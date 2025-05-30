Out of School: HP запустил скидки до 40% на аксессуары в Украине

Конец учебного года – это не только начало каникул, но и часто период перемен: новая работа, переформатирование домашнего офиса или просто обновление техники. Именно поэтому HP запускает акционное предложение Out of School – с 19 мая по 8 июня действуют скидки до 40% на проверенные аксессуары, которые уже доказали свою эффективность в учебе, работе и путешествиях.
От компактных беспроводных клавиатур и мышек до рюкзаков и сумок для ноутбуков – все товары из акционной линейки сочетают функциональность, комфорт и заботу об окружающей среде. Это самые популярные модели, которыми пользуются во всем мире. В партнерском материале рассказываем, какие товары сейчас доступны в Украине на выгодных условиях.
Содержание
- 1 Что входит в промо
- 2 Рюкзаки и сумки для ноутбуков
- 3 Клавиатуры и мыши
- 4 Разумное обновление без переплат
- 5 Об HP
Что входит в промо
В рамках Out of School HP предлагает скидки до 40% на аксессуары, которые удобно брать с собой, легко интегрировать в любое рабочее пространство и не нужно заменять каждый сезон.
Каждый аксессуар из этой подборки прошел испытание временем, проверку десятками тысяч пользователей и собрал все, что действительно важно: функциональность, долговечность и современный дизайн.
Рюкзаки и сумки для ноутбуков
HP Travel 25L Backpack 15.6″, Iron Gray
Этот рюкзак создан для тех, кто постоянно в движении – в городе, на работе или в поездке. Объем 25 литров позволяет разместить вместе с ноутбуком все необходимое на день, а эргономичный дизайн обеспечивает комфорт даже во время длительных перемещений. Материалы выбраны с расчетом на долгую эксплуатацию – ткань плотная, выносливая, с водонепроницаемым покрытием, которое защищает в дождь и снег.
- Вмещает ноутбук диагональю до 15,6 дюйма.
- Объем 25 литров – достаточно места для аксессуаров, документов и личных вещей.
- Лямки с мягкой подкладкой, дышащая спинка для комфорта в течение дня.
- Нейтральный серый цвет подходит для любого стиля – от офисного до повседневного.
- Компактно крепится к ручке чемодана – идеально для аэропортов и командировок.
- Внутренние органайзеры помогают поддерживать порядок.
- Создан из переработанных материалов, с учетом принципов устойчивого развития.
HP Prelude Pro 15.6″ Backpack, Olive/Grey
Рюкзак, сочетающий экологичность, эргономику и продуманную защиту. Это решение для тех, кто ищет стильную, функциональную и долговечную альтернативу классическому офисному рюкзаку. Создан на 65% из переработанных материалов, получил водонепроницаемое покрытие и обновленный цвет – теперь рюкзак доступен в оливковом оттенке.
- Защищенное отделение для ноутбука до 15,6 дюйма.
- Разумное размещение кабеля позволяет заряжать устройства или слушать музыку на ходу.
- Удобное крепление к чемодану – рюкзак фиксируется на ручке чемодана.
- Светоотражающие элементы повышают безопасность в темное время суток.
- Регулируемые мягкие лямки обеспечивают комфорт даже при полной загрузке.
- Прошел более 20 тестов качества – проверены прочность молний, ремней и износ ткани.
- Изготовлен из 65% переработанной ткани с водостойкой обработкой.
- Гарантия – 1 год.
Эти рюкзаки рассчитаны на интенсивное ежедневное использование и будут актуальными как для городского ритма жизни, так и для частых поездок.
По ссылке вы сможете ознакомиться со всеми моделями, скидками и условиями доставки.
Клавиатуры и мыши
HP 720 Multi-Device Rechargeable Wireless Keyboard and Mouse Combo
Универсальный набор для тех, кто работает на нескольких устройствах одновременно и ценит комфорт без лишних проводов.
Благодаря суперконденсатору клавиатура может работать до двух месяцев всего после трех минут зарядки. Поддерживает одновременное подключение до трех устройств (два – через Bluetooth и один – через USB-ресивер) и позволяет быстро переключаться между ними.
Программируемые клавиши помогают сократить количество повторяющихся действий, а прямой доступ к Microsoft Copilot позволяет работать еще эффективнее.
- Беспроводное соединение с несколькими ОС – Windows, Mac, Chrome OS.
- Программируемые клавиши для персонализации рабочего процесса.
- Возможность мгновенного переключения периферии между устройствами.
- Зарядка через USB-C, долгое время автономной работы.
- Комбинированный дизайн – клавиатура + мышь в одном комплекте.
- Надежное соединение, без задержек во вводе.
- Изготовлено из переработанных материалов в рамках экологических инициатив HP.
HP 350 Compact Multi-Device Bluetooth Keyboard
Несмотря на компактные размеры, у клавиатуры полноразмерные клавиши со знакомым тактильным откликом. И вот ее особенности:
- Подключение до трех устройств одновременно через Bluetooth 5.2.
- Возможность быстрого переключения между компьютером, планшетом и смартфоном.
- Работает с Windows, Mac и ChromeOS.
- Занимает минимум места – помещается в сумку или рюкзак.
- Комбинации клавиш Fn для быстрого доступа к мультимедийным функциям.
- Прочная, легкая, с современным минималистичным дизайном.
HP 450 Programmable Wireless Keyboard (Black)
Поддерживает 20+ программируемых комбинаций, у нее ход клавиш 2 мм для комфортной печати, а также регулируемые ножки для индивидуального угла наклона.
- Изготовлена из более чем 60% переработанного пластика.
- До 20 месяцев работы без замены батареек.
- Надежная, тихая, с четким нажатием.
- Поддерживает индивидуальные настройки через HP Accessory Center.
- Простая в уходе: выдерживает регулярную очистку дезинфицирующими салфетками.
- Идеальный выбор для домашнего офиса или корпоративной среды.
HP 480 Comfort Bluetooth Mouse
Мышка, созданная для интенсивной работы. Обеспечивает непрерывное Bluetooth-соединение с тремя устройствами одновременно, имеет эргономичную форму, тихие клики и высокую точность.
- Работает на Bluetooth® 5.3, поддерживает Intel® Evo™.
- Поддержка Windows, Mac, ChromeOS и других ОС.
- Надежное соединение – без рывков, как у проводной мыши.
- Удобная для долгой работы – форма повторяет анатомию руки.
- Шесть программируемых кнопок и поддержка горизонтальной прокрутки.
- Изготовлена из 65% переработанных материалов, упакована в FSC-сертифицированную упаковку.
Разумное обновление без переплат
Акционная подборка HP – это не об импульсивных покупках, а о возможности обновить вещи, которыми вы действительно пользуетесь каждый день. Это надежные аксессуары, созданные для многолетнего использования, адаптированные к гибридной работе, частым поездкам или изменениям в образе жизни. Они совместимы с различными устройствами, легко интегрируются в любую среду – дома, в офисе или в дороге – и при этом не требуют сложной настройки или обслуживания.
Приобрести акционные аксессуары HP можно онлайн, с гарантией. Акция Out of School длится с 19 мая по 8 июня, и весь ассортимент будет доступен на сайте партнера.
По ссылке вы сможете ознакомиться со всеми моделями, скидками и условиями доставки.
Об HP
HP Inc. – один из крупнейших мировых производителей компьютерной техники, аксессуаров и решений для гибридной работы. Компания более 80 лет создает продукты, которые помогают людям работать, учиться и оставаться на связи – дома, в офисе или в дороге.
Бренд работает под лозунгом «Непрерывные инновации», что отражает не только стремление к технологическому прогрессу, но и внимание к реальным потребностям пользователей. Именно поэтому аксессуары HP – это не просто дополнение к технике, а часть продуманной цифровой среды, которая работает так, как нужно вам.
Это партнерский материал. Информацию для этого материала предоставил партнер.
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