От мощных с ИИ до сверхлегких моделей. ASUS обновил модельный ряд ноутбуков ExpertBook для бизнеса

Современный бизнес требует от техники не только высокой производительности, но и надежности, портативности и инновационных функций. Компания ASUS предлагает различные модели ноутбуков ExpertBook, которые отвечают всем этим требованиям. От легких и мощных устройств для руководителей до надежных и функциональных решений для малого и среднего бизнеса – в линейке ASUS ExpertBook найдется оптимальный ноутбук для любых нужд.

В партнерском тексте с ASUS рассказываем о технике, которая может вам пригодиться.

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ExpertBook B9 – для руководителей и тех, кто часто путешествует

ExpertBook B9 – это самый легкий ноутбук для бизнеса, который весит всего 990 грамм. У него отличный 14-дюймовый OLED-дисплей с соотношением сторон 16:10 и разрешением WQXGA+ (2880 x 1800). В максимальной конфигурации оснащен процессором Intel Core 7 и 64 ГБ оперативной памяти.

Изящный корпус устройства изготовлен из магниево-литиевого сплава, что делает ноутбук легким, портативным и долговечным. Благодаря экологическому дизайну, яркому дисплею, ИИ-функциям для видеоконференций, новейшему процессору и многочисленным функциям безопасности это устройство является идеальным выбором для руководителей компаний и тех, кто часто путешествует по делам.

ExpertBook B1 – легкие в обслуживании

Недорогие и универсальные ноутбуки ExpertBook B1 ориентированы на нужды бизнеса любого масштаба. Обновленный дизайн объединяет оптимизированную систему охлаждения и новую конструкцию, которая облегчает обслуживание, в частности, позволяет быстро заменять аккумулятор.

Прочный корпус с матовой текстурой не дает накапливаться отпечаткам пальцев и противодействует появлению царапин. Эти ноутбуки доступны в конфигурациях с процессорами Intel и AMD с диагоналями экранов 14 и 15,6 дюйма.

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ExpertBook B3 – мощные ноутбуки с ИИ

ExpertBook B3 – это мощные ноутбуки с поддержкой искусственного интеллекта. В этой серии доступны модели с диагоналями 14 и 16 дюймов с соотношением сторон 16:10, тонкими рамками и антибликовым покрытием экрана.

Эти ноутбуки оснащены процессорами Intel Core Ultra 7 с нейронным процессором (NPU) и современным графическим ядром. Именно поэтому они обеспечивают высокую производительность и позволяют комфортно работать с приложениями, которые используют технологии ИИ.

ExpertBook P5 – для среднего и малого бизнеса

В линейке ASUS для бизнеса наряду с B-серией для корпоративных пользователей представлена ​​P-серия. Она ориентирована на потребности среднего и малого бизнеса, предпринимателей и тех, кто работает из домашнего офиса. Ноутбуки этой серии, в том числе флагманская модель ExpertBook P5 на базе Intel Core Ultra (Series 2), устанавливают новые стандарты производительности, управляемой ИИ, благодаря интеграции AI ExpertMeet для более эффективных онлайн-встреч (с переводом и резюмированием) и ExpertPanel для автоматической оптимизации системы.

Дизайн P-серии сочетает легкость и стиль, в частности, полнометаллические корпуса P5 и P3. Эти ноутбуки эргономичны, у них большие клавиши и улучшенная система охлаждения ExpertCool. Кроме того, у них надежная многоуровневая безопасность вплоть до уровня BIOS (соответствие NIST SP800-155), а также они предлагают комплексную бизнес-поддержку ASUS и соответствуют военным стандартам прочности MIL-STD-810H. Благодаря использованию промышленно переработанного алюминиевого сплава, стали и даже переработанных магнитов ExpertBook P5 поднимает уровень экологичности и является шагом к циркулярной экономике.

Ноутбуки ExpertBook P5 могут похвастаться дисплеем с разрешением 2,5 K и частотой обновления 144 Гц. Благодаря двум слотам для SSD, до 32 ГБ оперативной памяти и аккумулятору высокой емкости, поддерживающему до 28 часов автономной работы, эти ноутбуки максимально производительны в любых ситуациях. При этом 14-дюймовая модель ExpertBook P5 (P5405) весит всего 1,27 кг.

Ноутбуки ASUS ExpertBook имеют возможность раскрывать экран на 180 градусов, а некоторые модели (линейка Flip) – на 360 градусов. Они оснащены механической шторкой веб-камеры и предлагают приложения для повышения эффективности. К примеру, AI ExpertMeet для видеоконференций, включающий автоматический перевод, идентификацию собеседников и конспектирование встречи.

ASUS Chromebook для бизнеса и обучения

ASUS также предлагает «хромбуки» для бизнеса и обучения. Легкие устройства на базе Chrome OS, такие как Chromebook CM30 весом 610 грамм, Chromebook Plus CX14 с производительным процессором и доступные модели Chromebook CR12 с диагональю экрана 12 дюймов, являются отличными вариантами для повседневной жизни.

Почему стоит остановиться на ExpertBook

Все ноутбуки ASUS для бизнеса и «хромбуки» проходят тесты в соответствии с военным стандартом США MIL-STD 810H и тщательными внутренними тестами ASUS. Для корпоративных заказчиков дополнительно можно кастомизировать конфигурации и внешний вид, в том числе нанести логотип компании на крышку ноутбука.

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