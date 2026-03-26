От устаревшего учреждения к компании, создающей продукты на основе данных: как создавали Госстат 2.0

Представьте: вам нужно найти уровень средней зарплаты в Киевской области за 2023 год. Раньше это означало блуждать по десяткам страниц на устаревшем сайте Госстата, скачивать Excel-файл и вручную искать нужную строку. Теперь достаточно зайти на stat.gov.ua, ввести запрос на привычном языке в окно ИИ-ассистента StatGPT — и вы получите ответ за несколько секунд.

Но этот портал, запущенный 5 ноября 2025 года, — лишь часть цифровой трансформации Госстата. За ней стоят четыре года работы, инициированной Министерством цифровой трансформации во главе с тогдашним министром Михаилом Федоровым. В течение этих лет компания EPAM вместе со специалистами Госстата перестраивала не сайт, а целую институцию: от организационной культуры до технологического фундамента. Инициативу поддержали швейцарско-украинская программа EGAP и Фонд Восточная Европа. И всё это происходило во время полномасштабного вторжения.

Для партнерского текста команды EPAM, Госстата и Microsoft рассказывают, как за четыре года удалось превратить одну из крупнейших консервативных структур страны в современный сервис данных с искусственным интеллектом.

Госстат 2.0 в цифрах

Единая платформа «Сигма» вместо 45 устаревших систем

Более 2000 статистических показателей в 109 наборах в банке данных.

5000 диалогов со StatGPT за первые 2,5 месяца.

25 технических специалистов в новой структуре — Центре обработки статистических данных.

От 10 до 70 специалистов EPAM работали в проекте в разные периоды.

Вторая институция в мире (после МВФ), внедрившая ИИ-ассистента для статистики.

«Паровой поезд» на старых рельсах

Чтобы понять масштаб трансформации, нужно увидеть стартовую точку.

Госстат, по словам участников трансформации, был «очень бюрократической, совковой по духу структурой». На примерно 90 статистических наблюдений использовали 45 различных информационных систем: независимых, неинтегрированных, написанных в разное время. Некоторым было уже 20–25 лет, а самую новую внедрили в 2015 году.

«Просто пример: одну из систем поддерживал единственный программист. После его смерти вместе с ним исчезли и все знания о том, как она работает, — рассказывает Артем Рудько, заместитель главы Госстата по вопросам цифровой трансформации. — Это был единственный человек, который понимал, как работает этот комплекс. Внести изменения уже некому».

Три базовых этапа статистического производства — сбор информации, обработка и распространение — существовали как отдельные, автоматически не связанные процессы. Связь между производством и публикацией выглядела так: департамент формировал Excel-таблицы вручную и передавал другому департаменту, который выкладывал файлы на статическом сайте.

Даже простой перечень областей Украины поддерживали отдельно в каждой системе. И, например, переименование одного населенного пункта означало ручные изменения в десятках несвязанных баз.

Юрий Погребняк, программный менеджер EPAM:

«Представьте гигантский поезд, который работал на пару. Огромное количество людей, чтобы он ехал, подбрасывали туда уголь. А задачей было перестроить это в скоростной электрический поезд».

Как формировали новое видение

EPAM выиграла открытый конкурс на реализацию. Компания должна была не просто писать код, а стать стратегическим консультантом с международным опытом в GovTech. Задача была масштабной: сделать так, чтобы Госстат стал полноценной платформой, через которую пользователям удобно получать и использовать статистику.

Сначала была фаза исследования и аудита в 2021 году. Специалисты проанализировали более десяти веб-сайтов статистических агентств разных стран и сформировали две ключевые задачи: заменить «зоопарк» систем производства статистических данных на единую платформу и создать современный портал для доступа к данным для разных групп пользователей

«Визия, которая стала компасом трансформации — все пользователи должны получать качественные, актуальные данные удобным способом. Эффективные решения невозможно принимать без качественных данных. Правительство, бизнес, ученые, журналисты, граждане: каждый должен получать удобный доступ к статистике. Именно эта идея стала отправной точкой трансформации», — говорят в EPAM.

Это означало изменить подходы сотен людей. Поэтому EPAM внедрила в Госстат практики из IT-индустрии: гибкую методологию управления крупными проектами SAFe (Scaled Agile Framework), продуктовое мышление, систему управления IT-услугами для поддержки пользователей, работу с данными по международным стандартам.

«Традиционно госпроекты реализуются по модели «большого взрыва»: долгие согласования и запуск только в самом конце, когда исправлять ошибки уже дорого. Мы нашли баланс между государственными процедурами и гибкостью IT и применили подход Scaled Agile Framework (SAFe). Сначала утверждается стратегическая задача, а детализация требований происходит во время разработки короткими двухнедельными циклами. Это позволяет заказчику корректировать систему в процессе, не нарушая регламентов, но и не ожидая результата месяцами», — рассказывает Погребняк.

Путь в Европу

Внутренние процессы изменились, но для интеграции в международное статистическое сообщество этого недостаточно: данные должны «говорить» на одном языке с остальным миром.

Ключевым стало внедрение стандарта SDMX (Statistical Data and Metadata eXchange) — международного формата обмена статистическими данными, первую версию которого представили Всемирный банк, МВФ, ООН и другие организации-партнеры 21 год назад. По сути, SDMX описывает единые правила, по которым статистические данные упаковываются, передаются и считываются. Благодаря этому системы разных стран и международных институций могут автоматически обмениваться данными без ручной конвертации или дополнительных адаптаций.

Это мировой стандарт, который используют Евростат и ОЭСР. Для Украины он имеет прямое значение: без соответствия стандарту SDMX страна не сможет полноценно интегрироваться в европейскую статистическую систему. А это одно из обязательных требований на пути вступления в ЕС, ведь Евростат принимает данные только в совместимом формате.

«Делать что-то не в соответствии с SDMX — значит изобретать велосипед, — объясняет Рудько. — Мы решили фундаментально хранить всю статистику сразу в правильном формате»

«Без надежных, актуальных и сопоставимых данных ни одно государство не может эффективно формировать политику и принимать обоснованные решения. То, что сделала Украина за эти годы, является примером для всего европейского статистического сообщества», — подчеркнула Мариана Коцева, генеральный директор Евростата, на презентации портала.

Чтобы украинские данные можно было корректно сравнивать с международными, их пришлось полностью перестроить. Для пользователей портала это также означало изменение привычного формата. Ранее статистики формировали статические отчеты, пытаясь угадать потребности пользователя. Теперь данные структурированы в «кубы», что позволяет самостоятельно комбинировать любые показатели и их разрезы.

Проще всего это представить так: обычная таблица имеет два измерения — строки и столбцы. Куб добавляет третье, четвертое и больше измерений. Например, одно и то же значение (скажем, уровень безработицы) можно посмотреть в разрезе области, года, пола, вида экономической деятельности. Каждая такая комбинация параметров дает один «срез» куба. На практике это работает как набор фильтров: выбираете нужную область, период, демографическую группу и получаете именно те данные, которые вам нужны, без лишнего.

Почти новая команда

Технологии можно внедрить за месяцы, но изменить культуру организации сложнее.

Рудько признается: его ожидания относительно бюрократического сопротивления были хуже реальности.

«Где-то приходилось проводить не одну встречу, чтобы убедить руководителя департамента, что изменения в процессах и технологиях ему на пользу. Но случаев, когда убедить не удалось, я не помню», — говорит он.

Трансформацией занималась гибридная команда: со стороны EPAM в разные периоды работало от десяти до семидесяти специалистов, включая консультантов, архитекторов, разработчиков, дата-инженеров, специалистов по кибербезопасности и UX/UI-дизайнеров. У каждого направления была своя пропорция: где-то большинство составляли эксперты EPAM, где-то, наоборот, специалисты компании выступали менторами.

При этом темп работы определялся самой спецификой отрасли. Официальная статистика во всем мире довольно консервативна: чтобы показатели разных стран можно было сравнивать, все публикуют данные и внедряют изменения одновременно. «Если одна из стран ЕС может опубликовать показатель только в апреле, сводные данные по Евросоюзу появятся не раньше. С технологиями так же», — объясняет Рудько.

Из-за этого трансформация в статистической службе происходит медленнее, чем в типичной IT-среде. Гибридной команде пришлось это учитывать: двигаться быстро в технологической части и быть более терпеливыми там, где трансформация затрагивала устоявшиеся процессы.

Активная фаза изменений завершилась, но далее Госстат должен был работать самостоятельно и бесперебойно. Поэтому в декабре 2022 года был создан Центр обработки статистических данных — отдельное государственное учреждение с условиями, приближенными к рыночным.

Артем Рудько, заместитель главы Госстата по вопросам цифровой трансформации:

«Здесь команда, которая формировалась фактически с нуля. В нее пришли люди из разных сфер, без опыта госслужбы — из частного сектора, с новыми компетенциями и более современным пониманием того, как работать с данными».

Сегодня в Центре работает около 25 технических специалистов. Отдельно запущена программа привлечения студентов: уже около десятка молодых людей проходят практику, привнося свежие идеи. «Мы, по сути, запустили необратимые процессы цифровой трансформации и передали это уже новой структуре Госстата», — подытоживают в EPAM.

Что умеет портал

Четыре года подготовки завершились запуском портала stat.gov.ua. В основе работает платформа «Сигма», адаптированная версия EPAM QuantHub для работы с данными. Она объединяет весь процесс в одной среде: от сбора информации до ее обработки и публикации. Часть статистических наблюдений уже переведена на эту систему, остальные будут добавляться постепенно в течение следующих лет.

Для пользователей сайт предлагает несколько удобных форматов работы: интерактивные панели (дашборды) с графиками и фильтрами, прямые ссылки на конкретные таблицы, а также API, который позволяет другим системам автоматически получать нужные данные.

«Создать что-то, что будет работать годами без изменений, невозможно. Меняется пользователь, меняются мировые тенденции, поэтому портал постоянно совершенствуется. И во многом мы опираемся на фидбек пользователя, на его ежедневный практический опыт работы с данными», — говорит Рудько.

Одно из министерств уже полностью перешло на такой формат: их системы автоматически получают обновленные показатели от Госстата ежедневно через API. Сотрудники больше не ищут нужные файлы и не скачивают их вручную. Организация один раз настроила соединение, и дальше всё происходит без ручных действий. Именно к такому подходу Госстат призывает всех, кто работает с его статистикой на регулярной основе.

ИИ как мировой тренд

Еще одна заметная инновация портала — ИИ-ассистент StatGPT. Пользователь вводит запрос обычным языком. Например, «уровень средней зарплаты в Киевской области за 2023 год» — и сразу получает нужные цифры. Для этого не нужно разбираться в структуре базы данных или знать профессиональную терминологию. EPAM впервые показала эту технологию на Всемирной конференции SDMX в Бахрейне в октябре 2023 года, а версию 2.0, уже встроенную в портал, продемонстрировала на Статистическом форуме МВФ в 2024 году.

В основе StatGPT лежит большая языковая модель, но, в отличие от обычного ИИ, она не генерирует ответы самостоятельно. К модели подключены три базы Госстата: глоссарий статистических терминов, индекс страниц портала и банк статистических данных. Ассистент ищет ответы исключительно в этих источниках. Если нужной информации нет, система прямо об этом сообщает, а не придумывает цифры. Такой подход называется RAG (Retrieval-Augmented Generation), и именно он защищает от так называемых галлюцинаций, когда языковая модель уверенно выдает неверную информацию, а также от попыток манипуляции, если пользователь намеренно формулирует запрос, чтобы получить некорректный ответ.

Технически всё построено на платформе EPAM DIAL с открытым кодом.

«Система не может вывести ни одну цифру, если она не подтверждена данными из официальной базы. Это принципиальный момент: у каждого ответа есть источник, который можно проверить», — объясняет Рудько.

Однако есть принципиальное ограничение, которое сразу замечают пользователи: ассистент находит данные, но не анализирует их. Например, если спросить, где больше населения — в Днепропетровской или Винницкой области, ассистент покажет таблицу с двумя цифрами, но откажется сказать, какая из них больше.

Как объясняют в Госстате, это сознательное архитектурное решение. Учреждение как государственная институция не может нести юридическую ответственность за аналитические выводы, сгенерированные искусственным интеллектом. Любая интерпретация, даже самое простое сравнение, — это уже аналитика, и ответственность за нее должна лежать на человеке, а не на машине.

Отдельным вызовом стала украиноязычность: ее создавали с нуля, адаптировав более 100 наборов данных за четыре–пять месяцев. Разработчики также создали обучающего бота для новых пользователей, и, по словам Рудько, эту идею позже переняли для версии МВФ.

Война и облако

Стоит учитывать и контекст, в котором происходила трансформация: основная фаза реализации пришлась на период полномасштабного вторжения. Платформу «Сигма» разместили в защищённой облачной инфраструктуре Microsoft Azure за пределами Украины с многоуровневой защитой в соответствии с международными стандартами безопасности. В условиях ракетных обстрелов и рисков для физической инфраструктуры это было необходимостью. Партнёром в этом процессе выступила компания Microsoft.

Как поясняет Евгений Кахановский, руководитель Microsoft в Украине и странах Балтии, Azure защищает данные Госстата на нескольких уровнях:

шифрование данных при хранении и передаче;

контроль доступа по принципу Zero Trust (модель, при которой система не доверяет ни одному запросу автоматически и проверяет каждый отдельно);

географическое резервирование (копии данных одновременно хранятся в нескольких дата-центрах в разных странах);

непрерывный мониторинг киберугроз.

Платформа сертифицирована по международным стандартам безопасности ISO, проходит независимый аудит защиты данных SOC и соответствует европейскому регламенту защиты персональных данных GDPR.

«Это гарантирует, что государственные статистические данные Украины остаются защищёнными, устойчивыми и доступными даже в условиях военного времени», — подчёркивает Кахановский.

StatGPT также работает на базе Microsoft AI, в частности Azure OpenAI Service, в защищённой среде Azure. Данные остаются полностью под контролем Госстата, а масштабируемая облачная архитектура Azure обеспечивает стабильную работу сервиса даже при росте нагрузки.

Изменения продолжаются: что не было учтено

Четыре года трансформации не обошлись без просчётов. «Больше всего мы недооценили сложность миграции данных. Недооценили масштаб. Это повлияло на сроки: мы могли бы сэкономить время и потратить его на другие направления», — признаёт Погребняк.

Чтобы перенести десятки тысяч таблиц, сначала нужно было разработать методологию (как связать разнородные данные), затем написать скрипты для переноса в «Сигму». Процесс не завершён до сих пор: по некоторым наблюдениям исторические данные глубже, по другим — меньше.

После запуска проявились и показательные баги. Например, поиск не находил «ВВП»: аббревиатура просто не была представлена в поисковой модели. Такие нюансы систематически исправляют, а для сбора обратной связи создали экспертную группу из 35 специалистов: учёных, журналистов, аналитиков.

Отдельный вызов: люди, которые десятилетиями работали с привычными инструментами, не сразу приняли новую парадигму. «Даже изменения к лучшему — это всегда сложно, но со временем люди начинают ценить удобство новых инструментов», — комментируют в EPAM.

Что дальше

Запуск stat.gov.ua стал точкой отсчёта, поэтому впереди ещё несколько крупных шагов.

Ближайший: в 2026 году на едином ресурсе появится региональная статистика. Сейчас каждая из 25 областей имеет отдельный устаревший сайт с собственной структурой. Сравнить одну область с другой, когда информация разбросана по разным сайтам с разной логикой, сложно. Всё это объединят в одном месте.

Параллельно будут переносить десятки наблюдений из старых систем в «Сигму», этот процесс рассчитан на три года.

В то же время Госстат уже налаживает обмен с налоговой по данным РРО. В будущем это позволит отслеживать цены на продукты ежедневно, а не раз в квартал.

«Следующий уровень: полная автоматизация, — описывает Погребняк. — Получать данные не через письма и Excel, а через прямую интеграцию систем».

Соответствие SDMX означает, что украинские показатели уже совместимы с Евростатом, ОЭСР и Всемирным банком без дополнительной конвертации. По словам участников проекта трансформации, даже не все страны Европы имеют настолько интегрированную систему.

В Microsoft этот кейс оценивают как пример цифровой устойчивости. Государственное учреждение в условиях активных боевых действий внедрило облачную инфраструктуру, ИИ-инструменты для работы с публичными данными и обеспечило соответствие международным стандартам. По словам Евгения Кахановского, этот опыт демонстрирует, как современная цифровая инфраструктура способна поддерживать непрерывность работы государства, прозрачность и общественное доверие даже в экстремальных условиях, и может служить ориентиром для государственных учреждений во всём мире.

“Мы стремимся к тому, чтобы портал официальной статистики стал единой точкой доступа к официальным данным — местом, где пользователь может быстро и удобно получить ответы на все свои вопросы в одной среде. А в перспективе объединить данные не только Госстата, но и других производителей официальной статистики для более полной картины всех социально-экономических процессов страны.”

Путь от десятков разрозненных систем к единой платформе занял четыре года и проходил в условиях войны. Сегодня Госстат работает по новым международным стандартам, имеет собственную техническую команду, искусственный интеллект для поиска статистики и открытый API. В конце концов, настоящая мера успеха реформы — это момент, когда новый стандарт становится обыденностью, а возвращение к старому уже кажется абсурдным.

