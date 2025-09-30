Обзор Lenovo Legion 5 15RX10: когда гейминг встречает универсальность

В мире геймерских ноутбуков, где флагманы могут стоить как подержанное авто, Lenovo Legion 5 15RX10 выделяется как разумный компромисс. Он сочетает солидную рабочую и игровую производительность с качественным OLED экраном и может стать настоящей находкой для широкой аудитории: от студентов до криэйторов. В этом партнерском обзоре мы проверим, на что он способен.

Технические характеристики Legion 5 15RX10

Экран 15.1″, 2560×1600 IPS (OLED) 16:10, 165 Гц, 100% DCI-P3, 500 nits (1000 nits в пике) Dolby Vision®, DisplayHDR™ True Black 600 Процессор Intel Core i7-14700HX, 20C (8P + 12E) / 28T, P-core 5.5GHz, E-core 3.9GHz, 33MB Оперативная память 32 (2x 16GB) SO-DIMM DDR5-5600 Накопители SSD 1 TB M.2 (2242) NVMe PCIe 4.0 Видеокарта Intel Graphics + Nvidia GeForce RTX 5070 laptop 8 ГБ (до 115 Вт) Беспроводные интерфейсы беспроводные интерфейсы Wi-Fi 7 (802.11be 2×2), Bluetooth 5.4 Проводные интерфейсы HDMI 2.1 (8K/60 Гц), 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On 1x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), PD 65-100W + DisplayPort 2.1 1x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with DisplayPort™ 1.4 RJ45 (2,5G), 1 x 3,5 мм комбинированный аудиоразъем Блок питания 245 Вт Аккумулятор 80 Вт-ч, литий-ионный вес 1,9 кг Размеры 34,4 х 25,5 х 19,9-21,5 см Другое Камера 5 Мегапикселей с электронной шторкой, Dolby Vision, DisplayHDR True Black 600, G-Sync, AI Smart Profile, Lenovo Spectrum, звуковая система HARMAN.

Дизайн, эргономика и материалы

Legion 5 15RX10 в солидном цвете Eclipse Black выглядит стильно и сдержанно. На крышке из анодированного алюминия красуется логотип Legion. Лаконичность местами создает намек на премиум-ощущения. Матовой черной поверхности свойственно собирать отпечатки пальцев, поэтому если вы — перфекционист в плане чистоты, то придется регулярно пользоваться микрофиброй.

База реализована из гладкого поликарбоната сверху и прочного ABS, с закругленными углами для комфорта. Сборка качественная, не ощущается никаких скрипов, люфтов, ничего не прогибается. Тактильность по традиции — на высоте.

Габариты типичные, как для 15-дюймовой модели (34.4 x 25.5 x 19.9-21.5 см) при весе 1.95 кг. Умеренная толщина дополнительный плюс к портативности, ведь очень легко подобрать необходимую сумку или рюкзак, например эргономичную модель Lenovo Legion 16″ GB400.

Legion 5 15RX10 с легкостью открывается одним пальцем, создавая заднюю термальную полочку с вентиляцией. К шасси нет никаких претензий: петли работают плавно, дисплей не расшатывается и четко фиксируется.

Снизу три резиновые ножки устойчиво фиксируют ноутбук и способствуют улучшению воздушного потока. Впуск воздуха идет через нижнюю решетку, а выпуск через заднюю часть ноутбука. Такой вариант оценят любители длительных игровых сессий, ведь раньше геймеры жаловались, что горячий «выхлоп» некомфортный для пальцев.

Внешне никакой дополнительной подсветки и дополнительных RGB элементов не предусмотрено, зато внутри клавиатура переливается всеми цветами радуги. Также всегда светится фирменный индикатор под кнопкой питания. К тому же он показывает текущий режим производительности.

Legion 5 15RX10 с OLED дисплеем на 13% тоньше и легче предшественников, поэтому прекрасно подойдет для тех, кто часто находится в движении

Проводные и беспроводные интерфейсы

В Legion 5 15RX10 очень грамотно подошли к задаче размещения интерфейсов. Перед нами удачная комбинация боковой и тыловой компоновки. Сзади размещен HDMI и зарядка, которые не будут теперь лишний раз «путаться под руками», если ноутбук выполняет роль стационарного устройства.

На левой грани можно найти два USB-C 3.2 Gen 2 (один 10 Гбит/с с PD и DisplayPort 2.1, другой с DP 1.4), один USB-A 3.2 Gen 1 и RJ-45 Ethernet (2,5G). На правой стороне размещены еще два USB-A 3.2 Gen 1, электронная шторка для веб-камеры и комбинированный аудиоразъем 3.5 мм.

HDMI 2.1 поддерживает разрешение 4К при частоте 120 Гц. Для Nvidia GeForce RTX 5070 laptop этого вполне достаточно.

Скоростной Wi-Fi 7 придется по душе владельцам молниеносного интернет-канала, а также ценителя гарнитур виртуальной реальности для PC VR игр и передачи высококачественного мультимедийного контента на свой HDM, ведь они очень чувствительны к качеству сигнала. Также Legion 5 15RX10 поддерживает Bluetooth 5.4

Клавиатура и трекпад

Legion 5 15RX10 комплектуется полноразмерной клавиатурой Legion TrueStrike, которая встречается и в старших моделях. Она содержит отдельный цифровой блок, что придется по нраву тем пользователям, которые много работают с цифрами.

Клавиатура может похвастаться тихой работой, сменными колпачками и 100% защитой от фантомных нажатий. Ей свойственно мягкое нажатие клавиш и приятный тактильный отклик. Ход клавиш составляет 1.6 мм — уверенный и без неприятных горизонтальных люфтов. Ею приятно пользоваться, как в рабочих сценариях, так и в гейминге. Особый плюс — полноразмерные обособленные клавиши управления курсора, они же «стрелки».

В Lenovo Legion 5 15IRX10 доступны две степени подсветки, переключаемые с помощью комбинации клавиш Fn+Space. Поэтому не возникнет никаких проблем при работе в условиях недостаточного освещения.

Пластиковый тачпад размером 120 х 75 мм уверенно выполняет свою основную задачу. Он работает четко, без ложных срабатываний и классически поддерживает жесты. Его чувствительность и основные параметры настраиваются в утилите Lenovo Vantage

Его вполне хватает, чтобы закрыть базовые рабочие потребности без необходимости искать внешний манипулятор

Дисплей Legion 5 15RX10

При первом включении сразу обращаешь внимание на качественный 15.1-дюймовый глянцевый OLED-дисплей. Разрешение WQXGA (2560×1600) с высокой плотностью пикселей (около 200 PPI) делает шрифты плавными, а изображение очень детализированным. К тому же соотношение сторон 16:10 добавляет удобства в рабочих процессах. Отдельного упоминания заслуживает поддержка 100% цветового охвата DCI-P3. Цвета выглядят насыщенными и реалистичными без входа в крайности.

Но самое главное — это его игровая и мультимедийная направленность. Благородный черный цвет, высокая контрастность и поддержка DisplayHDR True Black 1000 дарят впечатления другого порядка по сравнению с классическими IPS дисплеями и LED подсветкой. Яркость экрана в пике составляет целых 1000 нит. Поэтому на Legion 5 15RX10 можно комфортно играть и работать даже в ярко освещенном помещении.

Геймерам придется по душе высокая частота дисплея (165 Гц) и низкое время отклика — менее одной миллисекунды. Поэтому для киберспортивных проектов это будет дополнительным преимуществом в жарких онлайн баталиях, когда каждое мгновение на счету.

Дисплей в Legion 5 15RX10 VESA поддерживает Dolby Vision — формат видео высокого динамического диапазона (HDR), который улучшает качество изображения, делая его более ярким, контрастным и детализированным, с реалистичными цветами. К тому же сертификация X-Rite Pantone гарантирует точное воспроизведение цветов.

Технология Anti-Burn-In предотвращает выгорание, а поддержка Low blue light уменьшает активность синих оттенков и предотвращает усталость глаз. Также не забыли о поддержке G-Sync и Advanced Optimus, что позволяет гибко переключать графику без перезагрузок. X-Rite Color Assistant дает возможность выбрать один из цветовых профилей, а также выбрать цветовую схему интерфейса (Dark, Lighy).

Конечно, не обошлось и без ИИ технологий Smart Shift AI автоматически регулирует частоту обновления и яркость для четкой картинки в реальном времени и не требует ручных настроек со стороны пользователя.

Камера и звук

Вебкамера 5 МП дает четкую и качественную картинку при комнатном освещении, чего с запасом хватит для типичных митов или конференций. Электронная шторка — дополнительный плюс к приватности. Она активизируется на правой стороне ноутбука специальным переключателем. Рядом с камерой размещены два микрофона. Качество на достаточном уровне, чтобы держать связь с партнерами в киберспортивных играх или в любых других дистанционных сценариях.

Звуковая система HARMAN с поддержкой Nahimic by SteelSeries заслуживает отдельного внимания. В играх и мультимедиа хорошо слышны детали, средние и высокие частоты

Legion 5 15RX10 поддерживает Sound Tracker 2.0 — это программная функция, которая визуализирует направление звука в игре, предоставляя игрокам тактическое преимущество, позволяя лучше определить местонахождение врагов, улучшает игровой опыт и помогает в бою. С полным списком игр, поддерживающих эту технологию вы можете ознакомиться здесь здесь.

Технология AI Smart Profile автоматически настраивает и оптимизирует звук, добавив ему объема

Фирменное программное обеспечение

В Legion 5 15RX10 поставляется как с установленной операционной системой, так и без нее. Поэтому перед будущим пользователем встает выбор, какую же версию Windows 11 выбрать для дальнейшего пользования. О Windows 10 нет смысла говорить, ведь вы вряд ли найдете необходимые драйверы и к тому же ее поддержка завершается 14 октября 2025 года.

Некоторые пользователи могут подумать, что в этом нет ничего страшного, ведь можно установить сторонний антивирус. Однако это распространенная ошибка, ведь отсутствующие обновления безопасности — это открытая дверь для злоумышленников. К тому же со временем повторится все то, что мы проходили со старыми ОС, когда прекращается поддержка в новых играх, программном обеспечении и наконец, отсутствие корневых сертификатов не позволит даже зайти на все сайты.

Поэтому, если вы хотите использовать Legion 5 15RX10, как профессионал, то лучшим выбором станет Windows 11 Pro. И на это есть много объективных причин.В первую очередь она имеет улучшенную безопасность. Есть возможность полностью отказаться от паролей в пользу биометрической аутентификации Window Hello. К тому же Secure Boot + TPM 2.0 защищает пользователя от атак на уровне прошивки.

Встроенное шифрование BitLocker позволяет не волноваться, что кто-то получит доступ к вашим данным, даже если вы по какой-то причине потеряли свой ноутбук. Если вы не знали, без шифрования пароль к вашей операционной системе можно сбросить за несколько минут.

В Windows 11 Pro профессионалам придется по душе поддержка технологии Hyper-V, что пригодится при разработке программного обеспечения и его тестировании в виртуальной среде, которая эмулирует работу различных устройств и ОС. Хотя эту технологию нередко используют и геймеры, чтобы запускать на Windows свои любимые игры с других платформ.Чтобы не волноваться за безопасность, в Windows 11 Pro можно использовать Windows Sandbox. В этой виртуальной среде можно безопасно запускать приложения и сайты без угрозы навредить системе. Это открывает большие возможности для тестирования и экспериментов. Ну и Group Policy — must have для организации централизованного управления настройками в бизнесе.

В Legion 5 15RX10 все настройки разделяют между собой два основных приложения: Legion Space и Lenovo Vantage.

Lenovo Vantage — классическое приложение для настроек ноутбуков Lenovo, которое уже хорошо знакомо давним ценителям бренда. В нем можно гибко настроить ваш ноутбук, в том числе осуществить его диагностику, проверить безопасность, продлить срок службы вашего аккумулятора и многое другое.

С помощью комбинации клавиш Fn + Q можно переключать режимы (тихий, сбалансированный, производительный, пользовательский). Динамический софт с ИИ делает ноутбук умнее и персонализированным, как для геймеров, так и для креативщиков. Программное обеспечение очень функциональное и дает пользователю много возможностей для тонкой настройки системы.

Legion Space — еще одно полезное приложение, которое превращает ваш ноутбук в настоящий игровой центр. В нем можно настроить контроллеры, выбрать режим производительности и получить доступ ко всем своим играм на разных платформах

Если установить Legion Space на автозагрузку, то при включении ноутбука вы сразу попадаете в свое собственное игровое пространство, в котором ничего не будет отвлекать от любимых игр, а под рукой только самые необходимые настройки. Это чем-то напоминает простоту и удобство игровых консолей по принципу — «включи и играй».

Производительность и тесты Legion 5 15RX10 производительность и тесты Legion 5 15RX10

Наша конфигурация ноутбук поставляется с процессором Intel Core i7-14700HX. Это мощный представитель архитектуры Raptor Lake.

Суммарно в Intel Core i7-14700HX 28 потоков, среди которых есть P-ядра и E-ядра. В наличии 8 производительных ядер (P-cores) с поддержкой гипертрейдинга и 12 эффективных ядер (E-cores). Тактовая частота P-ядер достигает 5,5 ГГц (одно ядро), а E-ядер — 3,9 ГГцМощности CPU хватит для абсолютного большинства рабочих и игровых сценариев. В CPU-Z он набирает 12 115 баллов в многопоточном режиме и 706 в однопоточном режиме.

Баланс (АКБ) Производительность (БЖ) CPU-Z 392 6838 828 12 115 Octane 2.0 Plus 52 800 816 709 97 804 1 114 028 WebXPRT 4 183 331 Speedometer 28.6 37.8 GeekBench 6 2 194 11 627 2 923 17 535 GeekBench 6 (RTX 5090 laptop) OpenCL – 116 249 OpenCL – 141 164 iGPU – 8 289 Blender 3 400 4 159 AIDA64, Memory test Read — 78 240 Write — 74 166 Copy — 75 499 Latency — 95.6 Read — 82 359 Write — 68 029 Copy — 75 639 Latency — 88.3 Crystal Disk Mark 7 056 5 804 7 025 5 836 Cinebench R23 1 870 14 615 2 043 23 214

Встроенный контроллер памяти поддерживает DDR5 максимальной частотой 5600 МГц. Всего у нас 32 гигабайта (2 х 16 Гб) оперативной памяти, которая работает в двухканальном режиме. Это максимальный объем, доступный ноутбуку.

Одной из крутых ИИ фишек Legion 5 15RX10 является Lenovo AI Engine+, который реализован на базе чипа Lenovo AI Core LA1. В режиме Balance он автоматически обнаруживает сценарии эксплуатации и подстраивает под них оптимизацию в играх и программах.

Для хранения данных есть два слота M.2 SSD, которые работают на PCIe gen4. Наш образец поставляется с быстрым накопителем Samsung MZAL81T0HFLB-00BL2 емкостью 1 ТБ, скорость чтения которого доходит до 7 025 Мб/с.

Ну и теперь давайте попробуем проверить, на что способна видеокарта RTX 5070 laptop

Ее «сердцем» стал графический чип GB206, как у десктопной NVIDIA RTX 5060. Он может похвастать 4608 CUDA-ядрами, 144 текстурными блоками и 48 блоками растеризации

Видеопамять GDDR7 объемом 8 ГБ работает на скорости 24000 МТ/с, что добавляет прироста не только в гейминге, но и в рабочих и ИИ задачах. Этому способствуют 36 ускорителей трассировки лучей и 144 тензорных ядра. Видеомонтаж, Photoshop, несложный рендеринг — все это по плечу Lenovo Legion 5 15IRX10.

Синтетические тесты — прямое доказательство того, что платформа построена с запасом, хотя объем видеопамяти не позволяет использовать нейросетевые инструменты в сложных генеративных моделях. Тем не менее, видеокарта может заниматься офлайновой генерацией изображений в Fooocus, Invoke, Amuse и их аналогах.

QuadHD, High/Ultra, DLSS – Quality + FG/MFG. Ноутбук NVIDIA RTX 5070 (115 Вт) S.T.A.L.K.E.R. 2 88 Indiana Jones and the Great Circle 168 Cyberpunk 2077 157 Avowed 147 The Elder Scrolls IV: Oblivion 62 Clair Obscur: Expedition 33 67 Doom: The Dark Ages 82 A Plague Tale: Requiem 85 Silent Hill f 70

Для комфортного геймплея в S.T.A.L.K.E.R. 2 понадобится помощь DLSS и генератора кадров. В режиме Extreme получаем 88 кадров в секунду, а в Balance — 73 FPS. А это уже проводит параллели производительности с десктопной RTX 5060.

Indiana Jones and the Great Circle — одна из самых требовательных игр к видеопамяти. Для комфортного геймплея выставляем средние настройки графики. На выходе получаем 168 кадров в секунду с DLSS.

Night City в QHD с включенным рейтресингом выглядит шикарно на OLED дисплее. DLSS 4 (Transformer) и MFG дают возможность поиграть с частотой 157 к/сThe Elder Scrolls IV: Oblivion с помощью DLSS и MFG обеспечивает бодрый фреймрейт даже с технологией Ray Tracing, при которой бессмертная классика предстает в новых красках.

Doom The Dark Ages не дает много времени на размышления. Включайте нейронных помощников и уничтожайте врагов со скоростью 82 FPS в режиме Extreme. Хотите больше кадров? Двигайте «графические ползунки» на более умеренные значения и полностью раскрывайте частоту своего дисплея.

Опыт использования и основные преимущества Legion 5 15RX10 Legion 5 15RX10

В реальной жизни Legion 5 15RX10 проявил себя настоящим универсалом в своей ценовой категории. В первую очередь благодаря удачной комбинации производительного процессора Intel Core i7-14700HX и быстрой видеокарте RTX 5070 laptop

К тому же ноутбук оставался достаточно производительным даже в режиме АКБ, то есть без подключения к розетке. А если уж нужно быстро пополнить емкость его аккумулятора, то пригодится быстрая зарядка. Она заряжает батарею до 70% всего за 30 минут и до 100% менее чем за час.

Legion 5 15RX10 достаточно тихий даже в режиме Extreme — максимум 48 Децибел в полной нагрузке. При чем его температуры не пересекали отметки 86℃. Для лэптопов это очень хороший результат. В режиме просмотра YouTube (1440p*60 fps) и 50% яркости экрана его хватало примерно на 3 часа.

Ну и что может быть лучше, чем просмотр своих любимых фильмов на OLED экране в вечернее время, когда не мешает ни LED, ни Mini LED подсветка.

Таким образом Lenovo Legion 5 15IRX10 — перспективный лэптоп для тех, кто хочет получить как можно больше за свои деньги с фокусом на игры и мультимедиа. Производительные процессор и видеокарта могут охватить большой сектор рабочих или даже профессиональных сценариев работы Итак, если вы хотите идти в ногу с современными технологиями и цените качество, но не желаете переплачивать лишние деньги за ненужные функции, то Legion 5 15RX10 может стать вашим надежным, производительным и тихим помощником.

