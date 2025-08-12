Обзор приложения UKRSIB online 2.0: новое измерение банкинга

Современные украинские банки очень удобны, технологичны и, конечно, надёжны. Один из них — UKRSIBBANK — часть международной финансовой группы BNP Paribas — №8 в мире по активам (S&P Global Market Intelligence, 2025). Тем более, когда у него появился обновлённый онлайн-банкинг UKRSIB online 2.0 с расширенным функционалом, быстрой работой, улучшенным пользовательским опытом, новейшими технологиями и высоким уровнем безопасности. В этом партнёрском обзоре с UKRSIBBANK подробно рассмотрим их новое приложение и расскажем о его возможностях.

Особенности UKRSIB online 2.0

Приложение UKRSIB online 2.0 охватывает все основные банковские операции, полезные для клиентов: от быстрой регистрации до управления картами, счетами, кредитами, депозитами и валютными операциями. Также здесь есть аналитика расходов, автоплатежи, push-уведомления, чат-поддержка и другое. Отдельно отметим возможность осуществлять мгновенные платежи в другой банк. Кстати, UKRSIBBANK стал одним из первых украинских банков, внедривших эту технологию для своих клиентов. «Мгновенные переводы» — это перевод средств в течение 10 секунд с помощью IBAN на счёт получателя через систему электронных платежей НБУ.

«В Европейском Союзе мгновенные платежи активно используются, и по данным аналитической компании McKinsey их количество вырастет до 30 млрд в 2028 году. В Украине этот тренд также набирает обороты, ведь такие платежи будут способствовать развитию рынка платёжных услуг, положительно влиять на уровень финансовой инклюзии, а также на рост ВВП страны за счёт мгновенного движения средств», — говорит Андрей Кашперук, заместитель председателя правления, директор по вопросам розничного бизнеса UKRSIBBANK BNP Paribas Group.

Начало работы, интерфейс и возможности

UKRSIB online 2.0 можно скачать на iOS или Android. Это доступно как уже действующим клиентам банка, которые могут войти по номеру карты или договора, так и новым. Последним нужно предоставить паспортные данные через «Дію», заполнить анкету, подписать договор, придумать пароль и активировать карту. И если это долго читается, то на деле вы сделаете всё быстрее, чем прочитаете эти строки. В дальнейшем вход в приложение возможен по паролю из шести символов или через Face ID/Touch ID.

Команда банка также реализовала светлую и тёмную темы оформления приложения, о которых давно просили клиенты.

Главная страница приложения UKRSIB online 2.0 удобна и интуитивно понятна всем, кто уже имел опыт работы с подобными сервисами. Здесь есть перечень всех счетов и открытых карт, быстрые действия — наиболее частые и популярные платежи, уведомления и список полученных сообщений, актуальный курс валют с быстрым переходом в расширенное меню.

Также есть отдельное меню для перехода на страницы платежей, кредитов или депозитов, аналитика расходов, а ещё — возможность быстро открыть новый счёт или карту.

В UKRSIB online 2.0 можно мгновенно получить один из трёх типов карт, или все три при необходимости. Первая — виртуальная карта New Card. У неё бесплатное обслуживание и пополнение.

Скачать UKRSIB online 2.0 на iOS или Android

Также можно открыть кредитную карту с льготным периодом 56 дней и кредитным лимитом до 100 тысяч гривен. Конечно, можно оформить кредитную зарплатную карту, получить её пластиковую версию в отделении при необходимости, снимать наличные без комиссии в банкоматах банка. Перед оформлением любой карты можно изучить подробные условия и тарифы, чтобы сделать правильный выбор.

Обратите внимание, насколько подробно можно просматривать информацию по счёту и получать всю необходимую информацию. Доступно:

История операций по счёту с фильтрами по картам и категориям, поиск по истории операций

Информация о кредитном лимите для счетов с установленным лимитом

Просмотр и шэринг реквизитов

Загрузка выписки в формате PDF

Заказ дополнительных карт

А для каждой уже оформленной или новой карты можно менять лимиты на расчёты, добавлять их в цифровые кошельки Apple Pay и Google Pay, подключать или отключать онлайн-уведомления, блокировать карты при необходимости, менять PIN-код и «слово-пароль» и т.д.

Как и в любом современном онлайн-банкинге, в UKRSIB online 2.0 можно открыть дополнительные продукты. Это могут быть счета в USD и EUR, «Национальный кешбэк» и «єВосстановление», а также заказ дополнительных виртуальных и пластиковых карт к уже существующим счетам.

Все пользователи UKRSIB online 2.0 могут удобно анализировать свои расходы через приложение, фильтровать их по месяцам и счетам, просматривать детали и т.п. Также доступны переводы на карты любых украинских банков с сохранением «любимых» карт для повторных переводов. Это очень удобно, если вы часто переводите деньги детям, супругу или маме.

Не забыли про удобное пополнение мобильного по контактам или просто по номеру, есть бесплатное пополнение с карт других банков, избранные и регулярные платежи и т.п. И, конечно, через приложение легко и быстро оплачивать коммунальные услуги. Также можно быстро отправлять деньги по реквизитам, менять валюту и т.д. В любом случае вы всегда будете видеть комиссию, если она есть.

В специальном разделе UKRSIB online 2.0 клиенты могут удобно и быстро менять валюту онлайн по выгодному курсу и делать это круглосуточно. В этом случае действует лимит НБУ — 50 тыс. грн в месяц плюс 200 тыс. грн в месяц через валютно-обменный депозит. Конечно, предусмотрено удобное отображение курсов валют для онлайн-обмена, за этим легко следить.

В разделе «Кредиты» отображаются список доступных кредитов, а также программа «Оплата частями». Здесь есть детали по каждому кредиту, включая информацию о следующем платеже, возможность досрочного погашения, история платежей, детали и реквизиты кредита.

Отдельно идет информация о сервисе «Оплата частями». Также можно оформить покупки в рассрочку в магазинах-партнерах и получать напоминания о платежах по кредиту.

В разделе «Депозиты» отображаются списки открытых вкладов или накопительных счетов. Приведены детали по каждому депозиту, что актуально даже для тех, кто еще только планирует открыть депозит. Вклады можно открыть в гривне, евро или долларах. Доступно автопродление, информация о начислении процентов, история операций и другие детали. Также можно пополнить депозит, если условия это позволяют.

Есть возможность открыть и валютно-обменный депозит. А для тех, кто копит на мечту, предусмотрен специальный сервис Dreams. Он помогает откладывать деньги на то, о чём вы давно мечтали, но всё не решались начать копить.

На главном экране также доступно быстрое открытие счета физического лица-предпринимателя. Это можно сделать, нажав на «+» в правом верхнем углу. Далее вас перекинет в приложение UKRSIB business, где и проходит оформление.

Важно. Для быстрого открытия ФОП-счета нужно соответствовать таким требованиям: быть зарегистрированным как ФОП; иметь паспорт или ID-карту в приложении «Дія»; не иметь открытых ФОП-счетов в банке; быть гражданином Украины в возрасте от 18 лет.

Скачать приложение можно по ссылке

Дополнительные бонусы и программа лояльности

Приложение UKRSIB online 2.0 имеет высокий уровень поддержки клиентов. В нём доступны персональный менеджер и чат. Первый — для премиум-клиентов, а вот чатом может воспользоваться каждый: на вопросы оперативно ответит квалифицированный сотрудник поддержки.

Каждому клиенту UKRSIBBANK доступна программа лояльности ЕКСТРА Больше. Это накопление баллов за расчёты картами Mastercard. В специальном меню приложения UKRSIB online 2.0 клиенты могут просматривать накопленные баллы и обменивать их на электронные сертификаты в различные магазины и сервисы.

Впечатления от UKRSIB online 2.0

UKRSIB online 2.0 мне понравился. Банк создал современное, мощное приложение, чтобы сделать ежедневный мультифункциональный банкинг удобным, простым и комфортным. И у них это получилось.

Стоит также отметить высокий уровень кибербезопасности банка и приложения, широкий пакет услуг, разнообразные бонусы и программы лояльности. Не забываем про быстрое открытие карты в пару кликов и лёгкий переход в UKRSIBBANK, если вы решите получать здесь свою зарплату.

Выводы

UKRSIB online 2.0 — мощный онлайн-банкинг-сервис, который понравится каждому украинцу. Всё интуитивно понятно, надёжно защищено, есть множество сервисов и возможностей, бонусов и программа лояльности. Если вы хотите стать клиентом UKRSIBBANK, сейчас самое время установить UKRSIB online 2.0. Это можно сделать в AppStore или PlayMarket.

Банковская лицензия НБУ №75 от 05.10.2011 г. Внесен в Государственный реестр банков 28.10.1991 г. под №57. АО «УКРСИББАНК» входит в БНП Париба Групп.

Скачать приложение UKRSIB online 2.0