С 1 декабря банк ПУМБ запускает промоакцию — пополнять карты ПУМБ с зарубежных карт Visa можно по выгодной комиссии до 1,4% (ее снизили с 2,5%). Эти условия будут действовать до 31 января 2026 года.

Как это работает

Новая комиссия — отличная новость и для украинцев за границей, и для тех, кто получает помощь от родных или сотрудничает с международными заказчиками, и для тех, кто любит оплачивать покупки в Украине со своих зарубежных карт.

Все остальное остается без изменений. Международные переводы, как и раньше, можно удобно и выгодно осуществлять в приложении ПУМБ, без лишних форм и процедур.

Механизм максимально простой: достаточно выбрать карту ПУМБ, нажать «Пополнить», перейти к способу Google Pay или Apple Pay, далее выбрать карту Visa иностранного банка из своего кошелька, подтвердить транзакцию — и деньги мгновенно зачисляются.

Для кого это важно?

Это не просто акция о новых технических возможностях банка, а предложение, которое может пригодиться многим людям и облегчить различные жизненные ситуации.

К примеру, сотрудники, которые получают зарплату на карту иностранного банка, но живут и тратят средства в Украине, часто сталкиваются с неудобствами в других банках при переводах. ПУМБ предлагает простое решение: перевести деньги с карты иностранного банка на гривневую или валютную карту ПУМБ — мгновенно, официально, без лишних действий и еще и с минимальной комиссией. «Получаешь доход в валюте? Пользуйся им в Украине без лишних комиссий», — подчеркивают в банке.

Или представьте родителей, которые временно живут за границей: они могут быстро пополнить карту своих родственников или близких, оставшихся в Украине. Все это без лишних документов — лишь простая операция в приложении.

В целом акция будет полезна тем, кто имеет доход, семью, друзей или совершает покупки за пределами Украины:

украинцам, которые временно проживают в странах ЕС, Великобритании, США и Канаде;

фрилансерам и IT-специалистам с международными контрактами;

студентам и работникам, которые отправляют деньги домой;

пользователям ПУМБ в Украине, имеющим карты иностранных банков;

новым клиентам, для которых важно быстро и выгодно переводить деньги без бюрократии.

Почему это удобно для украинцев за границей

ПУМБ в последние годы активно развивает сервисы, которые делают финансовые операции между Украиной и миром максимально комфортными. Среди преимуществ:

8 международных платежных систем в приложении, включая SWIFT;

нулевая комиссия за покупку, продажу и конвертацию валюты;

безлимитные переводы без комиссий между родственниками ;

быстрое зачисление средств и выгодный курс ;

регистрация в приложении даже с иностранным номером ;

возможность доставить физическую карту в любую страну мира за фиксированную плату.

Все это делает ПУМБ одним из самых дружественных к украинцам банков, который помогает оставаться финансово мобильными независимо от географии.

Максимальный комфорт вместе с ПУМБ

Простой алгоритм и комиссия 1,4% делают пополнение карты банка из-за границы одним из самых выгодных на украинском рынке.

Акция действует с 1 декабря 2025 года по 31 января 2026 года. Если вы живете за границей или получаете поддержку от родных — самое время воспользоваться выгодными условиями и убедиться, насколько просто и быстро можно перевести деньги домой.

