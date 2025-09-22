От сайтов до квантовых вычислений. Как Infinity Technologies объединяет разработку с научными исследованиями

ІТ-компания Infinity Technologies начинала свой путь с создания простых сайтов. Затем сосредоточилась на популярной в середине нулевых 3D-визуализации и благодаря этому привлекла своих первых крупных клиентов: BMW, Adidas и Vodafone. Сотрудничество с Vodafone переросло в разработку OTT-инфраструктуры, которая транслировала Евро-2016 для более чем 22 миллионов зрителей. Команда продолжила углублять технологическую экспертизу и работала над разными проектами для IBM, Nestlé, Siemens и других известных брендов. Самым масштабным проектом Infinity Technologies стала программа цифровой трансформации пенсионного фонда Швейцарии.

«Я пробовал себя в разных сферах, но нигде нет того же драйва, что в ІТ, – рассказывает основатель и управляющий партнёр Infinity Technologies Александр Яцентюк. – Как только кажется, что ты всё знаешь, появляется другая технология – и ты снова учишься новому. Поэтому мы не останавливаемся: в этом году запустили новое направление R&D-as-a-Service».

В партнёрском материале с Infinity Technologies рассказываем, почему низкая конкуренция в сфере Deep Science и R&D не делает её проще, с какими запросами чаще всего обращается украинский бизнес и что в компании считают самым большим факапом за всю историю.

Почему решили сфокусироваться на R&D

В начале года в Infinity Technologies обратился клиент с нетипичным запросом: ему нужен был AI-эксперт с более чем 2000 цитирований в Google Scholar. Это означало, что в открытой поисковой системе академических работ должно быть более 2000 ссылок на научные тексты этого эксперта. Это довольно высокий показатель. Другие подрядчики не смогли выполнить такое условие, а в Infinity Technologies справились.

Для клиента было важно не только провести разработку, но и получить основательное исследование в своей отрасли. Благодаря многолетнему сотрудничеству с Сумским государственным университетом и опыту реализации научно-исследовательских проектов компания смогла обойти конкурентов и выиграла тендер.

Так у Infinity Technologies появилась идея запустить сервис по созданию R&D-хабов. За это направление отвечает Роман Резников, бывший вице-президент Intellias, который присоединился к компании как CEO и управляющий партнёр.

«Западный бизнес часто обращается с подобными запросами к университетам, но сотрудничество осложняет бюрократия, – рассказывает Роман. – Мы поняли, что можем быть более гибкой и быстрой альтернативой – привлекать к работе украинских учёных и создавать R&D-хабы под задачи клиентов».

Под руководством Романа компания уже привлекла к работе 20 Ph.D. экспертов. Хотя только сейчас создание R&D-хабов стало отдельным сервисом, в рамках других услуг исследования проводились и раньше: Infinity Technologies уже запустила более 50 R&D-проектов, привлекая экспертов из Украины, Европы и Латинской Америки.

От гипотезы до прототипа: как проходит R&D

Компанії звертаються до Infinity Technologies, коли їм потрібно вирішити бізнес-проблему, але немає часу чи сенсу будувати власний R&D-відділ для пошуку ідей та перевірки гіпотез.

Вот один из примеров: румынский ритейлер столкнулся с тем, что на складе хранились излишки товара, а популярных продуктов, наоборот, постоянно не хватало. Компания искала решение на базе ИИ и обратилась с запросом к Infinity Technologies.

«Мы начали с исследования того, как другие ритейлеры интегрируют ИИ в бизнес-процессы, – рассказывает Александр Яцентюк. – Анализировали модели с Hugging Face – глобальной платформы с открытым кодом, где собрано тысячи моделей ИИ. Изучали отчёты McKinsey, BCG, Bain, Accenture, Google, Microsoft, Deloitte – о том, как подобные компании используют ИИ и какие результаты получают. Обращались также к научным публикациям».

На основе этого команда сформировала 22 юзкейса использования ИИ в ритейле. Их оценили по критериям: сложность внедрения и влияние на бизнес. Далее отобрали 8 сценариев с наибольшим потенциалом и создали для них PoC (Proof of concept). В результате два продукта Infinity Technologies продолжила развивать собственными силами, а один передала во внутреннюю разработку клиента.

Одно из решений, которое получил заказчик, – ИИ-модели прогнозирования спроса. Чтобы построить их, использовали 82 фактора: историю продаж, сезонность, акционные кампании, географические особенности, данные конкурентов и др. На основе этих моделей создали систему динамического управления запасами, которая в реальном времени анализирует изменения спроса и автоматически перераспределяет товары между складами и торговыми точками. Уже в первый год ритейлеру удалось сократить объём «замороженных» запасов на 13%, а количество случаев отсутствия товара на полках уменьшилось почти на 20%.

В компании говорят, что создание удалённых R&D-хабов сейчас – это «голубой океан»: спрос высокий, а конкуренция низкая. Однако это не делает сферу более простой, ведь для того, чтобы клиент получил ценность от R&D, нужны учёные с прикладной экспертизой – а именно таких найти труднее всего. Здесь помогает нетворк Романа Резникова: в 2021 году он получил степень Ph.D. в Национальной академии наук Украины, а сейчас пишет докторскую и активно сотрудничает с научным сообществом.

Большинство клиентов приходит за ИИ

На R&D приходится немного меньше трети проектов компании. Самый частый запрос от клиентов – внедрить ИИ в бизнес, например, подключить его к базе данных.

«После подключения бухгалтерского сервиса к LLM клиент может просто спросить систему в диалоговом окне: “Сколько мы продали товара в январе?” – и она мгновенно даст ответ», – приводит пример Роман.

Похожий запрос – «умная» навигация по внутренним архивам. У многих компаний накоплены терабайты документов в PDF, Docx, .pptx и других форматах, и найти что-то в этом хаосе бывает непросто. Когда к файловому хранилищу подключают LLM-модель, человек так же может задать системе вопрос: «Где документ с контент-стратегией на 2024 год?» – и получить ответ со ссылкой на файл.

В Infinity Technologies такие решения не разрабатывают с нуля – прототипы собирают из готовых модулей, используя no-code и low-code платформы вроде N8n, Camunda, Make.com. Эти инструменты позволяют интегрировать разные сервисы между собой и создавать новые рабочие сценарии из готовых блоков, так что прототип можно собрать за считанные дни.

Такой темп особенно привлекает стартапы, ведь в сотрудничестве с Infinity Technologies они могут быстро проверить гипотезу, чтобы презентовать свой проект инвесторам. «Если раньше разработка MVP могла стоить $50-80 тыс., то с современными no-code и low-code платформами гипотезу можно протестировать за $10-15 тыс.», – комментирует Александр Яцентюк.

Скорость работы обеспечивает не только использование no-code инструментов, но и подход к формированию команды: большинство разработчиков Infinity Technologies знают 4-5 языков программирования и могут самостоятельно сделать полноценное MVP или PoC.

«Раньше мы приходили на демо с PowerPoint-презентацией и простыми слайдами, а теперь уже презентуем кликабельное web-приложение с частично готовым функционалом», – рассказывает Роман.

Как разработчики могут стать партнёрами компании

В Infinity Technologies нет ни отдела продаж, ни маркетинга. Здесь уверены: разработчик знает потребности клиента лучше, чем сейлз, а результаты проекта – это самая эффективная реклама.

«Когда разработчики не просто выполняют таски, а глубоко погружаются в продукт и предлагают решения, которые могут его улучшить, клиенты это ценят и сами рекомендуют компанию, – объясняет Роман. – Поэтому мы учим людей выстраивать долгосрочные отношения с заказчиками, видеть возможности для новых проектов и инициировать их».

В компании действует простая модель: специалист, который привёл клиента, получает от проекта комиссию от 5% до 10%, в зависимости от того, с какой прибылью работают.

Был кейс, когда инженер привёл нового клиента в первые полгода работы. Он начал получать за это процент, но вскоре запустил собственный стартап и ушёл из компании. Однако даже после этого он продолжает получать часть прибыли, закреплённую за ним, и финансирует свой стартап за эти средства.

«Мы строим компанию как платформу, которая даёт возможность запускать собственный сервисный бизнес на нашей базе. Каждый, кто приводит клиента через свой нетворк или экспертизу, получает от этого процент, – объясняет Роман. – Мы хотим, чтобы такой предпринимательский дух стал основным мотиватором для людей».

Сегодня Infinity Technologies создаёт продукты для клиентов со всего мира. Но корни компании – в Сумах, поэтому там продолжает работать один из её офисов.

«Для нас офис – это важная часть компании, – рассказывает Александр Яцентюк. – Там работают наши специалисты, которые хотят оставаться дома, в родном городе. Мы уважаем это желание и хотим его поддержать, создавая для них комфортные рабочие условия».

Кроме того, Infinity Technologies предоставляет офис как коворкинг и даёт возможность работать там другим компаниям, которые остаются в Сумах. А недавно также предложила его как площадку для проведения лекций Сумского университета, чьи корпуса серьёзно пострадали во время обстрелов.

О самом большом факапе за 20 лет работы и выводах из него

В 2023 году в украинских IT-медиа появились публикации о том, что специалисты одной из IT-компаний несколько месяцев не получают зарплату. Речь шла о Infinity Technologies. Причиной стала ситуация с клиентом из Саудовской Аравии, который внезапно перестал оплачивать счета. В компании не пошли на сокращения и решили удержать команду, перераспределив людей на другие проекты и использовав финансовую подушку для выплаты зарплат.

Александр Яцентюк называет этот случай самым большим факапом за всю историю Infinity Technologies. Но добавляет, что это также стало ценным уроком – в компании стали значительно менее толерантны к рискам.

Ситуация с недобросовестным клиентом также сплотила команду.

«Сейчас люди активнее участвуют в решении проблем, чувствуют, что от их действий зависит успех всей компании, – рассказывает Александр. – А мы, в свою очередь, уделяем больше внимания внутренней коммуникации и открыто говорим о вызовах».

А вызовов здесь не боятся: одним из них является развитие квантовых вычислений. Компания начала сотрудничество с Kharkiv Quantum Cluster – научно-исследовательским центром, который занимается развитием квантовой науки и технологий в Украине. Кроме того, вместе с Харьковским национальным университетом имени В. Н. Каразина Infinity Technologies разрабатывает магистерскую и сертификационную программы по квантовым технологиям и вычислениям и оплачивает обучение некоторым студентам. А для своих инженеров компания запустила несколько внутренних обучающих программ по основам Qiskit – фреймворка для работы с квантовыми вычислениями.

«У нас есть амбициозный план на 2026 год – создать в Украине R&D-хаб квантовых вычислений, – говорит Роман Резников. – Мы хотим создать для украинских учёных пространство, где они смогут реализовывать сложные, но захватывающие идеи, а их знания будут становиться практическими решениями, которыми потом будут пользоваться тысячи людей. У нас уже есть первые клиенты, которым интересна эта экспертиза, и мы готовим тендерное предложение для крупного заказчика – одного из ведущих международных банков».

