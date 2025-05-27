Новый поток курса Laba «Директор по продажам» с Ильей Рейнишем соберет рекордное количество приглашенных экспертов

Сервис профессионального развития Laba запускает новый поток курса «Директор по продажам». Преподаватель — Илья Рейниш, коммерческий директор и совладелец Laba Group, который увеличил оборот компании в 128 раз и управляет отделами продаж на 7 международных рынках.

В партнерском материале с Laba рассказываем, зачем и кому стоит пройти это обучение.

Кому актуальна программа курса

Программа курса — актуальная база знаний для руководителей отделов продаж, CMO и владельцев бизнеса, которые хотят создать мотивированную команду сейлзов и увеличить прибыль компании.

После окончания студенты будут уметь:

составлять планы отдела продаж, опираясь на цифры, а не на интуицию;

нанимать и онбордить сейлз-менеджеров даже в условиях кризиса;

создавать систему мотивации команды, которая влияет на её результативность;

внедрять CRM-системы, IP-телефонию и аналитику в отделе;

прописывать эффективные скрипты и измерять их конверсию.

В результате выпускники получат все необходимые навыки и инструменты для построения эффективной системы продаж, которая приведёт новых клиентов, увеличит прибыль компании и поможет бизнесу выстоять в кризисные периоды.

Кто будет экспертами

Этот курс — абсолютный рекордсмен Laba по количеству приглашённых экспертов. На занятиях студентов ждут:

Андрей Шевчук, бренд-стратег и основатель SHEVCHUK BÜRO, научит создавать и оформлять коммерческое предложение, которое продаёт.

Алина Кулишова, Head of CRM в Laba Group, расскажет, как выбрать и внедрить CRM-систему и автоматизировать аналитику.

Юлия Венцковская, основательница и CEO MK:translations и Localica.io, поделится опытом лидогенерации и построения воронки продаж в LinkedIn.

Марк Спасонов, Sales Operations Lead в Laba Group, поможет разобраться, зачем нужны бизнес-процессы и как их построить и оценить.

Юрий Гладкий, основатель и CEO бренд-маркетингового агентства Grape, научит строить узнаваемый личный бренд, который будет драйвить продажи.

Антон Шулик, стратегический финансист и CEO fint8.com, покажет, как эффективно управлять финансами в продажах и оценивать коммерческий успех.

Евгений Артюхов, управляющий партнёр юридической компании ASA Group, расскажет, как правильно выбрать надёжного бизнес-партнёра.

Катерина Глушеня, HRD в Laba Group, расскажет, как объединить команду сейлзов вокруг бизнес-целей с помощью эффективной корпоративной культуры.

Под менторством экспертов студенты научатся строить команду отдела продаж, которая будет перевыполнять поставленные планы. Вот что говорит преподаватель Илья Рейниш о системе KPI, которой обучают на курсе:

«Мы не платим человеку за то, что он просто физически находился в офисе с 9:00 до 18:00. Мы платим за ключевые действия. Часто спрашивают: а если менеджер выполняет план, зачем ещё KPI? А я отвечаю: а если он сделал 140% плана первого числа — это значит, что остальную часть месяца он может ничего не делать? Все сразу говорят: нет, можно же и больше. Чтобы было это “больше”, должны быть KPI по ключевым действиям».

Присоединиться к курсу и получить шанс стать руководителем отдела продаж, который разделит историю компании на «до» и «после», можно по ссылке.

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Это партнерский материал. Информацию для этого материала предоставил партнер.

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