Новые алгоритмы обработки, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3: обзор двух моделей Phantom Ultimate от Devialet

Существуют компании, которые годами создают привычные вещи. Французский бренд Devialet – из другой категории. Основанная в 2007 году инженерами-перфекционистами, компания впервые показала линейку Phantom в 2015-м. И та стала для Devialet прорывом: мир увидел акустику в маленьком корпусе, способную воспроизводить аудио уровня концертного зала.

Сегодня эта история получила продолжение. Компания выпустила Devialet Phantom Ultimate – новое поколение колонок. Сами разработчики говорят: «Мы создаем звук, который не просто слышен – его можно чувствовать». Phantom Ultimate – полноценная Hi-Fi-система в компактном корпусе. Devialet переработал конструкцию, усилил начинку, обновил ПО и оставил в линейке лишь две модели. В партнерском материале изучаем все обновления и разбираемся, действительно ли эти две модели закрывают все сценарии – от фонового прослушивания до концертного уровня громкости.

Философия Devialet и причины перезапуска Phantom

Devialet всегда позиционировал себя не просто как производителя акустики, а как инженерную лабораторию, которая ищет новые способы передать эмоции через звук. Основатели бренда открыто говорят, что главная цель – «освободить музыку от ограничений техники». Отсюда и постоянные эксперименты с гибридным усилением, уникальными динамиками, корпусами из авиационного алюминия и комплексной программной обработкой.

Первая линейка Phantom уже стала символом этой философии: бескомпромиссный звук в необычной форме. Но со временем технологии Devialet шагнули вперед – появились новые алгоритмы обработки, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, улучшенные комплектующие. Было бы странно не применить их к самой известной колонке бренда.

Почему именно две модели? Здесь логика проста. Devialet убрал все лишнее и оставил два продукта, которые перекрывают весь спектр запросов. Phantom Ultimate 98 dB – для тех, кто хочет реальный Hi-Fi в компактном формате. Phantom Ultimate 108 dB – для тех, кому дома нужен концертный уровень. Таким образом компания подчеркивает свою философию: максимум качества – минимум сложностей для пользователя.

Две модели – два характера

Модель Мощность Диапазон частот Звуковое давление Phantom Ultimate 98 dB 400 Вт 18 Гц – 25 кГц 98 дБ Phantom Ultimate 108 dB 1100 Вт 14 Гц – 35 кГц 108 дБ

Phantom Ultimate 98 dB – компактная мини-версия. Она легко вписывается в квартиру или офис, выдает бас до 18 Гц. Сохраняет чистоту даже на небольшой громкости.

Phantom Ultimate 108 dB – старшая модель. Предназначается для тех, кто стремится услышать и прочувствовать все нюансы. 1100 Вт мощности дополняют обширный диапазон 14 Гц – 35 кГц. Это дает ощущение физического присутствия музыки.

Обе модели поддерживают AirPlay, Roon, Spotify Connect, UPnP, Tidal Connect, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6. Потоковая музыка звучит одинаково четко на нескольких устройствах, задержка минимальная.

Технологии Devialet

Devialet известен тем, что не копирует чужие решения, а разрабатывает собственные. Phantom Ultimate – концентрат патентов:

ADH – гибридное усиление. Теплота аналогового звучания + точность цифры. Колонка работает экономно, но выдает чистый и мощный сигнал.

HBI – сердце баса. Синхронные боковые вуферы расширяют низкие частоты до рекордных значений, создавая эффект «дышащего» баса.

SAM – активное сопоставление динамиков. Система анализирует сигнал в реальном времени, чтобы на высокой громкости не терялись фазы и амплитуды.

AVLTM – настраиваемая громкость. Звук остается сбалансированным даже при резком изменении громкости.

Именно благодаря этому Phantom Ultimate звучит одинаково чисто и на фоне, и на максимуме.

Больше информации можно узнать на сайте по ссылке

Три режима звучания

В фирменном приложении Devialet теперь есть три пресета:

Музыка – максимально нейтрально: так, как задумал артист.

Кино – эффект домашнего кинотеатра с расширенной сценой.

Подкаст – подчеркнутая разборчивость речи, комфортно слушать разговоры.

Режимы переключаются в одно касание, и колонка мгновенно подстраивает обработку сигнала.

Дизайн и отделка

Phantom Ultimate сохранил узнаваемую «пулевидную» форму, но стал аккуратнее. Корпус выполнен из премиальных материалов и выпускается в нескольких видах отделки: Light Pearl, Deep Forest, Opera de Paris.

Колонка выглядит как арт-объект, но остается удобным устройством. Конструкция позволяет динамикам работать с минимальными вибрациями корпуса, что делает звук чище.

Основные плюсы Phantom Ultimate

К основным плюсам стоит отнести:

фирменный минималистичный дизайн и премиальные материалы;

глубокий, упругий бас даже на небольшой громкости;

высокая динамика – от фоновой музыки до вечеринок;

поддержка всех популярных стриминговых сервисов;

простое управление через приложение Devialet.

Как выбрать свою модель

Если нужен универсальный вариант для квартиры – Phantom Ultimate 98 dB. Она компактная, универсальная и уверенно воспроизводит разные жанры.

Если хочется максимум эмоций и запаса громкости – Phantom Ultimate 108 dB. Эта колонка способна заполнить звуком большой зал, сохранив фирменную точность.



Фактически это два подхода: «умная мощность» против «абсолютного максимума».

«Мир акустики» – официальный представитель Devialet

Купить Phantom Ultimate можно в магазине «Світ акустики» – у официального дилера Devialet в Украине. Тут оборудован самый большой демонстрационный зал бренда: вы можете прийти, послушать обе модели вживую, сравнить их и сразу приобрести понравившуюся.

Магазин консультирует, помогает с настройкой и доставкой, а также предоставляет официальную гарантию и сервис.

На сайт «Світ акустики»

Это партнерский материал. Информацию для этого материала предоставил партнер.

Редакция отвечает за соответствие стилистики редакционным стандартам.

Заказать материал о вас в формате PR-статьи вы можете здесь.