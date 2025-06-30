От украинского ChatGPT до биопротезирования: что анонсировали и обсуждали на Tech360 в Киеве

В Киеве состоялось одно из крупнейших IТ-событий года – Tech360: Policy, Talents & Growth, организованное Ассоциацией IT Ukraine. В нём приняли участие более 50 лидеров мнений, представителей государства, бизнеса, образования и около 600 участников офлайн и онлайн. Ивент охватил три стратегических трека – Policy, Talents, Growth. Gold-партнёром события выступила украинская IТ-компания и участник ITU FAVBET Tech.

В партнёрском материале рассказываем, какие технологии анонсировали и к каким выводам пришли участники Tech360: Policy, Talents & Growth.

Какой будет ИИ в Украине

Участников поприветствовали ключевые представители правительства, в частности Вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий – Министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров. Во время выступления он анонсировал разработку украинского аналога ChatGPT.

По его словам, языковая модель будет хранить данные в Украине, обучаться на национальном контенте и станет основой для будущих AI-стартапов.

«Мы хотим создать AI-модель, которая понимает украинский контекст. Это критически важно для национальной безопасности и экономики будущего», – отметил Фёдоров.

Центральной темой трека по безопасности стала панельная дискуссия «ИИ и национальная безопасность: баланс между защитой и прогрессом». В ней приняли участие представители Минэкономики, Госслужбы спецсвязи, EPAM, UCLOUD.

«Мы стоим на грани, где технологии влияют на саму суть государственной безопасности. Искусственный интеллект в ответственных руках — это и щит, и меч Украины в войне будущего. Но главное — это доверие и взаимодействие. Только вместе мы сможем создать решения, которые будут защищать страну сегодня и обеспечат её преимущество в будущем», – отметил модератор панели, CEO FAVBET Tech Артём Скрипник.

Трек Talents: образовательные стандарты и обучение ветеранов

Трек Talents был сосредоточен на вызовах IТ-образования, профориентации и интеграции ветеранов. Среди ключевых спикеров — Юлия Кириллова (Минветеранов), Михаил Винницкий (МОН), Сергей Бабак (Комитет ВРУ по образованию) и Тарас Кицмей (SoftServe). Они обсудили реформы образовательных стандартов, создание новых университетов до 2030 года, роль быстрых квалификационных центров и партнёрских инициатив, таких как IT Connect UA — проекта в поддержку обучения украинцев, в том числе ветеранов.

Отдельно обсудили, как повысить доступность IТ-рынка: AI-решения для людей с инвалидностью, биопротезирование, адаптация рабочих пространств. Выступая на панели о демографических вызовах, Оксана Жолнович из Минсоцполитики подчеркнула важность инклюзивности в цифровой трансформации.

Tech360: Policy, Talents & Growth стал не только площадкой для обсуждений, но и инкубатором новых партнёрств и идей. Как отметили организаторы, именно такие встречи ускоряют трансформацию IТ-рынка и способствуют росту цифровой независимости страны в условиях войны.

Это партнерский материал. Информацию для этого материала предоставил партнер.

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