Обзор MSI Forge GK600 TKL и MSI Versa Elite 300: беспроводной набор для геймеров

Известный бренд MSI предлагает новые игровые решения для геймеров в сегменте периферии. Это механическая клавиатура без цифрового блока, но с функцией hotswap MSI Forge GK600 TKL и мышка MSI Versa Elite 300. Обе модели могут работать через кабель, но их особенность как раз в беспроводной работе – такое себе воздушное игровое комбо. В этом партнерском обзоре с компанией MSI подробнее рассмотрим эти модели, разберем их дизайн, возможности и функции. И, конечно, поделимся опытом использования.

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Технические характеристики MSI Forge GK600 TKL

Тип клавиатуры Игровая Формат Ультракомпактная (ANSI), без Num-блока / 75% Подключение Беспроводное 2,4 ГГц, Bluetooth, проводное USB 2.0 Ход клавиш Высокий Тип клавиш Механические Переключатели Blue switch (Clicky) Дополнительно Anti-Ghosting, N-KRO, игровой режим, 1-дюймовый LCD-экран Подсветка Есть, RGB с эффектами, 20 режимов Интерфейс подключения USB-C Источник питания Аккумулятор Ёмкость аккумулятора 4000 мА·ч Время работы батареи До 20 дней без RGB-подсветки Габариты 348×140×45 мм Вес 943 грамма

Технические характеристики MSI Versa Elite 300

Подключение Беспроводное 2,4 ГГц, Bluetooth, проводное USB 2.0 Переключатели OMRON, до 60 млн нажатий Аккумулятор 600 мА·ч Время работы батареи До 80 часов Чувствительность (разрешение) До 26 000 DPI Максимальное ускорение 50G Датчик Оптический PixArt PAW3395DM Частота опроса 1000 Гц / 1 мс Количество кнопок 5 включая колесо Кнопка смены чувствительности Есть, доступно 8 фиксированных режимов RGB-подсветка Есть Вес 65 грамм Габариты 125 х 64 х 41 мм

Упаковка и комплектация

Клавиатура MSI Forge GK600 TKL поставляется в белой прямоугольной коробке с изображением самой модели. В коробке мы находим клавиатуру, USB-ресивер для беспроводного подключения, документацию, пулер 2-в-1 для снятия кейкапов и переключателей, кабель USB-C длиной 1,8 метра в нейлоновой оплетке с ферритовым фильтром, а также один запасной переключатель.

Мышка MSI Versa Elite 300 также поставляется в белой коробке с изображением, но комплект у неё проще. Внутри – сама мышь, документация, USB-ресивер для беспроводного подключения и кабель USB-C в нейлоновой оплетке длиной 1,8 метра.

Дизайн и эргономика MSI Forge GK600 TKL и MSI Versa Elite 300

MSI Forge GK600 TKL — клавиатура формата TKL, то есть без цифрового блока и формата 75% от стандартной. Габариты модели составляют 348×140×45 мм, а вес — 943 грамма. Корпус клавиатуры выполнен из матового пластика и практически не прогибается.

У нас на обзоре оказалась белая версия с несколькими разноцветными клавишами, а также существует вариант с серебристым корпусом.

Это ANSI-клавиатура. Здесь одноуровневый Enter, разная длина двух клавиш Shift, а клавиши F1–F12 начинаются строго над и напротив клавиши с цифрой 2.

Имеется три раскладки (английская, украинская и русская) и отсутствует лазерная гравировка вообще. То есть, когда работает RGB-подсветка, ни одна буква не светится, но всё равно отлично видно, какие именно это буквы, и печатать удобно. Наверное, это связано с типом съемных клавиш.

На передней панели MSI Forge GK600 TKL, в правом верхнем углу, выделяется 1,06-дюймовый цветной LED-экран. Помимо эстетической функции, он также выполняет полезную роль. Вместе с забавным дракончиком с игровым креслом и ноутбуком/экраном здесь отображается состояние батареи, режим подключения, профили RGB-подсветки и уровни яркости.

На переднем торце видно место для кабеля.

На заднем торце, с правой стороны, выгравировано название модели.

На дне размещены четыре силиконовые ножки и пара двойных откидных ножек. Также здесь есть подробная информация о клавиатуре, кнопки переключения режимов подключения и разных ОС, а также место для хранения комплектного USB-ресивера.

Мышь MSI Versa Elite 300 получила симметричную конструкцию и аккуратный, но стильный и современный дизайн. Первое означает, что её можно использовать как правшам, так и левшам, правда, в последнем случае придётся отключать две боковые кнопки.

Корпус модели — матовый текстурированный пластик. Его габариты 125×64×41 мм, а вес — 65 грамм. Это уже уровень профессиональной мыши для киберспорта, хотя, конечно, есть и более лёгкие модели.

Спереди виден порт USB-C и рифленое прорезиненное колесо. За ним расположена кнопка переключения DPI.

На задней части мыши размещён логотип бренда, в который встроена RGB-подсветка.

На левом торце видна рифленая противоскользящая структура под названием LightGrip с RGB-подсветкой и две функциональные клавиши. На правом торце то же самое, только без клавиш. На дне — три тефлоновые (PTFE) ножки, кнопка переключения режимов подключения, сенсор и место для хранения комплектного USB-донгла.

В целом корпус MSI Versa Elite 300 цельный и надёжный. Качество материалов высокое, а сама мышь лёгкая. Эта модель подойдёт как казуалам, так и более серьёзным геймерам и точно не уступит в профессиональном киберспорте, тем более что здесь есть проводное подключение.

Особенности и функциональность

MSI Forge GK600 TKL — механическая клавиатура с функцией «горячей» замены переключателей. Базово здесь установлены линейные KTT HiFi с заявленным ресурсом в 50 млн нажатий, но при желании их можно заменить на другие. То есть есть полезная для тех, кто в теме, функция hotswap. Также производитель говорит, что внутри клавиатура имеет звукопоглощающие и амортизирующие прокладки. Все они делают звук клавиш тише и мягче, конечно, насколько это возможно для механической клавиатуры. Заявленная частота опроса — 1000 Гц.

Клавиши из надёжного износостойкого PBT-пластика, что, возможно, связано с отсутствием лазерной гравировки даже на английских буквах.

MSI Forge GK600 TKL оснащена RGB-подсветкой и имеет 20 её режимов. Также можно менять яркость от 0 до 100%, или вообще выключать подсветку.

Важной функциональной особенностью модели является цветной LCD-экран диагональю 1,06 дюйма. На него выводится вся необходимая и важная информация. Управление подсветкой, её уровнями и режимами тоже происходит через экран и определённые клавиши. Об этом подробнее расскажу в разделе ниже.

Мышь MSI Versa Elite 300 получила оптический датчик PixArt PAW3395DM с разрешением до 26 тыс. DPI. Через соответствующую кнопку на корпусе около колеса можно мгновенно переключаться между показателями 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 DPI. А детальные и максимальные настройки делаются через фирменное приложение MSI Center.

Игровая мышь оснащена переключателями OMRON. Их заявленный ресурс составляет 60 млн нажатий, и это очень много.

MSI Versa Elite 300 также поддерживает RGB-подсветку, которой можно управлять через фирменное приложение. Там же подсветку мыши можно легко синхронизировать с подсветкой других компонентов MSI, если они также подключены к ноутбуку или это элементы игрового ПК и т.д.

Подробнее о мыши MSI Versa Elite 300 и клавиатуре MSI Forge GK600 TKL можно узнать на сайте

Подключение, управление и ПО

Клавиатура MSI Forge GK600 TKL работает беспроводным способом через радиоканал 2,4 ГГц с помощью комплектного USB-ресивера, через Bluetooth 5.3 или кабель USB-C. У неё нет фирменного приложения, а все функции включаются/выключаются и управляются через небольшой экран. Всё это происходит с помощью комбинации клавиши MSI (с логотипом, расположена между правыми кнопками Alt и Control), стрелок ←, →, ↑, ↓ и кнопки Enter.

Зажатием клавиши MSI и стрелками ← или → выбираем нужный пункт меню на экране — например, уровень подсветки или один из 20 её режимов. Далее заходим в пункт кнопкой Enter, выбираем нужный вариант стрелками и подтверждаем выбор повторным нажатием Enter. Очень просто и понятно — разобраться можно за несколько минут, а потом быстро и без проблем управлять меню.

Игровая мышь MSI Versa Elite 300 также подключается тремя способами (радиоканал 2,4 ГГц, Bluetooth 5.3, USB-C). Для этой периферии есть фирменная программа MSI Center. В ней отображается уровень заряда мыши и можно детально её настроить. Есть разные профили, режимы RGB-подсветки и синхронизация с другими компонентами MSI, если они подключены.

Также можно изменить частоту опроса, тонко настроить DPI, выбрать из двух режимов отрыва мыши, переназначить кнопки и выбрать один из трёх режимов использования мыши. Первый режим подходит казуальным игрокам, два других — серьёзным геймерам и киберспортсменам.

Автономная работа MSI Forge GK600 TKL и MSI Versa Elite 300

Игровая клавиатура MSI Forge GK600 TKL в беспроводном режиме работает от встроенного аккумулятора 4000 мА·ч. Заявлено до 20 дней работы без активной RGB-подсветки. При 60% яркости подсветки у меня клавиатура проработала 4 дня при 4–6 часах использования в день. То есть, при полноценном рабочем дне с подсветкой её заряда хватит на 2–3 дня.

Мышь MSI Versa Elite 300 оснащена аккумулятором на 600 мА·ч. Заявлено до 80 часов работы с RGB-подсветкой. Подсветка включается только при движении мыши и гаснет через секунду-две, переходя в спящий режим, что значительно экономит заряд.

С одной стороны, предусмотрена достаточно большая задержка, чтобы мышь не выключалась во время игровых сессий, с другой — при возможности она автоматически уходит в «спящий» режим для экономии энергии.

Я пользовался MSI Versa Elite 300 более двух недель по 2–6 часов в день, и у неё осталось 46% заряда. То есть даже при интенсивном использовании в беспроводном режиме 2,4 ГГц её хватает на несколько недель. В Bluetooth-режиме мышь проработает ещё дольше — он потребляет меньше энергии, но предназначен для неигровых задач.

Подробнее о мыши MSI Versa Elite 300 и клавиатуре MSI Forge GK600 TKL можно узнать на сайте.

Опыт использования MSI Forge GK600 TKL и MSI Versa Elite 300

Клавиатура MSI Forge GK600 TKL и мышь MSI Versa Elite 300 заслуживают вашего внимания. Клавиатура понравилась своим дизайном в стиле ретро 80–90-х, что сейчас очень модно, и мне такой стиль импонирует. Фирменное механическое «клацание» присутствует, но благодаря слоям пены внутри корпуса звук мягкий и приятный, создавая уютный фоновый шум во время работы.

Колпачки клавиш имеют внутреннюю изгнутую форму, сила нажатия легкая, но при этом достаточно чёткая, чтобы избежать ложных срабатываний. Играть и печатать на этой клавиатуре комфортно. Управление через экран освоил за пару минут без инструкций — всё интуитивно понятно. Единственное пожелание — повыше яркость экрана и лучше углы обзора, понимаю, что это простая LCD-матрица, но возможно в следующей версии её улучшат.

MSI Forge GK600 TKL достаточно тяжелая и массивная, поэтому не скользит по столу, но при этом легко передвигается руками, если нужно. Встроенный аккумулятор увеличивает вес по сравнению с обычными моделями без батареи, но это разумная плата за портативность и автономность.

Мне также понравились режимы подсветки и количество уровней яркости. Ценители и геймеры оценят клавиши из надёжного PBT-пластика, который действительно очень износоустойчив и практически не стирается годами.

Особенно стоит отметить функцию «горячей» замены переключателей. Мне понравившиеся переключатели, но если кто-то захочет поменять — такая возможность есть.

Мышь MSI Versa Elite 300 также произвела хорошее впечатление. Универсальная, простая в дизайне и конструкции, комфортно лежит в руках различными хватами, стильная, современная и лаконичная. Подсветка минимальна, мышь лёгкая и очень быстро скользит по коврику, словно по стеклу.

Мне понравилось, что мышь выглядит геймерской, но подходит широкому кругу пользователей — от офисных работников и казуальных игроков до профессиональных геймеров и киберспортсменов. Много настроек, флагманский сенсор с широкими возможностями и адекватный вес даже с аккумулятором.

Не забываем про надёжные переключатели OMRON с фантастическим ресурсом нажатий. Они приятные, чёткие и не слишком глубокие.

Отметил также лёгкое колесо с крупными рифлёными насечками — крутится очень легко, удобно скроллить. Кнопка переключения DPI расположена рядом с колесом, а не снизу, как у многих других. Это удобно, так как часто меняю DPI в играх и при работе с текстом — не приходится искать кнопку внизу.

Выводы

MSI Forge GK600 TKL и MSI Versa Elite 300 получились действительно качественным дуэтом для геймеров и не только. Этот комплект из мыши и клавиатуры понравится как заядлым игрокам, любящим настраивать периферию, менять и переставлять что-то, так и казуальным геймерам, которые хотят сразу комфортно играть и работать.

Приборы выглядят стильно и эффектно, но при этом просто и без излишних геймерских элементов.

Если вы ищете относительно доступные мышь и клавиатуру для любых задач, серьёзный киберспортсмен вы или новичок, или просто любите проводить время в любимых играх в выходные — обратите внимание на MSI Forge GK600 TKL и MSI Versa Elite 300. Обе модели работают в трёх режимах подключения, имеют эффектный дизайн, сделаны надёжно, удобны и просты в использовании.