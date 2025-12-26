От киберзащиты для банков до ИИ для бизнеса. Как Span Украина помогает компаниям адаптироваться к изменениям

Span Украина — часть международной группы Span Group, которая уже более 30 лет помогает компаниям по всему миру адаптироваться к изменениям. Компания исследует новые технологии и тенденции, чтобы клиенты совершенствовали свои IT-системы и были готовы к будущему.

В Украине Span работает уже семь лет, и за это время здесь удалось собрать сильную команду сертифицированных экспертов с Microsoft и других мировых IT-поставщиков. Компания переносит университеты из прифронтовых зон в облако, строит киберзащиту для банков, внедряет искусственный интеллект для бизнеса и государства, обучает молодежь и не только.

СЕО Span Украина Олег Авилов рассказывает, благодаря чему за семь лет компании удалось трижды стать лучшим партнером Microsoft в Украине и делится кейсами.

Span Украина — трижды лучший партнер Microsoft в Украине

Когда мы только начинали, мало кто верил, что украинский офис компании сможет за несколько лет выйти на международный уровень. Но уже сегодня Span Украина — единственный трёхкратный обладатель титула Microsoft Partner of the Year в нашей стране.

Ежегодно Microsoft выбирает партнеров среди более 4,6 тыс. номинаций из 100 стран мира, и лишь одна компания в каждой стране получает награду. Это настоящий знак качества. Для нас это не просто признание технической компетенции, а подтверждение того, что мы создаем реальную ценность — для бизнеса, государства и людей.

Одним из факторов, который отметила Microsoft в этом году, было наше участие в программе Microsoft for Ukraine Relief. Мы помогали государственным органам и учебным заведениям получать бесплатные лицензии, внедрять современные IT-решения, проводить сотни обучающих мероприятий для IT-команд и пользователей. Фактически мы помогали государству оставаться на высоком технологическом уровне даже в самые трудные времена.

За третьей победой Microsoft Partner of the Year в Украине стоит команда с международной экспертизой и доказанной способностью реализовывать сложные проекты в экстремальных условиях. Эта награда показывает, что даже в условиях войны украинский офис может быть примером инноваций и партнерства для глобальной корпорации.

Семь лет в Украине и стремительный рост

Span Украина является частью международной группы компаний с более чем 850 специалистами, которые работают с передовыми технологиями и взаимодействуют с клиентами по всему миру.

Для украинских клиентов это означает возможность привлекать к своим проектам специалистов из других стран, получать сервис на международном уровне и внедрять самые современные IT-подходы. А сотрудники Span Украина могут расти на международных проектах и работать с крупными корпоративными клиентами над амбициозными задачами.

Нас хорошо знают благодаря сильной команде технических экспертов. Мы помогаем компаниям строить облачные и локальные IT-инфраструктуры, настраивать безопасность, создавать современное цифровое рабочее пространство, автоматизировать процессы и разрабатывать нужные приложения или чат-боты. Также работаем с аналитикой и данными — от интеграции источников и построения хранилищ до дашбордов, машинного обучения и корпоративного AI. Отдельная часть работы — аудит инфраструктуры и безопасности, включая подготовку компаний к внедрению AI.

Далее я расскажу, как это всё работает.

Искусственный интеллект: от экспериментов к реальным бизнес-результатам

AI сегодня на слуху у всех. Но для нас это не просто аббревиатура, а ежедневная практика.

Наибольший интерес украинских клиентов сейчас вызывает корпоративный AI-ассистент Microsoft Copilot для M365. Он помогает создавать презентации за считанные минуты, генерировать отчёты и писать письма в один клик. Университеты экспериментируют с Copilot для улучшения учебного процесса, а государственным органам он помогает с эффективным документооборотом.

Наибольший интерес к AI проявляют компании с развитой цифровой инфраструктурой, так как они видят мгновенный эффект от автоматизации. Например, одна страховая компания внедрила Copilot для более 40 сотрудников. После интеграции время на подготовку еженедельных отчётов сократилось на 60%, а качество презентаций и клиентских предложений значительно выросло, так как Copilot автоматически анализирует данные о страховых случаях и полисах.

Также мы работаем с интеллектуальными службами поддержки через Copilot Studio. Наиболее популярный кейс — создание внутренних IT-ботов, которые обрабатывают до 70% рутинных запросов сотрудников. Один из таких ботов, реализованный в финансовом секторе, сбрасывает пароли, настраивает VPN, устанавливает софт и т.д. Результат впечатляет: типовые запросы раньше решались 2–3 часа, сейчас на это уходит до пяти минут, IT-служба освободилась от 60% рутины и сосредоточилась на сложных задачах. А компании удалось сэкономить более трети бюджета на IT-поддержку.

Технологии AI Microsoft помогают принимать решения моментально, быстро подстраиваться под изменения и держать процессы под контролем, даже когда ресурсы ограничены. Быстрая реакция — именно то, что прямо сейчас нужно украинскому бизнесу во время войны.

Кибербезопасность: не просто защита, а проактивная стратегия

Наш подход отличается тем, что мы не просто внедряем стандартные продукты. Вместо традиционной модели «установили антивирус, настроили EDR, собрали логи в SIEM и забыли» мы строим многоуровневую систему защиты.

Мы интегрируем решения Microsoft Defender, Azure Sentinel, Microsoft Entra и Copilot for Security так, чтобы они не только реагировали на угрозы, но и предсказывали их.

Один из кейсов, которым особенно горжусь, — внедрение Microsoft Sentinel для крупной украинской компании. Уже через неделю система выявила подозрительный вход из страны Средней Азии, что противоречило политикам безопасности компании. Sentinel подал критический сигнал, и за два часа мы выяснили причину: один служебный аккаунт случайно исключили из геоблокировки. Мы быстро исправили ошибку, проверили другие аккаунты и добавили дополнительный мониторинг.

Сегодня мы развиваем компетенции в направлении Copilot for Security, который использует искусственный интеллект для анализа инцидентов и помогает специалистам по безопасности реагировать быстрее. Для украинских компаний это критично, так как вопросы безопасности имеют национальный масштаб.

Облака: технологическая опора для бизнеса во время войны

Когда началась полномасштабная война, для многих компаний облако означало выживание. Мы помогаем бизнесу мигрировать в Azure так, чтобы это было безопасно, без простоев и с предсказуемыми расходами.

Наш подход комплексный. Начинаем с аудита бизнес-процессов, создаём пошаговый план, внедряем пилоты, используем гибридные архитектуры, когда часть данных остаётся локально.

Один из показательных проектов — миграция 350 виртуальных машин крупной украинской компании в Azure. Результат — 45% экономии TCO (совокупная стоимость владения) на пятилетнем горизонте, а критические сервисы доступны на 99,99% даже во время блэкаутов.

Хотя изначально клиент думал прежде всего о безопасности, а не экономии, оказалось, что в Azure можно достичь обеих целей. Безопасность и доступность сервисов позволяют продолжать бизнес в условиях войны и напрямую влияют на экономические показатели.

Конечно, мы применили все доступные методы оптимизации затрат Azure — reserved instances, автомасштабирование, правильный выбор регионов. Это позволило достичь максимальной эффективности и при этом сохранить надёжность.

Образование, молодежь и социальная ответственность

Мы работаем не только с бизнесом. Часть времени и ресурсов Span Украина сознательно вкладывает в социальные проекты. Microsoft предоставляет множество сервисов бесплатно для государственных и образовательных учреждений в Украине, и мы как партнер активно участвуем в таких проектах, даже если они не приносят прямую прибыль.

Почему? Для нас это вклад в будущее. Студенты, которые сегодня обучаются на современных инструментах, через несколько лет придут в бизнес и уже будут понимать технологии Microsoft. Государственные учреждения, получающие поддержку сейчас, смогут быстрее продвигать цифровую трансформацию страны. Чтобы это стало возможным, мы помогаем сделать первые шаги.

Только в этом году мы помогли создать 260 тыс. студенческих мест на базе Microsoft 365. Это масштабный проект, охвативший десятки университетов по всей Украине. Мы проводили аудит инфраструктуры, настраивали облачные сервисы, обучали преподавателей и студентов работе с инструментами Microsoft Teams, OneNote, Copilot Chat.

Особенно важным стал проект с Запорожским национальным университетом, который работает в прифронтовой зоне. Наша команда перенесла всю инфраструктуру в Microsoft Azure, построила защищённую архитектуру по модели Zero Trust. Результат — 17 тыс. студентов ЗНУ обучаются независимо от обстрелов и отключений. Университет получил надёжную инфраструктуру с многоуровневой защитой от кибератак и возможностью быстрой масштабируемости.

Интеграция YAROOMS для UKRSIBBANK: гибкое управление офисным пространством

Самая интересная интеграция прошлого года — внедрение систем управления офисным пространством YAROOMS для UKRSIBBANK BNP Paribas Group. Мы полностью объединили её с рабочими инструментами Microsoft. Банк перешёл на новый формат работы — сотрудники не имеют закреплённых мест и могут работать в любом из трёх офисов. Благодаря нашей интеграции они бронируют рабочие места напрямую через привычные программы Teams и Outlook без дополнительных паролей. Система автоматически показывает, где находятся коллеги, что существенно облегчает организацию встреч.

Мы адаптировали решение под специфику банка — настроили организационную структуру, систему доступов и полностью украинизировали интерфейс. Руководство получило прозрачную аналитику: сколько людей в офисе, какие помещения популярны, как оптимизировать пространство. Это пример того, как правильное сочетание разных технологий решает реальную бизнес-задачу — создаёт гибкое рабочее пространство для гибридных команд.

Смотрим вперед: AI Foundry, киберзащита будущего и технологическая Украина

Если вернуться к получению награды Microsoft Partner of the Year в третий раз — это начало нового этапа. Мы видим будущее в интеграции AI во все бизнес-процессы, в развитии ответственного искусственного интеллекта, который работает с корпоративными данными без рисков.

Мы активно развиваем направление AI Foundry, где помогаем компаниям создавать собственных AI-агентов под специфические задачи. В сфере безопасности делаем ставку на Copilot for Security и Microsoft Sentinel, чтобы системы могли предугадывать атаки. А в облачных решениях готовимся к эре гибридных и edge-систем, которые позволяют централизованно управлять инфраструктурой, при этом сохраняя критические данные локально.

Мы постоянно расширяем команду, привлекаем экспертизу из других стран группы Span, работаем над кроссбордерными проектами. Но главное — наш фокус остается здесь, в Украине. Мы хотим, чтобы после войны именно Украина стала технологическим хабом Восточной Европы.

Несмотря на войну, наблюдается беспрецедентная поддержка со стороны Microsoft и огромное стремление украинских компаний к цифровой трансформации.

Span Украина — это команда, которая не останавливается ни перед вызовами, ни перед обстоятельствами. Работая со Span, вы получаете не просто ИТ-подрядчика, а партнера, который останется рядом и во время войны, и в период восстановления. Потому что технологии в правильных руках — это инструмент победы.