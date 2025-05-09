Обзор Blackview MEGA 8: планшет для учебы, работы и сериалов

Несмотря на то, что сегмент планшетов «хоронят» уже который год, производители по всему миру продолжают их выпускать, а люди, соответственно, покупать. Не остается в стороне и китайская компания Blackview, выпустившая новый большой планшет MEGA 8. В этом партнерском обзоре мы подробнее рассмотрим устройство, изучим комплектацию, главные преимущества, особенности и другие важные для пользователей характеристики.

Технические характеристики Blackview MEGA 8

Материалы корпуса пластик Экран IPS-LCD 13 дюймов, разрешение 1200х1920 пикселей, 90 Гц, 175 dpi Процессор Unisoc Tiger T620, 8 ядер, 2 ARM Cortex-A55 и 6 ARM Cortex-A75 Графический процессор ARM Mali-G57 Оперативная память 12 ГБ Встроенная память 512 ГБ Интерфейсы Wi-Fi (b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, USB-C Камеры основная – 50 Мп с автофокусом, фронтальная – 13 Мп Звук стерео, 4 динамика Сотовая связь есть, 4G, nano-SIM Карта памяти есть, microSD (до 1 ТБ) Дополнительно FM-радио, OTG Аккумулятор 11000 мА·ч, быстрая зарядка 18 Вт Операционная система Doke OS 4.1, Android 15

Упаковка и комплектация

Blackview MEGA 8 поставляется в большой белой коробке с изображением новой модели.

Внутри находятся сам планшет с наклеенной пленкой, инструкция, кабель USB-C, зарядное устройство на 18 Вт, стилус, защитное стекло, скрепка для извлечения слота с SIM-картой (две nano-SIM или nano-SIM + карта памяти), а также защитный чехол-книжка.

Как видим, комплект очень крутой, а по современным меркам, где часто не кладут даже блок питания, вообще невероятный.

Дизайн и эргономика

У Blackview MEGA 8 современный и минималистичный дизайн. Корпус – матовый пластик. Грани плоские, а углы скругленные.

На задней панели – надпись Blackview и слегка выступающий модуль камеры со вспышкой.

На передней панели достаточно толстые и одинаковые со всех сторон рамки и круг фронтальной камеры.

На правом торце, если держать планшет горизонтально, расположены два динамика, порт USB-C и слот для SIM-карт. На левом – еще два динамика. На нижней грани – микрофон, на верхней – кнопка блокировки и клавиши громкости.

Blackview MEGA 8 – большой, но тонкий планшет, поэтому держать его одной рукой не стоит – тяжеловато. Без чехла он немного скользкий, но радует, что на такой матовой поверхности да и в существующем цвете Twilight Blue не видно следов использования, пыли или отпечатков пальцев.

Но, конечно, лучше использовать комплектный чехол – он качественный, с магнитной крышкой. При закрытии экран блокируется, а сам чехол можно использовать как подставку, сложив крышку треугольником.

Дисплей Blackview MEGA 8

Blackview MEGA 8 оснащен 13-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1200×1920 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Плотность пикселей – 175 dpi. Максимальная яркость и модель защитного стекла неизвестны.

Несмотря на доступность и относительно небольшую плотность пикселей, дисплей планшета – один из его главных плюсов. Он яркий и с насыщенными цветами, а под углами изображение практически не тускнеет.

В настройках экрана множество параметров для комфортного использования. Есть изменение цветовой температуры (рекомендую выбирать режим «Увеличенная контрастность»), функция улучшения видео (более яркие и живые цвета) для YouTube. Можно менять заставку блокировки и включать режим чтения. Последнее особенно рекомендую всем, кто читает со смартфонов или планшетов.

Ну и, конечно, включайте высокую частоту обновления 90 Гц или хотя бы смарт-режим, где планшет сам выбирает сценарии использования разных частот обновления дисплея. Для экономии заряда можно выбрать базовый режим – 60 Гц.

Яркости экрана Blackview MEGA 8 более чем достаточно в помещении, особенно в авторежиме. Также можно работать под прямыми солнечными лучами. Конечно, это не AMOLED, но в бюджетном сегменте с такой большой диагональю и отличной комплектацией другого варианта, кроме IPS, просто нет. Нужно адекватно оценивать возможности производителей.

Заказать планшет Blackview MEGA 8 можно уже с 1 мая по ссылке.

Производительность, ПО и игры

Blackview MEGA 8 работает на восьмиядерном процессоре Unisoc T620 с двумя ядрами ARM Cortex-A55 и 6 ARM Cortex-A75. Графика тут ARM Mali-G57. Планшет также оснащен 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ – встроенной. А еще можно добавить до 24 ГБ виртуальной ОЗУ, и не забываем про microSD до 1 ТБ включительно. То есть с памятью у планшета все в порядке с самого начала, а если даже ее не хватит, всегда можно расширить.

Новинка оснащена популярным бюджетным и достаточно «холодным» чипом. Его более чем достаточно для стабильной работы системы, тяжелых приложений и игр. Конечно, Genshin Impact на высоких настройках вы не запустите, но легко погоняете в PUBG Mobile, Wild Rift или Call of Duty Mobile на высоких-максимальных параметрах с адекватным fps.

Правда, играть на сенсорном экране такого большого планшета не очень удобно. Поэтому лучше подключить геймпад, и это уже у нас выходит полноценная игровая станция. Тем более с 13-дюймовым экраном.

Blackview MEGA 8 работает под управлением Android 15 с фирменной оболочкой DokeOS 4.1. Все функционирует быстро, без глюков или зависаний. Интерфейс напоминает «чистый» Android, так что поклонникам минимализма и простоты он точно понравится. Да и систему такая штука грузит минимально, так как тут буквально несколько встроенных приложений, список программ от Google и ничего лишнего. Конечно, рекламы тут нет вообще.

Отдельно стоит отметить возможность разделения экрана между приложениями и наличие ПК-режима. Это удобно, если вы планируете использовать планшет как замену ноутбуку. К Blackview MEGA 8 можно подключить фирменную Bluetooth-клавиатуру или любую совместимую модель. В настройках можно включить автоматический переход в ПК-режим при подключении клавиатуры.

Вы используете планшет как обычно, а когда нужно поработать, просто подключаете Bluetooth-клавиатуру – и устройство автоматически переключается в новый режим.

Звук и камера

Blackview MEGA 8 оснащен полноценной стереосистемой с четырьмя динамиками. Звук громкий, объемный и качественный. Я не ожидал такого уровня от бюджетного планшета, но он приятно удивил. Причем на 100% громкости нет никаких шумов или дребезжания. В целом звук планшета – еще один его большой плюс.

Новинка оснащена основной камерой на 50 Мп и фронтальной на 13 Мп. Несмотря на большое количество мегапикселей, основная камера вполне обычная, подойдет для фото документов и подобного. То же касается фронталки – отлично для видеозвонков, но не для селфи в соцсети.

В целом обе камеры просто есть. И это нормально для планшетов, даже дорогих. От них никто не ждет выдающегося качества фото, и тут ждать не стоит.

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Автономность Blackview MEGA 8

Blackview MEGA 8 оснащен огромной батареей на 11000 мА·ч. Для 13-дюймового экрана это уже не так много, но напомню: здесь IPS-матрица и энергоэффективный чип, так что потребление небольшое. Есть поддержка быстрой зарядки 18 Вт – полный заряд за 2,5 часа.

При обычном использовании заряда хватает на 1–1,5 дня, при необходимости и на два. В тесте PC Mark планшет проработал 16 часов и 7 минут – отличный результат.

Еще круто, что планшет очень долго держит заряд в режиме ожидания. Батарея теряет около 5% в день, если не использовать устройство. Это значит, что он может лежать до двух недель и остаться заряженным.

Вы можете не пользоваться Blackview MEGA 8 каждый день и даже забыть о нем на какое-то время, но когда он вам понадобится, заряд будет на месте. Это однозначно плюс.

Опыт использования

У нас уже был на обзоре планшет Blackview Tab 16, и тогда он мне понравился, несмотря на рекламный формат. В случае с новым Blackview MEGA 8 производитель пошел тем же путем. Они не стали трогать то, что и так отлично работало (экран, звук, оптимизация, ПК-режим, «начинка», большое количество памяти), а просто сделали увеличенный по диагонали вариант для тех, кто планирует работать, играть или смотреть мультимедиаконтент. Также увеличили аккумулятор, что в этом случае необходимость, а не просто бонус.

Очевидным плюсом помимо упомянутых экрана, объема памяти, звука и батареи является богатая комплектация. В эпоху, когда даже зарядное устройство не всегда кладут в коробку, наличие пленки и защитного стекла, того самого БП и кабеля, стилуса и полноценного чехла-книжки-подставки выглядит как отличное предложение, которым это устройство и является.

И в целом впечатления от Blackview MEGA 8 приятные. Он определенно выглядит дороже, чем стоит на самом деле, хоть и сразу ясно, что это доступный сегмент.

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Выводы

Blackview MEGA 8 – новый бюджетный планшет с большим 13-дюймовым экраном и отличной комплектацией. Если вы ищете устройство для работы и развлечений в формате ноутбука, это именно то, что нужно. У планшета много памяти, есть ПК-режим, к нему можно подключить клавиатуру и геймпад, так что он может стать универсальным решением для многих задач на долгое время.

Да, это не флагман, поэтому самые требовательные проекты он не потянет или запустит не на максимальных настройках, но большинство популярных игр и тяжелых приложений ему по силам. А еще здесь громкий качественный звук, яркий IPS-дисплей, мощная батарея и быстрая, стабильная система. Если вы искали что-то новенькое и большое, самое время обратить внимание на Blackview MEGA 8.

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