейшие игроки не решили фундаментальные проблемы пользовательского опыта, поэтому рынку по-прежнему нужен лучший CEX.

Возьмём одну крупную биржу. Например, она разделяет «про» и «лайт» версии в два отдельных приложения. Хотите переключиться? Нужно загружать и заходить в несколько приложений. Хотите перевести средства между аккаунтами на той же бирже? Для этого есть отдельная программа, а вернуть средства назад можно только через одно из трёх приложений, не через другие. Это фрагментированный хаос, который усложняет простые операции.

Вот пример ещё одной известной биржи: если откроете чат поддержки и зададите вопрос, то увидите сообщение, что ответ может занять от 25 минут до часа, а часто — несколько часов или вообще никто не отвечает.

Мы создали Freedx, чтобы избавить от этих проблем. Одна единая платформа — единый бесшовный опыт. Поддержка в реальном времени, без догадок. Мы верим, что торговля криптой должна ощущаться так же просто и надёжно, как пользование лучшими финтех-продуктами мира. Без застревания в устаревших системах 2013 года.

Почему у Freedx юрисдикция Эль-Сальвадора

Эль-Сальвадор мы выбрали исходя из стратегических причин. Freedx лицензирован CNAD (Национальная комиссия по цифровым активам) и работает легально в рамках криптодружественной регуляторной среды страны. Юрисдикция позволяет предоставлять соответствующие услуги с первого дня, одновременно поддерживая политику Bitcoin-first и закон о цифровых активах 2023 года. Такие крупные игроки как Tether, Binance, Bitfinex, Bitget выбирают эту регуляцию.

Подробнее о бирже Freedx можно узнать на сайте по ссылке

Чем Freedx отличается от других

Freedx — это централизованная биржа, ориентированная на пользователя, а не на токены, локдауны или торговые ловушки.

В то время как другие биржи блокируют функции за стекинг собственного коина или большие объёмы, Freedx даёт доступ к низким комиссиям, высокой ликвидности и реальным наградам с момента регистрации.

Каждый элемент — от многоязычного интерфейса до интеграции фиата, глубины рынка и круглосуточной поддержки — мы создали для удобства и доступности.

Независимо от того, новичок вы или активный трейдер, Freedx поддерживает вас и растёт вместе с вами. Ключевые функции Freedx на старте:

Торгуйте более чем 300 активами через Spot и Perpetual Futures;

Мгновенный обмен токенов через функцию Convert;

Зарабатывайте доход через стекинг, гибкие накопления и будущие DeFi интеграции;

Используйте OTC для крупных сделок с персонализированными ценами и расчётами;

Фиатные депозиты и выводы через кредитные карты, банковские переводы и P2P (с эскроу-защитой) — уже в сентябре.

Все функции доступны с первого дня через чистый веб-интерфейс, а мобильное приложение выйдет в сентябре.

Что делает пользовательский опыт Freedx особенным

Freedx имеет чистый, многоязычный интерфейс: английский, испанский, французский, китайский, украинский. Он оптимизирован как для новичков, так и для профи. Глобальные команды поддержки и обучающий контент помогают легко начать новым пользователям.

Как Freedx заботится о безопасности

Безопасность — один из приоритетов Freedx. Среди инструментов защиты:

Многоуровневое шифрование;

Протоколы холодных кошельков;

Мониторинг угроз в реальном времени;

Полное соответствие KYC/AML;

Партнёрства с третьими сторонами (например, Fireblocks, Sumsub) для усиления безопасности и соответствия.

Также Freedx использует простой, эффективный процесс KYC, собирая только необходимую информацию с помощью автоматизированной цифровой верификации.

Как выводить и переводить средства

Каждый пользователь полностью контролирует свои средства — вывод и перевод выполняются в один клик. Платформа поддерживает вывод фиата во многих валютах и банках.

Что это за программа вознаграждений на $3,3 млн

Freedx ценит своих ранних сторонников, и airdrop на $3,3 млн — это один из способов сказать спасибо.

Всё, что нужно — зарегистрироваться на Freedx, пройти KYC и держать торговый объём $500 в споте или $5,000 в фьючерсах в течение 30 дней.

После этого пользователи получают награды при достижении определённых рубежей. Чем быстрее зарегистрируетесь и выполните условия — тем больше бонусов получите.

Что дальше

В ближайшие месяцы Freedx запустит дополнительные важные функции, начиная с мобильного приложения в сентябре и инструментов автоторговли со смарт-опциями исполнения.

До конца 2025 года платформа расширит фиатные шлюзы: QR-платежи, мобильные деньги и локальные банковские интеграции для улучшения доступа на ключевых рынках. В рамках этого расширения Freedx внедрит глобальные кредитные карты для удобных трат прямо из кошелька пользователя и откроет новые возможности для повседневных платежей.

Также создатели биржи планируют запустить подключение к открытому банкингу ЕС, в зависимости от разрешений регулятора. Эти шаги помогут Freedx заложить фундамент для более широкого внедрения и глубокого охвата рынка.

Больше о Freedx — на сайте, в сообществе в Telegram и в соцсетях.

Предупреждение о рисках

Торговля виртуальными активами связана с высоким уровнем риска и может привести к полной и необратимой потере капитала. Торгуйте только теми средствами, которые вы готовы потерять, и убедитесь, что полностью понимаете связанные риски перед началом каких-либо операций.

Данная коммуникация предоставлена исключительно для общей информации и не является юридической, финансовой или инвестиционной консультацией. Она не является предложением продать или призывом к покупке какого-либо виртуального актива, а также не направлена на стимулирование или подстрекательство к какой-либо финансовой деятельности.

Услуги Freedx доступны только пользователям, которые зарегистрировались по собственной инициативе и успешно прошли процесс регистрации и верификации KYC. Доступ к функциям платформы зависит от юрисдикционных ограничений и соблюдения соответствующих законов.

Больше про Freedx

Это партнерский материал. Информацию для этого материала предоставил партнер.

Редакция отвечает за соответствие стилистики редакционным стандартам.

Заказать материал о вас в формате PR-статьи вы можете здесь.