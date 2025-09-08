Обзор ПК ARTLINE Gaming DRGN Powered by MSI — баланс производительности, дизайна и удобства

Современный мир игр и работы уже давно вышел за рамки самостоятельного подбора комплектующих и бесконечных вечеров с отверткой в руках. Для тех, кто ценит свое время и не хочет углубляться в нюансы совместимости материнской платы, памяти и видеокарты, готовый ПК становится самым удобным и безопасным вариантом. И здесь компании MSI и Artline предлагают решение — линейку готовых ПК Powered by MSI, которые сочетают в себе продуманность конфигурации, надежность и современные технологии. В партнерском тексте с MSI мы провели полноценный обзор такой сборки.

Партнер проекта ?

Почему именно готовые ПК?

Готовый ПК — это прежде всего экономия времени и нервов. Даже если вы хорошо разбираетесь в железе, всегда есть риск ошибиться с блоком питания или перепутать ревизии оперативной памяти. В случае с готовыми решениями Powered by MSI эту работу выполнили профессионалы. Каждый компонент проверен на совместимость, и вам остается лишь подключить кабель питания и монитор.

Важным моментом является и то, что сборкой занимаются специалисты Artline, которые имеют опыт в создании производительных и надежных систем. Ваш ПК не только будет работать сразу после включения, но и прослужит долгие годы.

Кроме того, в мире, где большинство пользователей хотят минимум хлопот, готовый ПК позволяет сосредоточиться именно на том, для чего он покупается: на работе или играх.

Еще одной причиной выбрать готовый ПК является гарантия целостного сервиса. Если что-то идет не так в самостоятельно собранной системе, придется выяснять, какой именно компонент виноват и покроет ли это гарантия. В случае с готовым решением вы получаете комплексную поддержку: вся система обслуживается как единое целое.

Для новичков это еще и вопрос уверенности. Не все готовы сразу погружаться в мир BIOS, термопаст и контроля температуры. Здесь же все уже настроено и проверено. Фактически, готовый ПК — это способ войти в мир гейминга без страха где-то ошибиться. Не epic fail, а win-win ситуация.

Кроме того, готовые системы позволяют без лишних забот обновляться в будущем, когда будет желание или необходимость.

Важно также, что приобретя готовый ПК, вы получаете поддержку не только от Artline, но и от MSI в плане драйверов и обновлений ПО, что гарантирует максимальную совместимость и стабильность.

Технические характеристики ARTLINE Gaming DRGN Powered by MSI

Технические характеристики сборки Корпус MSI MAG FORGE 100M Материнская плата MSI PRO B650M-A WIFI Процессор AMD Ryzen 5 7600 (6C/12T, 4.7-5.1 GHz, 32MB, 65W, AM5) Видеокарта MSI Nvidia GeForce RTX 5060 Ti VENTUS 3X OC 16GB Накопитель SSD MSI Spatium M450 1 TB NVMe M.2 PCle 4.0 TLC 3D NAND Оперативная память Crucial Pro Black DDR5-6400 32GB (2x16GB) CL38-40-40-84 1.35V Intel XMP / AMD EXPO Процессорный кулер JONSBO CR-3000 ARGB Black (120mm/4pin/1500RPM/32Dba/7 тепл. трубок) Вентиляторы 2 передних 120 мм ARGB + 1 задний 120 мм) Блок питания MSI MAG A650BN 650W

Корпус MSI MAG FORGE 100M простой и строгий, но воздух циркулирует отлично: даже под нагрузкой температура внутри остается комфортной. Места для апгрейда достаточно — можно ставить высокие кулеры (до 160 мм) или большие видеокарты (330 мм). Есть ARGB-подсветка. Выглядит современно и без лишнего пафоса.

Материнская плата MSI PRO B650M-A WIFI ощущается продуманной: удобно вставлять видеокарту, слоты для ОЗУ и M.2 не мешают друг другу. Качественная база для будущих апгрейдов.

Процессор AMD Ryzen 5 7600 (6 ядер / 12 потоков, 4.7–5.1 ГГц, 32 МБ кеша, 65 Вт) быстро справляется с играми и работой с видео или 3D. В тяжелых задачах держит температуру в пределах 70–75 °C. Boost-частоты срабатывают мгновенно, системных лагов не ощущается.

Видеокарта MSI Nvidia GeForce RTX 5060 Ti VENTUS 3X OC 16 ГБ тянет современные AAA-проекты в 1080p и 1440p без серьезных компромиссов.

SSD MSI Spatium M450 1 ТБ NVMe M.2 PCIe 4.0 показывает скорость чтения около 5000 МБ/с и записи до 4400 МБ/с. Игры загружаются за секунды, крупные файлы копируются быстро, лагов при монтаже видео или работе с 3D нет.

Оперативная память Crucial Pro Black DDR5-6400 32 ГБ (2×16 ГБ) работает стабильно. AMD EXPO/XMP легко активируется, задержки низкие (CL38-40-40-84). По умолчанию система стартовала на скорости 5200 МТ/с, но переключив профиль в BIOS, мы без проблем получили 6400 МТ/с.

Кулер JONSBO CR-3000 ARGB держит Ryzen холодным даже при рендеринге или стресс-тесте AIDA64. Шум заметен только под большой нагрузкой, а вентиляторы значительно тише бюджетных альтернатив.

Вентиляторы (2 передних 120 мм ARGB + 1 задний 120 мм) создают стабильный поток воздуха: задний выводит горячий, передние подают свежий. ARGB добавляет стиля, но не раздражает глаза, шум почти не слышен в повседневных задачах.

Блок питания MSI MAG A650BN 650 Вт работает без перегрева, эффективность на уровне 80+ Bronze. Стабильная работа во время стресс-тестов, без посторонних шумов и перегревов.

Готовый ПК ARTLINE Gaming DRGN Powered by MSI можно заказать на сайте по ссылке

Рабочая производительность ARTLINE Gaming DRGN Powered by MSI

Бенчмарк Результат Speedometer 3.1 35.8 WebXPRT 4 366 Google Octane 2.0 Plus 107432 Google Octane 2.0 Plus Multi Core 653236 Geekbench Single 2746 Geekbench Multi 12233 Geekbench Open CL 149083 Geekbench Vulkan 147167 CPU-Z Single 693.4 CPU-Z Multi 5654.4 3DMARK Steel Nomad 3675 3DMARK Time Spy Extreme 6859 3DMARK CPU Profile (Max threads) 6527 Cinebench R23 Single 1805 Cinebench R23 Multi 13844 Cinebench 2024 Single 108 Cinebench 2024 Multi 804 Blender CPU 4.5.0 197.08 Blender GPU 4.5.0 4390.49 Corona Benchmark 4698910 RAM read MB/s 59003 RAM write MB/s 82300 SSD read MB/s 3453.59 SSD write MB/s 2518.42

Да, синтетика не расскажет, насколько приятно работать за ПК, но она хорошо измеряет его запас прочности. В браузерных тестах мы имеем Speedometer 3.1 с результатом 35.8. WebXPRT 4 с 366 баллами показывает, что для офисных сценариев и облачных приложений запаса хватит с головой.

А вот Google Octane 2.0 Plus выдал 107 432 балла, и даже в многопотоке цифра впечатляет — 653 236. Это значит, что браузерные сервисы, WebGL и сложные веб-приложения будут работать быстро, без заметных «подвисаний».

Geekbench традиционно показал более сухую картину. Single Core — 2746, Multi Core — 12 233. Это уровень средне-высокого класса настольных процессоров и точно выше среднего ноутбучного сегмента. В графике Geekbench OpenCL (149 083) и Vulkan (147 167) подтверждают, что GPU умеет не только в игры, но и в профессиональные задачи. То есть тот же Blender или рендеринг в DaVinci Resolve будут заметно ускорены.

CPU-Z в замерах выдает 693 балла на ядро и свыше 5600 в многопотоке — подтверждается, что однопоточная скорость хорошая, но не рекордная. В Cinebench R23 мы получили 1805 баллов в single и 13 844 в multi, что соответствует верхнему сегменту мобильных CPU. В более новом Cinebench 2024 показатели чуть ниже — 108/804, но сам тест заметно жестче.

3DMark «нарисовал» интересные цифры. Steel Nomad — 3675, Time Spy Extreme — 6859. Это говорит о том, что видеокарта не отстает даже в тяжелых графических нагрузках, а CPU Profile с 6527 баллами показывает стабильную масштабируемость в многопотоке. Для игр это плюс, а для виртуализации или компиляций — двойной плюс.

Blender тоже раскрыл карты: CPU-тест дал 197 с небольшим, а GPU выдал свыше 4390. То есть рендер через видеокарту — лучший выбор, если время имеет значение. Corona Benchmark показал 4,7 млн лучей/с, что подтверждает: система тянет серьезные сцены без ощутимых задержек.

Оперативная память показала хорошие скорости: чтение 59 ГБ/с и запись свыше 82 ГБ/с. SSD — 3453 МБ/с на чтение и 2518 МБ/с на запись. Это не уровень PCIe 5.0, но для большинства задач (от работы с большими архивами до 4К-видео) скорости более чем хватает.

Итоговая картина такая: процессорная производительность ARTLINE Gaming DRGN Powered by MSI высокая, но без рекордов. Графика отлично показывает себя не только в играх, но и в рабочих нагрузках. Память и SSD — быстрые и надежные, хотя и не топовые. Всё это делает систему пригодной для серьёзной работы — от классического офиса до 3D и видеомонтажа. Главное — результаты стабильные, без явных «просадок» ни в одном из профильных бенчмарков.

Игровая производительность ARTLINE Gaming DRGN Powered by MSI

Теоретические бенчмарки — это хорошо, но главный индикатор мощности системы — конечно же игры. И здесь RTX 5060 Ti в паре с Ryzen 5 7600 показывает себя довольно уверенно. В Full HD мы получаем уровень производительности, который ещё несколько лет назад казался фантастикой для «средней» сборки. Например, свежая Gears of War: Reloaded на ультра-настройках легко выдаёт под 190 FPS, и даже без генерации кадров картинка остаётся плавной.

Настоящий хардкор вроде DOOM: The Dark Ages с включённым path tracing выглядит уже более сложной задачей, но и здесь результат — свыше сотни кадров в секунду в Full HD. С активированным DLSS играть не просто можно, а даже приятно: скорость не падает, картинка чёткая, а система не шумит как пылесос.

Avowed с рейтрейсингом и DLAA держит 150 FPS в 1080p. Half-Life 2 RTX — отдельная история. Старый добрый шутер превращается в технодемо, но даже на ультра с трассировкой лучей мы получаем под 150 FPS.

Stellar Blade на высоких настройках выглядит шикарно, и при этом FPS держится в районе 180. А вот The Witcher 3 в Next-Gen версии оказался более «прожорливым»: с RT Ultra и DLSS игра выдаёт 121 FPS в Full HD, что всё равно более чем достаточно для комфортного геймплея.

Переход в 1440p снижает результаты, но не критично. Gears of War: Reloaded держит свыше 140 FPS, а DOOM с path tracing опускается до 109, но и это выше желанных 60 кадров. Avowed падает до 89 FPS — играть можно без проблем, хотя запас уже не такой большой. Half-Life 2 RTX снова радует стабильными 143 кадрами, а Stellar Blade остаётся очень плавным — свыше 140 FPS.

The Witcher 3 в 1440p уже ощутимо нагружает систему — 79 кадров на ультра с рейтрейсингом. Это ниже, чем в других играх, но всё равно выше классического консольного стандарта в 60 FPS.

В итоге, для 1080p ARTLINE Gaming DRGN — настоящий игровой комбайн с запасом на несколько лет вперёд. В 1440p он также чувствует себя уверенно, хотя в самых «тяжёлых» тайтлах запас не безграничный. И всё это в корпусе среднего класса, который не превращается в печку после часа игры.

Заказать готовый ПК ARTLINE Gaming DRGN Powered by MSI можно по ссылке

Энергопотребление, нагрев и шум ARTLINE Gaming DRGN Powered by MSI

В простое, когда ARTLINE Gaming DRGN не выполняет ресурсоёмких задач, потребление энергии находится на уровне около 65–80 Вт, что для настольного ПК с такими компонентами очень приемлемо. Это стало возможным благодаря оптимизированному процессору AMD AM5 и архитектуре Blackwell в видеокарте, которая позволяет автоматически снижать энергопотребление при низкой нагрузке.

При запуске современных игр в разрешении 1080p–1440p среднее энергопотребление системы повышается до 280–320 Вт. Для 4K игр и использования RTX-технологий, таких как DLSS 4 и Multi-Frame Generation, пиковое потребление достигает 400 Вт, что полностью укладывается в возможности 650-ваттного блока питания MSI MAG A650BN. Благодаря сертификации и высокому КПД, блок питания работает с запасом и не перегревается даже под максимальной нагрузкой.

Температурный режим процессора благодаря кулеру JONSBO CR-3000 ARGB оставался стабильным в пределах 55–70 °C во время игр и до 75 °C в стресс-тестах, что демонстрирует эффективность системы охлаждения. Видеокарта MSI RTX 5060 Ti VENTUS 3X OC держала температуру GPU в пределах 62–70 °C в играх, что для топовых настроек в 1440p/4K очень комфортно.

Корпус MSI MAG FORGE 100M с тремя ARGB-вентиляторами обеспечивает хороший воздушный поток. Два передних вентилятора активно подают холодный воздух, а один задний выталкивает горячий, создавая эффективную циркуляцию. В реальных сценариях использования вентиляторы работают тихо, уровень шума под нагрузкой не превышает 32-33 dBA, что делает ПК комфортным даже ночью или в тихих помещениях.

Система поддерживает автоматическое регулирование оборотов вентиляторов, что позволяет сбалансировать охлаждение и акустический комфорт. В программах мониторинга MSI Center можно тонко настраивать профили производительности и энергопотребления, адаптируя ПК под конкретные задачи.

SSD MSI Spatium M450, установленный в M.2 слот PCIe 4.0, также работает при умеренной температуре 38–45 °C во время копирования больших объёмов данных, что снижает риск троттлинга и обеспечивает стабильную скорость работы накопителя.

В сухом остатке, энергопотребление и температуры сборки демонстрируют гармоничное сочетание производительности и эффективности, что делает ПК пригодным как для геймеров, так и для профессиональных пользователей. Даже при длительных игровых сессиях или сложных задачах система остаётся стабильной и тихой, что повышает комфорт использования.

Опыт использования ARTLINE Gaming DRGN Powered by MSI

ПК удобно использовать ежедневно. Включаешь его — и он сразу готов работать или запускать игры. ОС стартует быстро, драйверы и ПО уже настроены под систему.

Игры идут плавно даже в новых AAA-проектах. Высокие FPS и современные технологии делают геймплей комфортным в 1080p и 1440p.

Офисные задачи и документы ПК тянет без проблем. Презентации и таблицы открываются мгновенно, и можно легко работать в нескольких программах одновременно.

Система работает тихо даже под нагрузкой. Вентиляторы почти не слышны, что приятно при длительной работе или стримах.

Подсветка ARGB добавляет настроения и легко настраивается через MSI Center. Можно сделать рабочее место ярче и одновременно контролировать состояние системы.

Даже при длительных играх корпус и кулеры справляются. Температура компонентов стабильна, ничего не перегревается. Модель работает стабильно при любой нагрузке.

Зависаний, перезагрузок или даже BDOS’ов у меня не было, все компоненты от MSI хорошо «понимают» друг друга. ПК подходит и для работы, и для игр. Он одновременно мощный, стабильный и приятно выглядит.

Дизайн и эргономика — 8/10

Корпус современный, выглядит стильно и продуманно. Игровой вайб добавляет подсветка ARGB, которую легко настраивать через MSI Center.

Качество сборки и материалы — 7.5/10

Все комплектующие подобраны хорошо, сборка выполнена аккуратно, а кабель-менеджмент действительно радует глаз. Впечатление немного портит лишь тенденция последних десятилетий — металл в корпусах становится всё тоньше, и это ощущается даже в моделях среднего и высокого класса.

Рабочая производительность — 8/10

Система быстро стартует, открывает любое ПО мгновенно. Многозадачность не создаёт лагов, а работа с документами, презентациями и офисным софтом проходит без проблем.

Игровая производительность — 8/10

ПК уверенно тянет современные AAA-проекты в 1080p и 1440p. Геймплей плавный, FPS высокий, сборка работает стабильно.

Энергоэффективность и шум — 8.5/10

Система сбалансированно потребляет энергию даже под нагрузкой. Вентиляторы и процессорная «башня» остаются тихими, что важно при длительном использовании.

Сколько стоит и как сэкономить?

В магазине Artline данная модель предлагается по цене 63 252 грн. Однако до 8 сентября действует специальная акция: использовав промокод Martik, вы получите скидку в 10%. Это означает, что экономия составит 6 325 грн, а финальная цена с учётом скидки — 56 927 грн.

Это выглядит интересно на фоне того, что самостоятельная сборка с аналогичными комплектующими не всегда будет дешевле. В случае с Powered by MSI вы фактически получаете «all inclusive» — всё уже подобрано, протестировано и готово к использованию.

Скидка по промокоду «ITC» — хороший способ сделать покупку ещё выгоднее, и здесь MSI и Artline демонстрируют, что готовы не только создавать качественный продукт, но и заботиться о своём клиенте. Так что если вы давно задумывались об апгрейде, возможно, самое время обратить внимание на линейку Powered by MSI.

Партнёр проекта ?

Заказать ПК ARTLINE Gaming DRGN Powered by MSI