От сбора телеметрии до глобальных трансляций. Как Lenovo участвует в технологических процессах Формулы-1®

Формула-1® уже более семи десятилетий остается не только ареной скоростей и спортивных амбиций, но и полигоном для инженерных инноваций. От первых решений в аэродинамике до сложных расчетов на пит-стопах — каждая гонка превращается в экспериментальную площадку, где проверяются новые технологии. Ключевая роль здесь принадлежит данным: тысячи параметров болидов и командной работы собираются и анализируются в реальном времени, а решения принимаются с точностью до миллисекунд.

На этом стыке традиций гонок и цифровых технологий формируется современная идентичность Формулы-1. Искусственный интеллект, бесперебойное глобальное сотрудничество и системы визуализации в реальном времени делают спорт еще точнее и зрелищнее.

Участие Lenovo в ключевых технологических процессах Формулы-1 охватывает весь цикл — от сбора и обработки телеметрии до обеспечения глобальных трансляций. Компания предоставляет серверы, вычислительные платформы и периферийные устройства, разворачивая надежную инфраструктуру как на гоночных трассах, так и в Медиа- и технологическом центре в Биггин-Хилле, Великобритания. В повседневной работе всей организации для повышения продуктивности и мобильности используются как пользовательские, так и бизнес-устройства Lenovo — ноутбуки, рабочие станции, планшеты, смартфоны. Параллельно внедряются программы устойчивого развития, благодаря которым устаревшая техника получает вторую жизнь через обновление или переработку.

Масштаб впечатляет: более 1,6 миллиарда зрителей в год следят за чемпионатом, и именно технологии Lenovo обеспечивают бесперебойную работу этой глобальной цепочки. Это и обработка данных в реальном времени, и стабильные видеопотоки для трансляторов, и новые интерактивные форматы для фанатов. В результате цифровые решения компании не только усиливают соревновательную часть, но и формируют новый стандарт того, как современный спорт коммуницирует со своей аудиторией.

Компания Lenovo — №196 в списке Fortune Global 500, имеет 18 R&D-центров и более 30 производственных площадок в мире — что позволяет превращать технологии в практический инструмент для команд и одновременно в контент для миллионов болельщиков.

Скорость как на трассах: как развивалось партнерство Lenovo и F1

Партнерство между Lenovo и Формулой-1® было официально объявлено в марте 2022 года и быстро стало эталоном того, как лидеры отрасли могут успешно интегрировать технологии в спорт. Сейчас, в четвертом сезоне, Lenovo вышла на новый уровень и стала глобальным технологическим партнером Формулы-1.

За титулами, шампанским и яркими трансляциями стоит огромная технологическая экосистема: серверные комплексы, передовые сервисы и мощные устройства, которые поддерживают чемпионат на всех уровнях — от штаб-квартиры до паддока. Lenovo интегрирует свои решения в повседневную деятельность Формулы-1: от мощных серверов и вычислительных платформ для обработки больших данных до устройств сбора телеметрических данных на трассе.

Технологическая поддержка Lenovo влияет не только на результаты гонок и организацию соревнований, но и на вовлеченность болельщиков. Ее решения обеспечивают более стабильную трансляцию, улучшают визуализацию данных в многопоточном режиме и делают цифровой контент более интерактивным. Это создает принципиально новый опыт просмотра: болельщики получают доступ не только к зрелищным гонкам, но и к расширенным знаниям и уникальным перспективам, которые еще несколько лет назад казались немыслимыми.

Формула-1 сейчас находится в центре цифровой трансформации — и Lenovo способствует этим изменениям. Благодаря внедрению инновационных решений в повседневную деятельность организаций, команды F1, занимающиеся трансляциями, медиа и технологиями, могут быстрее принимать стратегические решения, полагаться на надежную инфраструктуру и открывать новые инструменты для взаимодействия с аудиторией.

Роль Lenovo в цифровой трансформации гонок F1

Современная Формула-1 — это высокотехнологичная экосистема, где острые ощущения на трассе определяются не только двигателями и аэродинамикой, но и мощностью цифровой инфраструктуры этого вида спорта. Системы обработки данных, аппаратное обеспечение с поддержкой искусственного интеллекта и программы устойчивого развития сейчас являются основными элементами чемпионата. Lenovo предлагает полный спектр технологий — от высокопроизводительных вычислительных систем и периферийных устройств до рабочих станций для пользователей и услуг по переработке оборудования.

HPC, серверы и edge devices: основа обработки данных

Каждый гоночный уик-энд генерирует миллионы данных: телеметрия автомобилей (перегрузки, реакция дроссельной заслонки, углы поворота руля, торможение), сигналы камер и микрофонов, а также датчики вокруг трассы. Lenovo обрабатывает эти потоки с помощью HPC-решений, серверов и периферийных устройств. Это позволяет командам F1 мгновенно превращать информацию в аналитические данные и визуальные материалы, которые раскрывают перед болельщиками скрытые аспекты, которые иначе остались бы незамеченными.

Ноутбуки, мониторы, смартфоны и вычислительные станции: умные технологии для команды F1

Наряду с серверными системами, в повседневной работе организации используются ноутбуки, рабочие станции, мониторы и планшеты Lenovo, а также смартфоны Motorola. Эти устройства обеспечивают продуктивность, создание контента и координацию во время каждого гоночного уик-энда.

Полный цикл технологической инфраструктуры: на трассах и в дата-центрах



Каждый гоночный уик-энд проходит в другом месте, что требует полного развертывания инфраструктуры. На каждое событие прокладывается до 60 км оптоволоконных кабелей, скорость передачи данных достигает 10 Гбит/с. За один уик-энд может быть собрано более 600 терабайт данных, которые обрабатываются на платформах Lenovo и передаются в британский Медиа- и технологический центр, где создается международная трансляция. Сотни серверов и более 180 специальных программных приложений, работающих на платформе виртуализации Lenovo, обеспечивают бесперебойную работу даже в сложных логистических и погодных условиях.

Технологии на базе искусственного интеллекта



Во время FORMULA 1 HEINEKEN CHINESE GRAND PRIX 2025 Формула-1 протестировала ноутбук ThinkPad X9 Aura Edition с встроенным искусственным интеллектом. Устройство работало в мобильном техническом центре событий (ETC), который разворачивался на каждой гонке для сбора и первичной обработки данных. Затем данные отправлялись в Медиа- и технологический центр (M&TC) в Великобритании. Тестирование показало, что интеграция искусственного интеллекта в ПК может ускорить обработку данных, улучшить координацию команды и повысить качество визуального контента для зрителей. Кроме того, энергоэффективность таких устройств может помочь сократить объем оборудования, транспортируемого между гонками.

Устойчивое развитие: обновление оборудования и переработка отходов



Lenovo также способствует достижению амбициозных целей Формулы-1 в сфере устойчивого развития. Уже более 95% старого оборудования F1 было переработано или утилизировано экологически. На сегодняшний день служба Lenovo Asset Recovery Services помогла переработать более 800 устройств.

Сотрудничество Формулы-1 и Lenovo является примером того, как инженерное мастерство в сочетании с цифровыми решениями способно трансформировать спорт на глобальном уровне. Это синергия, объединяющая традиции гонок и цифровую трансформацию. В результате фанаты по всему миру получают новый уровень погружения в автоспорт, который еще несколько лет назад казался бы невозможным.

