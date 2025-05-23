От FoxPro до АІ: история компании «Медирент», которая развивает GovTech в Украине уже 30 лет

Александр Колесник – СЕО украинской IT-компании «Медирент», которая специализируется на создании информационных систем для корпоративного и государственного управления. Она разрабатывает программное обеспечение, IT-сервисы, бизнес-приложения и предоставляет услуги по киберзащите. Сейчас в команде более 100 специалистов, некоторые работают здесь более 20 лет.

В партнерском материале он рассказал о пути от первых строк кода на FoxPro до собственного R&D-направления, искусственного интеллекта и робототехники, а также о том, как программирование трансформируется в сложные цифровые экосистемы, которые меняют жизнь миллионов украинцев.

С чего мы начинали 30 лет назад

В начале 90-х программирование считалось почти ремеслом, и каждый новый функционал был как кирпичик в фундамент чего-то большего. И хотя тогда никто не называл это «экосистемой», не говорил о «цифровой трансформации государства» – именно это и происходило.

В «Медирент» та первая строка кода начиналась с базового интерфейса на FoxPro, созданного не ради трендов, а для решения конкретных задач – учет, данные, автоматизация. Каждый новый этап развития был логичным продолжением предыдущего, а технологии были лишь инструментом для достижения результата.

Сегодня же наша первая строка кода, когда-то запускавшая небольшую программу, стала частью большой цифровой GovTech-истории. А мы сейчас не просто IT-компания, а своего рода бэкенд для социальных сервисов страны.

Как мы сфокусировались на технологиях для госсектора

Эта захватывающая история началась еще в 90-х. Тогда компания взялась за проект по автоматизации процессов в одном государственном органе. Казалось бы, обычная задача, ничего сложного. Раньше команда уже работала с бизнес-решениями, поэтому решили попробовать свои силы и здесь.

Но в государственном секторе все оказалось значительно сложнее. Здесь ты не просто пишешь код, а должен по-настоящему понять, как технологии могут помочь государству. Необходимо учитывать специфику работы государственных органов, законодательство, безопасность данных… Это уже была совсем другая задача.

Например, когда автоматизировали процесс расчета пенсий, мы глубоко погрузились в анализ сложной и изменчивой нормативной базы. Тесное сотрудничество с командой специалистов государственного органа помогло учесть все нюансы – разные виды пенсий, стаж, заработок, льготы, надбавки и постоянные изменения в законодательстве. Благодаря этому мы создали систему, которая уже больше четверти века работает точно и стабильно для миллионов пользователей. Именно поэтому мы уделяем достаточно времени изучению законов и особенностей каждой сферы.

А потом – в некотором роде неожиданно даже для нас самих – шаг за шагом наши решения начали работать для сотен, тысяч, миллионов пользователей. Мы увидели реальные результаты. И знаете, что поразило больше всего? Не только изменения в процессах, но и то, как менялось отношение людей к автоматизации государственных услуг. Как упрощалась жизнь при их получении. Это не только тогда, в 90-х, но и сегодня. И что самое интересное, наши решения опережали цифровизацию госуслуг в некоторых европейских странах.

Было трудно, но именно это нормальный путь – то, что сделало результат таким важным для нас. С тех пор мы сосредоточились на GovTech. И сознательно выбираем именно такие проекты, ведь это не только бизнес, но и наш вклад в цифровую трансформацию государства.

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Первый проект по автоматизации – для Пенсионного фонда

Все началось с проекта для Пенсионного фонда. Тогда в Украине как раз разворачивалась пенсионная реформа. Фонду нужно было современное решение для ведения персонифицированного учета данных в системе обязательного государственного пенсионного страхования.

«Медирент» разработал Автоматизированную систему персонифицированного учета взносов. Сначала один процесс, потом другой: собрали данные, дальше – аналитика, отчетность, а позже и сервисы для людей. Так мы поняли: точечных решений недостаточно, нужна целостная система. Совместно с фондом мы шаг за шагом создали ИКИС – Интегрированную комплексную информационную систему. С конца 90-х мы продолжаем постоянно развивать эту систему, адаптируя ее к требованиям современного мира и технологий.

Сегодня ИКИС – это современная и полноценная цифровая экосистема. Она автоматизирует все ключевые процессы: от подачи заявлений на пенсию и субсидии до выплат, отчетности, обмена данными с другими ведомствами и онлайн-сервисов для миллионов граждан. На тот момент это был настоящий вызов. Мы не просто писали код, а фактически создали цифровую модель пенсионной системы.

В основе ИКИС – Реестр застрахованных лиц, который и по сей день остается ключевым источником данных о стаже, зарплате и страховых взносах миллионов украинцев.

Уверен, вы точно являетесь пользователем этих услуг – хотя бы раз заходили на веб-портал Пенсионного фонда или получали справку по форме ОК-5 или ОК-7 о своем страховом стаже и зарплате. Раньше эти документы предоставляли в бумажном виде, а сегодня их можно сформировать онлайн на портале без посещения отделений фонда. Так вот, все это – часть той самой системы, над которой мы работаем уже более четверти века.

Что изменилось за последние 25 лет

Быстрее всего, пожалуй, меняются ожидания пользователей. Раньше для многих «автоматизация» ассоциировалась с тем, что вместо ручки появился компьютер. А сейчас стандарт – это когда услуга доступна онлайн, без очередей, без бумажек, без визитов в учреждения. И не завтра, а здесь и сейчас.

Конечно, технологии тоже стремительно развиваются, и мы адаптируемся: меняем архитектуру, внедряем новые подходы, ищем, как сделать сложное простым. А еще меняется законодательство. Часто именно оно диктует новые правила игры: как только принимаются изменения – мы уже в работе, обновляем логику, проверяем совместимость, тестируем.

Например, постановление о перерасчете пенсий должны опубликовать 25 марта. Тогда сам перерасчет должен начаться с 1 апреля, а мы уже заранее готовим обновление системы, чтобы процесс прошел вовремя и без сбоев.

Иначе говоря, как только меняется закон – мы меняем код. Это постоянный процесс обновлений и тестирования.

По сути, мы развиваемся одновременно в трех направлениях: с законом, с технологиями и, самое главное, с потребностями людей. Например, раньше основной потребностью была автоматизация расчета пенсий, потом – упрощение процесса их назначения. А сегодня главное – обеспечить полноценный оперативный цифровой сервис, где вы сможете подать заявление, проверить страховой стаж, дождаться решения и получить выплату не выходя из дома. Все онлайн.

И так уже более 25 лет «Медирент» находится в постоянном технологическом диалоге с Пенсионным фондом. Это как длинная дистанция, где мы все время бежим вместе с технологиями, пользователями и изменениями в государстве, чтобы не просто «успевать», а задавать темп.

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Какие еще были проекты

За эти годы мы успели поработать более чем с 20 государственными учреждениями. Один из самых системных шагов – разработка Единой информационной системы социальной сферы Украины (ЕИССС) для Министерства социальной политики. Это решение охватывает почти всю социальную сферу страны – от назначения пособий до обмена данными между ведомствами.

И уже сегодня часть этих сервисов «переехала» в «Дію». Примерно 25% социальных услуг, которые поддерживают наши системы – ИКИС и ЕИССС – интегрированы в приложение. Среди них:

пенсионное удостоверение;

оформление пенсий и субсидий;

помощь для ВПО;

помощь при усыновлении детей.

Кроме того, эти системы активно используются для интеграции с другими государственными реестрами и системами. Например, сервис онлайн-отсрочек в приложении «Резерв+», которым могут воспользоваться люди с инвалидностью, данные о которых внесены в ЕИССС, и многие другие примеры интеграции.

Социальная сфера – это не просто точка старта для «Медирента», а наш главный вектор уже 30 лет. Мы начали цифровизацию социальных сервисов еще до того, как это стало глобальным трендом.



Сейчас наши продукты поддерживают большинство ключевых процессов в системе социального обеспечения страны. Мы говорим о сотнях тысяч обработанных заявок ежедневно, взаимодействии с десятками государственных структур, гибких аналитических инструментах и онлайн-сервисах для миллионов пользователей.

Наши главные ценности

Можно изменить язык программирования, интерфейс, даже формат работы. Но главная ценность всегда остается неизменной – люди. И те, кто внутри, и те, для кого мы работаем.

Мы всегда подходили к разработке с позиции «Если бы я был на месте пользователя – было бы все удобно, понятно, доступно?». Поэтому мы тестируем наши решения на себе. Например, ту же справку ОК-5. Формируем ее о себе, проверяем, насколько корректно подтягивается информация о страховом стаже, зарплате, взносах. Вся ли информация отображается, нет ли ошибок, что нужно уточнить. Потому что понимаем: эта справка – ключ к пенсии, больничным или подтверждению права на помощь.

Именно это и удерживает компанию. Все меняется, но суть остается. И если в основе – люди, тогда любая технология работает так, как надо.

Больше о компании «Медирент» на сайте.

Программирование без ностальгии: от «олдскула» к новым возможностям

Программирование, безусловно, претерпело большие изменения, но это не значит, что оно стало «олдскул». Напротив, современные технологии открывают новые возможности. Раньше программирование требовало много времени для создания алгоритмов и решений. Сейчас благодаря инструментам на базе ИИ этот процесс стал быстрее и удобнее. ИИ может автоматически генерировать код, оптимизировать работу и освобождать программистов от рутинных задач.

Но основы программирования остаются неизменными. Алгоритмы, функции, логика – эти принципы не исчезают. Программирование становится более инструментальным и эффективным, но человеческая интуиция, креативность и способность решать сложные задачи остаются незаменимыми. Поэтому программирование, хотя и меняется, остается важной и актуальной частью технологий, которая развивается вместе со временем.

Кстати, в «Медиренте» мы не просто следим за новыми технологиями – мы активно их развиваем. Мы создали собственное R&D-направление, где разрабатываем инновационные решения. Благодаря этому мы всегда на шаг впереди, тестируя новые идеи.

Например, работаем над созданием социального ИИ. Представьте систему, где у ИИ есть доступ не только к базовым данным о вас – паспортной информации или семейному положению – но и к более детальной информации: наличие инвалидности, уровень доходов, жилищные условия и другие потребности в социальной поддержке. Вы спрашиваете: «Какие льготы или выплаты мне положены?» – и ИИ сразу показывает ваши права, исходя из всех доступных данных. Это настоящий переход от «докажи, что имеешь право» к «вот что вам положено».

Зачем мы создали R&D

Когда ты годами работаешь над сложными системами, имеешь опыт, сильную команду и технологии – рано или поздно приходит мысль: а почему бы не создавать что-то новое самостоятельно? Не просто реализовывать идеи клиентов, а запускать свои.

R&D для нас – это про свободу мыслить шире, тестировать нестандартные подходы, погружаться в AI, робототехнику и другие инновации. И не просто «изучать тренды», а реально что-то из них делать.

Так, например, у нас появился Medireks – наш робопес. Но это не маркетинговый ход, а реальный инструмент, который мы тестируем в полевых условиях и уже интегрируем в рабочие процессы.

Сейчас наш Medireks умеет вести себя как настоящий пес – идти рядом, подавать лапу, садиться, вставать, танцевать и даже реагировать на голосовые команды. Он выполняет запрограммированные стандартные движения, характерные для живых собак, демонстрируя, что технологии могут быть не только полезными, но и эмоционально близкими.

Если раньше автоматизация означала переход от ручки к компьютеру, затем – к облачным сервисам, то сейчас это уже интеграция интеллектуальных систем, которые могут взаимодействовать с окружающим миром. Робот может выглядеть как человек, кот или пес – но внутри него работает искусственный интеллект.

Не буду раскрывать все подробности, но точно могу сказать: этот проект уже добавляет инноваций и технологического драйва в нашу повседневную работу.

Мы сознательно движемся в направлении AI и робототехники. Не потому что это модно, а потому что видим в таких направлениях будущее. Это часть нашей стратегии – внедрять технологии, которые реально усиливают наши решения.

Как я вижу команду, технологии и сам GovTech в будущем

Представьте будущее, в котором вам не нужно заполнять формы, стоять в очередях или искать нужную справку. Интеллектуальные социальные сервисы не просто ведут учет – они становятся вашими помощниками в реальной жизни.

Например, вы только что стали родителями – и система сама предложит оформить пособие. Поменяли место жительства – сервисы подтягивают актуальную информацию и услуги. Это не фантастика, а то направление, в котором мы движемся.

Мы верим, что технологии должны быть не просто умными, а человечными – такими, которые не усложняют, а помогают, упрощая нашу с вами жизнь. И команда «Медирент» видит свою миссию в том, чтобы эти изменения внедрялись не когда-нибудь, а уже сегодня. GovTech будущего – это не про «государство, которое вас контролирует», а про «государство, которое о вас заботится».

Очень хочется, чтобы и через 30 лет мы говорили о новых решениях, которые меняют жизнь людей к лучшему. Если за это время искусственный интеллект нас не обгонит – то точно будет о чем поговорить.

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Это партнерский материал. Информацию для этого материала предоставил партнер.

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