От регулируемых столов до кресел. ТОП-5 продуктов для комфортной работы летом от TEHNOTABLE

Летняя жара становится испытанием не только для организма, но и для рабочего пространства. Перегретые ноутбуки, усталость от сидения, сниженная концентрация – все это напрямую влияет на продуктивность и самочувствие.

Бренд TEHNOTABLE, кастомное ателье столов с регулировкой высоты в Украине, собрал подборку из пяти продуктов, которые помогут работать комфортно даже в самые жаркие дни. Кстати, у компании есть специальное предложение – скидка 5% по промокоду TOP5SUMMER. Она действует до 31 августа 2025 года включительно на официальном сайте.

Для партнерского материала с TEHNOTABLE собрали подборку мебели, которая точно заслуживает вашего внимания.

RockSolid – самый устойчивый стол с регулировкой высоты и деревянной столешницей 20 мм

Цена: от 25 900 грн

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Стол с деревянной столешницей (дуб, ясень или орех), установленный на мощной двухмоторной раме с усиленными опорами Ø90×60 мм, устойчив даже в самых высоких положениях.

Диапазон регулировки высоты – от 610 до 1260 мм – идеален для любого роста и режима работы (сидя/стоя). Этот стол работает плавно и тихо, выдерживает нагрузку до 125 кг – без рывков даже при большом количестве техники.

Летние преимущества натурального дерева:



не перегревается как ламинат, остается приятным на ощупь даже в жару;



не липнет к коже, снижает чувство усталости и дискомфорта;



не выделяет формальдегидов в отличие от многих плит ДСП.

Факты, которые удивят:



По данным исследований, температура ламинированных поверхностей под прямыми солнечными лучами может достигать +50°C, в то время как натурального дерева – максимум +32°C.



Работа стоя минимум два часа в день снижает усталость на 31%, а риск сердечно-сосудистых заболеваний – на 47% (исследование CDC, США).



Контакт с натуральными материалами снижает уровень кортизола (гормона стресса) – доказано японскими исследователями в рамках проекта Forest Office.

Идеально для домашнего офиса, креативных студий, рабочих зон с акцентом на долговечность, устойчивость и природную эстетику.

VIDA V7 N – эргономичное кресло

Цена: 17 850 грн

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Сетчатая дышащая спинка, поддержка поясницы, 3D-подлокотники и синхромеханизм делают VIDA V7 N исключительно удобным креслом для работы и отдыха. Благодаря высокой воздухопроницаемости материалов вы будете чувствовать комфорт даже в самые жаркие летние дни как во время продолжительной офисной работы, так и во время вечерних геймерских сессий.

У кресла широкий диапазон настроек, и оно легко адаптируется под индивидуальные параметры пользователя, поддерживая правильную осанку в течение дня.

Преимущества летом:



дышащая сетчатая спинка и сиденье уменьшают потоотделение и перегрев;



эргономичная конструкция снижает усталость и нагрузку на спину;



идеальное сочетание со столом с регулировкой высоты для смены положения.

Идеально для офисной работы, удаленных сотрудников, фрилансеров, геймеров и всех, кто проводит много времени за компьютером.

Чтобы воспользоваться скидкой 5%, достаточно ввести промокод TOP5SUMMER при оформлении заказа на сайте tehnotable.ua. Предложение действует до 31 августа 2025 года.

GYMBA – доска для активного стояния

Цена: 5 850 грн



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В жаркое время года многие сталкиваются с отеками, тяжестью в ногах и застоем жидкости, особенно во время сидячей или стоячей работы. GYMBA – это балансировочная доска, которая имитирует естественные микродвижения тела во время ходьбы, даже когда вы просто стоите.

Изготовлена из гибкого композитного материала, GYMBA активизирует кровообращение, снимает напряжение с поясницы и стимулирует точки на стопах. Встроенные массажные ролики обеспечивают дополнительное расслабление. Лучше всего использовать доску босиком, это усиливает оздоровительный эффект.

Преимущества летом:

предотвращает отеки и застой жидкости;

улучшает микроциркуляцию и снижает усталость ног;

активирует мышцы без нагрузки, придает ощущение легкости.

Идеально для работы стоя за столами с регулировкой высоты, особенно для тех, кто летом ощущает дискомфорт в ногах из-за жары – как в домашнем офисе, так и в open space.

Flexispot DL1 – кронштейн для мониторов

Цена: 3 150 грн



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В жару важно не только сохранять правильную осанку, но и освободить пространство на рабочем столе для лучшей циркуляции воздуха. Flexispot DL1 позволяет поднять монитор на комфортную высоту, освободив поверхность стола – именно ту зону, где чаще всего скапливается тепло от техники.

Это решение не только снижает нагрузку на шею и глаза, но и улучшает движение воздуха вокруг вашего рабочего места, что особенно важно летом. Техника меньше перегревается, а вы меньше устаете.

Факты, которые удивят:

По данным исследования NASA, перегретая техника может повысить локальную температуру в рабочей зоне до +7°C, что негативно влияет на продуктивность.

Согласно статистике, если поднять экран на уровень глаз, можно снизить напряжение мышц шеи на 55%.

Чрезмерный нагрев в области лица и рук может вызывать сонливость и снижать концентрацию уже через 20 минут работы.

Преимущества Flexispot DL1 летом:

улучшает вентиляцию пространства вокруг монитора;

снижает локальное нагревание в зоне рук и лица;

освобождает место для охлаждающей подставки, вентилятора или просто притока свежего воздуха.

Идеально для тех, кто хочет организовать прохладное, чистое и эргономичное рабочее место, особенно в условиях ограниченного пространства.

LS121G – охлаждающая подставка для ноутбука

Акционная цена 899 грн действует до 26 июня 2025 года. С 27 июня полная цена – 1699 грн.



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В летнюю жару ноутбуки работают с повышенной нагрузкой: вентиляторы шумят, корпус перегревается, а производительность снижается. Охлаждающая подставка LS121G помогает поддерживать оптимальную температуру устройства даже при интенсивных задачах.

Кроме вентиляции у подставки есть регулируемый угол наклона, который снижает напряжение в шее и спине на 32%. Это особенно важно для тех, кто работает по 6–8 часов за ноутбуком.

Преимущества летом:

предотвращает перегрев и продлевает срок службы ноутбука;

улучшает эргономику: правильная осанка – меньше боли в спине;

обеспечивает стабильность, комфорт и охлаждение в одном решении.

Идеально для удаленной работы, учебы, мобильных офисов и временных рабочих зон.

Выводы

Все пять решений создают продуманную экосистему для комфортной, здоровой и продуктивной работы в жару. Они помогают снизить физическую усталость, защищают технику от перегрева и поддерживают эффективность в течение дня.

Решения TEHNOTABLE меняют подход к работе дома и в офисе, адаптируя его к современным условиям и сезонным вызовам. Сделайте свое рабочее пространство комфортным уже сейчас – и летом вы по-настоящему почувствуете преимущества каждого элемента.

Чтобы воспользоваться скидкой 5%, достаточно ввести промокод TOP5SUMMER при оформлении заказа на сайте tehnotable.ua. Предложение действует до 31 августа 2025 года.

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Это партнерский материал. Информацию для этого материала предоставил партнер.

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