Обзор лучших моделей Wi-Fi камер Dahua и Imou

Wi-Fi камеры видеонаблюдения востребованы среди частных пользователей и малого бизнеса. Они обеспечивают удаленный контроль, не требуют сложного монтажа и позволяют быстро организовать систему безопасности.

В каталоге https://dahua-technology.com.ua/videokamery/wi-fi/ представлены модели видеокамер Wi-Fi от Dahua и Imou, которые выделяются высоким качеством изображения, продуманной функциональностью и удобством эксплуатации. В этом обзоре рассмотрим 4 актуальные модели, которые могут использоваться для дома и уличного наблюдения.

5МП IP камера Dahua DH-P5D-5F-PV (2.8+6 мм)

Эта модель сочетает в себе два объектива, обеспечивая широкий угол обзора и возможность увеличения без потери качества.

Основные особенности:

Разрешение 5 МП для детализированной картинки.

Двойной объектив: основной 2.8 мм и телеобъектив 6 мм.

Интеллектуальные функции: обнаружение движения, распознавание человека, защита периметра.

Поддержка двухсторонней аудиосвязи.

Инфракрасная и LED-подсветка, работа в полной темноте.

Эта камера хорошо подойдет для контроля прилегающей территории, парковки или входной группы.

5МП IP камера Imou Bullet 2E (IPC-K3DP-5H0WF) (2.8 мм)

Imou Bullet 2E — компактная Wi-Fi камера, ориентированная на стабильную работу в уличных условиях. Ключевые характеристики:

5 МП разрешение с высокой четкостью изображения.

Фиксированный объектив 2.8 мм обеспечивает широкий обзор.

Защита корпуса по стандарту IP67 — устойчива к пыли, влаге и перепадам температуры.

Ночная съёмка с инфракрасной подсветкой до 30 метров + дополнительный белый свет.

Обнаружение движения и уведомления в реальном времени.

Imou Bullet 2E оптимально подходит для установки на фасадах, воротах или около въезда на участок.

4МП IP камера Dahua DH-SD-H4C (4 мм)

Модель DH-SD-H4C представляет собой компактную поворотную камеру, разработанную для панорамного видеонаблюдения.

Её особенности:

Разрешение 4 МП — четкое изображение с хорошей цветопередачей.

Объектив 4 мм — сбалансированное сочетание обзора и детализации.

Поворотный механизм с возможностью удалённого управления через приложение.

Поддержка Wi-Fi соединения для упрощённой установки.

Инфракрасная подсветка до 20 метров.

Эта модель будет особенно полезна там, где требуется мониторинг с возможностью смены угла обзора. А ее лаконичный дизайн отлично впишется в любой интерьер.

3МП IP камера Imou Cell Go Full Color PT Kit (2.8 мм)

Imou Cell Go PT Kit — это автономная модель с возможностью работы от солнечной батареи, что делает ее удобной для временного или мобильного размещения. Ее особенности:

Разрешение 3 МП и технология Full Color для цветного изображения даже ночью.

Широкий угол обзора 98°.

Энергонезависимость благодаря солнечной панели.

Локальное хранение данных на SD карте.

Простая установка без проводов — идеально для арендуемых помещений или дач.

Эта камера будет интересна тем, кто ищет мобильное решение для видеонаблюдения без привязки к электросети.

Сравнительные особенности моделей

Все рассмотренные Wi-Fi камеры поддерживают подключение по беспроводной сети, удобны в управлении и имеют поддержку мобильных приложений. Ниже — краткий перечень, чем модели отличаются между собой:

по разрешению: лидируют 5 МП модели от Dahua и Imou. по типу питания: Imou Cell Go может работать от солнечной батареи. по конструкции: поворотный механизм есть у DH-SD-H4C и Imou Cell Go.

При выборе важно учитывать не только характеристики, но и условия эксплуатации, чтобы система видеонаблюдения работала эффективно и стабильно.

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