Уборка дома — обычно устоявшийся процесс, алгоритм которого мы редко меняем, хотя пыль и мусор могут накапливаться неравномерно по всему жилью. Убирать вручную под мебелью бывает сложно, а на генеральную уборку не всегда есть ресурс или время. А если автоматизировать процесс? Лучшим помощником в этом станет робот-пылесос — но какой именно выбрать?
В партнерском материале рассмотрим, на что способен Dreame D20 Pro Plus — маленький домашний помощник с большим потенциалом. И разберёмся, как роботизированное устройство решает нетривиальные задачи уборки, моет пол и ориентируется в пространстве.
Содержание
- 1 Вызовы домашней уборки
- 2 Робот-пылесос Dreame D20 Pro Plus: что в нём особенного
- 3 Как Dreame D20 Pro Plus решает ключевые проблемы уборки
- 4 Сколько стоит Dreame D20 Pro Plus
- 5 Робот-пылесос Dreame D20 Pro Plus: плюсы и минусы. Стоит ли покупать?
Вызовы домашней уборки
Факт: жильё загрязняется буквально за несколько дней, особенно если есть дети или домашние животные. Если кухонный стол или грязную посуду можно убрать быстро, то регулярная тщательная уборка иногда становится настоящим вызовом.
- Пыль собирается за 2–3 дня. На внешних поверхностях её можно легко убрать влажной тряпкой, а под мебелью это уже не так просто.
- Уборка, даже быстрая и профилактическая, требует времени и сил, которых в конце рабочего дня не так много (а в конце недели и вовсе мало).
- Мелкий мусор часто просто незаметен глазу. Кажется, что чисто убрано, тогда как достаточно пройтись в белых носках по полу, чтобы увидеть реальный результат.
- Волосы и шерсть — проблема для всех, у кого есть домашние животные. Да и регулярно собирать вручную рассыпанный наполнитель — так себе идея. А вытянуть шерсть из ковра способен не каждый пылесос.
Словом, если не вызывать регулярно профессиональный клининг, поддержание чистоты дома на постоянной основе — ещё та задача.
Робот-пылесос Dreame D20 Pro Plus: что в нём особенного
Dreame — бренд, который активно развивает сегмент умной домашней уборки. Один из ведущих производителей на глобальном рынке активно внедряет современные технологии в повседневную жизнь. Кредо бренда — оставить скучные бытовые дела умной технике, чтобы освободить время для мечтаний.
Dreame D20 Pro Plus — одно из таких устройств. Это робот-пылесос нового поколения с влажной уборкой и функцией частичного самообслуживания.
Эта модель входит в линейку Dreame D20. Все пылесосы этой серии поддерживают именно влажную уборку, но имеют разные технические характеристики и функциональные возможности.
Компактность и современный дизайн
Хотя в целом размеры и форма современных роботов-пылесосов стандартизированы у большинства производителей исходя из максимальной практичности использования, всё же у каждого бренда есть свои индивидуальные «фишки».
Во-первых, Dreame — это всегда про стиль. Бренд стремится делать не только практичную бытовую технику, но и стильную и эстетически привлекательную. Хотя дизайн Dreame D20 Pro Plus максимально лаконичный, есть несколько стильных деталей во внешнем виде самого пылесоса и док-станции.
Во-вторых, станция достаточно габаритная, но её легко интегрировать в интерьер так, чтобы не нарушать общий ансамбль комнаты. Базу можно устанавливать, например, под столом, если места мало. Важно, чтобы робот имел свободный подъезд, а саму станцию не следует перемещать после подключения, так как устройство может потерять её геолокацию.
Как Dreame D20 Pro Plus решает ключевые проблемы уборки
Борется с пылью и мелким мусором
Пылесос имеет действительно крутые характеристики мощности — 13 000 Па. Эта цифра показывает, насколько качественно устройство может вытягивать мусор с разных поверхностей. Dreame D20 Pro Plus способен убирать не только заметные крошки или песчинки, но и то, что обычно невидимо глазу — микропыль, которая любит скапливаться под мебелью или в стыках паркета, например. К тому же робот «подстраивается» под покрытие: на коврах автоматически включает усиленную тягу, чтобы достать грязь, застрявшую глубоко между волокнами.
В режиме влажной уборки пылесос протирает пол увлажнённой салфеткой из микрофибры и может даже дозировать количество воды в зависимости от типа покрытия. Например, для ламината или паркета воды меньше, для кафеля или линолеума — больше. Однако стирать насадку для мытья пола нужно вручную.
Убирает шерсть и волосы
Если дома есть животные, вопрос чистоты сразу усложняется. Шерсть на коврах, волосы, наматывающиеся на щётку, мелкие остатки наполнителя от кошачьего лотка — всё это превращает обычную уборку в марафон. Большинство классических пылесосов быстро «сдаются», и владельцу приходится вручную вытаскивать намотанные клочки.
В Dreame D20 Pro Plus это решено инженерно интересно. Под корпусом работают сразу две спиральные V-образные щётки: одна с мягкими щетинками, другая — полностью прорезиненная. Они вращаются в разных направлениях, но движение мусора всегда направляется внутрь — к всасывающему отверстию. Такая синхронная работа позволяет «захватывать» даже длинные волосы или густую шерсть и отправлять их в контейнер, а не оставлять намотанными на валике.
Дополнительный плюс — станция для автовыгрузки мусора. Робот после уборки сам выбрасывает мусор из маленького пылесборника в установленный на док-станции мешок на 5 литров. Этого объёма хватает на несколько циклов тщательной уборки.
Навигация и аккумулятор
Основная задача робота-пылесоса — максимальная автоматизация процесса уборки. Каждая модель делает это в меру своих технических возможностей, и у Dreame D20 Pro Plus в этом плане показатели выше среднего.
- Во-первых, робот оснащён многоуровневой навигацией. Основа навигационной системы — лазерный датчик LiDAR, который является самым современным и точным. Пылесос не просто отлично ориентируется в пространстве, а в режиме реального времени фиксирует все мелкие препятствия рядом с собой, определяет оптимальный маршрут и убирает с минимальным радиусом вокруг различных объектов. То есть нет необходимости постоянно его контролировать.
- Во-вторых, Dreame D20 Pro Plus имеет отличные характеристики автономности — почти пять часов работы на одном заряде. А ещё устройство может создавать карты для нескольких этажей, поэтому идеально подходит для уборки в многоуровневых домах и просторных квартирах.
- В-третьих, через приложение можно персонализировать уборку — поставить разные задачи на определённые дни недели, для разных комнат и зон. Достаточно один раз установить настройки, а дальше умное устройство работает по чёткому алгоритму.
Пылесосом удобно управлять как через приложение, так и голосовыми командами, однако нужен голосовой помощник. Подключение здесь стандартизировано, поэтому задавать уборку можно с помощью Google Assistant, Amazon Alexa и Siri.
Сколько стоит Dreame D20 Pro Plus
Огромное преимущество Dreame в том, что бренд выпускает роботы-пылесосы в разных ценовых сегментах. Стоимость Dreame D20 Pro Plus на момент публикации статьи — 19 999 грн со скидкой. В комплекте есть все необходимые для уборки компоненты и расходные материалы. А в течение 24 месяцев после покупки на робот-пылесос действует официальная гарантия от производителя.
Робот-пылесос Dreame D20 Pro Plus: плюсы и минусы. Стоит ли покупать?
В первую очередь бросается в глаза мощность всасывания — в этой модели она на уровне флагманских линеек. Робот-пылесос с такими возможностями — действительно очень хорошая помощь для всех, у кого дома есть животные: убирает шерсть с ковров, мелкий мусор с гладких поверхностей. Вдобавок имеет систему против запутывания волос, чтобы не нужно было каждые пять минут снимать клочья с заблокированных щёток. При этом устройство достаточно автономно — как в плане уборки, так и в плане самообслуживания.
Но есть, конечно, и нюансы. И главный — отсутствие полноценной мойки пола вращающимися швабрами. В плане влажной уборки Dreame D20 Pro Plus будет удобен как помощник, но не полноценный автономный уборщик. Ну и то, что салфетку нужно регулярно промывать вручную во время мытья пола (иначе пылесос начнёт разводить грязь), тоже стоит учитывать.
Dreame D20 Pro Plus — это пример того, как современные технологии упрощают быт. Хотя он и не заменит полностью ручную генеральную уборку, но ежедневную рутину берёт на себя уверенно: борется с пылью, справляется с волосами и шерстью, отлично ориентируется в пространстве и не требует постоянного внимания. Для владельцев животных или больших квартир это особенно ощутимая помощь.
Да, с некоторыми моментами придётся мириться, но на фоне продуктивности, автономности и удобства эти нюансы не выглядят критичными. Если вы ищете умного и действительно мощного «домашнего ассистента», Dreame D20 Pro Plus вполне заслуживает внимания.
