Обзор Blackview MEGA 12 – водонепроницаемого смартпланшета с защитой IP69K и бесплатными аксессуарами

На протяжении многих лет планшеты обещали большие экраны и более высокую производительность, однако в реальной жизни они оставались хрупкими, уязвимыми к воде, пыли и непредсказуемым условиям. Опираясь на 13 лет опыта в создании защищённых устройств, Blackview переосмысливает это и представляет MEGA 12. Это первый в мире полностью водонепроницаемый флагманский смартпланшет с сертификацией IP69K. Он сочетает прочность, производительность уровня ПК, качественную съёмку и дисплей, который обеспечивает действительно крутой пользовательский опыт.

Полностью водонепроницаемый смартпланшет IP69K

MEGA 12 сертифицирован по стандарту IP69K с полной защитой от воды и пыли. Он выдерживает погружение в воду на глубину 1,5 м в течение 30 минут, струи воды высокого давления до 100 бар, 24-часовое воздействие дождя и соляного тумана, брызги горячей воды до 85°C и на 100% защищён от пыли.

От кухонь и ванных комнат до кемпингов, от ферм до строительных площадок — MEGA 12 будет работать в любых условиях. И, кстати, несмотря на экстремальную выносливость, он имеет толщину всего 8,2 мм и весит 690 г. Кроме того, планшет оснащён усиленной герметичной конструкцией и кнопкой быстрого слива воды и удаления пыли для мгновенного восстановления звука.

Дисплей: 2.4K, 12,2 дюйма и ведущий уровень погружения

MEGA 12 получил 12,2-дюймовый дисплей с разрешением 2.4K и рекордным в отрасли соотношением экрана к корпусу 94,2%. Это даёт примерно на 7% больше полезной площади по сравнению с обычными планшетами. 120 Гц AI Smart Refresh Rate гарантирует ультраплавную прокрутку и отзывчивые взаимодействия, а Widevine L1 открывает полноценный 1080P HD-стриминг на ведущих платформах.

Квадрофонические динамики Smart-K Box обеспечивают объёмный звук и усиливают впечатления от видео, а сертификация TÜV SÜD гарантирует низкий уровень синего света, благодаря чему просмотр экрана комфортен для глаз.

Производительность уровня ПК — на базе нового PC Mode 3.0

MEGA 12 обеспечивает пользователям производительность уровня ПК благодаря PC Mode 3.0 и Split Screen 2.0. Всё это мгновенно превращает большой 12,2-дюймовый сенсорный экран в рабочее пространство в стиле настольного компьютера. Предустановленный WPS Office уровня ПК поддерживает работу с Word, Excel, PowerPoint и редактирование PDF, а Notebook 2.0 позволяет делать рукописные заметки, голосовые записи и добавлять изображения. Также планшет оснащён голосовым помощником Hi Doki AI, который помогает писать тексты, обучаться и умеет обобщать файлы.

Чтобы высокая производительность была доступна сразу, MEGA 12 поставляется с бесплатными аксессуарами: магнитной клавиатурой, мышью, стилусом, наушниками и закалённым стеклом. Поэтому устройство готово к работе прямо из коробки.

Самая чёткая в индустрии 50 МП камера Samsung® JN1

MEGA 12 оснащён ведущей в отрасли 50-мегапиксельной основной камерой Samsung® JN1. Она позволяет чётко сканировать документы, удобно снимать и делать качественные фотографии. Её дополняет 13 МП фронтальная камера для более чётких видеозвонков.

Планшет также поддерживает запись видео в 2K, а Google Lens и AI-редактирование ImageX позволяют переводить тексты, распознавать объекты и легко улучшать снимки.

Флагманская производительность с 4-нм мощностью 5G

Работая на 4-нм 5G-чипе MediaTek Dimensity 7200, MEGA 12 обеспечивает максимально плавную флагманскую производительность с выдающейся энергоэффективностью. Благодаря до 48 ГБ LPDDR5 RAM, 512 ГБ UFS 3.1, Wi-Fi 6E и продвинутому охлаждению гаджет остаётся многозадачным, быстрым и стабильным со временем.

Кроме того, здесь установлен очень ёмкий аккумулятор на 10 000 мА·ч с интеллектуальным энергосбережением — он продлевает ежедневное использование до 23%, а быстрая зарядка 55 Вт минимизирует любые простои.

Более умный опыт с новой DokeOS_P 5.0 на Android 16

MEGA 12 работает под управлением DokeOS_P 5.0 на базе Android 16 и интегрирует Doke AI 2.0, который объединяет DeepSeek-R1, ChatGPT-4o mini и Gemini 2.0 Flash. AI-приложения помогают писать тексты, редактировать изображения, создавать видео и генерировать музыку, а также регулярно обновляются для более плавной работы и усиленной безопасности.

Возможности подключения включают двойную 5G SIM, NFC, Bluetooth 5.3 и навигацию 5-в-1, а также три года обновлений Android.

Цена и доступность

Blackview MEGA 12 официально поступит в продажу 12 января в Blackview Global Store на AliExpress. Во время глобального запуска планшет будет доступен по early-bird цене $299,99 (вместо $659,98, скидка 55%), а также с ограниченными купонами магазина и подарками в комплекте.

Также можно будет приобрести смарт-часы Blackview X30 по early-bird цене $21,99 (скидка 56%) с дополнительными купонами и стартовыми подарками.

Нажмите здесь, чтобы купить сейчас: early-bird предложения ограничены и действуют по принципу «первый пришёл — первый получил».

