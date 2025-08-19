Офис как пространство для вдохновения: репортаж из главного офиса UKRSIBBANK после масштабной реновации

Переговорные и пространства в обновленном офисе UKRSIBBANK BNP Paribas Group называются «Говерла», «Синевир», «Черемош» или «Бугский Гард» – они здесь вместо привычных кабинетов. Так банк воплотил идею «биомов природы», стилизовав каждый этаж под разные украинские ландшафты: степь, лес или горы.

Редакция ITC.ua отправилась на экскурсию в главный офис банка и посмотрела, как он объединил несколько локаций под одной крышей, отказался от закрепленных рабочих мест и сделал 44% пространства для командной работы. Насколько это удобно и как изменилась жизнь сотрудников – рассказываем в репортаже для партнерского проекта.

Не просто ремонт

Киев медленно просыпается утром, а на Подоле, у входа в обновленный офис UKRSIBBANK на улице Андреевская, уже есть первые сотрудники. Тяжелые деревянные двери открываются, и я попадаю в пространство, где царит спокойствие и порядок.

Атриум встречает силуэтами деревьев на стеклянных стенах – первая подсказка о концепции «биомов природы», которая пронизывает три офиса банка после реновации. Свет льется сквозь прозрачную крышу, а большое количество зелени и натуральные материалы в отделке создают ощущение гармонии с природой. Автоматическое освещение включается при моем движении, создавая ощущение, что пространство оживает навстречу.

«Для нас это не просто ремонт, а трансформация образа мышления и работы», – объясняет Владимир Середа, директор по обеспечению закупочной деятельности, администрированию и управлению недвижимостью UKRSIBBANK BNP Paribas Group и руководитель проекта.

Три с половиной года назад, когда ракеты впервые полетели на Киев, начинать масштабную реновацию казалось безумием. Но именно тогда в банке решили: будущее нужно строить уже сейчас. «Happy employee, happy client – счастливый сотрудник, счастливый клиент», – цитирует Владимир Середа корпоративное выражение, ставшее основой реновации.

Ключевой бизнес-целью стали два пункта. Первый – оптимизировать недвижимость: банк консолидировал свои 11 разрозненных киевских офисов в три собственных здания, что позволило значительно сократить площади и расходы на их обслуживание. Второй – изменить условия работы для команды.

Владимир Середа отмечает, что проект стал результатом объединения усилий различных подразделений, где соединились знания и экспертиза. Настоящим критерием успешности нового пространства, по словам руководителя, является простой вопрос: готовы ли сотрудники с гордостью показать своим детям, где они работают? Он уверен, что ответ будет «Да».

Путешествие по биомам Украины

Поднимаясь по лестнице, я попадаю в очень необычную, но комфортную систему навигации. Каждый этаж – это отдельный биом украинской природы, всего их здесь 6. Один этаж встречает теплыми оттенками степи, другие – зелёные и символизируют лес. Есть здесь и горные вершины с серыми акцентами и габионными конструкциями, наполненными настоящим камнем.

«Мы хотели создать не просто офис, а пространство с душой», – рассказывает Ирина Змий, начальник департамента недвижимости UKRSIBBANK BNP Paribas Group и заказчик проекта, показывая переговорную «Говерла». – Когда мы ездили в офисы главного акционера BNP Paribas во Франции и Бельгии, они были функциональными, но одинаковыми. Нам не хватало той изюминки, которая делала бы пространство уникальным».

Интересно, что, по её словам, согласовывать с международной Группой BNP Paribas нужно было только бизнес-кейс проекта, тогда как креативную концепцию «биомов» разработала и утвердила полностью локальная украинская команда.

Анна Городницкая, начальник сектора управления локальными проектами UKRSIBBANK BNP Paribas Group и менеджер проекта, с энтузиазмом объясняет концепцию: «Был открытый конкурс, где разные компании представили девять концепций. Победила идея биомов, потому что она не только отражает ценности банка, Группы и сотрудников, но и позволяет виртуально путешествовать по Украине, не выходя из офиса».

Каждый поворот коридора – как страница географического атласа Украины. Здесь переговорная «Петрос» соседствует с комнатами «Горганы» и «Ребра», создавая атмосферу карпатских вершин. Мне кажется, что это не просто таблички на дверях, а маршруты будущих путешествий, воспоминания о прошлых походах, мечты о вершинах, которые ещё ждут.

Оказываюсь на этаже «Степь», и атмосфера меняется. Здесь царят тёплые охристые тона, а названия переговорных, такие как «Товтры» и «Бугский Гард», переносят в бескрайние просторы украинской степи.

В лесной зоне офиса, оформленной в зелёных оттенках, названия пространств продолжают концепцию – отражают природу. Например, название «Черемош» отсылает к известной карпатской реке, а «Медоборы» – к уникальному заповеднику на Подолье.

Названия всех переговорных и рабочих зон дополнены QR-кодами, которые ведут на страницы соответствующих объектов, чтобы сотрудники и гости офиса могли больше узнать об этих местах и вдохновиться на изучение своей страны.



Эту идею также воплотили в квесте во время торжественного открытия после реновации, когда сотрудники отгадывали зашифрованные в названиях локации. Насколько интересным оказался этот опыт, иллюстрирует история начальницы центра развития премиум-сегмента и индивидуального бизнеса UKRSIBBANK BNP Paribas Group Эллы Назаренко. Считая себя экспертом по Карпатам, она признаётся, что во время квеста не смогла узнать название одного из перевалов, и это подтолкнуло её узнать больше о родных горах.

В итоге, для сотрудников, которые работают в компании много лет, эта трансформация стала чем-то большим. Элла Назаренко говорит, что для неё новый офис – это мощный символ веры в будущее и вспоминает популярную шутку, что украинцы, которые делают ремонт в 2025 году, больше всего верят в победу.

Номадизм по-украински

Традиционные кабинеты с персональными рабочими местами остались в прошлом. Теперь здесь царит принцип номадизма – кочевого способа работы, когда сотрудник сам выбирает, где ему работать сегодня. Это результат серьёзного исследования опыта работников, проведённого ещё в 2022 году, которое показало: никто уже не хочет работать в офисе 100% времени.

«Раньше у нас было 88% пространства — фиксированные рабочие места и лишь 12% — это переговорные комнаты. Сотрудники соревновались за возможность забронировать переговорную, – вспоминает Ирина Змей. – Теперь 56% пространства – это зоны взаимодействия: переговорные, динамичные зоны, проектные пространства. Мы проанализировали, как люди проводят время в офисе, и выяснили, что они приходят сюда прежде всего для коммуникации, а не для того, чтобы сидеть на рабочем месте».

Чтобы эффективно управлять новым гибким пространством, банк внедрил цифровую систему бронирования под названием YAROOMS, которую Анна Городницкая демонстрирует на своём смартфоне. На 3D-карте офиса видно свободные места, а также кто из коллег уже забронировал соседние столы, и какие переговорные доступны.

«Смотрите, я могу забронировать место в зоне “Гребень” на завтра, вижу, что рядом будет сидеть Алина из моего отдела. Или могу выбрать другое место, если хочу поработать в тишине, – показывает она. – Горизонт бронирования индивидуальных рабочих мест – до недели. Мы понимаем, что в современном мире трудно планировать дальше».

Также в каждом помещении для личных вещей сотрудников банка предусмотрены индивидуальные шкафчики с кодовым замком. Там можно оставить всё необходимое на время работы в офисе. Канцтовары теперь не нужно заказывать для своего отдела – они в свободном доступе в принтерных на каждом этаже.

Далее проходим мимо проектного пространства «Шпицы», где команда проводит короткое утреннее совещание – один из гибких методов работы. Кто-то стоит у доски, кто-то сидит на пуфах, двое участников подключились онлайн. А в небольшой кофейне наблюдаю, как сотрудники из разных отделов спонтанно обсуждают рабочие вопросы за чашкой кофе.

Начальница центра сопровождения ремонтов и оптимизации использования недвижимости UKRSIBBANK BNP Paribas Group Светлана Варчук показывает ещё одну интересную зону – динамичную. Это пространство с модульной мебелью, которую можно легко переставлять под любые потребности команды. Здесь есть столы с регулировкой высоты, позволяющие работать стоя: тренд, который становится всё популярнее.

По словам Светланы Варчук, главной целью было создать офис, который может быстро адаптироваться: сегодня это, например, воркшоп на 20 человек, завтра – три отдельные встречи, а послезавтра – неформальная встреча на пуфах.

Особенно впечатляют технические решения для гибридной работы. В каждой переговорной по всей площади расставлены микрофоны, которые автоматически фокусируются на том, кто говорит. «Даже если кто-то лежит на диване во время мозгового штурма, а кто-то стоит у доски, онлайн-участники всех одинаково хорошо слышат и видят», – демонстрирует Светлана Варчук.

Как пространство помогает убирать стены

Начальник центра управления изменениями UKRSIBBANK BNP Paribas Group Сергей Малинка, который в банке работает уже 13 лет, вспоминает, как раньше между подразделениями было больше стен — и физических, и психологических. По его словам, открытое пространство позволяет просто встретиться с коллегой и решать вопросы, которые раньше могли теряться в переписке, а главное — дает возможность «зарядиться энергией» друг от друга.

Это не просто приятная атмосфера, но и конкретный бизнес-результат: как отмечает Сергей Малинка, циклы выполнения задач заметно ускорились, а команды стали более автономными. В свою очередь, по словам Владимира Середы, эта трансформация коснулась даже системы оценки сотрудников. Удалось увеличить вес общебанковских целей по сравнению с личными, чтобы стимулировать кросс-функциональное сотрудничество и сосредоточиться на общем результате.

Особенно чётко новый подход проявляется в гибком графике, который важен в нынешних украинских условиях. Сергей Малинка прямо говорит своей команде после ночных обстрелов:

«Возьмите время, чтобы отдохнуть, поспите до 10 или 11 часов, а рабочий день просто сдвигается, например, до 19 часов». Такой человечный подход, по его словам, позволяет людям сохранить и продуктивность, и здравый смысл.

Но не все подразделения перешли на полный номадизм. Как объясняет Анна Городницкая, для некоторых департаментов, например, для IT-администраторов, казначеев и дилеров, регулятор устанавливает особые требования. Из-за этого у них есть фиксированные рабочие места со специальным техническим оснащением. В то же время, по её словам, даже такие отделы, как бухгалтерия, смогли перейти на гибкий формат работы благодаря электронному документообороту.

Крепость во времена блэкаута

Реконструкция офиса UKRSIBBANK проходила в рамках стратегии устойчивого развития и принципов «зелёного» строительства, поэтому ключевой задачей стало получение для здания на Андреевской престижного международного сертификата LEED.

Светлана Варчук объясняет, что это комплексный процесс: американская система сертификации анализирует весь жизненный цикл здания — от демонтажа перед ремонтом до эксплуатации по критериям энергоэффективности и воздействия на окружающую среду. В Украине этот процесс контролируют специализированные консультационные компании, он требует строгого документирования, в том числе по утилизации материалов.

Светлана Варчук приводит впечатляющие результаты такого подхода: до 90% строительных отходов направили на переработку или повторное использование. Кроме того, пригодные к использованию вещи — 2600 позиций мебели, кондиционеры, перегородки и окна — передали на благотворительность больницам, школам и переселенцам. Ещё часть мебели использовали для обустройства других офисов банка.

С одной стороны, офис — настоящая крепость на случай блэкаутов: мощные генераторы обеспечивают автономную работу 24/7, а запасы воды рассчитаны на три дня. С другой стороны, в офисах реализовали различные энергоэффективные решения. Ирина Змий перечисляет, что внедрили: утеплили фасады и установили новые окна, использовали LED-лампы в освещении, установили энергоэффективное инженерное оборудование с уменьшенным энергопотреблением, сумеречные реле и датчики для уличного освещения, а также датчики движения в помещениях санузлов.

В офисах появились смесители воды с сенсорным управлением, инверторные сплит-системы, VRF-система в переговорных с высоким коэффициентом энергоэффективности, приточно-вытяжные установки с рекуператорами. Реализовали и систему управления и диспетчеризации инженерных систем зданий — Building Management System (BMS). Это инструмент управления и обеспечения энергоэффективности зданий, который позволяет оптимизировать эксплуатационные расходы.

Хотя такие технологии требуют значительных инвестиций, они дают прямую выгоду в будущем. Ирина Змий подчёркивает: «С точки зрения потребления всё это становится значительно дешевле». По расчётам, здание на Андреевской сэкономит 7% электроэнергии, 53% газа и 50% воды.

Строить под обстрелами

Реализовать такой проект в условиях войны — это отдельная история о вызовах и их преодолении. Это был результат различных стратегий реорганизации, которые наконец воплотили в жизнь в самое сложное время.

Владимир Середа говорит, что самым сложным вызовом был дефицит рабочей силы, что требовало от команды гибкости, наличия «плана Б» и умения быстро находить замены. Несмотря на трудности, мотивировало то, что команда понимала важность проекта. «Это наш вклад в экономику страны. Мы создали рабочие места, люди получали зарплату, платили налоги», — подчёркивает он.

За три года привлекли более 50 украинских подрядчиков, около 2000 человек получили работу.

«Для некоторых наших подрядчиков это были самые крупные контракты за время войны, — добавляет Ирина Змий. — Мы сознательно работали с украинскими компаниями, заказывали мебель местного производства. Почти вся корпусная и мягкая мебель — от локальных производителей. Некоторые виды мебели — из переработанного материала, это часть нашей концепции устойчивого развития».

Трансформация UKRSIBBANK состояла из трёх параллельных направлений: изменение офисного пространства, IT-модернизация (переход на ноутбуки, внедрение MS Teams) и изменение корпоративной культуры через HR и управление изменениями.

«Мы использовали методологию сервис-дизайна, чтобы продумать весь путь сотрудника — от момента, когда у него возникает мысль пойти завтра в офис, до того, как он возвращается домой», — рассказывает Анна Городницкая.

Насколько такой человекоцентричный подход оказался удачным, лучше всего иллюстрируют отзывы самих сотрудников. Начальник службы данных и аналитики UKRSIBBANK BNP Paribas Group Евгений Бухальский, который работает с данными уже 14 лет, обращает внимание на практические улучшения. Но изменения коснулись не только эффективности, но и эмоциональной составляющей. Евгений с улыбкой добавляет, что возможность забронировать переговорную «Хомяк», названную в честь горы, на которой он был, придаёт работе особые воспоминания и вызывает приятные эмоции.

Уроки трансформации

Успех реновации уже заметен: за опытом обращаются другие банки. В частности, визит уже запланировали коллеги из Франции. На вопрос, что отличает украинский офис от других в Группе BNP Paribas, где также есть гибкие рабочие места, Владимир Середа отвечает без колебаний: «У нас есть команда, которая устойчива ко всему. Команда, которая даже после бессонных ночей приходит и работает, потому что верит в своё дело».

Ирина Змий добавляет к этому практические советы для тех, кто решится на подобные изменения. Она подчёркивает, что пространства необходимо делать максимально гибкими. Ведь за два года, пока шёл ремонт, потребности значительно изменились, и модульные решения оказались настоящим спасением. Также она советует постоянно проводить исследования, ведь «мир не стоит на месте, особенно сейчас».

Философию проекта подытоживает Анна Городницкая. По её словам, целью было создать не просто офис, а пространство, которое вдохновляет, куда хочется возвращаться. Результаты уже видны по данным внутренних опросов: посещать офис стали заметно чаще, а сотрудники ощущают заботу компании. «Когда люди гордятся своим рабочим местом — это дорогого стоит», — говорит она.

Когда я выхожу из офиса UKRSIBBANK, на город уже опускаются сумерки. Вечерний Подол живёт своей привычной жизнью, и только новости в телефоне напоминают об украинской реальности. А за окном офиса продолжается работа: в пространстве, которое каждый день доказывает — вопреки всему, здесь верят, что Украина — это место для планов, и продолжают создавать будущее.

