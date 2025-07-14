Oukitel запускает WP53 Pro: почему смартфон обещает стать одним из лучших в бюджетном сегменте в 2025 году

После успеха флагманских моделей, в частности WP100 Titan и WP200 Pro, компания Oukitel представляет новый смартфон — WP53 Pro. Это устройство удачно сочетает производительность и доступную цену, что делает его одним из лучших бюджетных смартфонов 2025 года.

В партнёрском материале подробно разбираем характеристики смартфона и рассказываем, когда, где и по какой цене его можно приобрести.

Для кого WP53 Pro

WP53 Pro оснащён мощным аккумулятором на 11 000 мА·ч, встроенным кемпинговым фонарём и громким динамиком на 3 Вт. Эти функции особенно подойдут пользователям, увлечённым отдыхом на природе, но не желающим перегружать себя дополнительным снаряжением.

Для максимального удобства WP53 Pro имеет компактные габариты — 172.2 × 80.5 × 18.5 мм — и лёгкий вес 388.7 г. Встроенный кемпинговый фонарь делает устройство незаменимым спутником в ночных походах, на трекингах и во время любых вечерних активностей.

Доступны разные режимы яркости: от мягкого света для чтения вблизи до мощного луча, освещающего весь лагерь. Для безопасности предусмотрены режимы SOS и стробоскоп. Динамик мощностью 3 Вт выдаёт до 128 дБ — этого достаточно даже для шумных мест, таких как пляжи, барбекю или стройки.

Тем не менее, устройство универсально. Оно подойдёт не только туристам, но и работникам промышленных сфер, а также тем, кто часто бывает в отдалённых районах.

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Аккумулятор

Многие активные пользователи смартфонов полагаются на громоздкие внешние павербанки, которые могут быть небезопасны из-за вздутия или перегрева. WP53 Pro решает эти проблемы благодаря встроенному аккумулятору ёмкостью 11 000 мА·ч, обеспечивающему до 1000 часов в режиме ожидания.

Аккумулятор изготовлен из сертифицированных ячеек ATL и имеет авиационную сертификацию UN38.3, что гарантирует стабильное питание даже в экстремальных условиях. Также поддерживается обратная зарядка для подпитки других гаджетов.

Память

WP53 Pro оснащён 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, с возможностью расширения до 24 ГБ ОЗУ и до 1 ТБ хранилища. Это позволяет без ограничений сохранять фото, фильмы, игры и другое, а также обеспечивает плавную работу в многозадачном режиме.

Мощный восьмиядерный процессор гарантирует быструю и эффективную работу — от игр до видеомонтажа.

Камера

Для любителей фотографии WP53 Pro предлагает основную камеру на 50 Мп, которая снимает пейзажи, дикую природу и повседневные моменты с потрясающей детализацией и яркостью.

Смартфон также оснащён 6,52-дюймовым дисплеем, обеспечивающим полное погружение в изображение. Для удобства и безопасности предусмотрены разблокировка по лицу и боковой сканер отпечатков пальцев.

Когда и где купить WP53 Pro

WP53 Pro поступит в продажу на AliExpress с 14 июля 2025 года по стартовой цене $139 (₴11 499). А также — с дополнительной эксклюзивной скидкой до 50%.

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