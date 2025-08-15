Обзор Gem Wallet: удобный конфиденциальный мультичейн-кошелек под полным контролем владельца

Удобство, безопасность и гибкость – главные критерии при выборе криптовалютного кошелька. Всем этим требованиям отвечает Gem Wallet. Это некастодиальный кошелек для пользователей, которые стремятся к полному контролю над своими средствами и при этом хотят иметь доступ к большому количеству блокчейнов и сетей.

Рассмотрим главные преимущества, функциональные особенности и возможности Gem Wallet.

Что такое Gem Wallet

Gem Wallet – некастодиальный криптовалютный кошелек с открытым кодом, доступный для владельцев устройств на ОС iOS и Android. В отличие от кастодиальных сервисов, которые хранят средства пользователей на общем счете. Это приводит к тому, что любая централизованная платформа может заморозить кошелек или трансакцию.

Gem Wallet позволяет полностью контролировать частные ключи. То есть абсолютно безопасно отправлять, получать, покупать или обменивать NFT и токены более чем 100 блокчейнов и сетей: Ethereum, Solana, TON, TRON, BNB Chain, Base, Arbitrum и других. Главное – надежно сохранить парольную фразу, так как никакие данные не хранятся на серверах компании. Таким образом, это гарантирует, что Gem Wallet не отслеживает персональную информацию или балансы пользователей. Но с другой стороны, если парольная фраза вдруг потеряется, восстановить средства будет невозможно.

Главные отличия

Gem Wallet создан на основных принципах идеологии блокчейн-технологий – приватности, безопасности (прозрачности) и децентрализации.

Главные отличия:

Приватность – для использования не нужно указывать номер телефона, email или другие персональные данные.

Децентрализация – в кошельке используются только DEX-провайдеры для обмена активов, без централизации в одних руках. Например, для стейкинга предлагается более 30 различных валидаторов, среди которых пользователь может выбрать по своему усмотрению.

Open-source – полностью открытый программный код (в отличие, например, от популярного Trust Wallet, код которого открыт частично).

Мультичейн – поддержка более 100 блокчейнов и сетей.

Поддержка WalletConnect – интеграция с Web3-приложениями, возможность торговли на таких платформах, как Hyperliquid.

Безопасность – доступ под полным контролем владельца. Современное шифрование и защита Face ID, поддержка биометрии. Встроенные средства защиты от мошеннических токенов и трансакций.

Простой и минималистичный дизайн , что делает Gem Wallet оптимальным выбором для новичков.

Удобство – возможность отправлять платежи или NFT с помощью QR-кода или через список сохраненных контактов; добавление собственных токенов и RPC-узлов. Доступ к криптокредитам и подключение к биржам. Возможность создавать несколько кошельков и управлять ими.

Возможность настройки уведомлений о монетах.

Встроенный DEX-агрегатор – возможность обменивать одни активы на другие за считаные минуты, используя децентрализованные протоколы.

USDT Wallet – кошелек уделяет особое внимание использованию стейблкоинов как будущей замене привычных банковских переводов. Множество полезных функций именно для USDT, USDC и других стейблкоинов.

Скачать приложение для устройства iOS или Android

Открытый код и безопасность

Одним из главных преимуществ Gem Wallet является открытый исходный код приложения. Таким образом, каждый может проверить, что происходит с личными данными. На официальном сайте указано, что кошелек не имеет доступа к данным или средствам, а личная информация (адреса или баланс) не отслеживается.

Для повышения безопасности используется передовое шифрование, а также WalletConnect для подключения к внешним приложениям: это означает, что для взаимодействия с DeFi, NFT-маркетплейсами и другими dApps не требуется установка расширений. Например, торговать на децентрализованной бирже Hyperliquid можно прямо с телефона – достаточно выбрать опцию WalletConnect и подтвердить соединение внутри приложения Gem Wallet.

Даже по сравнению с аппаратными кошельками, такими как Ledger, приложение имеет ряд преимуществ. Физический кошелек Ledger обеспечивает более высокий уровень безопасности, но его стоимость начинается от 50 евро, а ежедневное использование связано с постоянным подключением к ПК или необходимостью носить с собой отдельную флешку-кошелек. В случае с Gem Wallet достаточно смартфона – не нужны физические носители или дополнительные устройства для обычных задач. Команда также запланировала разработку интеграции подключения и холодных кошельков к Gem Wallet, что будет полезно для пользователей, которым нужно сочетание ежедневного использования с надежным хранилищем активов. Эта функция будет доступна в 2026 году.

Биржевые кошельки (Binance, OKX и другие) также довольно удобны, но пользователь не контролирует свои активы. Аккаунт могут заблокировать в любой момент, а активы – заморозить.

Gem Wallet – проверенный и рекомендованный ведущими блокчейн-проектами, среди которых Ethereum, TON, TRON и Solana.

Поддержка различных сетей и мультикошельки

Gem Wallet поддерживает более 100 блокчейнов и десятки тысяч токенов – Bitcoin, Ethereum, Solana, Binance Smart Chain, Polygon, Base, Sui, Avalanche, TON, Tron, XRP Ledger, Algorand, Cosmos и другие. Отдельно стоит отметить Ethereum L2-сети, которые уже интегрированы для экономичных трансакций.

Gem Wallet позволяет создавать до 50 кошельков одновременно и управлять ими. Это удобно для пользователей, которые торгуют и инвестируют в разные проекты: можно создать отдельные аккаунты для долгосрочных целей или активной торговли. Кроме того, есть режим просмотра под названием Watch Wallet. Это позволяет пользователю видеть балансы и транзакции определенного блокчейн-адреса, но без возможности тратить или перемещать средства.

Комиссии и прозрачность

Структура комиссий выглядит следующим образом: покупка с карты – 1% + комиссия провайдера (например, MoonPay – 3–5%). Обмены через DEX/bridge/cross-chain swap: 0,25–0,5% (в зависимости от типа трансакции). Никаких дополнительных комиссий от Gem Wallet. Оплачивается только комиссия сети, которая может изменяться в зависимости от загрузки блокчейна и стоимости токена. Например, если пять лет назад перевод USDT в сети TRON стоил до 50 центов, то сейчас это может быть до $8 – но это связано не с кошельком, а с самой сетью Tron.

В Gem Wallet всегда можно выбрать более дешевую сеть, например Solana или TON.

Обмен токенов (swap) и стейкинг

Gem Wallet предоставляет встроенный обмен криптовалют (swap). Эта функция работает через децентрализованные обменники: приложение подбирает лучшие маршруты обмена (Uniswap, PancakeSwap, Jupiter на Solana и другие). Также доступна поддержка кроссчейн-обмена. То есть можно напрямую обменять Bitcoin на Ethereum без необходимости в централизованных биржах.

Поддерживается около десятка ведущих токенов для стейкинга. Чтобы застейкать, достаточно выбрать монету, нажать Stake, а затем выбрать валидатора. Приложение даже имеет простой калькулятор наград, который показывает примерную доходность (APY) для каждого токена. Таким образом, пользователи могут получать пассивный доход прямо в кошельке без дополнительных действий.

Как создать аккаунт в Gem Wallet

Криптокошелек Gem Wallet бесплатный, также не взимается плата за подписку или хранение средств. При создании кошелька не нужно указывать никаких личных данных. Приложение подойдет как для новичков, так и для опытных пользователей. У него простой и интуитивно понятный интерфейс: чистый главный экран с поиском токенов и меню активов.

Шаг 1

Скачайте приложение для iOS или Android.

Шаг 2

После установки откройте Gem Wallet и выберите один из двух вариантов: создать новый кошелек или импортировать уже существующий.

Шаг 3

Дальше вам будет предоставлен набор из 12 сгенерированных слов, которые необходимо тщательно сохранить, поскольку даже Gem Wallet не сможет помочь при их утрате.

Примечание

12 слов – это seed-фраза от вашего кошелька. По сути, это аналог ценной бумаги на предъявителя: кто владеет seed-фразой, тот и контролирует активы. Неважно, потеряете ли вы телефон, забудете PIN-код или произойдет что-то другое – вы всегда сможете восстановить доступ к своим активам именно с помощью этих 12 слов.

Шаг 4

Подтвердите парольную фразу из 12 слов. Готово. Аккаунт создан. Кстати, ключи всегда можно найти в меню настроек. При желании можно усилить безопасность, добавив секретный код.

Шаг 5

Пополнить Gem Wallet также очень просто. Выберите монету из списка доступных. Нажмите «Получить». Скопируйте адрес кошелька (набор случайных букв и цифр) и вставьте его в кошелек-отправитель или отсканируйте QR-код. Перейдите в отправляющий кошелек и вставьте адрес Gem Wallet. Так вы можете пополнить Gem Wallet со своего другого кошелька, вывести средства с биржи (например, Binance или Bybit) или обменника либо отправить свой адрес друзьям или родственникам, чтобы они перевели вам криптовалюту. Затем нужно немного подождать – скорость трансакции и комиссия зависят от выбранной сети. При переводе криптовалюты сам Gem Wallet не взимает фиксированную плату – единственным расходом является комиссия блокчейна.

При пополнении фиатом через таких провайдеров, как Mercuryo или MoonPay, взимается комиссия этих платежных агрегаторов. Например, MoonPay берет 3–5%, а также требует минимальную сумму пополнения. Также, если у вас нет аккаунта, потребуется его создать перед пополнением баланса. Кроме того, гривна не поддерживается.

Gem Wallet не просто так входит в список рекомендуемых крупными игроками. Это простой и понятный минималистичный мобильный кошелек. Основные функции доступны в несколько тапов: покупка криптовалюты с банковской карты, обмен токенов (с помощью DEX-агрегаторов), стейкинг и инвестиции, управление NFT и подключение к внешним приложениям. Присоединение к DeFi-протоколам или NFT-маркетплейсам (например, OpenSea) реализовано через WalletConnect – достаточно отсканировать QR-код и подтвердить транзакцию. Все очень просто и понятно.

Gem Wallet – это для тех пользователей, кто ценит конфиденциальность, доверяет только себе и понимает философию open-source.

Узнать больше о Gem Wallet