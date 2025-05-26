Обзор приложения ПУМБ: как получить максимум выгоды от мобильного банкинга

В современном мире время стало одним из самых ценных ресурсов, а мобильные приложения онлайн-банкинга помогают за считаные минуты оплачивать счета, переводить средства, получать кредиты и даже зарабатывать на кешбэках не выходя из дома.

В Украине одним из ведущих игроков банковского сектора является ПУМБ, который предлагает своим клиентам удобное и надежное мобильное приложение, где есть все необходимые для клиента функции, которые мы подробно рассмотрим в этом обзоре.

Пройдемся от процесса установки и открытия счета до знакомства с дополнительными услугами, специальными функциями для предпринимателей и программами лояльности.

Установка приложения и открытие счета ПУМБ

Приложение есть на Google Play и в App Store. В процессе установки приложение экспромтом знакомит вас с основными преимуществами, акциями и особенностями.

После загрузки я прошел регистрацию, которая заняла у меня до пяти минут. Процесс верификации можно осуществить через «Дію» или предоставление фото своих документов. Я пошел первым путем.

Бонусом ПУМБ является возможность зарегистрироваться с иностранного номера телефона, что придется по душе украинцам, которые находятся за рубежом. Открытие счета или заказ карты происходит онлайн, без необходимости посещать отделение банка. Заполнив несколько полей с личными данными, подтверждаем свою личность – и уже через короткое время доступ ко всем банковским услугам получен. После процесса оформления карты ПУМБ обеспечит ее доставку по почте в любую страну мира. Это будет стоить до 300 грн.

Интерфейс приложения ПУМБ

Интерфейс мобильного приложения ПУМБ выглядит лаконично и в то же время может похвастаться гибкостью в настройках. Он сочетает простоту, функциональность и визуальную привлекательность. Главный экран встречает интуитивно понятным дизайном, где все основные функции находятся в лёгком доступе. Интересно, что приветствие на главной странице меняется в зависимости от времени суток — есть классная анимация утра, дня, ночи.

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Дополнительным элементом удобства является возможность с помощью drag-and-drop быстро и удобно менять виджеты местами или удалять ненужные.

Персонализация интерфейса — ещё один элемент удобства, поскольку позволяет настроить главную страницу под себя, добавляя или удаляя виджеты быстрого доступа, которых здесь более 10. После этого на передний план выносятся те функции, которые используются чаще всего, например, международные переводы или обмен валют.

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Приложение поддерживает функцию поиска и моментально находит нужные услуги или операции по ключевым словам. Также понравилась реализация эффекта группировки верхних иконок с подсказками при прокрутке содержимого дисплея.

Навигация между разделами классически реализована через нижнее меню, где расположены основные категории, такие как «Главная», «Платежи», «Кредиты», «Сбережения», «Выгоды». Каждый раздел структурирован таким образом, чтобы пользователь мог быстро найти нужную информацию без лишних усилий. Например, в разделе «Платежи» можно разными способами осуществлять переводы: на карту или по номеру телефона. Ничто не мешает воспользоваться телефонной книгой, произвести платёж по IBAN, оплатить мобильную связь, коммунальные услуги и т.д.

Основные услуги и возможности

Мобильное приложение ПУМБ выглядит как настоящий финансовый хаб, поскольку предлагает более 150 различных услуг и сервисов. Несколько движений пальцем на смартфоне – и уже оплачены коммунальные услуги, переведены средства другу или взят кредит.

Одним из главных преимуществ является возможность получения единого кредитного лимита до 300 тыс. грн на все кредитные продукты, среди которых:

Услуга «Сплачуйте частинами» без переплат на срок от магазина, среди партнеров с 0* комиссии до 24 месяцев и первым платежом через месяц.

Услуга «Гроші в розстрочку» позволяет воспользоваться своим кредитным лимитом на срок от 12 до 24 месяцев на все расходы под комиссию 2,59%, или 2,99% ежемесячно, или 1,99% ежемесячной комиссии на срок три, шесть, девять месяцев даже при досрочном погашении.

«Частинами WORLD» для покупки товаров и услуг в рассрочку в любом онлайн-магазине Украины или мира через приложение ПУМБ.

Семейные переводы и обмен валюты онлайн по нужному курсу

Для семейных переводов доступны операции в валюте без комиссии, что особенно актуально для тех, кто поддерживает родных финансово. Для международных операций доступны SWIFT-переводы без комиссий с расширенным перечнем категорий.

Еще ПУМБ умеет автоматически покупать и продавать валюту по нужному курсу. Этому способствуют мгновенные оповещения об изменениях курсов, что помогает быть в курсе всех колебаний на рынке.

Программа лояльности

Вишенкой на торте самых привлекательных возможностей приложения ПУМБ является система кешбэка, которая позволяет экономить на ежедневных расходах. Банк предлагает сразу три категории возврата средств до 20%. Интересен тот факт, что они охватывают даже оплату коммунальных услуг.

Чем плохо получать возврат средств за то, что и так делаете ежемесячно? Также клиенты могут воспользоваться доступным партнерским кешбэком до 50% от более 80 предложений, которые охватывают широкий спектр товаров и услуг – от продуктов до техники.

Особенно интересна «Крамниці кешбеків», где клиент получит возврат до 22% даже за оплату наличными или картами других банков в более чем 100 магазинах-партнерах.

Реферальные программы

В приложении есть функция, предлагающая выгодную реферальную программу, которая приносит дополнительный заработок на привлечении новых пользователей. Поэтому приглашаем друзей или знакомых по своей ссылке и получаем бонус до 300 грн за каждого приведенного клиента. При этом нет никаких ограничений количества приглашенных, и потенциальный доход зависит только от личной активности.

А вот для предпринимателей есть еще более привлекательное предложение: за каждого нового ФОП-клиента на счет доплюсуется до 550 грн. Как по мне, это отличный способ не только поделиться удобным приложением с другими, но и получить дополнительный доход без особых усилий.

Личное впечатление

Когда я впервые загрузил приложение ПУМБ, у меня были определенные сомнения. Я привык к своим старым, проверенным временем банковским приложениям и думал, что ничто новое меня уже не удивит. Но я ошибался! В современном мире, где каждая минута на вес золота, ПУМБ оказался настоящим спасением.

Первое, что мне пришлось по душе, это простота установки и регистрации. Я прошел весь процесс за каких-то пять минут. Чтобы быстрее пройти верификацию в «Дії», советую делать это в хорошо освещенной комнате, иначе рискуете застрять на этом этапе.

Самое главное, что отличает приложение от других – простота использования и разнообразие кредитных продуктов с очень выгодными условиями.

В целом ПУМБ превзошел мои ожидания. Он может стать настоящим финансовым помощником, который экономит время, нервы и даже деньги благодаря кешбекам. Поэтому подводя итог, скажу, что приложение стоит попробовать, чтобы убедиться в его преимуществах!

*Под 0 имеется в виду % ставка в размере 0,00001%.

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