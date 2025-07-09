Украинский сервис обмена криптовалют ObmenAT24 занял лидерские позиции в списке лучших криптообменников Украины по версии финансового портала «Минфин».

Благодаря уникальным характеристикам сервис демонстрирует существенные преимущества среди других участников рынка, хотя занял третье место листинга лучших.

«Онлайн-сервисы, специализирующиеся на быстром обмене цифровых активов, не хранят денежные средства клиентов, не требуют глубокой технической подготовки и ориентированы на то, чтобы пользователь мог совершить операцию «крипта ↔ UAH» буквально за минуты. В отличие от бирж, обменники более просты в использовании», — указывают на их общее преимущество составители рейтинга.

В то же время для многих пользователей актуален вопрос: как безопасно и быстро проводить операции обмена между криптоактивами и фиатными деньгами? На данный вопрос отвечает рейтинг лучших криптообменных сервисов портала «Минфин».

Сервис ObmenAT24 имеет наиболее длинную историю деятельности среди аналогов и на протяжении почти десятилетия занимает ведущее место среди самых надежных, гибких и удобных обменников на рынке.

ObmenAT24 отличается, прежде всего, своим масштабом — платформа поддерживает более 3 500 направлений обмена между крипто- и фиатными валютами, что является рекордом среди всех участников рейтинга. Обмен USDT, BTC, ETH и других активов возможен онлайн и через широкую сеть партнеров — она также не имеет аналогов среди участников листинга лучших: операции с наличными деньгами можно проводить в более чем 70 городах мира, включая 30 украинских, где расположены около сотни партнерских точек для наличных операций. Это позволяет клиентам осуществлять обмены через удобные им каналы (наличные, карточки и счета банков) или более инновационные каналы (Revolut, SWIFT, Apple/Google Pay).

Доверие к сервису формирует его многолетняя стабильная репутация: ObmenAT24 работает с 2016 года, обслуживая ежегодно операции более миллиона клиентов. Платформа зарегистрирована в Дубае и проводит верификацию своих представителей для клиентов в процессе сопровождения сделок — это повышает ее надежность и защиту. Данный сервис объединяет высокий уровень доверия с высокой скоростью – зачисление средств клиенту происходит до 2 минут после поступления его денег или крипты платформе. Курс фиксируется сразу при создании заявки и без скрытых комиссий и бюрократии.

Еще одним важным преимуществом ObmenAT24 является его масштабная ликвидность, не имеющая аналогов среди участников рейтинга: ежедневные резервы платформы в разных валютах превышают эквивалент $700 тыс. — это гарантирует быстрое выполнение крупных по объему транзакций. А для пользователей, осуществляющих переводы в европейских банковских системах, действует упрощенная процедура KYC – достаточно отправить фото документа и подтвердить личность в один клик. Такой подход обеспечивает соответствие международным стандартам и одновременно сохраняет простоту и удобство для пользователей.

Все это делает ObmenAT24 не просто участником рейтинга, а флагманом рынка, объединяющим скорость, масштаб, прозрачность и гибкость. Обменник неоднократно получал отраслевые награды — FinAwards’25, PaySpace Magazine Awards’24, а также входит в ежегодный перечень «ТОП-100. Рейтинги крупнейших» в номинации «ТопФинанс».

Несмотря на то, что в тройке лидеров рейтинга оказались и более молодые, и менее масштабные игроки, перечень характеристик и сервисных опций платформы ObmenAT24 убедительно доказывает: опыт, прозрачность и функциональная глубина — лучшие индикаторы качества криптообменных услуг. И если учитывать все реальные преимущества платформы – от количества направлений обмена до уровня публично задекларированной ликвидности – ObmenAT24 уверенно занимает лидерские позиции на рынке, а по ряду ключевых параметров не имеет аналогов даже в списке ТОП-10 лучших.

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