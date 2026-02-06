Обзор Blackview MEGA 12: защищенный стильный планшет с комплектом «все включено»

Сегмент защищённых планшетов традиционно ассоциируется с громоздкими и не слишком привлекательными устройствами, которые способны выдержать падение или погружение в воду, но их производительность и внешний вид часто оставляют желать лучшего. Blackview решила переосмыслить эту категорию и выпустила MEGA 12 — первый в мире планшет с полной сертификацией водонепроницаемости IP69K. В этом партнёрском обзоре мы рассмотрим его подробнее, изучим комплект поставки, ключевые преимущества и все возможности этого планшета.

Технические характеристики Blackview MEGA 12

Характеристика Значение Материалы корпуса Пластик Экран IPS-LCD 12,2 дюйма, разрешение 2400х1600 пикселей (2.4K), 120 Гц, соотношение сторон 3:2 Процессор MediaTek Dimensity 7200, 8 ядер (2×ARM Cortex-A715 @ 2.8 ГГц + 6×ARM Cortex-A510 @ 2.0 ГГц), 4-нм техпроцесс Графический процессор ARM Mali-G610 MC4 Оперативная память 12 ГБ или 16 ГБ LPDDR5 (расширение до 24 ГБ или 32 ГБ) Встроенная память 256 ГБ или 512 ГБ UFS 3.1 Интерфейсы Wi-Fi, Bluetooth, USB-C, 5G Камеры основная — 50 Мп (Samsung ISOCELL JN1, f/1.8), фронтальная — 13 Мп Звук стерео, 4 динамика Quad Smart-K Box Сотовая связь есть, 5G, nano-SIM Карта памяти есть, microSD (до 2 ТБ) Дополнительно Стилус, система One-Key Water & Dust Drain Аккумулятор 10 000 мА·ч, быстрая зарядка 55 Вт, обратная зарядка 5 Вт Защита IP69K (погружение, высокое давление воды до 100 бар, высокая температура до 85°C) Операционная система DokeOS_P 5.0 (Android 16), экосистема Doke AI 2.0 Толщина корпуса 8,2 мм Вес 690 граммов

Упаковка и комплектация

Blackview MEGA 12 поставляется в большой коробке с изображением новинки.

Внутри находим сам планшет с уже наклеенной плёнкой, инструкцию, кабель USB-C, блок питания на 55 Вт, активный стилус, защитное стекло, магнитную клавиатуру-чехол Magcover с трекпадом, беспроводную мышь (с Bluetooth и USB-приёмником), проводные наушники с разъёмом Type-C и скрепку для извлечения слота с SIM-картой.

Как видим, комплект просто шикарный, и я давно не припоминаю такого набора у каких-либо устройств. Это настоящий комплект «всё включено», куда положили буквально всё, что может понадобиться потенциальному пользователю, и даже больше. По современным меркам, когда в коробку часто не кладут даже блок питания, это вообще невероятно.

Дизайн и эргономика

Blackview MEGA 12 имеет стильный, аккуратный и современный дизайн. У него плоские грани и скруглённые углы. Корпус пластиковый, но очень похож на металлический. При этом планшет остаётся тонким (8,2 мм) и относительно лёгким (690 граммов).

На задней панели видим логотип Blackview и небольшой модуль камеры, который немного выступает над поверхностью.

На передней панели дисплей занимает 94,2% площади. Рамки равномерные со всех сторон и не выглядят слишком толстыми. В верхней части экрана расположена фронтальная камера.

На правом торце (если держать планшет горизонтально) расположены два динамика и порт USB-C. Слева — ещё два динамика для стереозвука. На верхней грани находятся кнопка блокировки и клавиши регулировки громкости, а также слот для SIM-карт и карты памяти. На нижней грани есть контакты для соединения с комплектным чехлом-клавиатурой.

Отдельно стоит отметить систему защиты, о которой упоминалось в начале. Наличие поддержки IP69K — это не просто маркетинг. Планшет выдерживает погружение в воду на глубину до 1,5 метра в течение 30 минут, струи воды под высоким давлением до 100 BAR и даже горячую воду температурой до 85 градусов по Цельсию. Также заявлено, что он успешно прошёл 24-часовой тест в соляном тумане и под непрерывным дождём.

Blackview MEGA 12 — большой планшет, поэтому держать его одной рукой, конечно, неудобно и, в целом, не нужно. Зато радует, что корпус не скользкий, а на поверхности планшета не остаются отпечатки пальцев, пыль или следы использования.

Лучше всего пользоваться магнитной клавиатурой-чехлом, которая идёт в комплекте. Она не только защищает экран, но и трансформируется в подставку, а значит планшет можно использовать под разными углами. Магниты держат надёжно, а при открытии крышки экран автоматически включается.

Правда, планшет держится в чехле не супернадёжно и фактически крепится только на магнитах. Также не очень удобно пользоваться этим кейсом, если вы, например, не используете клавиатуру, но всё равно вынуждены носить всё вместе. В качестве альтернативы можно купить отдельный чехол для планшета, но я думаю, что человек, который берёт планшет с клавиатурой и мышью в комплекте, планирует пользоваться этим набором, и для него подобное не станет проблемой.

Blackview MEGA 12 также оснащён системой One-Key Water & Dust Drain. Например, если планшет побывал в воде или в него попала пыль, можно активировать специальную функцию, и с помощью вибрации четырёх динамиков система выталкивает остатки воды и пыли.

Дисплей Blackview MEGA 12

Blackview MEGA 12 получил 12,2-дюймовый IPS-экран с разрешением 2.4K (2400×1600 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. Соотношение сторон здесь — 3:2.

Дисплей планшета является одним из его главных плюсов. Он яркий (до 350 нит), с насыщенными цветами и отличными углами обзора. Экран имеет сертификацию TÜV SÜD Low Blue Light, что снижает вредное синее излучение, и полностью лишён ШИМ (заявлено, что коэффициент пульсаций не превышает 1–2%).

В настройках дисплея есть множество функций для комфортного использования экрана. Здесь можно менять цветовую температуру (больше всего понравился стандартный режим), включать режим чтения, настраивать заставку экрана блокировки. Рекомендую использовать максимальную частоту обновления 120 Гц в режиме «Смарт», который автоматически выбирает оптимальное значение в зависимости от сценария использования. Если хочется немного большей автономности, отлично показывает себя и режим 90 Гц.

Яркости экрана Blackview MEGA 12 с головой хватает в помещении, а с планшетом также можно без проблем работать даже под прямыми солнечными лучами.

Хорошо, что здесь именно 12-дюймовый экран, потому что, на мой взгляд, это золотая середина между слишком большими для планшета 13–14 дюймами и слишком маленькими размерами менее 11 дюймов. В итоге получаем оптимальный размер для всего: он не слишком большой, чтобы его было неудобно носить или хранить, и при этом на таком экране комфортно работать с документами или смотреть фильмы.

Производительность, ПО и игры

Blackview MEGA 12 работает на мощном 8-ядерном процессоре MediaTek Dimensity 7200, изготовленном по 4-нм техпроцессу. Чип состоит из двух быстрых ядер ARM Cortex-A715 с частотой до 2.8 ГГц и шести энергоэффективных ARM Cortex-A510 с частотой 2.0 ГГц. За графику отвечает ARM Mali-G610 MC4.

Планшет оснащён 12 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 с возможностью расширения виртуальной ОЗУ до 24 ГБ или 32 ГБ соответственно. Встроенной памяти — 256 ГБ или 512 ГБ UFS 3.1, также есть поддержка карт microSD объёмом до 2 ТБ включительно. То есть с памятью у планшета проблем нет изначально, а при необходимости её всегда можно увеличить.

В популярных бенчмарках планшет показывает отличные результаты. Я даже не ожидал увидеть показатели выше 1 миллиона «попугаев». При этом процессор практически не нагревается.

Новинка без проблем справляется с популярными играми вроде PUBG Mobile, Wild Rift, Asphalt 9 и другими, запуская их на высоких и ультра-настройках графики с более чем достаточной частотой кадров.

Правда, стоит учитывать, что играть на сенсорном экране такого большого планшета не слишком удобно, поэтому лучше подключить геймпад — тогда у вас получится полноценная игровая станция для мобильного геймера с большим экраном.

Blackview MEGA 12 работает под управлением операционной системы DokePad OS 5.0, которая основана на свежей ОС Android 16. Blackview также обещает три года обновлений системы, что является хорошей новостью для тех, кто планирует пользоваться планшетом длительное время.

Фирменная оболочка DokeOS напоминает «чистый» Android, поэтому любителям простоты и скорости она точно понравится. Система работает быстро, без глюков и зависаний. Рекламного мусора нет вообще, а вот предустановленных приложений много. Правда, в основном это полезные инструменты ИИ и т.д.

Отдельно отмечу наличие функции разделения экрана между разными приложениями и специальный режим ПК 3.0. Последнее — полезная и удобная штука для тех, кто планирует использовать планшет вместо ноутбука. Интерфейс становится похожим на сочетание Windows и Linux, но, вероятно, будет знаком пользователям хромбуков. Здесь есть поддержка многозадачности и возможность открывать более 10 приложений в отдельных окнах одновременно. Окна можно перемещать и менять их размер, что очень удобно для работы.

Blackview MEGA 12 также получил экосистему искусственного интеллекта Doke AI 2.0. Говорят, что это дает широкие возможности для генерации текста, обобщения документов, перевода, творческих задач и т.д.

В планшете есть несколько фирменных AI-приложений:

Hi Doki – персональный ассистент для поиска информации, написания текстов и планирования задач.

ImageX – мощный фоторедактор с 18+ профессиональными инструментами на базе искусственного интеллекта (удаление объектов, ретушь, замена фона и т.д.).

VidGen – инструмент для создания видео из текста и фотографий.

Soundle – приложение для генерации музыки в 11 различных стилях по текстовому описанию.

Также есть системная интеграция функций Full-Screen Smart Assistance (анализ контента на экране), голосовой активации и глобального управления приложениями. Ну и Google Lens интегрирован в систему для распознавания объектов и перевода.

Важно знать, что большинство этих ИИ-приложений не бесплатны и имеют определенные ограничения, если вы не перейдете на платные версии. Поэтому попробовать их точно можно и стоит, а дальше уже решать, покупать полный доступ или нет. Считайте это современным большим пробником.

Аксессуары и бонусы Blackview MEGA 12

Blackview MEGA 12 поставляется с полным комплектом аксессуаров, которые превращают его в полноценное рабочее место прямо из коробки. Это тот случай, когда не нужно ничего докупать отдельно. Ну и набор в наши дни действительно впечатляет.

К Blackview MEGA 12 можно подключить комплектную магнитную клавиатуру или любые другие Bluetooth-клавиатуры. Удобно, что в настройках можно активировать функцию автоматического перехода в режим ПК, как только к планшету подключается клавиатура.

То есть вы пользуетесь им как планшетом, а потом, когда нужно поработать, просто за секунду подключаете Bluetooth-клавиатуру, и планшет сам переключается на другой сценарий использования.

Правда, это нужно делать, если вы планируете использовать его преимущественно как ноутбук, потому что если вы будете брать его просто как планшет с чехлом, тогда он постоянно будет физически то соединяться с клавиатурой, то отключаться, а вместе с этим будет постоянное переключение между режимами.

Клавиатура-чехол называется Magcover и имеет встроенный трекпад, который работает точно и удобно. Она также имеет хороший ход клавиш и на ней даже комфортно печатать тексты, а ещё она значительно быстрее виртуальной клавиатуры на экране.

Также прикольно, что комплектная мышь имеет USB-донгл, поэтому её можно подключать не только по Bluetooth к планшету, но и к вашему ПК или ноутбуку. Действительно приятный бонус. Сама же мышь компактная и просто нормальная для использования. Больше ничего сказать нельзя и, наверное, не стоит, ведь здесь главное её компактность и бесплатность.

Напомню, что комплект имеет настоящий активный стилус. И это бонус для всех, кто любит рисовать, делать заметки от руки, работать с документами и т.д. Стилус распознает силу нажатия и угол наклона, имеет низкую задержку и отлично работает на 120-герцевом экране. Заряжается через Type-C, а вход имеет силиконовую заглушку. Включается и выключается стилус касанием верхнего колпачка.

Со всеми этими аксессуарами Blackview MEGA 12 становится настоящим планшетом-трансформером. Вы можете использовать его как устройство для развлечений, как ноутбук для работы или как графический планшет для рисования. Всё зависит от ваших потребностей в конкретный момент.

Звук и камера

Blackview MEGA 12 получил полноценное стереозвучание, реализованное четырьмя динамиками. Звук здесь громкий, объемный и качественный. Конечно, не хватает басов, как и в любом подобном устройстве, но радует имеющийся объем. Динамики расположены так, чтобы теоретически создавать стереоэффект, а главное, что нет никакого гудения даже на максимальной громкости. В целом звук планшета — это точно еще один весомый плюс.

Blackview MEGA 12 имеет основную 50-мегапиксельную камеру с сенсором Samsung ISOCELL JN1 (f/1.8). Камера поддерживает запись видео в формате 2K (1440p) @ 30fps. Она подходит для фотографирования документов, сканирования конспектов или QR-кодов.

13-мегапиксельная фронтальная камера дает нормальное изображение во время видеозвонков, онлайн-уроков или веб-конференций. Она оптимизирована для видеосвязи и поддерживает разблокировку по лицу.

В целом обе камеры просто есть, и они хорошего уровня для планшета. Никто не ожидает от них качества, как у смартфонов-флагманов, но для своих задач они вполне подходят. К тому же есть интеграция с Google Lens и фирменное приложение ImageX с инструментами на базе искусственного интеллекта.

Автономность Blackview MEGA 12

Blackview MEGA 12 имеет мощный аккумулятор на 10 000 мАч. Это действительно большая емкость даже для такого планшета и она обеспечивает длительное время автономной работы. Также есть быстрая зарядка на 55 Вт, которая заряжает планшет примерно за 2-2,5 часа — это быстро для такой большой батареи.

Официально заявлено о 900 часах в режиме ожидания, 38 часах звонков, 8,5 часах веб-серфинга и почти 13 часах просмотра видео. Непрерывно играть в мощные игры можно до 5,5 часов.

При стандартном использовании одного заряда легко хватает на день-полтора активного использования. В режиме ожидания планшет держит батарею просто фантастически, расходуя всего 3-5% в день. То есть в этом состоянии его хватит до двух недель работы. Если просто смотреть YouTube, иногда сидеть на сайтах и в соцсетях, то одного заряда хватает на 2, иногда 3 дня работы. И это при автоматической яркости экрана. Рекомендую ставить именно её, так как это действительно оптимизирует автономность.

Отдельная фишка — это обратная зарядка на 5 Вт. То есть вы можете использовать планшет как пауэрбанк, чтобы подзарядить свой смартфон, наушники или смарт-часы.

Радует, что вы можете пользоваться Blackview MEGA 12 не каждый день и даже на некоторое время забывать о нем, но когда он вам будет нужен, планшет будет иметь достаточно заряда для работы или развлечений. Это также однозначно плюс, потому что некоторые модели у меня садились намного быстрее в режиме ожидания.

Опыт использования Blackview MEGA 12

У меня уже есть опыт работы с планшетами Blackview, например, был обзор Blackview MEGA 8. Приятно, что MEGA 12 продолжает традиции компании, а производитель не стал менять то, что и так отлично работало. Поэтому это точно шаг вперед как минимум в защите IP69K, мощном процессоре и хорошем экране. Ну и звук здесь точно как минимум просто хороший.

Blackview MEGA 12 является полноценным мультимедийным центром и современным рабочим местом. Тем более если у вас мало пространства или нужно иметь энергоэкономное устройство для работы. Сейчас в Украине это очень полезная вещь, особенно для всех, кто работает из дома или в офисе.

Однозначным плюсом, кроме упомянутых выше экрана, звука, защиты и аккумулятора, является щедрый комплект поставки. Сейчас даже флагманские планшеты часто идут без аксессуаров, поэтому наличие клавиатуры, мыши, стилуса, мощного блока питания, наушников (!) и даже защитного стекла выглядит как суперпредложение, которым фактически и является.

И в целом впечатления от Blackview MEGA 12 приятные. В нем действительно нет ничего такого, к чему можно было бы придраться. Хотелось бы здесь видеть OLED-экран? Конечно, но тогда и цена была бы значительно выше. Поэтому за его стоимость здесь всё просто как надо и даже больше.

А ещё планшет выглядит дороже и премиальнее, чем стоит на самом деле. И его возможности выдерживать воду, пыль и экстремальные условия делают его надежным и долговечным.

Выводы

Blackview MEGA 12 — это устройство, которое успешно сочетает то, что ранее казалось несовместимым, а именно высокую производительность, большой яркий экран, хороший звук и реальную прочность. Он не выглядит громоздким промышленным планшетом, но при этом совсем не боится воды, пыли и падений.

Если вы ищете гаджет для работы в сложных условиях, то этот вариант для вас. Для студентов и удалённой работы это также отличный выбор. Полный комплект с клавиатурой, мышью и стилусом, режим ПК для удобной работы с документами и большой экран делают его серьёзной заменой ноутбука или, как минимум, необходимым вспомогательным устройством в наши непростые времена.

Новинка предлагает уникальное сочетание возможностей, которое трудно найти в других планшетах. Это устройство, которое наконец позволяет не выбирать между производительностью, функциональностью и надежностью. Если вы искали что-то новое, относительно доступное, мощное и защищенное, то самое время присмотреться к Blackview MEGA 12.

