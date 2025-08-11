Новая криптобиржа Freedx CEX запустила программу вознаграждений на $3,3 млн: как получить бонус

А что если платформа вознаграждала бы вас просто за то, что вы пришли раньше всех? А кроме того там были бы все ваши любимые инструменты торговли и продвинутые метрики, объединённые с высокой ликвидностью и удобством. Так делает криптобиржа Freedx, которую только что запустили.
В партнёрском материале с Freedx его команда рассказывает подробнее и отвечает на самые популярные вопросы.
Содержание
- 1 История Freedx
- 2 Почему рынку всё ещё нужен лучший CEX
- 3 Почему у Freedx юрисдикция Эль-Сальвадора
- 4 Чем Freedx отличается от других
- 5 Что делает пользовательский опыт Freedx особенным
- 6 Как Freedx заботится о безопасности
- 7 Как выводить и переводить средства
- 8 Что это за программа вознаграждений на $3,3 млн
- 9 Что дальше
История Freedx
Freedx начался с желания решить ключевые проблемы криптобирж: запутанные интерфейсы, плохой пользовательский опыт и недостаточный уровень безопасности. Команда основателей — опытные трейдеры Binance, Deutsche Bank и Upbit — увидела явную потребность в более интуитивной, профессиональной платформе для торговли.
Freedx привлёк более $50 миллионов частных инвестиций, подтверждая свою миссию — трансформировать централизованную торговлю для нового поколения пользователей.
Почему рынку всё ещё нужен лучший CEX
Даже крупнейшие игроки не решили фундаментальные проблемы пользовательского опыта, поэтому рынку по-прежнему нужен лучший CEX.
Возьмём одну крупную биржу. Например, она разделяет «про» и «лайт» версии в два отдельных приложения. Хотите переключиться? Нужно загружать и заходить в несколько приложений. Хотите перевести средства между аккаунтами на той же бирже? Для этого есть отдельная программа, а вернуть средства назад можно только через одно из трёх приложений, не через другие. Это фрагментированный хаос, который усложняет простые операции.
Вот пример ещё одной известной биржи: если откроете чат поддержки и зададите вопрос, то увидите сообщение, что ответ может занять от 25 минут до часа, а часто — несколько часов или вообще никто не отвечает.
Почему у Freedx юрисдикция Эль-Сальвадора
Эль-Сальвадор мы выбрали исходя из стратегических причин. Freedx лицензирован CNAD (Национальная комиссия по цифровым активам) и работает легально в рамках криптодружественной регуляторной среды страны. Юрисдикция позволяет предоставлять соответствующие услуги с первого дня, одновременно поддерживая политику Bitcoin-first и закон о цифровых активах 2023 года. Такие крупные игроки как Tether, Binance, Bitfinex, Bitget выбирают эту регуляцию.
Подробнее о бирже Freedx можно узнать на сайте по ссылке
Чем Freedx отличается от других
Freedx — это централизованная биржа, ориентированная на пользователя, а не на токены, локдауны или торговые ловушки.
В то время как другие биржи блокируют функции за стекинг собственного коина или большие объёмы, Freedx даёт доступ к низким комиссиям, высокой ликвидности и реальным наградам с момента регистрации.
Каждый элемент — от многоязычного интерфейса до интеграции фиата, глубины рынка и круглосуточной поддержки — мы создали для удобства и доступности.
Независимо от того, новичок вы или активный трейдер, Freedx поддерживает вас и растёт вместе с вами. Ключевые функции Freedx на старте:
- Торгуйте более чем 300 активами через Spot и Perpetual Futures;
- Мгновенный обмен токенов через функцию Convert;
- Зарабатывайте доход через стекинг, гибкие накопления и будущие DeFi интеграции;
- Используйте OTC для крупных сделок с персонализированными ценами и расчётами;
- Фиатные депозиты и выводы через кредитные карты, банковские переводы и P2P (с эскроу-защитой) — уже в сентябре.
Все функции доступны с первого дня через чистый веб-интерфейс, а мобильное приложение выйдет в сентябре.
Что делает пользовательский опыт Freedx особенным
Freedx имеет чистый, многоязычный интерфейс: английский, испанский, французский, китайский, украинский. Он оптимизирован как для новичков, так и для профи. Глобальные команды поддержки и обучающий контент помогают легко начать новым пользователям.
Как Freedx заботится о безопасности
Безопасность — один из приоритетов Freedx. Среди инструментов защиты:
- Многоуровневое шифрование;
- Протоколы холодных кошельков;
- Мониторинг угроз в реальном времени;
- Полное соответствие KYC/AML;
- Партнёрства с третьими сторонами (например, Fireblocks, Sumsub) для усиления безопасности и соответствия.
Также Freedx использует простой, эффективный процесс KYC, собирая только необходимую информацию с помощью автоматизированной цифровой верификации.
Как выводить и переводить средства
Каждый пользователь полностью контролирует свои средства — вывод и перевод выполняются в один клик. Платформа поддерживает вывод фиата во многих валютах и банках.
Что это за программа вознаграждений на $3,3 млн
Freedx ценит своих ранних сторонников, и airdrop на $3,3 млн — это один из способов сказать спасибо.
Всё, что нужно — зарегистрироваться на Freedx, пройти KYC и держать торговый объём $500 в споте или $5,000 в фьючерсах в течение 30 дней.
После этого пользователи получают награды при достижении определённых рубежей. Чем быстрее зарегистрируетесь и выполните условия — тем больше бонусов получите.
Что дальше
В ближайшие месяцы Freedx запустит дополнительные важные функции, начиная с мобильного приложения в сентябре и инструментов автоторговли со смарт-опциями исполнения.
До конца 2025 года платформа расширит фиатные шлюзы: QR-платежи, мобильные деньги и локальные банковские интеграции для улучшения доступа на ключевых рынках. В рамках этого расширения Freedx внедрит глобальные кредитные карты для удобных трат прямо из кошелька пользователя и откроет новые возможности для повседневных платежей.
Также создатели биржи планируют запустить подключение к открытому банкингу ЕС, в зависимости от разрешений регулятора. Эти шаги помогут Freedx заложить фундамент для более широкого внедрения и глубокого охвата рынка.
Больше о Freedx — на сайте, в сообществе в Telegram и в соцсетях.
Предупреждение о рисках
Торговля виртуальными активами связана с высоким уровнем риска и может привести к полной и необратимой потере капитала. Торгуйте только теми средствами, которые вы готовы потерять, и убедитесь, что полностью понимаете связанные риски перед началом каких-либо операций.
Данная коммуникация предоставлена исключительно для общей информации и не является юридической, финансовой или инвестиционной консультацией. Она не является предложением продать или призывом к покупке какого-либо виртуального актива, а также не направлена на стимулирование или подстрекательство к какой-либо финансовой деятельности.
Услуги Freedx доступны только пользователям, которые зарегистрировались по собственной инициативе и успешно прошли процесс регистрации и верификации KYC. Доступ к функциям платформы зависит от юрисдикционных ограничений и соблюдения соответствующих законов.
Это партнерский материал. Информацию для этого материала предоставил партнер.
Редакция отвечает за соответствие стилистики редакционным стандартам.
