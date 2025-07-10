Обзор новенького смартфона NOTE 50 Pro: дисплей 6.78″ AMOLED, устойчивость к падениям, батарея 5200 мА-ч

Infinix, инновационный техно-бренд для молодёжи, официально представляет долгожданную серию NOTE 50. В центре внимания – NOTE 50 Pro, созданный, чтобы изменить представление о том, каким должен быть настоящий флагман. Благодаря функции One-Tap Infinix AI∞, металлическому корпусу из премиального материала и улучшенным возможностям зарядки, серия NOTE 50 обеспечивает безупречный опыт как для работы, так и для развлечений.

В партнёрском материале делаем краткий обзор.

Чем впечатляет новинка

Разработанная с учётом потребностей современного пользователя, серия NOTE 50 – это баланс прочности и инноваций. Лёгкий, но прочный металлический корпус дополнен One-Tap Infinix AI∞, функциями искусственного интеллекта, такими как Bio-Active Halo Lighting и мониторингом здоровья.

Впечатляет и дисплей – 6.78″ AMOLED, 144 Гц, а также камера 50 МП с OIS и ночным режимом. Завершают картину All-Round FastCharging 3.0 и беспроводная зарядка MagCharge, которые поддерживают активный ритм жизни.

«Серия NOTE 50 – это воплощение нашей философии “Производительность, воплощённая в дизайне”. Это не просто смартфон, а результат глубокого понимания реальных потребностей пользователей. Благодаря инновационным материалам, ИИ, решениям для питания и мониторинга здоровья мы создали флагман, который сочетает лёгкость, мощность и интеллект», – отмечает Вэйци Ни, директор по продуктам Infinix.

Минимализм и прочность

Infinix NOTE 50 – первый в мире смартфон с металлической рамой в ценовом сегменте до $500. Она изготовлена из ArmorAlloy™ – сочетания дамасской стали и авиационного алюминия с полировкой, придающей премиальный вид. Технология HyperCasting обеспечивает монолитное литьё, вдохновлённое автопромом, а система ShockAbsorb™ гарантирует защиту от падений (сертифицировано TÜV SÜD). Также здесь есть 4.5G-модуль Open-Air, улучшающий сигнал Wi-Fi и GPS.

Надёжная зарядка для любых ситуаций

Серия Infinix NOTE 50 задаёт новый стандарт зарядки с технологией All-Round FastCharging 3.0. Например, NOTE 50 Pro поддерживает проводную зарядку мощностью 90 Вт с тремя режимами: Smart, Turbo и Low-Temperature, позволяя полностью зарядить устройство всего за 38 минут.

С аккумулятором ёмкостью 5200 мА·ч смартфон работает целый день даже при интенсивном использовании — просмотре видео или играх.

Кроме быстрой зарядки, Infinix также позаботилась о долговечности батареи и её устойчивости к экстремальным условиям. Чип Cheetah X2 обеспечивает сохранение более 80% ёмкости даже после 2300 циклов зарядки (примерно 6 лет). Технология SolidCore Battery гарантирует стабильную работу в диапазоне температур от -20°C до +40°C.

В режиме PowerReserve при заряде всего 1% смартфон обеспечивает до 2.2 часов звонков или 30 минут навигации. Также NOTE 50 Pro поддерживает обратную зарядку: 10 Вт по кабелю и 7.5 Вт по воздуху — для экстренных случаев, когда другим устройствам нужна энергия.

ИИ на расстоянии касания

Интуитивную систему One-Tap AI с ассистентом Folax можно активировать при долгом нажатии кнопки питания. Она распознаёт контент на экране, переводит тексты, отвечает на вопросы, управляет звонками, навигацией, контактами и др.

Для креаторов Folax предлагает текстовую помощь, генерацию изображений по описанию или эскизу, а также функции перевода, резюме звонков, автоответа и защиты личных данных.

4.5G в игре: мгновенная реакция

Infinix NOTE 50 Pro оснащён передовой сетью 4.5G Open-Air Network Structure. С ней загрузка файлов идёт до 167% быстрее, чем в стандартном 4G. Скачивание фильмов перед полётом или важных документов в дороге занимает считанные минуты.

Благодаря 6-нм чипу Helio G100 смартфон обеспечивает плавную работу ИИ и минимизирует задержки в играх. Технология EDCA гарантирует стабильное соединение для стриминга и звонков, а низкая задержка Wi-Fi и Bluetooth – точное управление и качественное звучание.

Игровой помощник XBOOST предоставляет доступ к режиму киберспорта в одно касание и позволяет легко переключаться между режимами: энергосбережения, сбалансированным и производительным. Также доступны функции многозадачности: очистка памяти, отклонение вызовов, обход зарядки и изменение голоса.

Для стабильной производительности устройство оснащено системой охлаждения с тонкой паровой камерой VC, графитовым слоем и линейным вибромотором X-Axis для точной тактильной отдачи.

Интегрированный мониторинг здоровья

Устанавливая новые стандарты индустрии, Infinix NOTE 50 Pro впервые предлагает встроенный мониторинг насыщения крови кислородом (SpO₂) и пульса. Для этого не нужны дополнительные устройства – достаточно приложить палец к сенсору на задней панели, и в приложении My Health вы получите точные показатели в реальном времени.

Быстрый доступ к функциям доступен через выпадающее меню. Также их можно активировать голосом через ассистента Folax – для ещё более удобного контроля самочувствия.

Фото нового уровня и полное погружение в контент

Серия Infinix NOTE 50 поднимает мобильную фотографию и развлечения на новый уровень. Основная камера на 50 МП с поддержкой AI RAW-обработки позволяет снимать впечатляющие кадры ночью и при контровом освещении. AMOLED-дисплей с частотой 144 Гц обеспечивает яркое изображение с пиковыми 1300 нит и сертификацией TÜV Rheinland на низкий уровень синего света.

Для тех, кто хочет ещё больше, модель Infinix NOTE 50 Pro предлагает сверхширокоугольный объектив 112° и режим Instant Double-Tap, активирующий Street Mode даже при выключенном экране. Также версия Pro оснащена инновационной подсветкой Bio-Active Halo AI — это динамичные, многоцветные мини-LED-эффекты для звонков, уведомлений, зарядки и др.

Обе модели поддерживают двойные динамики JBL, имеют защиту от пыли и воды по стандарту IP64, поддерживают NFC и оснащены ИК-пультом управления — всё для полного погружения в контент.

Цветовая палитра

Серия будет представлена в 5 цветах: Titanium Grey, Enchanted Purple, Ruby Red, Mountain Shade и Racing Edition — с тремя цветными полосами и кнопкой с сапфировой вставкой.

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