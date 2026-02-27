Новые игровые мониторы GIGABYTE GO27Q24 и GO27Q24A: 27 дюймов, скорость 240 Гц и «геймерские» инструменты

GIGABYTE представила игровые мониторы GO27Q24 и GO27Q24A. Обе новинки оснащены 27-дюймовыми QD-OLED панелями с разрешением 2560×1440 (QHD) — компромиссным форматом между Full HD и 4K для современных ПК.

Главный акцент серии — скорость в динамике. Мониторы работают с частотой обновления 240 Гц, а заявленное время отклика составляет 0,03 мс. Такие параметры прежде всего интересны для соревновательных жанров вроде шутеров и батл-роялей, где важна чёткость движения. Также указана сертификация VESA ClearMR 13000, которая должна подтверждать высокий уровень разборчивости изображения в быстрых сценах.

Для более комфортной работы с переменной частотой обновления заявлена функция OLED VRR Anti-Flicker — она призвана уменьшать мерцание во время VRR, которое может быть заметно в некоторых сценариях, особенно во время длительных игровых сессий.

Среди «геймерских» инструментов — набор фирменных режимов и функций:

Tactical Switch 2.0 — быстрое переключение настроек/режимов;

Black Equalizer 2.0 и Night Vision — улучшение видимости в тёмных сценах;

Flash Dimming — снижение дискомфорта в ярких эпизодах и при резких перепадах освещения.

За качество изображения отвечает, в частности, заявленный охват 99% DCI-P3 — это может быть полезно не только в играх, но и при просмотре контента или базовой работе с цветом.

Отдельно GIGABYTE подчёркивает набор функций по уходу за OLED-панелью: AI OLED Care (фоновые сценарии, автоматическая очистка пикселей), а также улучшенное охлаждение с использованием graphene thermal film для более эффективного отвода тепла — актуально для тех, кто проводит много времени в играх со статичным интерфейсом.

Из подключений заявлен USB Type-C с PD 15 Вт, а управление настройками доступно через OSD Sidekick. Конструкция дополнена металлической подставкой с эргономичными регулировками.

В итоге GO27Q24 и GO27Q24A — это 27-дюймовые QD-OLED QHD мониторы с 240 Гц, ориентацией на чёткость движения, VRR с уменьшением мерцания и набором инструментов для игр и ухода за панелью.

