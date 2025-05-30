Out of School: HP запустил скидки до 40% на аксессуары в Украине

Конец учебного года – это не только начало каникул, но и часто период перемен: новая работа, переформатирование домашнего офиса или просто обновление техники. Именно поэтому HP запускает акционное предложение Out of School – с 19 мая по 8 июня действуют скидки до 40% на проверенные аксессуары, которые уже доказали свою эффективность в учебе, работе и путешествиях.

От компактных беспроводных клавиатур и мышек до рюкзаков и сумок для ноутбуков – все товары из акционной линейки сочетают функциональность, комфорт и заботу об окружающей среде. Это самые популярные модели, которыми пользуются во всем мире. В партнерском материале рассказываем, какие товары сейчас доступны в Украине на выгодных условиях.

Что входит в промо

В рамках Out of School HP предлагает скидки до 40% на аксессуары, которые удобно брать с собой, легко интегрировать в любое рабочее пространство и не нужно заменять каждый сезон.

Каждый аксессуар из этой подборки прошел испытание временем, проверку десятками тысяч пользователей и собрал все, что действительно важно: функциональность, долговечность и современный дизайн.

Рюкзаки и сумки для ноутбуков

HP Travel 25L Backpack 15.6″, Iron Gray

Этот рюкзак создан для тех, кто постоянно в движении – в городе, на работе или в поездке. Объем 25 литров позволяет разместить вместе с ноутбуком все необходимое на день, а эргономичный дизайн обеспечивает комфорт даже во время длительных перемещений. Материалы выбраны с расчетом на долгую эксплуатацию – ткань плотная, выносливая, с водонепроницаемым покрытием, которое защищает в дождь и снег.

Вмещает ноутбук диагональю до 15,6 дюйма.

Объем 25 литров – достаточно места для аксессуаров, документов и личных вещей.

Лямки с мягкой подкладкой, дышащая спинка для комфорта в течение дня.

Нейтральный серый цвет подходит для любого стиля – от офисного до повседневного.

Компактно крепится к ручке чемодана – идеально для аэропортов и командировок.

Внутренние органайзеры помогают поддерживать порядок.

Создан из переработанных материалов, с учетом принципов устойчивого развития.

HP Prelude Pro 15.6″ Backpack, Olive/Grey

Рюкзак, сочетающий экологичность, эргономику и продуманную защиту. Это решение для тех, кто ищет стильную, функциональную и долговечную альтернативу классическому офисному рюкзаку. Создан на 65% из переработанных материалов, получил водонепроницаемое покрытие и обновленный цвет – теперь рюкзак доступен в оливковом оттенке.

Защищенное отделение для ноутбука до 15,6 дюйма.

Разумное размещение кабеля позволяет заряжать устройства или слушать музыку на ходу.

Удобное крепление к чемодану – рюкзак фиксируется на ручке чемодана.

Светоотражающие элементы повышают безопасность в темное время суток.

Регулируемые мягкие лямки обеспечивают комфорт даже при полной загрузке.

Прошел более 20 тестов качества – проверены прочность молний, ремней и износ ткани.

Изготовлен из 65% переработанной ткани с водостойкой обработкой.

Гарантия – 1 год.

Эти рюкзаки рассчитаны на интенсивное ежедневное использование и будут актуальными как для городского ритма жизни, так и для частых поездок.

По ссылке вы сможете ознакомиться со всеми моделями, скидками и условиями доставки.

Клавиатуры и мыши

HP 720 Multi-Device Rechargeable Wireless Keyboard and Mouse Combo

Универсальный набор для тех, кто работает на нескольких устройствах одновременно и ценит комфорт без лишних проводов.

Благодаря суперконденсатору клавиатура может работать до двух месяцев всего после трех минут зарядки. Поддерживает одновременное подключение до трех устройств (два – через Bluetooth и один – через USB-ресивер) и позволяет быстро переключаться между ними.

Программируемые клавиши помогают сократить количество повторяющихся действий, а прямой доступ к Microsoft Copilot позволяет работать еще эффективнее.

Беспроводное соединение с несколькими ОС – Windows, Mac, Chrome OS.

Программируемые клавиши для персонализации рабочего процесса.

Возможность мгновенного переключения периферии между устройствами.

Зарядка через USB-C, долгое время автономной работы.

Комбинированный дизайн – клавиатура + мышь в одном комплекте.

Надежное соединение, без задержек во вводе.

Изготовлено из переработанных материалов в рамках экологических инициатив HP.

HP 350 Compact Multi-Device Bluetooth Keyboard

Несмотря на компактные размеры, у клавиатуры полноразмерные клавиши со знакомым тактильным откликом. И вот ее особенности:

Подключение до трех устройств одновременно через Bluetooth 5.2.

Возможность быстрого переключения между компьютером, планшетом и смартфоном.

Работает с Windows, Mac и ChromeOS.

Занимает минимум места – помещается в сумку или рюкзак.

Комбинации клавиш Fn для быстрого доступа к мультимедийным функциям.

Прочная, легкая, с современным минималистичным дизайном.

HP 450 Programmable Wireless Keyboard (Black)

Поддерживает 20+ программируемых комбинаций, у нее ход клавиш 2 мм для комфортной печати, а также регулируемые ножки для индивидуального угла наклона.

Изготовлена из более чем 60% переработанного пластика.

До 20 месяцев работы без замены батареек.

Надежная, тихая, с четким нажатием.

Поддерживает индивидуальные настройки через HP Accessory Center.

Простая в уходе: выдерживает регулярную очистку дезинфицирующими салфетками.

Идеальный выбор для домашнего офиса или корпоративной среды.

HP 480 Comfort Bluetooth Mouse

Мышка, созданная для интенсивной работы. Обеспечивает непрерывное Bluetooth-соединение с тремя устройствами одновременно, имеет эргономичную форму, тихие клики и высокую точность.

Работает на Bluetooth® 5.3, поддерживает Intel® Evo™.

Поддержка Windows, Mac, ChromeOS и других ОС.

Надежное соединение – без рывков, как у проводной мыши.

Удобная для долгой работы – форма повторяет анатомию руки.

Шесть программируемых кнопок и поддержка горизонтальной прокрутки.

Изготовлена из 65% переработанных материалов, упакована в FSC-сертифицированную упаковку.

Разумное обновление без переплат

Акционная подборка HP – это не об импульсивных покупках, а о возможности обновить вещи, которыми вы действительно пользуетесь каждый день. Это надежные аксессуары, созданные для многолетнего использования, адаптированные к гибридной работе, частым поездкам или изменениям в образе жизни. Они совместимы с различными устройствами, легко интегрируются в любую среду – дома, в офисе или в дороге – и при этом не требуют сложной настройки или обслуживания.

Приобрести акционные аксессуары HP можно онлайн, с гарантией. Акция Out of School длится с 19 мая по 8 июня, и весь ассортимент будет доступен на сайте партнера.

По ссылке вы сможете ознакомиться со всеми моделями, скидками и условиями доставки.

Об HP

HP Inc. – один из крупнейших мировых производителей компьютерной техники, аксессуаров и решений для гибридной работы. Компания более 80 лет создает продукты, которые помогают людям работать, учиться и оставаться на связи – дома, в офисе или в дороге.

Бренд работает под лозунгом «Непрерывные инновации», что отражает не только стремление к технологическому прогрессу, но и внимание к реальным потребностям пользователей. Именно поэтому аксессуары HP – это не просто дополнение к технике, а часть продуманной цифровой среды, которая работает так, как нужно вам.

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Это партнерский материал. Информацию для этого материала предоставил партнер.

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