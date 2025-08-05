Обзор MSI Forge GK600 TKL и MSI Versa Elite 300: беспроводной набор для геймеров

Известный бренд MSI предлагает новые игровые решения для геймеров в сегменте периферии. Это механическая клавиатура без цифрового блока, но с функцией hotswap MSI Forge GK600 TKL и мышка MSI Versa Elite 300. Обе модели могут работать через кабель, но их особенность как раз в беспроводной работе – такое себе воздушное игровое комбо. В этом партнерском обзоре с компанией MSI подробнее рассмотрим эти модели, разберем их дизайн, возможности и функции. И, конечно, поделимся опытом использования.
Содержание
- 1 Технические характеристики MSI Forge GK600 TKL
- 2 Технические характеристики MSI Versa Elite 300
- 3 Упаковка и комплектация
- 4 Дизайн и эргономика MSI Forge GK600 TKL и MSI Versa Elite 300
- 5 Особенности и функциональность
- 6 Подключение, управление и ПО
- 7 Автономная работа MSI Forge GK600 TKL и MSI Versa Elite 300
- 8 Опыт использования MSI Forge GK600 TKL и MSI Versa Elite 300
- 9 Выводы
Технические характеристики MSI Forge GK600 TKL
|Тип клавиатуры
|Игровая
|Формат
|Ультракомпактная (ANSI), без Num-блока / 75%
|Подключение
|Беспроводное 2,4 ГГц, Bluetooth, проводное USB 2.0
|Ход клавиш
|Высокий
|Тип клавиш
|Механические
|Переключатели
|Blue switch (Clicky)
|Дополнительно
|Anti-Ghosting, N-KRO, игровой режим, 1-дюймовый LCD-экран
|Подсветка
|Есть, RGB с эффектами, 20 режимов
|Интерфейс подключения
|USB-C
|Источник питания
|Аккумулятор
|Ёмкость аккумулятора
|4000 мА·ч
|Время работы батареи
|До 20 дней без RGB-подсветки
|Габариты
|348×140×45 мм
|Вес
|943 грамма
Технические характеристики MSI Versa Elite 300
|Подключение
|Беспроводное 2,4 ГГц, Bluetooth, проводное USB 2.0
|Переключатели
|OMRON, до 60 млн нажатий
|Аккумулятор
|600 мА·ч
|Время работы батареи
|До 80 часов
|Чувствительность (разрешение)
|До 26 000 DPI
|Максимальное ускорение
|50G
|Датчик
|Оптический PixArt PAW3395DM
|Частота опроса
|1000 Гц / 1 мс
|Количество кнопок
|5 включая колесо
|Кнопка смены чувствительности
|Есть, доступно 8 фиксированных режимов
|RGB-подсветка
|Есть
|Вес
|65 грамм
|Габариты
|125 х 64 х 41 мм
Упаковка и комплектация
Клавиатура MSI Forge GK600 TKL поставляется в белой прямоугольной коробке с изображением самой модели. В коробке мы находим клавиатуру, USB-ресивер для беспроводного подключения, документацию, пулер 2-в-1 для снятия кейкапов и переключателей, кабель USB-C длиной 1,8 метра в нейлоновой оплетке с ферритовым фильтром, а также один запасной переключатель.
Мышка MSI Versa Elite 300 также поставляется в белой коробке с изображением, но комплект у неё проще. Внутри – сама мышь, документация, USB-ресивер для беспроводного подключения и кабель USB-C в нейлоновой оплетке длиной 1,8 метра.
Дизайн и эргономика MSI Forge GK600 TKL и MSI Versa Elite 300
MSI Forge GK600 TKL — клавиатура формата TKL, то есть без цифрового блока и формата 75% от стандартной. Габариты модели составляют 348×140×45 мм, а вес — 943 грамма. Корпус клавиатуры выполнен из матового пластика и практически не прогибается.
Это ANSI-клавиатура. Здесь одноуровневый Enter, разная длина двух клавиш Shift, а клавиши F1–F12 начинаются строго над и напротив клавиши с цифрой 2.
Имеется три раскладки (английская, украинская и русская) и отсутствует лазерная гравировка вообще. То есть, когда работает RGB-подсветка, ни одна буква не светится, но всё равно отлично видно, какие именно это буквы, и печатать удобно. Наверное, это связано с типом съемных клавиш.
На передней панели MSI Forge GK600 TKL, в правом верхнем углу, выделяется 1,06-дюймовый цветной LED-экран. Помимо эстетической функции, он также выполняет полезную роль. Вместе с забавным дракончиком с игровым креслом и ноутбуком/экраном здесь отображается состояние батареи, режим подключения, профили RGB-подсветки и уровни яркости.
На переднем торце видно место для кабеля.
На заднем торце, с правой стороны, выгравировано название модели.
На дне размещены четыре силиконовые ножки и пара двойных откидных ножек. Также здесь есть подробная информация о клавиатуре, кнопки переключения режимов подключения и разных ОС, а также место для хранения комплектного USB-ресивера.
Мышь MSI Versa Elite 300 получила симметричную конструкцию и аккуратный, но стильный и современный дизайн. Первое означает, что её можно использовать как правшам, так и левшам, правда, в последнем случае придётся отключать две боковые кнопки.
Корпус модели — матовый текстурированный пластик. Его габариты 125×64×41 мм, а вес — 65 грамм. Это уже уровень профессиональной мыши для киберспорта, хотя, конечно, есть и более лёгкие модели.
Спереди виден порт USB-C и рифленое прорезиненное колесо. За ним расположена кнопка переключения DPI.
На задней части мыши размещён логотип бренда, в который встроена RGB-подсветка.
На левом торце видна рифленая противоскользящая структура под названием LightGrip с RGB-подсветкой и две функциональные клавиши. На правом торце то же самое, только без клавиш. На дне — три тефлоновые (PTFE) ножки, кнопка переключения режимов подключения, сенсор и место для хранения комплектного USB-донгла.
В целом корпус MSI Versa Elite 300 цельный и надёжный. Качество материалов высокое, а сама мышь лёгкая. Эта модель подойдёт как казуалам, так и более серьёзным геймерам и точно не уступит в профессиональном киберспорте, тем более что здесь есть проводное подключение.
Особенности и функциональность
MSI Forge GK600 TKL — механическая клавиатура с функцией «горячей» замены переключателей. Базово здесь установлены линейные KTT HiFi с заявленным ресурсом в 50 млн нажатий, но при желании их можно заменить на другие. То есть есть полезная для тех, кто в теме, функция hotswap. Также производитель говорит, что внутри клавиатура имеет звукопоглощающие и амортизирующие прокладки. Все они делают звук клавиш тише и мягче, конечно, насколько это возможно для механической клавиатуры. Заявленная частота опроса — 1000 Гц.
Клавиши из надёжного износостойкого PBT-пластика, что, возможно, связано с отсутствием лазерной гравировки даже на английских буквах.
MSI Forge GK600 TKL оснащена RGB-подсветкой и имеет 20 её режимов. Также можно менять яркость от 0 до 100%, или вообще выключать подсветку.
Важной функциональной особенностью модели является цветной LCD-экран диагональю 1,06 дюйма. На него выводится вся необходимая и важная информация. Управление подсветкой, её уровнями и режимами тоже происходит через экран и определённые клавиши. Об этом подробнее расскажу в разделе ниже.
Мышь MSI Versa Elite 300 получила оптический датчик PixArt PAW3395DM с разрешением до 26 тыс. DPI. Через соответствующую кнопку на корпусе около колеса можно мгновенно переключаться между показателями 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 DPI. А детальные и максимальные настройки делаются через фирменное приложение MSI Center.
Игровая мышь оснащена переключателями OMRON. Их заявленный ресурс составляет 60 млн нажатий, и это очень много.
MSI Versa Elite 300 также поддерживает RGB-подсветку, которой можно управлять через фирменное приложение. Там же подсветку мыши можно легко синхронизировать с подсветкой других компонентов MSI, если они также подключены к ноутбуку или это элементы игрового ПК и т.д.
Подробнее о мыши MSI Versa Elite 300 и клавиатуре MSI Forge GK600 TKL можно узнать на сайте
Подключение, управление и ПО
Клавиатура MSI Forge GK600 TKL работает беспроводным способом через радиоканал 2,4 ГГц с помощью комплектного USB-ресивера, через Bluetooth 5.3 или кабель USB-C. У неё нет фирменного приложения, а все функции включаются/выключаются и управляются через небольшой экран. Всё это происходит с помощью комбинации клавиши MSI (с логотипом, расположена между правыми кнопками Alt и Control), стрелок ←, →, ↑, ↓ и кнопки Enter.
Зажатием клавиши MSI и стрелками ← или → выбираем нужный пункт меню на экране — например, уровень подсветки или один из 20 её режимов. Далее заходим в пункт кнопкой Enter, выбираем нужный вариант стрелками и подтверждаем выбор повторным нажатием Enter. Очень просто и понятно — разобраться можно за несколько минут, а потом быстро и без проблем управлять меню.
Игровая мышь MSI Versa Elite 300 также подключается тремя способами (радиоканал 2,4 ГГц, Bluetooth 5.3, USB-C). Для этой периферии есть фирменная программа MSI Center. В ней отображается уровень заряда мыши и можно детально её настроить. Есть разные профили, режимы RGB-подсветки и синхронизация с другими компонентами MSI, если они подключены.
Также можно изменить частоту опроса, тонко настроить DPI, выбрать из двух режимов отрыва мыши, переназначить кнопки и выбрать один из трёх режимов использования мыши. Первый режим подходит казуальным игрокам, два других — серьёзным геймерам и киберспортсменам.
Автономная работа MSI Forge GK600 TKL и MSI Versa Elite 300
Игровая клавиатура MSI Forge GK600 TKL в беспроводном режиме работает от встроенного аккумулятора 4000 мА·ч. Заявлено до 20 дней работы без активной RGB-подсветки. При 60% яркости подсветки у меня клавиатура проработала 4 дня при 4–6 часах использования в день. То есть, при полноценном рабочем дне с подсветкой её заряда хватит на 2–3 дня.
Мышь MSI Versa Elite 300 оснащена аккумулятором на 600 мА·ч. Заявлено до 80 часов работы с RGB-подсветкой. Подсветка включается только при движении мыши и гаснет через секунду-две, переходя в спящий режим, что значительно экономит заряд.
С одной стороны, предусмотрена достаточно большая задержка, чтобы мышь не выключалась во время игровых сессий, с другой — при возможности она автоматически уходит в «спящий» режим для экономии энергии.
Я пользовался MSI Versa Elite 300 более двух недель по 2–6 часов в день, и у неё осталось 46% заряда. То есть даже при интенсивном использовании в беспроводном режиме 2,4 ГГц её хватает на несколько недель. В Bluetooth-режиме мышь проработает ещё дольше — он потребляет меньше энергии, но предназначен для неигровых задач.
Подробнее о мыши MSI Versa Elite 300 и клавиатуре MSI Forge GK600 TKL можно узнать на сайте.
Опыт использования MSI Forge GK600 TKL и MSI Versa Elite 300
Клавиатура MSI Forge GK600 TKL и мышь MSI Versa Elite 300 заслуживают вашего внимания. Клавиатура понравилась своим дизайном в стиле ретро 80–90-х, что сейчас очень модно, и мне такой стиль импонирует. Фирменное механическое «клацание» присутствует, но благодаря слоям пены внутри корпуса звук мягкий и приятный, создавая уютный фоновый шум во время работы.
Колпачки клавиш имеют внутреннюю изгнутую форму, сила нажатия легкая, но при этом достаточно чёткая, чтобы избежать ложных срабатываний. Играть и печатать на этой клавиатуре комфортно. Управление через экран освоил за пару минут без инструкций — всё интуитивно понятно. Единственное пожелание — повыше яркость экрана и лучше углы обзора, понимаю, что это простая LCD-матрица, но возможно в следующей версии её улучшат.
MSI Forge GK600 TKL достаточно тяжелая и массивная, поэтому не скользит по столу, но при этом легко передвигается руками, если нужно. Встроенный аккумулятор увеличивает вес по сравнению с обычными моделями без батареи, но это разумная плата за портативность и автономность.
Особенно стоит отметить функцию «горячей» замены переключателей. Мне понравившиеся переключатели, но если кто-то захочет поменять — такая возможность есть.
Мышь MSI Versa Elite 300 также произвела хорошее впечатление. Универсальная, простая в дизайне и конструкции, комфортно лежит в руках различными хватами, стильная, современная и лаконичная. Подсветка минимальна, мышь лёгкая и очень быстро скользит по коврику, словно по стеклу.
Мне понравилось, что мышь выглядит геймерской, но подходит широкому кругу пользователей — от офисных работников и казуальных игроков до профессиональных геймеров и киберспортсменов. Много настроек, флагманский сенсор с широкими возможностями и адекватный вес даже с аккумулятором.
Не забываем про надёжные переключатели OMRON с фантастическим ресурсом нажатий. Они приятные, чёткие и не слишком глубокие.
Отметил также лёгкое колесо с крупными рифлёными насечками — крутится очень легко, удобно скроллить. Кнопка переключения DPI расположена рядом с колесом, а не снизу, как у многих других. Это удобно, так как часто меняю DPI в играх и при работе с текстом — не приходится искать кнопку внизу.
Выводы
MSI Forge GK600 TKL и MSI Versa Elite 300 получились действительно качественным дуэтом для геймеров и не только. Этот комплект из мыши и клавиатуры понравится как заядлым игрокам, любящим настраивать периферию, менять и переставлять что-то, так и казуальным геймерам, которые хотят сразу комфортно играть и работать.
Приборы выглядят стильно и эффектно, но при этом просто и без излишних геймерских элементов.
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