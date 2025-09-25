Компания Blackview представила новый флагман XPLORE 2, который претендует на звание самого мощного защищённого смартфона бренда. Это устройство обещает объединить производительность MediaTek Dimensity 8300, серьёзную автономность благодаря батарее на 20000 мА·ч и военный уровень защиты. Но удалось ли китайским инженерам создать действительно универсального «воина»? Разберёмся в этом детальном партнёрском обзоре.

Технические характеристики Blackview Xplore 2

Характеристика Спецификация Дисплей 6.73″ AMOLED 3.2K (1440×3200), 120 Гц LTPO, Corning Gorilla Glass 5, 2600 нит Процессор MediaTek Dimensity 8300 (4 нм), 8 ядер, до 3.35 ГГц Графический чип ARM Mali-G615 MC6 Память 12/16 ГБ LPDDR5X + 256/512 ГБ/1 ТБ UFS 4.0 Основная камера 50 МП Samsung GN9 (OIS) + 20 МП Sony IMX376 Селфи-камера 50 МП Samsung JN1 Аккумулятор 20 000 мА·ч Li-Po, быстрая зарядка 120 Вт, реверсивная 10 Вт Защита IP68, IP69K, MIL-STD-810H ОС DokeOS 4.2 (Android 15) Связь 5G Dual, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, eSIM Дополнительно Фонарь 467 люмен, стереодинамики, ИК-порт Габариты 186 × 87.8 × 29 мм Вес 670 г

Упаковка и комплектация

Blackview Xplore 2 поставляется в прочной большой чёрной коробке с агрессивным дизайном, на которой изображён сам смартфон. В отличие от многих современных флагманов, упаковка здесь действительно крупноформатная.

В коробке находим:

Смартфон Blackview Xplore 2 с защитной плёнкой на экране;

Зарядное устройство на 120 Вт (что приятно отличает от многих конкурентов, даже китайских);

USB-C кабель;

Скрепку для лотка SIM-карт;

Инструкцию пользователя;

Гарантийный талон.

Радует наличие зарядного устройства в комплекте, что является редкостью для современных смартфонов. Блок питания на 120 Вт имеет солидные размеры и вес, но это понятно, учитывая его мощность.

Дизайн и эргономика Blackview Xplore 2

Когда впервые видишь Blackview Xplore 2, сразу понимаешь, что это не устройство для офисных пользователей. Толщина 29 мм (габариты 186×87,8×29 мм) и вес 670 граммов говорят, что это серьёзное устройство для серьёзных задач.

Так называемая пятислойная конструкция ArmorShield включает стекло Corning Gorilla Glass 5, корпус из авиационного алюминиево-титанового сплава и усиленную бронированную заднюю панель. Сертификаты IP68, IP69K и военный стандарт MIL-STD-810H говорят, что этот телефон выдержит падение с 6 метров, нагрузку до 500 кг и погружение на глубину 2 метра. А ещё устройство выдерживает струи кипящей воды под давлением 10 000 кПа.

Это уровень защиты, который даже среди подобных защищённых смартфонов встречается редко. Реальный рабочий диапазон гаджета от -20 до +60 градусов по Цельсию.

На передней панели видим толстые рамки и встроенную в экран фронтальную камеру. Да, конечно, рамки хотелось бы меньше, но учитывая направленность модели, её защиту и т. д., они уже кажутся не такими уж и толстыми.

На задней части смартфона разместили немного выступающий модуль с основными камерами, гигантский кемпинговый фонарь яркостью 467 люмен с режимами SOS и стробоскопа, который действительно может заменить настоящий фонарь, и надпись Blackview.

На правом торце есть кнопка блокировки экрана. На левом — кнопки громкости, слот для SIM-карт и дополнительная кнопка, на которую можно назначить разные функции. На верхнем торце видим ИК-порт и динамик, а на нижнем разместили микрофон и порт USB-C с резиновой заглушкой.

Держать подобный телефон неудобно из-за габаритов, но для целевой аудитории это не критично. Если вам нужен смартфон для экстремального туризма, строительства или работы в полевых условиях, то Blackview Xplore 2 создан именно для таких задач, а значит вы готовы мириться с его весом и размерами.

Дисплей Blackview Xplore 2

И здесь Blackview действительно не пожалели средств и технологий. Мы имеем 6.73-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 3.2K (1440×3200 точек), плотностью пикселей 521 PPI и адаптивной частотой обновления (LTPO) от 1 до 120 Гц. Это первый защищенный смартфон с таким отличным экраном, который я тестировал. Обычно в подобных моделях ставят базовые IPS-матрицы и часто даже без увеличенной частоты обновления. А тут целое комбо из отличных характеристик.

Пиковая яркость 2600 нит позволяет комфортно пользоваться телефоном даже под прямыми солнечными лучами. Думаю, это действительно очень важно для защищенного устройства.

Также заявлено о высокочастотном затемнении 1920 Гц и сертификации TÜV SÜD Low Blue Light. Благодаря этому глаза не устают даже при длительном использовании.

В настройках можно менять цветовую температуру (понравился режим Primary Color), переключать темы, включать ночной режим и регулировать частоту обновления дисплея. В последнем случае доступны обычный режим 60 Гц, 90 Гц и 120 Гц, а также автоматический смарт-режим.

Экран у Blackview Xplore 2 действительно хороший. Да, это не флагманский уровень, что логично, но цена соответствует, как и уровень экрана. А ещё это действительно самый крутой дисплей среди защищённых смартфонов, который я видел. Он яркий, с насыщенными цветами и настоящим чёрным.

Камеры Blackview Xplore 2

Основная камера Blackview Xplore 2 здесь на 50 Мп — это модуль Samsung S5KGN9 с двойной стабилизацией (OIS + EIS). Светосила f/1.88, есть поддержка Ultra HDR. Также имеем приятный бонус в виде второй 20-мегапиксельной камеры на базе Sony IMX376.

Основная камера, конечно, не хватает звёзд с неба, но она оказалась лучше, чем я ожидал от этого сегмента. Обычно в подобные смартфоны ставят базовые модули, а тут выходят более-менее качественные снимки днём, с адекватной детализацией, нормальными цветами и приемлемым динамическим диапазоном. Правда, сильно приближать при съёмке я бы не советовал, потому что зум здесь цифровой.

Базово камера снимает в 12 Мп, но есть режим 50 Мп. Если нужно сфотографировать что-то и потом обрабатывать на компьютере, стоит использовать именно этот режим.

Видео телефон может снимать в 4К/60 FPS, и это тоже приятный бонус. Да, общее качество не лучшее, но это 4К и 60 кадров в секунду, так что на такую камеру можно без проблем записывать блоги или влоги. Здесь даже есть неплохая стабилизация, но автофокус наводится немного медленнее, чем хотелось бы.

50-мегапиксельная фронталка Samsung JN1 делает качественные селфи, портретного режима нет, но есть бьюти-режим, который «подчищает» ваши фото.

В целом камеры этого телефона не претендуют на звание лучших на рынке, но для своего сегмента показывают достойный результат. Главное здесь — не идеальное качество картинки, а возможность снимать в экстремальных условиях, делать это в современном разрешении и в адекватном формате. Всё это здесь есть.

Звук и виброотклик

Blackview Xplore 2 оснащён двойными стереодинамиками Smart-K Box, что бы это ни значило. Фактически это основной динамик, расположенный на верхней панели, и дополнительный разговорный рядом. Полноценного объёма от этого не создаётся, но звук для защищённого телефона оказался приятно качественным. Он достаточно громкий и не хрипит, поэтому смотреть фильмы, сериалы или видео на YouTube можно без проблем.

Разъёма 3.5 мм для наушников здесь нет, так что придётся полагаться на беспроводные модели или USB-C адаптер.

Вибромоторчик в Blackview Xplore 2 мощный и чёткий. Думаю, это критически важно для защищённого устройства, когда нужно почувствовать входящий звонок или сообщение в шумной среде или в перчатках.

Производительность, игры и ПО

Blackview Xplore 2 работает на чипе MediaTek Dimensity 8300, изготовленном по 4-нанометровому техпроцессу, и показывает солидную производительность. По ядрам ситуация следующая: одно на 3.35 ГГц (Cortex-A715), три ядра на 3.2 ГГц (Cortex-A715) и четыре 2.2 ГГц (Cortex-A510). Графический процессор — Mali-G615 MC6.

Есть версии на 12 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X с возможностью виртуального расширения до 48 ГБ (!). Быстрая память формата UFS 4.0 объёмом до 1 ТБ. Есть возможность расширить до 2 ТБ через microSD. Как по мне, очень неплохо.

Защищённый смартфон поддерживает 2G, 3G, 4G, 5G (Dual 5G), Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, NFC, инфракрасный пульт дистанционного управления и т.д. Есть поддержка двух Nano-SIM или одной SIM + microSD. А ещё это первый защищённый телефон Blackview с поддержкой eSIM.

Производитель заявляет о системе охлаждения площадью 2262.8 квадратных миллиметров. Утверждается, что она эффективно отводит тепло, поддерживая температуру ниже 37 °C при ежедневном использовании. Но в играх телефон, конечно, может нагреваться, хотя критического перегрева не наблюдалось. Это подтверждают хорошие стресс-тесты в CPU Trottling Test, где чип почти не нагревался.

Современные игры типа PUBG Mobile, Call of Duty Mobile или Wild Rift идут на максимальных настройках со стабильными 60+ fps. Для защищённого смартфона это отличный результат.

Blackview Xplore 2 работает на базе Android 15 с фирменной оболочкой DokeOS 4.2. С одной стороны, она близка к чистому Android, без лишних украшений и рекламы. С другой — содержит множество предустановленных программ, утилит и приложений.

Не забыли и современные тренды с ИИ, поэтому здесь уже есть стандартный Gemini, а также куча собственных AI-программ:

Hi Doki для AI-поиска и анализа документов;

ImageX с 18 инструментами для редактирования фото;

VidGen для создания видео из текста и изображений;

Soundle для генерации музыки на основе настроения.

Все это работает и что-то даже делает, но какой-то важной пользы пользователю оно не приносит. Однако приятно, что подобные вещи уже завозят на защищённые смартфоны, и они на них действительно работают.

В целом с таким процессором система чувствует себя прекрасно и не тормозит. Плюс не забываем включать повышенную частоту кадров и получаем современный и быстрый телефон, который не глючит, а значит не раздражает пользователя. А также это ещё и полноценный защищённый смартфон, поэтому в целом результат более чем достойный.

Автономность Blackview Xplore 2

Blackview Xplore 2 оснащён гигантской батареей на 20 000 мА·ч. Официально такой аккумулятор обеспечивает действительно впечатляющую автономность:

До 75 дней в режиме ожидания;

166 часов звонков;

23 часа игр;

24 часа веб-сёрфинга;

10 часов непрерывного освещения встроенным фонариком.

Имеется быстрая зарядка 120 Вт, которая позволяет зарядить этот аккумулятор на 50% за 39 минут и на 100% за 117 минут. Для такой ёмкости это удивительный результат. Есть и реверсивная зарядка на 10 Вт, то есть от этого телефона можно заряжать другие смартфоны или устройства.

В реальном использовании устройство спокойно работало четыре-пять дней на одном заряде. Это с играми, интернетом, тестами и экраном с автояркостью и режимом на 90 Гц. Для туристических походов или командировок в отдалённые места это идеальное решение, ведь можно ещё включить режим энергосбережения, поставить экран на 60 Гц, снизить яркость и при необходимости протянуть неделю и даже больше.

Жаль, что на смартфоне никак не хотел запускаться, либо запускался и почти сразу вылетал, тест на автономность PC Mark. Думаю, результат там был бы впечатляющим.

Опыт использования Blackview Xplore 2

Защищённый смартфон Blackview Xplore 2 выглядит соответствующе, и у него очень специфическая целевая аудитория. Если вы ищете элегантное устройство для повседневного использования в городе, то это точно не ваш вариант. Но если нужен надёжный партнёр для экстремальных условий, то лучшее решение, думаю, будет сложно найти.

Здесь действительно мощный фонарик, что может быть полезным в полевых условиях. Также имеем неплохую основную камеру, которая меня действительно удивила в положительном ключе. Конечно, учитываем сегмент.

Ну и лучшие элементы модели — AMOLED-экран, гигантская батарея и мощный процессор делают его действительно флагманом именно среди подобных защищённых моделей.

Конечно, кого-то огорчат вес и габариты. 670 граммов и 29 мм толщины корпуса ощущаются в кармане, оттягивают его и могут даже не поместиться, поэтому, наверное, лучше носить новинку в сумке или где-то ещё. Но логично, что всё это будет понимать тот, кто будет брать такую модель, а значит, это не станет для него сюрпризом. Человек знает, что берёт и, главное, зачем.

Рекомендую Blackview Xplore 2 охотникам, спасателям, военным, строителям и всем, кому нужен надёжный партнёр для работы в тяжёлых условиях. Для всех остальных это вообще не вариант.

Вывод

Blackview Xplore 2 — защищённый мощный смартфон не для всех. Однако для своей целевой аудитории он идеален. Если вам нужно надёжное устройство с супер автономностью, отличным экраном и флагманской начинкой для работы в экстремальных условиях, то лучшего варианта найти будет сложно.

Цена от 499 долларов в их магазине за версию 12/256 ГБ выглядит адекватно, учитывая уникальные возможности устройства.

