Обзор электросамоката Proove Model City Pulse 350W: ничего лишнего, только движение

Электросамокат давно перестал быть летней игрушкой и превратился в полноценный городской транспорт со своими компромиссами, требованиями к надёжности и, желательно, адекватной эргономикой. Proove Model City Pulse 350W не пытается изобретать велосипед, но аккуратно закрывает ключевые потребности: комфорт на неровностях, базовая безопасность и предсказуемое поведение в городе. Познакомимся с ним ближе в нашем партнёрском обзоре.

Но прежде чем переходить к самому самокату, есть смысл кратко разобраться с брендом, который за ним стоит. Чего ожидать от продукта, на чём производитель экономит, а где, наоборот, старается добавить ценности.

Proove — молодой бренд, который работает по хорошо знакомой рынку модели: быстрый запуск продуктов, опора на производственные возможности Китая и фокус на массовый сегмент. Компания появилась в 2020 году и сразу зашла в категории аксессуаров и электротранспорта, где ключевую роль играет баланс цены и функциональности.

Базируется компания в Шэньчжэне — одном из главных мировых центров производства электроники. Прямой доступ к компонентной базе и большому количеству партнёров позволяет быстро масштабировать производство и регулярно обновлять модельный ряд.

Подход Proove максимально прагматичный. Он про грамотное комбинирование уже существующих решений в конкурентный продукт. Фактически, Proove работает по модели контрактного производства: сотрудничает с партнёрскими фабриками, использует собственные дизайнерские решения и контролирует качество на нескольких этапах производства.

Ассортимент широкий: от аксессуаров до электросамокатов. Компания декларирует многоуровневый контроль качества на этапах производства и перед отгрузкой, а также отсутствие критических проблем «из коробки» у большинства моделей.

Proove — гибкий массовый бренд. И именно в этом контексте их самокаты выглядят наиболее логично, предлагая адекватный баланс характеристик и цены.

Технические характеристики Proove Model City Pulse 350W

Параметр Значение Материал рамы Алюминиевый сплав Мощность двигателя 350 Вт Тип аккумулятора Литий-ионный Ёмкость аккумулятора 10.4 Ah / 36 В Время полной зарядки ~7 часов Максимальная скорость до 30 км/ч Запас хода до 50 км Максимальная нагрузка до 120 кг Дисплей LED Освещение Передняя LED-фара, задний стоп-сигнал Дополнительно Поворотники Подвеска Передняя и задняя Диаметр колёс 10 дюймов Размеры (разложенный) 1180 × 575 × 1280 мм Размеры (сложенный) 1180 × 575 × 560 мм Вес 18 кг Цвет Чёрно-синий

Дизайн, конструкция и эргономика

Proove City Pulse 350W выполнен в классической для городских самокатов архитектуре: прямая стойка, горизонтальная дека, механизм складывания без экзотики. Геометрия платформы выдержана: длины хватает для устойчивой стойки с нормальной расстановкой ног, что критично при длительных поездках.

Рама изготовлена из алюминиевого сплава. При нагрузке до 120 кг конструкция не создаёт ощущения «резиновости» и ненадёжности, что часто встречается в более дешёвых моделях.

Вес в 18 кг напрямую связан с оснащением. Здесь есть полноценная подвеска спереди и сзади, и именно она формирует значительную часть массы. Для ежедневного ношения по лестницам не идеальный вариант, зато в движении эти килограммы работают на комфорт.

Механизм складывания реализован хорошо: фиксация чёткая, люфты минимальные. Для городского сценария «сложил — занёс — разложил» этого достаточно, и главное — без потери жёсткости в зоне рулевой колонки.

Руль стандартной ширины, с резиновыми грипсами, которые не скользят даже при длительной езде. Эргономика органов управления базовая: курок акселератора, тормоз, индикация.

LED-дисплей компактный, но информативный. Отображает скорость, уровень заряда и режимы работы. Яркости достаточно для читаемости при дневном освещении, без необходимости всматриваться.

Отдельный плюс — интегрированные поворотники. В плотном городском трафике это элемент активной безопасности, который снижает риск недопонимания с водителями и пешеходами.

Светотехника включает переднюю фару и задний стоп-сигнал. Мощности освещения достаточно для видимости в вечернее время, хотя для регулярных ночных поездок дополнительный свет не будет лишним.

Колёса диаметром 10 дюймов — стандарт для класса, но в сочетании с подвеской они дают существенно иной уровень комфорта на плитке, асфальте среднего качества и мелких неровностях.

Увеличенный клиренс положительно влияет на проходимость в городских условиях: меньше шансов зацепить бордюр или неровность декой. Особенно заметно при активной езде, когда не хочется каждый раз снижать скорость до минимума.

Производительность, двигатель и ощущения от езды

Разгон плавный, без рывков. Контроллер не «дёргает» мотор, а наращивает мощность постепенно. И это плюс как для новичков, так и для плотного трафика, где резкие старты только мешают.

На ровном асфальте самокат уверенно держит крейсерскую скорость в районе 25–30 км/ч. Верхний предел достижим, но многое зависит от веса райдера и покрытия. При 70–80 кг — всё близко к заявленному, дальше начинается физика, с которой не поспоришь.

И здесь важный момент: забудьте про «стритрейсинг». Если ожидать агрессивной динамики, как у моделей на 500–700 Вт, то вас ждёт разочарование. Но для города, светофоров и коротких перегонов между кварталами тяги достаточно.

Подъёмы — классическое испытание для 350 Вт. Небольшие уклоны самокат проходит без проблем, но на более крутых скорость падает. Без помощи ногой иногда не обойтись, особенно если вес райдера ближе к максимуму.

Зато в повседневной езде мотор работает стабильно и без перегрева. Нет ощущения, что система работает «на пределе».

Отдельно стоит упомянуть подвеску. Передние и задние амортизаторы реально меняют ощущения от дороги. City Pulse буквально «глотает» неровности. На плитке, заплатках асфальта и мелких ямах разница чувствуется с первых метров. Меньше усталости, больше контроля, меньше желания объезжать каждую трещину.

10-дюймовые колёса добавляют баланс между манёвренностью и стабильностью. Торможение без резких клевков вперёд. Плавно.

Программное обеспечение и приложение

Программная часть Proove Model City Pulse 350W построена по классической схеме: минималистичная прошивка в самом самокате + мобильное приложение как расширенный интерфейс управления.

Ключевой элемент в связке с приложением — история поездок. Она сохраняет статистику каждой поездки: дистанцию, время в пути и т.д. По сути, простой трекер пробега без лишней аналитики. Вполне достаточно, чтобы понять реальную интенсивность использования и примерный ресурс батареи в городском режиме.

Отдельно в приложении предусмотрена функция блокировки самоката, которая ограничивает возможность движения без авторизации через смартфон.

Само приложение доступно на Android (Google Play) и iOS (App Store), где выполняет роль единого центра управления.

Автономность и зарядка

Аккумулятор на 10.4 Ah при напряжении 36 В — классическая конфигурация для города: баланс между весом, габаритами и реальным запасом хода.

Заявленные до 50 км выглядят красиво, но это сценарий идеальных условий: лёгкий райдер, ровный асфальт, стабильная скорость без постоянных разгонов и торможений. В реальном городе цифры, как всегда, другие.

При весе райдера ~70–80 кг и нормальном темпе (20–25 км/ч с остановками) стоит рассчитывать на 30–35 км. Более честный показатель, который не заставляет нервно смотреть на индикатор каждые пять минут.

Если ехать активно и держать максимальную скорость, запас хода прогнозируемо падает примерно до 25–28 км. У 350 Вт есть свой «аппетит».

Подъёмы тоже заметно быстрее «съедают» заряд. В городе с рельефом разница может составить ещё минус несколько километров от общего пробега.

Стабильность разряда адекватная: самокат не «падает» резко. Мощность снижается постепенно, поэтому есть время адекватно оценить, хватит ли заряда до точки назначения.

Время полной зарядки — около 7 часов. Поставил на ночь — утром поехал. Быстрой зарядки здесь нет, но для этого класса это норма, а не недостаток.

Блок питания стандартный. Нагрев во время зарядки в пределах нормы, ничего подозрительного замечено не было.

Ежедневный сценарий использования простой: зарядка раз в 1–2 дня. Если дистанции короткие (5–10 км в день), вспоминать о розетке можно ещё реже.

Плюсы и минусы

Начнём с сильных сторон, потому что именно они формируют характер этой модели. Главное — подвеска. В сегменте 350 Вт это всё ещё не стандарт, и здесь она действительно работает. В повседневной езде заметно больше комфорта и контроля, особенно на неидеальном покрытии.

Вторая сильная сторона — стабильность и предсказуемость. Самокат не имеет резких реакций, не провоцирует ошибки и не требует адаптации.

Поворотники — приятный бонус, который в городе имеет практический смысл. Особенно в смешанном трафике. Не у всех конкурентов в этом классе есть даже базовая реализация.

Комфортная геометрия деки и нормальная эргономика руля также играют в плюс. Самокат подходит для более длительных поездок и не заставляет подстраиваться под себя. Это важно, если планируется регулярное использование, а не поездки «время от времени».

Теперь о слабых местах — и они вполне предсказуемы для этого класса. Мощность 350 Вт ограничивает динамику. Для ровного города этого достаточно, но подъёмы и агрессивная езда быстро показывают предел возможностей.

Заявленные показатели скорости и запаса хода выглядят оптимистично. В реальном использовании цифры скромнее, и это стоит учитывать заранее, чтобы избежать завышенных ожиданий.

Вес 18 кг — ещё один компромисс. Он оправдан конструкцией и подвеской, но делает самокат менее удобным для переноски. Габариты в сложенном виде также не самые компактные. Для дома или автомобиля не критично, но если важна мобильность в формате «взял и понёс», могут возникнуть вопросы.

Вывод

Proove Model City Pulse 350W задаёт тренд на стабильность, комфорт и нормальный повседневный опыт без сюрпризов. И в этом смысле он честнее многих моделей, которые продают «скорость на бумаге».

Подвеска — ключевая причина обратить на него внимание. Она напрямую влияет на качество поездки и делает самокат пригодным для ежедневного использования, а не только для ровного асфальта.

Компромиссы тоже очевидны: вес, не максимальная динамика и «реальные» показатели автономности. Но эти компромиссы выглядят логично в контексте цены и класса.

City Pulse — городской транспорт с правильным фокусом. Не универсальный и не для всех сценариев, но очень адекватный в своём сегменте. Если нужен комфортный самокат для ежедневных поездок, это один из тех вариантов, которые близки к статусу must-buy.

