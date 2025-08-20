От Camunda 7 к Camunda 8: как UKRSIBBANK обновляет процессы вместе с Integrity Vision

Еще в 2021 году UKRSIBBANK BNP Paribas Group начал масштабную трансформацию кредитных процессов для юридических лиц. На первом этапе появился сквозной workflow в Camunda 7, который собирал всех участников в единой системе, стандартизировал шаги участников процесса, обогащал процесс данными из АБД, снижал влияние человеческого фактора и, как результат, ускорял кредитный процесс. Однако это был только старт.
В 2024 году команда приступила к новому этапу — миграции на Camunda 8. Техническую и методологическую поддержку осуществляет Integrity Vision — один из пяти Camunda Recognized Migration Partners в мире. Этот статус получают только те партнеры, которые имеют доказанную экспертизу в построении архитектуры, переносе логики, исторических данных, а также в DevOps-подходах для процессной среды.
В партнерском материале объясняем, как именно происходит переход банка на новые системы и почему от этого выигрывают также и клиенты UKRSIBBANK. А также — что именно превращает этот апгрейд в стратегический шаг к банкингу нового поколения и где в ближайшее время можно узнать все подробности из первых уст.
Как UKRSIBBANK перестраивает работу с кредитными заявками
Старые подходы, когда заявка на кредит проходила через 4–6 систем с большой долей ручной обработки, больше не соответствовали ни ожиданиям клиентов, ни целям банка по цифровизации.
UKRSIBBANK решил перестроить всю цепочку работы с кредитными заявками так, чтобы:
- клиент мог получить предварительное кредитное предложение в интернет-банкинге, предоставить документы и получить финальное решение;
- менеджер видел полную картину по кредитному процессу в удобном интерфейсе;
- каждый шаг процесса имел четкие SLA и контроль качества;
- банк мог менять и масштабировать процессы гибко.
Camunda в этом процессе позволила:
- сократить время принятия кредитного решения по заявке с 28 до 2 дней;
- повысить удовлетворенность клиентов;
- автоматизировать рутинные этапы, что повысило мотивацию команды;
- получить гибкие дашборды для управления процессами в реальном времени.
«Нашим клиентам деньги нужны уже сейчас, а возможно, еще вчера. Мы должны вовлечь клиента и показать ему весь процесс, позволив сразу предоставить и получить все документы», — комментирует Анна Иванова, Лидер Трайба Кредитования юридических лиц, UKRSIBBANK.
Как банки улучшают KPI с Camunda можно узнать на конференции 4 сентября, больше информации на сайте по ссылке.
Camunda 8: новая архитектура, новые возможности
Camunda 8 работает как cloud-native платформа, адаптированная к Kubernetes, микросервисам и event streaming. Переход на неё — это не просто апгрейд, а построение новой инфраструктуры процессов.
Integrity Vision разработала для UKRSIBBANK индивидуальный план миграции, который включал:
- аудит текущей инфраструктуры и процессов Camunda 7;
- перевод BPMN-моделей в новую архитектуру с job workers и FEEL;
- адаптацию API, UI и tasklist к новым требованиям;
- миграцию исторических данных во внешнее хранилище;
- внедрение DevOps-практик для развертывания процессов.
Это позволило избежать сбоев, сохранить предыдущие инвестиции в логику и адаптировать систему к потребностям будущего.
Integrity Vision: миграция без рисков
Команда Integrity Vision доказала, что миграция на Camunda 8 может быть не только безопасной, но и стратегически выгодной. Благодаря статусу Camunda Recognized Migration Partner и опыту работы с финансовыми учреждениями, компания обеспечивает полный цикл сопровождения миграции:
- проектирование архитектуры;
- адаптацию логики и интеграций;
- работу с историческими данными и BI;
- автоматизацию CI/CD.
Все услуги могут предоставляться в модели fixed price или T&M, как в формате совместной работы с ИТ-командой банка, так и в полном делегировании.
Переход на Camunda 8 как цифровая трансформация
Для UKRSIBBANK переход на Camunda 8 — это не просто техническая миграция, а инвестиция в скорость, прозрачность и масштабируемость бизнеса. Благодаря поддержке Integrity Vision банк получил современную платформу, которая позволяет быстрее принимать решения, сократить время обработки заявок и улучшить клиентский опыт.
Camunda 8 становится основой для дальнейшей цифровой трансформации — с чёткими SLA, контролем качества, интеграцией с ключевыми системами и возможностью быстро адаптировать процессы к потребностям рынка.
Хотите услышать историю этой трансформации из первых уст? Присоединяйтесь к нашему мероприятию 4 сентября “Автоматизируй то, что действительно важно: как банки улучшают KPI с Camunda”, где спикер от UKRSIBBANK поделится практическим опытом миграции на Camunda 8.
