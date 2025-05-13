Новый робот-пылесос от Dreame: преодоление препятствий до 6 см, PetZone-режим и цена со скидкой

Бренд Dreame всего за несколько лет с момента своего основания доказал, что технологии существуют не просто ради технологий, а и для комфорта пользователей. Каждый девайс, выпускаемый Dreame, сочетает практичность, стильный дизайн и современные технологии. А недавно на украинском рынке появился новый робот-пылесос Dreame X50.

В партнёрском тексте разбираемся, стоит ли ожидать чего-то интересного или это просто очередной апгрейд.

Что это за девайс

Dreame X50 – полноценный моющий робот-пылесос с вращающимися швабрами. В комплекте есть базовая станция самообслуживания, дополнительная пара насадок и щётки для сухой уборки.

Внешне новинка почти не отличается от предыдущего Dreame X40 – даже док-станция имеет такой же дизайн и такие же цвета. Но стоимость заметно выше – сейчас со скидкой пылесос стоит 66999 гривен. И, как говорит производитель, это вполне оправдано – потому что в новом роботе-пылесосе появились инновации и современные технологии.

Интересные новинки

Производитель анонсирует несколько интересных фишек, реализованных в этой модели.

Лидар

В частности, есть выдвижной лидар – небольшая «башенка», которая выступает над корпусом робота. Именно в этой «башенке» спрятан лазер LiDAR, который является основой навигационной системы. При заезде под мебель лидар прячется в корпус, а для навигации используются дополнительные сенсоры и датчики. Это необходимо для того, чтобы уменьшить общую высоту робота-пылесоса и улучшить манёвренность под теми же диванами и шкафами.

Лазер, спрятанный в «башенке» над корпусом, постоянно сканирует пространство на наличие препятствий. Он не только различает обычную мебель или детские игрушки, но и может в моменте нанести на карту новый горшок с фикусом, который только сегодня появился в гостиной.

Всю информацию процессор обрабатывает быстро и в режиме реального времени. Он также сопоставляет её с имеющейся базой данных, чтобы идентифицировать препятствие. В частности, Dreame X50 «видит»:

Детские игрушки.

Зарядные кабели.

«Сюрпризы» домашних питомцев.

Разлитую воду.

Тапочки.

Другие мелкие предметы, которые раньше были проблемой, ведь роботы их просто не «замечали».

Щётки для сухой уборки

Также в этой версии наконец-то оптимизировали щётки для сухой уборки. Хотя обычно роботы-пылесосы используют одну V-образную щётку, в Dreame X50 их теперь две – они короче и расположены друг напротив друга. Такая конструкция предотвращает наматывание волос, что создаёт проблемы не только для роботов, но и для обычных пылесосов.

Преодоление высоких порогов

Но самая главная крутая функция, которая есть у Dreame X50 – это возможность преодолевать пороги выше 2 см. Обычно такая высота была стандартом для большинства роботов и часто мешала при уборке. Некоторые бренды пытались решить эту проблему, но только в Dreame X50 такое обновление наконец реализовано на практическом уровне.

Новый робот-пылесос сможет спокойно переезжать через порог или подобное препятствие высотой до 6 см – благодаря специальному подъёмному механизму.

Больше информации о Dreame X50 можно посмотреть по ссылке

Технические характеристики

Новый робот получил изменения и в технических характеристиках.

Максимальная мощность всасывания теперь 20 000 Паскалей. Пока что это максимальный показатель на глобальном рынке роботов-пылесосов. Для сравнения – большинство роботов работают с мощностью 7 000 – 10 000 Па.

Также для флагмана улучшили навигационную систему. Хотя лидар в принципе считается лучшей в мире системой навигации и картографирования, в реальной жизни она требует постоянного улучшения. Теперь в базе данных Dreame X50 уже более 200 препятствий, которые робот может распознавать.

Устройство также может транслировать видео на телефон в режиме реального времени. По сути, оно работает как камера видеонаблюдения.

Можно было бы ожидать, что в новой модели улучшат и автономность, хотя она и так неплохая у всех устройств Dreame. Но, удивительно, время автономной работы Dreame X50 уменьшилось на 40 минут по сравнению с Dreame X40 – 220 минут против 260 соответственно. Однако на практике это вряд ли будет заметно, ведь роботу обычно хватает двух часов, чтобы полностью убрать даже довольно большую квартиру.

Также заявляется, что Dreame X50 можно подключать к водопроводной системе дома. В таком случае устройство становится практически полностью автономным – не нужно вручную доливать воду. Единственное, что пока невозможно поручить машинам – это пылесборник. Мусор из док-станции всё же придётся выбрасывать вручную. Но достаточно делать это один раз в три месяца при регулярной уборке.

Что меняет искусственный интеллект

Искусственный интеллект в Dreame — это не просто «для галочки», а действительно для улучшения уже существующих функций. Наиболее активно AI используется для совершенствования навигации и оптимизации работы всего устройства. В частности, указывается, что робот способен различать воду на полу. Более того, это чуть ли не первый робот-пылесос, который может поднимать насадки для сухой уборки, чтобы вытереть лужу только швабрами. Ранее это было невозможно — вода просто засасывалась в двигатель.

Удобно, что работу Dreame X50 можно оптимизировать под зону, которая «принадлежит» вашему домашнему питомцу. Производитель выделил специальный режим PetZone Cleaning Customization, который позволяет задать индивидуальные настройки для такого участка, чтобы не создавать лишнего стресса для пушистика. В сочетании с функцией видеонаблюдения это может стать действительно полезной функцией для всех владельцев домашних животных.

Больше информации о Dreame X50 можно посмотреть по ссылке

Станция самообслуживания

Отдельного внимания заслуживает и док-станция. Вообще, Dreame очень качественно реализует именно функцию самообслуживания робота-пылесоса и с каждой новой моделью совершенствует её. Например, теперь насадки для мытья пола стираются горячей водой при температуре 80°C. Ранее максимальная температура составляла 60°C.

И классное обновление — помимо того, что насадки стираются горячей водой и сушатся горячим воздухом, также используется ультрафиолетовое излучение, которое дополнительно дезинфицирует швабры и препятствует появлению неприятного запаха.

Комплектация

Очень удобно, что Dreame выпускает свои роботы-пылесосы в разных вариантах комплектации — в более простом (базовом) и в расширенном. Это касается именно флагманских моделей, к которым и относится серия Dreame X50. Что входит в базовую комплектацию:

Док-станция.

Собственно робот-пылесос Dreame X50.

Моющее средство.

Пылесборник (отдельно от пылесоса).

Модуль для крепления вращающихся швабр.

Пара вращающихся швабр.

Удлиняющая пластина рампы (для док-станции).

Две щётки — прорезиненная и комбинированная со щетинками.

2 сменных мешка для мусора (для док-станции).

Боковая трёхлучевая щётка.

Кабель питания.

Инструмент для чистки устройства.

В полной комплектации все расходные материалы поставляются в увеличенном количестве. В частности, в коробке с Dreame X50 Ultra Complete – бутылочка с моющим средством, по 2 прорезиненные и комбинированные щётки, три боковые щётки, 7 пар вращающихся насадок для мытья пола (всего 14 подушечек), 5 мешков для мусора. Также добавлены 3 дополнительных HEPA-фильтра, которых вообще нет в базовой комплектации (кроме уже установленного на роботе). С таким комплектом о уборке можно вспоминать разве что во время замены пылесборника док-станции раз в три месяца.

Управление

Почти все современные роботы-пылесосы имеют своё приложение для удобного управления, и Dreame X50 — не исключение. Стоит отметить, что у бренда довольно удобное приложение, которое поддерживает и украинский язык. Здесь можно построить карту дома, настроить расписание и режимы уборки для разных этажей, комнат и зон. Кстати, максимальное количество этажей, которые может запомнить Dreame X50 — четыре.

Робот-пылесос поддерживает и голосовое управление — с помощью уже привычных Google Assistant, Alexa, Siri, команды можно давать и на разных языках, включая украинский.

Что интересно — робот-пылесос Dreame X50 поддерживает протокол Matter. Это универсальный стандарт для настройки системы «умного дома», который поддерживают далеко не все современные устройства. То есть, если вы захотите со временем настроить smart house или интегрировать новое устройство в уже существующую систему, сделать это будет легко.

Подробнее о роботе-пылесосе Dreame X50 на сайте

Дизайн и цвет

Все устройства Dreame, не только пылесосы, отличаются чрезвычайно стильным, современным дизайном. Обычно он лаконичен, с акцентными элементами. Модель Dreame X50 выпускается в двух цветах — чёрном и белом. Поэтому внешне робот-пылесос вместе со станцией — не только стильный, но и максимально практичный, поскольку легко впишется в любой интерьер.

Сколько стоит Dreame X50

Обычная цена на робот-пылесос Dreame X50 в базовой комплектации составляет 86 999 грн. Однако сейчас на эту модель действует скидка, и приобрести её можно за 66 999 грн.

Вывод

Dreame X50 — это не просто обновление предыдущей модели, а настоящий прорыв в мире роботов-пылесосов. Инновационные функции, такие как подъёмный лидар, преодоление препятствий до 6 см, распознавание воды и режим PetZone, делают эту модель уникальной и максимально адаптированной к современной жизни.

Мощность всасывания, система самообслуживания с горячей водой и УФ-дезинфекцией, поддержка протокола Matter и стильный дизайн — всё это выводит робот-пылесос Dreame X50 в топ флагманских решений для умного дома. Хотя цена немаленькая, она оправдана уровнем технологий и удобства, которые получает пользователь.

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