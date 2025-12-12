Онлайн-мероприятие IT Career Conf 25/26 от Neoversity: инсайды от топовых IT-работодателей и бонусы для участников

В условиях стремительных изменений на IT-рынке вопрос карьерного развития требует нового взгляда: какие навыки становятся критическими, как AI влияет на требования к специалистам и кого будут искать крупнейшие компании в 2026 году.

20 декабря состоится IT Career Conf 25/26 — бесплатная онлайн-конференция от Neoversity о том, как строить карьеру в IT в новых реалиях. Событие объединит более 10 000 специалистов и представителей крупнейших IT-работодателей Украины.

Далее — пять причин, почему стоит посетить IT Career Conf 25/26. Особенно Middle и Senior специалистам, тимлидам, архитекторам и всем, кто планирует карьерный рост в 2026 году.

Узнаете, как изменился IT-рынок за 2025 год и что это означает для вашей карьеры

AI перекраивает требования к специалистам, компании пересматривают подходы к найму, а конкуренция за лучшие позиции растёт. Понимание этих изменений даёт конкурентное преимущество: от правильного выбора технологий до понимания, какие навыки действительно ценят работодатели.

На конференции вы получите обзор IT-рынка труда 2025: как изменялся необходимый стек технологий, как AI повлиял на работу, какие профессии оказались в топе, а какие — потеряли позиции.

Услышите инсайды от крупнейших IT-работодателей Украины

Среди спикеров — Вадим Власенко (Senior Director of Engineering, Preply), Богдан Хомич (Associate Director of R&D Products, SoftServe), Олег Полигенко (Deputy CEO and CISO, Nova Digital), Игорь Закутинский (CTO FORMA, Universe Group), Мария Безбах (Strategic Talent Acquisition Lead, Минцифры), Игорь Полыч (CEO, Devlight), Назим Сулейманов (CTO, Jooble), Инна Измайлова (Head of Talent Delivery, Intellias), Игорь Костив (Associate Vice President, Engineering, GlobalLogic) и другие.

Они расскажут о вызовах 2025 года, проектах и планах на 2026, изменениях в карьерных треках и актуальных требованиях к кандидатам.

Поймёте, как AI меняет требования к IT-специалистам

Искусственный интеллект — это уже реальный фактор, который определяет, кто останется востребованным на рынке. На панельных дискуссиях эксперты обсудят основные изменения в скилсете для IT-специалистов на ближайшие несколько лет: что стало must-have, что утратило актуальность и как адаптироваться к новым реалиям.

«Компаниям и специалистам пришлось быстро адаптироваться к новым вызовам и требованиям эффективности. В 2026-м работодатели ожидают совсем других компетенций даже для классических ролей», — Антон Чёрный, ректор Neoversity, CEO GoIT.

Получите готовые карьерные роадмапы для самых востребованных направлений

Отдельный блок конференции посвящён карьерным трекам 2026: Data, QA, Software Engineering, Design, Cybersecurity. Участники получат сформированные роадмапы и планы развития — конкретные шаги для карьерного роста в выбранном направлении.

Бонусы и нетворкинг

Помимо контента, IT Career Conf 25/26 будет работать как платформа для карьерного матчинга. Участники из первых уст узнают, каких специалистов ищут в свои команды лидеры рынка, и получат доступ к базе вакансий от крупнейших IT-работодателей Украины.

Об организаторах

Neoversity — первый в Украине AI-driven IT-университет онлайн-формата с международной аккредитацией. В этом году Neoversity провёл AI Conf 2025 и AI Cyber Forum, которые собрали около 15 000 участников. IT Career Conf 25/26 — третья масштабная конференция для IT-сообщества.

