От 5G-планшетов до тонких смартфонов: на AliExpress стартовала распродажа Blackview со скидками до 59%

С 16 по 25 марта Blackview присоединяется к юбилейной распродаже AliExpress, предлагая внушительные весенние скидки на свои бестселлеры – защищенные смартфоны и смарт-планшеты. В этот период можно сэкономить до 59% на выбранных моделях Blackview.

MEGA 12 – водонепроницаемый 5G-планшет с ИИ и защитой IP69K

659,98 $ → 269,59 $ (скидка 59%)

MEGA 12 – полностью водо- и пыленепроницаемый 5G-планшет с искусственным интеллектом и защитой IP69K. Как пишет производитель, гаджет представляет собой тройной прорыв в области защиты, производительности и портативности.

Этот планшет тонкий и легкий, всего 8,2 мм толщиной и 690 г веса. При этом он прочный (даже с защитой военного уровня) и удобно лежит в руке, так что подходит и для повседневных задач, и для отдыха, и даже для использования в ванной. У него большой 12,2-дюймовый экран с высоким разрешением 2,4K и плавной частотой обновления 120 Гц. Экран занимает почти всю переднюю панель – 94,2%, плюс тут есть поддержка ИИ.

За звук отвечают четыре стереодинамика Smart-K BOX – с ними видео и фильмы ощущаются почти как в кино.

Также устройство работает на базе 4-нм чипа MediaTek Dimensity 7200 5G и поддерживает до 48 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ встроенной памяти и расширение TF до 2 ТБ для плавной многозадачности.

Аккумулятор емкостью 10 000 мАч с быстрой зарядкой 55 Вт легко выдерживает интенсивную эксплуатацию в течение всего дня. Работая под управлением DokeOS_P 5.0 на базе Android 16, планшет включает Doke AI 2.0, интегрированный с тремя ведущими мировыми моделями искусственного интеллекта, а PC Mode 3.0 и Split-Screen 2.0 значительно повышают производительность.

MEGA 12 поставляется с бесплатной магнитной клавиатурой, мышью и стилусом, что делает его идеальным гаджетом для любых сценариев.

ROCK 3 – тепловизионная съемка и повышенная прочность

648,80 $ → 278,76 $ (скидка 57%)

Созданный для путешествий на природе и использования в экстренных ситуациях, ROCK 3 сочетает в себе тепловизионную съемку и высочайшую прочность. Он оснащен тепловизионным объективом 160×120, поддерживающим диапазон температур от -15 °C до 550 °C. Среди его плюсов также поле обзора 61°×47° и интеллектуальные оповещения о высокой/низкой температуре, что идеально подходит для приключений на природе, спасательных операций и не только.

У ROCK 3 – 6,78-дюймовый дисплей с разрешением 2,4K и частотой обновления 120 Гц, яркостью 750 нит, что обеспечивает отличную видимость при ярком солнечном свете.

Основная камера Samsung HM6 на 108 Мп и фронтальная камера на 50 Мп поддерживают съемку под водой, обеспечивая четкое и детальное изображение. Динамик мощностью 4,5 Вт дает четкий звук, а светодиодный фонарик на 93 лм – комфортное освещение на улице. Также предусмотрена функция SOS для дополнительной безопасности.

Устройство соответствует стандартам MIL-STD-810H и IP68/IP69K, поэтому не боится падений с высоты до 1,5 м и может работать даже после погружения в воду на глубину до 2 м.

Аккумулятор на 10 000 мАч поддерживает быструю зарядку 27 Вт, беспроводную – 15 Вт и обратную – 10 Вт. Также есть ИК-пульт и навигация «5 в 1», что делает устройство удобным для активного отдыха и работы в экстренных ситуациях.

FORT 5 – тончайший флагманский защищенный смартфон с 108-мегапиксельной камерой

328,56 $ → 184,99 $ (скидка 44%)

FORT 5 разрушает стереотип о громоздких защищенных телефонах. У него тонкий корпус толщиной 10,7 мм и небольшой вес 248 г, благодаря чему им удобно пользоваться даже одной рукой.

6,78-дюймовый дисплей 2,4K с частотой обновления 120 Гц и режимами защиты зрения гарантирует комфортное длительное использование. А камерная система включает основную камеру Samsung HM6 на 108 Мп, объектив ночного видения на 13 Мп, фронтальную камеру на 50 Мп, 8-кратный зум и возможность съемки под водой.

Этот смартфон соответствует стандартам MIL-STD-810H и IP68/IP69K: выдерживает падение с высоты 6 м, погружение в воду на глубину 2 м и температуры от -20℃ до 55℃. Гаджет также оснащен интеллектуальной клавишей, набором мультиинструментов и ИК-пультом дистанционного управления.

Благодаря восьмиядерному процессору MediaTek Helio G100 с объемом оперативной памяти до 36 ГБ смартфон отлично справляется с повседневными задачами. А с эксклюзивным интеллектуальным режимом энергосбережения, который увеличивает ежедневную производительность аккумулятора на 23,08%, гаджет будет работать в течение всего дня. Это делает его лучшим выбором среди доступных, тонких и прочных телефонов с профессиональным уровнем фотографии. Доступен FORT 5 в цветах Cyber Yellow и Warrior Black.

XPLORE 1 Pro – флагманская профессиональная тепловизионная камера FLIR®

648,80 $ → 299,99 $ (скидка 54%)

XPLORE 1 Pro создан для работы в сложных условиях – как на природе, так и на промышленных объектах. Он оснащен современным тепловизором FLIR® Lepton 3.5 с технологиями VividIR™ и MSX®, которые помогают получать четкие и детализированные тепловые изображения профессионального уровня.

Камера фиксирует даже небольшие изменения температуры – от 0,05 °C, благодаря высокой чувствительности (<50 мК). Она работает в диапазоне от -10 до 400 °C и имеет широкий угол обзора 57°. Доступны 9 цветовых режимов, 5 инструментов измерения и возможность создавать тепловизионные отчеты в формате PDF. Поэтому XPLORE 1 Pro идеально подойдет для промышленных проверок, поиска теплопотерь и работы в сложных условиях.

Одна из фишек камеры – уникальная в отрасли конструкция с двумя защищенными от воды USB-разъемами, что обеспечивает полную водонепроницаемость без использования заглушки.

Среди других особенностей – двойной светодиодный фонарик мощностью 170 лм с функцией SOS, ИК-пульт дистанционного управления и режим Glove Mode 2.0.

Смартфон получил большой 6,78-дюймовый дисплей с четкой 2,4K-картинкой и плавной частотой обновления 120 Гц. Дополняет его второй экран на 2,01 дюйма, который делает использование устройства удобнее в повседневных задачах. За съемку отвечает основная камера на 64 Мп и фронтальная на 50 Мп, а видео можно записывать в 4K.

Смартфон работает на 6-нм процессоре MediaTek Dimensity 7050 5G, предлагает до 48 ГБ оперативной и до 512 ГБ встроенной памяти, поэтому легко справляется и с повседневными задачами, и с более серьезной нагрузкой. А аккумулятор на 20 000 мАч с быстрой зарядкой 55 Вт позволяет долго не думать о розетке. Такой запас мощности и автономности особенно оценят те, кто работает в сложных условиях или любит активный отдых.

