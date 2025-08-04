Новая Оболонь: как и почему этот район постепенно становится деловым центром. Кейс Boston Creative House

Каждое утро жители спальных районов Киева и окрестностей выезжают по делам и дороги Киева заполняются длинными шеренгами транспорта. Ключевая причина такой ситуации – советская градостроительная парадигма, которая предполагала разграничение жилых районов и так называемых «мест приложения труда». Согласно такому принципу и спроектировали большинство спальных районов Киева.

В то же время ведущие мегаполисы мира – от Парижа до Копенгагена – уже давно двигаются в сторону формата «города коротких расстояний», где все необходимое находится в пределах 15 минут и не нужно тратить часы на дорогу. В Киеве такой формат также показывает свою эффективность.

Для партнерского проекта с Boston Creative House его девелоперы рассказывают, какие ключевые особенности концепции All-in и как столица изменяется благодаря интеграции деловой инфраструктуры в жилые проекты.

Почему старый подход исчерпал себя

Оболонь традиционно рассматривается как типичный спальный район. Здесь преимущественно жилая застройка, а немногочисленные бизнес-пространства появились благодаря адаптации старых зданий – первых этажей жилых домов или бывших промышленных объектов. Но современных качественных бизнес-центров на Оболони не строили, и район все еще находится на периферии деловой жизни.

Горожане должны ежедневно ездить в центр на работу или учебу, а затем возвращаться назад – поэтому город еще с 2000-х страдает маятниковой миграцией. Результат – утренние и вечерние потоки, которые превращают дороги и мосты в душные транспортные узлы.

Метро должно разгружать дороги, но, например, станция «Оболонь» построена в 1980 году. Как большинство инфраструктуры города, созданной в 1960–1980-е годы, она не была рассчитана на такие большие потоки пассажиров. К тому же современный уровень автомобилизации не соответствует тому, что закладывали архитекторы во время планирования города 40–60 лет назад.

Подход «жилье в одном месте, работа – в другом» уже не работает, ведь заставляет людей проводить по 2–3 часа в дороге вместо того, чтобы потратить это время на то, что действительно важно. Современные девелоперы это понимают и проектируют новые объекты полифункциональными – так часть горожан может найти работу рядом с домом.

Почему Оболонь может стать новой деловой зоной Киева

Пандемия ковида заставила людей оставаться дома и продемонстрировала одновременно две вещи: во-первых, не ездить на работу и с работы каждый день удобно, во-вторых, работать из дома обычно сложно из-за множества отвлекающих факторов.

Все больше у киевлян есть запрос, чтобы рядом с жильем была вся необходимая инфраструктура, за которой не нужно куда-то ехать: от офисов и школ до спорта и кафе. Этому запросу отвечают полифункциональные проекты – жилые комплексы с интегрированными офисными и торговыми площадями – не только в центре, но и в районах, где проживает большинство горожан.

«Время – новая валюта. Люди больше не хотят тратить по 2–3 часа на логистику. Война также усилила потребность в автономности: жилье, где можно не только жить, но и работать, учиться, отдыхать. В конце концов, европейский тренд на «город коротких расстояний» трансформирует ожидания украинцев от жилищной инфраструктуры. Подход All-in – это минимизация стресса, затрат, рисков и одновременно повышение качества жизни», – рассказывает Виктория Зима, COO SAGA Development.

Именно такой подход положен в основу проекта Boston Creative House, который строят на Почайне компании SAGA Development и BGV Development. С его запуском в эксплуатацию район получит новые возможности как для жизни, так и для работы и досуга.

«Вместо функционального разрыва между центром и спальными районами здесь закрепится новая ячейка городского тяготения. Это пример стратегической урбанистической инвестиции», – добавляет команда Boston.

Подробнее о Boston Creative House можно узнать на сайте

Boston Creative House как экосистема

Boston Creative House – это полноценная урбанистическая экосистема, где удобно и жителям, и резидентам бизнеса. Девелоперы взяли за основу европейскую модель 15-минутного города, где работа, жизнь и отдых рядом. Авторы проекта добавляют, что адаптируют мировые тренды к киевским реалиям.

«Мы не позиционируем Boston Creative House как город в городе. Так позиционировали преимущественно объекты с закрытой территорией и инфраструктурой, доступной только для жителей. Наш концепт – All-in: инфраструктура будет доступна всем горожанам и жителям соседних районов. Такие концепты уже есть во многих европейских городах при ревитализации бывших промышленных зон, в частности, в Германии, Дании, Нидерландах, Норвегии», – объясняет Виктория Зима.

Арендаторы и владельцы офисных помещений получают не просто офис или коворкинг, а полноценную среду с инфраструктурой.

На крыше стилобата разместятся падел-корты, а внутри самого комплекса – фитнес-клуб. Также здесь будут коворкинги, кафе, продуктовый маркет, салоны, почта, зоны для встреч, которые подойдут для работы, нетворкинга и переговоров. А чтобы родители могли совмещать работу и семью без стресса, рядом будут находиться детский сад и школа MriyDiy.

Как говорят в команде проекта, и орендаторы, и инвесторы, и покупатели квартир обращают внимание не только на наличие инфраструктуры рядом, но и на ее качество. Уже недостаточно, чтобы это был супермаркет или кафе.

«Инвестора интересует, какой именно супермаркет, какие там товары, качество сервиса и так далее. То же касается кафе, ресторанов, спортцентров, образовательной инфраструктуры. При проектировании новых объектов мы обычно исходим из того, чего не хватает рядом, и пытаемся компенсировать это. Мы привлекаем постоянных партнеров, с которыми сотрудничаем на разных объектах. К примеру, школа MriyDiy, которая уже функционирует в RYBALSKY, будет и в Boston», – говорят в SAGA Development.

Форматы для разных бизнесов

В Boston Creative House предусмотрели офисы для разных команд и запросов – от малых и средних компаний, которым нужно больше места, до фрилансеров, которые ищут офис рядом с домом. Здесь будут пространства от 36 до 157 кв. м, которые можно адаптировать для любых команд благодаря гибкому зонированию. А еще высокие потолки 3,6 м, панорамные окна, отдельные коммерческие скоростные лифты, подземный паркинг.

«Здесь будет комфортно фрилансерам, стартапам, малым и средним компаниям, сетевым операторам услуг. Мы также ориентируемся на hybrid urbanites – тех, кто объединяет жизнь, работу и отдых в одной среде. Здесь бизнес становится частью урбанистической экосистемы и получает то, что не могут дать классические БЦ», – рассказывает Виктория Зима.

Если оценивать разницу для арендатора между арендой в центре города и на Оболони, то для тех, кто живет на Оболони, Почайне, Троещине, а особенно в Boston Creative House, этот проект будет более удобным с точки зрения логистики и комфорта. С Подола или Шулявки сюда тоже будет удобнее добраться – ведь утром и вечером движение будет в направлении, противоположном основной массе.

В Boston Creative House также создали условия для клиентов и бизнес-партнеров. Здесь будут предоставлять возможность арендовать апартаменты – удобная опция для тех, кто приезжает в командировку из других городов или из-за границы на встречи.

Инвестиционная привлекательность: как работает All-in сегодня и в перспективе

Опыт девелоперов Boston Creative House показывает, что полифункциональные объекты растут в стоимости быстрее стандартных ЖК. Их преимущество заключается в том, что они закрывают потребности новой модели потребления: не просто квартира, а масштабная среда.

«Коммерческие площади здесь работают более эффективно, трафик гарантируют сами жильцы. Цены будут расти с приближением сроков ввода в эксплуатацию благодаря ограниченному количеству свободных площадей и высокому уровню готовности», – объясняет команда проекта.

Первую очередь проекта планируют ввести в эксплуатацию в конце 2025 года. По расчетам девелоперов, это приведет к росту стоимости квадратного метра как на жилые, так и на офисные помещения. В команде убеждены, что рост цен сейчас блокирует война и после ее завершения отложенный спрос и высокие ожидания от восстановления будут способствовать стремительному росту стоимости помещений.

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Как Boston Creative House меняет логику городского девелопмента

В современном городе все должно быть рядом – работа, школа, спорт, досуг. Именно такую модель воплощает Boston Creative House: «Мы отходим от советской логики, где жилье, работа и сервисы отдельно. Boston Creative House – это движение к европейской модели интегрированного города, где жизнь комфортная, полноценная и управляемая».

Вы отводите ребенка в садик или школу прямо в своем доме или идете на тренировку или кофе – лифтом на крышу или в лаунж-зону. Работаете в офисе или коворкинге без трафика и стресса, делаете закупки или забираете посылку – все рядом. И главное – можно не тратить часы на дорогу, не разрывать жизнь между локациями.

Boston Creative House ломает старую парадигму, где человек подстраивался под город. Теперь город подстраивается под человека – и именно это делает проект особенно привлекательным для инвесторов в офисную недвижимость. Так как спрос на комфортную работу рядом с домом растет, а вместе с ним – и потенциал прибыльности таких пространств.

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