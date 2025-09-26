Уборка дома — обычно устоявшийся процесс, алгоритм которого мы редко меняем, хотя пыль и мусор могут накапливаться неравномерно по всему жилью. Убирать вручную под мебелью бывает сложно, а на генеральную уборку не всегда есть ресурс или время. А если автоматизировать процесс? Лучшим помощником в этом станет робот-пылесос — но какой именно выбрать?

В партнерском материале рассмотрим, на что способен Dreame D20 Pro Plus — маленький домашний помощник с большим потенциалом. И разберёмся, как роботизированное устройство решает нетривиальные задачи уборки, моет пол и ориентируется в пространстве.

Вызовы домашней уборки

Факт: жильё загрязняется буквально за несколько дней, особенно если есть дети или домашние животные. Если кухонный стол или грязную посуду можно убрать быстро, то регулярная тщательная уборка иногда становится настоящим вызовом.

Пыль собирается за 2–3 дня. На внешних поверхностях её можно легко убрать влажной тряпкой, а под мебелью это уже не так просто.

Уборка, даже быстрая и профилактическая, требует времени и сил, которых в конце рабочего дня не так много (а в конце недели и вовсе мало).

Мелкий мусор часто просто незаметен глазу. Кажется, что чисто убрано, тогда как достаточно пройтись в белых носках по полу, чтобы увидеть реальный результат.

Волосы и шерсть — проблема для всех, у кого есть домашние животные. Да и регулярно собирать вручную рассыпанный наполнитель — так себе идея. А вытянуть шерсть из ковра способен не каждый пылесос.

Словом, если не вызывать регулярно профессиональный клининг, поддержание чистоты дома на постоянной основе — ещё та задача.

Робот-пылесос Dreame D20 Pro Plus: что в нём особенного

Dreame — бренд, который активно развивает сегмент умной домашней уборки. Один из ведущих производителей на глобальном рынке активно внедряет современные технологии в повседневную жизнь. Кредо бренда — оставить скучные бытовые дела умной технике, чтобы освободить время для мечтаний.

Dreame D20 Pro Plus — одно из таких устройств. Это робот-пылесос нового поколения с влажной уборкой и функцией частичного самообслуживания.

Эта модель входит в линейку Dreame D20. Все пылесосы этой серии поддерживают именно влажную уборку, но имеют разные технические характеристики и функциональные возможности.

Компактность и современный дизайн

Хотя в целом размеры и форма современных роботов-пылесосов стандартизированы у большинства производителей исходя из максимальной практичности использования, всё же у каждого бренда есть свои индивидуальные «фишки».

Во-первых, Dreame — это всегда про стиль. Бренд стремится делать не только практичную бытовую технику, но и стильную и эстетически привлекательную. Хотя дизайн Dreame D20 Pro Plus максимально лаконичный, есть несколько стильных деталей во внешнем виде самого пылесоса и док-станции.

Во-вторых, станция достаточно габаритная, но её легко интегрировать в интерьер так, чтобы не нарушать общий ансамбль комнаты. Базу можно устанавливать, например, под столом, если места мало. Важно, чтобы робот имел свободный подъезд, а саму станцию не следует перемещать после подключения, так как устройство может потерять её геолокацию.

Как Dreame D20 Pro Plus решает ключевые проблемы уборки

Борется с пылью и мелким мусором

Пылесос имеет действительно крутые характеристики мощности — 13 000 Па. Эта цифра показывает, насколько качественно устройство может вытягивать мусор с разных поверхностей. Dreame D20 Pro Plus способен убирать не только заметные крошки или песчинки, но и то, что обычно невидимо глазу — микропыль, которая любит скапливаться под мебелью или в стыках паркета, например. К тому же робот «подстраивается» под покрытие: на коврах автоматически включает усиленную тягу, чтобы достать грязь, застрявшую глубоко между волокнами.

В режиме влажной уборки пылесос протирает пол увлажнённой салфеткой из микрофибры и может даже дозировать количество воды в зависимости от типа покрытия. Например, для ламината или паркета воды меньше, для кафеля или линолеума — больше. Однако стирать насадку для мытья пола нужно вручную.

Убирает шерсть и волосы

Если дома есть животные, вопрос чистоты сразу усложняется. Шерсть на коврах, волосы, наматывающиеся на щётку, мелкие остатки наполнителя от кошачьего лотка — всё это превращает обычную уборку в марафон. Большинство классических пылесосов быстро «сдаются», и владельцу приходится вручную вытаскивать намотанные клочки.

В Dreame D20 Pro Plus это решено инженерно интересно. Под корпусом работают сразу две спиральные V-образные щётки: одна с мягкими щетинками, другая — полностью прорезиненная. Они вращаются в разных направлениях, но движение мусора всегда направляется внутрь — к всасывающему отверстию. Такая синхронная работа позволяет «захватывать» даже длинные волосы или густую шерсть и отправлять их в контейнер, а не оставлять намотанными на валике.



Дополнительный плюс — станция для автовыгрузки мусора. Робот после уборки сам выбрасывает мусор из маленького пылесборника в установленный на док-станции мешок на 5 литров. Этого объёма хватает на несколько циклов тщательной уборки.

Навигация и аккумулятор

Основная задача робота-пылесоса — максимальная автоматизация процесса уборки. Каждая модель делает это в меру своих технических возможностей, и у Dreame D20 Pro Plus в этом плане показатели выше среднего.

Во-первых, робот оснащён многоуровневой навигацией. Основа навигационной системы — лазерный датчик LiDAR, который является самым современным и точным. Пылесос не просто отлично ориентируется в пространстве, а в режиме реального времени фиксирует все мелкие препятствия рядом с собой, определяет оптимальный маршрут и убирает с минимальным радиусом вокруг различных объектов. То есть нет необходимости постоянно его контролировать.

Во-вторых, Dreame D20 Pro Plus имеет отличные характеристики автономности — почти пять часов работы на одном заряде. А ещё устройство может создавать карты для нескольких этажей, поэтому идеально подходит для уборки в многоуровневых домах и просторных квартирах.

В-третьих, через приложение можно персонализировать уборку — поставить разные задачи на определённые дни недели, для разных комнат и зон. Достаточно один раз установить настройки, а дальше умное устройство работает по чёткому алгоритму.

Пылесосом удобно управлять как через приложение, так и голосовыми командами, однако нужен голосовой помощник. Подключение здесь стандартизировано, поэтому задавать уборку можно с помощью Google Assistant, Amazon Alexa и Siri.

Сколько стоит Dreame D20 Pro Plus

Огромное преимущество Dreame в том, что бренд выпускает роботы-пылесосы в разных ценовых сегментах. Стоимость Dreame D20 Pro Plus на момент публикации статьи — 19 999 грн со скидкой. В комплекте есть все необходимые для уборки компоненты и расходные материалы. А в течение 24 месяцев после покупки на робот-пылесос действует официальная гарантия от производителя.

Робот-пылесос Dreame D20 Pro Plus: плюсы и минусы. Стоит ли покупать?

В первую очередь бросается в глаза мощность всасывания — в этой модели она на уровне флагманских линеек. Робот-пылесос с такими возможностями — действительно очень хорошая помощь для всех, у кого дома есть животные: убирает шерсть с ковров, мелкий мусор с гладких поверхностей. Вдобавок имеет систему против запутывания волос, чтобы не нужно было каждые пять минут снимать клочья с заблокированных щёток. При этом устройство достаточно автономно — как в плане уборки, так и в плане самообслуживания.

Но есть, конечно, и нюансы. И главный — отсутствие полноценной мойки пола вращающимися швабрами. В плане влажной уборки Dreame D20 Pro Plus будет удобен как помощник, но не полноценный автономный уборщик. Ну и то, что салфетку нужно регулярно промывать вручную во время мытья пола (иначе пылесос начнёт разводить грязь), тоже стоит учитывать.

Dreame D20 Pro Plus — это пример того, как современные технологии упрощают быт. Хотя он и не заменит полностью ручную генеральную уборку, но ежедневную рутину берёт на себя уверенно: борется с пылью, справляется с волосами и шерстью, отлично ориентируется в пространстве и не требует постоянного внимания. Для владельцев животных или больших квартир это особенно ощутимая помощь.

Да, с некоторыми моментами придётся мириться, но на фоне продуктивности, автономности и удобства эти нюансы не выглядят критичными. Если вы ищете умного и действительно мощного «домашнего ассистента», Dreame D20 Pro Plus вполне заслуживает внимания.

Это партнерский материал. Информацию для этого материала предоставил партнер.

Редакция отвечает за соответствие стилистики редакционным стандартам.

