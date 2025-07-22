Общее собрание Ассоциации IT Ukraine: 23 новых участника, фокус на ИИ и итоги первой половины 2025-го

3 июля в Киеве состоялось общее собрание Ассоциации IT Ukraine. Это было закрытое мероприятие для участников крупнейшего национального объединения IT-бизнеса страны, в которое уже входят более 230 компаний. В событии приняли участие руководители ведущих бизнесов-участников ассоциации, партнёры, основатели, а также представители экспертного сообщества. Favbet Tech выступила партнёром встречи.

В партнёрском тексте рассказываем об итогах этого ивента.

Что известно

Мероприятие открыли приветственными речами президент Ассоциации IT Ukraine и сооснователь SoftServe Тарас Кицмей, начальник департамента маркетинга UKRSIBBANK BNP Paribas Group Марьян Хомин и маркетинг-менеджер Mercedes-Benz Ukraine Алексей Логинов.

В рамках встречи в Ассоциацию официально приняли 23 новые компании: Amdaris, CRMiUM, Cyberlab, Датацентр «Парковый», e-consulting, ELKO Ukraine, Feodal, UniTalk, Frendt LLC, Fulcrum, GMS, ItUa, LBS Cloud, lilo, Maglar, MicroF1, Molfar, Selecta lab, SharksCode, ST&T, Syngenta, TemaBit и Velstadt.

Также подвели предварительные итоги — как работала организация в первой половине 2025 года. Их было немало: от развития отраслевой экосистемы и продвижения бренда Украины за рубежом до усиления экспертизы комитетов.

Favbet Tech — участник Ассоциации IT Ukraine с 2022 года. Компания системно поддерживает отраслевые мероприятия, а также является соинициатором создания AI-комитета Ассоциации — экспертной платформы для развития искусственного интеллекта в Украине. В июле Favbet Tech также приняла участие в первой стратегической сессии AI-комитета, посвящённой разработке дорожной карты для AI-направления.

«Общее собрание IT Ukraine — это хороший индикатор состояния технологического рынка страны. Приятно видеть, что даже на фоне современных вызовов Ассоциация продолжает расти и запускать новые проекты для консолидации отрасли», — отметил CEO Favbet Tech Артём Скрипник.

Это партнерский материал. Информацию для этого материала предоставил партнер.

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