От Camunda 7 к Camunda 8: как UKRSIBBANK обновляет процессы вместе с Integrity Vision

Еще в 2021 году UKRSIBBANK BNP Paribas Group начал масштабную трансформацию кредитных процессов для юридических лиц. На первом этапе появился сквозной workflow в Camunda 7, который собирал всех участников в единой системе, стандартизировал шаги участников процесса, обогащал процесс данными из АБД, снижал влияние человеческого фактора и, как результат, ускорял кредитный процесс. Однако это был только старт.

В 2024 году команда приступила к новому этапу — миграции на Camunda 8. Техническую и методологическую поддержку осуществляет Integrity Vision — один из пяти Camunda Recognized Migration Partners в мире. Этот статус получают только те партнеры, которые имеют доказанную экспертизу в построении архитектуры, переносе логики, исторических данных, а также в DevOps-подходах для процессной среды.

В партнерском материале объясняем, как именно происходит переход банка на новые системы и почему от этого выигрывают также и клиенты UKRSIBBANK. А также — что именно превращает этот апгрейд в стратегический шаг к банкингу нового поколения и где в ближайшее время можно узнать все подробности из первых уст.

Как UKRSIBBANK перестраивает работу с кредитными заявками

Старые подходы, когда заявка на кредит проходила через 4–6 систем с большой долей ручной обработки, больше не соответствовали ни ожиданиям клиентов, ни целям банка по цифровизации.

UKRSIBBANK решил перестроить всю цепочку работы с кредитными заявками так, чтобы:

клиент мог получить предварительное кредитное предложение в интернет-банкинге, предоставить документы и получить финальное решение;

менеджер видел полную картину по кредитному процессу в удобном интерфейсе;

каждый шаг процесса имел четкие SLA и контроль качества;

банк мог менять и масштабировать процессы гибко.

Camunda в этом процессе позволила:

сократить время принятия кредитного решения по заявке с 28 до 2 дней;

повысить удовлетворенность клиентов;

автоматизировать рутинные этапы, что повысило мотивацию команды;

получить гибкие дашборды для управления процессами в реальном времени.

«Нашим клиентам деньги нужны уже сейчас, а возможно, еще вчера. Мы должны вовлечь клиента и показать ему весь процесс, позволив сразу предоставить и получить все документы», — комментирует Анна Иванова, Лидер Трайба Кредитования юридических лиц, UKRSIBBANK.

Camunda 8: новая архитектура, новые возможности

Camunda 8 работает как cloud-native платформа, адаптированная к Kubernetes, микросервисам и event streaming. Переход на неё — это не просто апгрейд, а построение новой инфраструктуры процессов.

Integrity Vision разработала для UKRSIBBANK индивидуальный план миграции, который включал:

аудит текущей инфраструктуры и процессов Camunda 7;

перевод BPMN-моделей в новую архитектуру с job workers и FEEL;

адаптацию API, UI и tasklist к новым требованиям;

миграцию исторических данных во внешнее хранилище;

внедрение DevOps-практик для развертывания процессов.

Это позволило избежать сбоев, сохранить предыдущие инвестиции в логику и адаптировать систему к потребностям будущего.

Integrity Vision: миграция без рисков

Команда Integrity Vision доказала, что миграция на Camunda 8 может быть не только безопасной, но и стратегически выгодной. Благодаря статусу Camunda Recognized Migration Partner и опыту работы с финансовыми учреждениями, компания обеспечивает полный цикл сопровождения миграции:

проектирование архитектуры;

адаптацию логики и интеграций;

работу с историческими данными и BI;

автоматизацию CI/CD.

Все услуги могут предоставляться в модели fixed price или T&M, как в формате совместной работы с ИТ-командой банка, так и в полном делегировании.

Переход на Camunda 8 как цифровая трансформация

Для UKRSIBBANK переход на Camunda 8 — это не просто техническая миграция, а инвестиция в скорость, прозрачность и масштабируемость бизнеса. Благодаря поддержке Integrity Vision банк получил современную платформу, которая позволяет быстрее принимать решения, сократить время обработки заявок и улучшить клиентский опыт.

Camunda 8 становится основой для дальнейшей цифровой трансформации — с чёткими SLA, контролем качества, интеграцией с ключевыми системами и возможностью быстро адаптировать процессы к потребностям рынка.

