Переходим на serverless-архитектуру, усилили киберзащиту. Интервью с Дмитрием Соболевым, CIO ОРАНТА

В современном страховании IТ-департамент – это уже давно не только бэк-офис. Благодаря его работе операции компании остаются стабильными, сервис – быстрым, а пользователи доверяют бренду. Особенно это заметно во время войны.

В ОРАНТЕ за последние два года IТ-команда прошла глубокую трансформацию – от обновления архитектуры до внедрения мультиплатформенных сервисов и круглосуточной поддержки. А директор IТ-департамента компании Дмитрий Соболев вошел в число финалистов национального конкурса BEST CIO 2024 в категории «Страхование и финансовые сервисы». Для партнерского проекта мы поговорили с ним о главных достижениях, новых вызовах и технологиях, которые влияют на будущее компании.

Дмитрий, вы попали в финал BEST CIO 2024. Что для вас лично значит это признание?

Для меня это прежде всего оценка командной работы. За последние два года ИТ в страховании превратилось из бэк-офисной функции в ключевой драйвер стабильности и развития. Быть CIO в Украине сегодня – это не просто строить систему, но и гарантировать, что она будет работать в любых условиях. В прямом смысле: и во время войны, и при отключении электроэнергии, и в случае киберугроз.

Это подтверждает, что выбранный нами курс не только технически оправдан, но и действительно влияет на устойчивость и развитие компании. Речь идет о мультиплатформенной инфраструктуре, полноценной работе в режиме 24/7, скорости и гибкости цифровых сервисов – как для сотрудников, так и для страхователей. Я горжусь, что мы смогли вместе обеспечить стабильность критических сервисов, одновременно трансформируя компанию и внедряя инновации.

Что стало главными технологическими достижениями команды ИТ за 2023–2024 годы?

Нашими основными задачами было обеспечить бесперебойную работу ключевых сервисов компании, повысить защиту от киберугроз и не останавливать цифровую трансформацию – даже несмотря на войну и перебои с энергоснабжением.

Мы завершили ключевые этапы перехода на резервную инфраструктуру, которая позволяет оперативно переключать сервисы в случае критических сбоев. Одновременно расширили доступ к онлайн-сервисам для наших агентов и страхователей. Теперь ими удобно пользоваться с любого устройства.

Особенно важно, что даже в самые сложные периоды наша команда смогла стабильно работать, тогда как часть компаний была вынуждена сокращать или приостанавливать свою деятельность. Мы сохранили темп, продолжили внедрять новые функции и сервисы и выросли как команда. За год IТ-департамент почти удвоился – это позволило распределить нагрузку, укрепить внутреннюю экспертизу и запустить техническую поддержку. Она фактически работает в режиме 24/7 – как для сотрудников компании, так и для пользователей наших цифровых сервисов.

Как изменилась ваша IТ-платформа?

Мы обновили нашу IТ-платформу, что изменило подход к оформлению электронных полисов. Благодаря новой адаптивной системе наши агенты и сотрудники могут работать с любого устройства без привязки к офису. Договоры страхования начали оформляться значительно быстрее, а клиент может оплатить договор сразу онлайн.

Основа обновления – переход на современный стек технологий, в частности NET 8 (LTS), jQuery 3 и Razor Pages. Эти инструменты обеспечивают высокую производительность, позволяют быть гибкими в разработке и удобно пользоваться системой.

Благодаря новым мультиплатформенным технологиям мы начали миграцию на Linux и Docker. Такое решение позволяет запускать все программы в изолированных средах – это обеспечивает их независимую работу. Теперь компания гарантирует бесперебойную работу систем даже во время технического обслуживания или обновлений, а также может масштабировать ресурсы при повышенной нагрузке. Все системы работают в режиме 24/7, а значит услуги стабильно доступны для клиентов.

Для специалистов по урегулированию страховых случаев система также стала мощным инструментом. Теперь они могут фиксировать повреждения и оформлять страховые дела сразу на месте происшествия, и клиентам больше не нужно посещать офис компании. По предварительным расчетам специалистов, такой подход не только сократит время урегулирования убытков на 70%, но и обеспечит максимально удобный для клиентов сервис.

Обновленная IТ-система открыла новые возможности и для операционистов компании – эти люди обеспечивают сопровождение договоров страхования. Они получили доступ к полностью адаптивной платформе, которая позволяет работать удаленно и при этом не терять функциональность. Это особенно актуально для современных условий, когда дистанционная работа становится неотъемлемой частью эффективного бизнеса. Операционисты могут быстрее обрабатывать информацию, взаимодействовать с другими подразделениями и выполнять необходимые операции из любой точки, где есть доступ к интернету. Такой подход обеспечивает гибкость и повышает продуктивность сотрудников.

Как менялась ваша IТ-стратегия с началом полномасштабного вторжения?

Полномасштабное вторжение заставило нас по-новому взглянуть на приоритеты. Мы должны были гарантировать, что сервисы будут стабильными при любых условиях, но при этом не могли планировать надолго вперед. Поэтому сделали акцент на модульную архитектуру, которую можно оперативно масштабировать или перестраивать в зависимости от угроз.

Значительно усилили киберзащиту, над которой постоянно работаем вместе с Управлением по информационной безопасности компании, разработали альтернативные сценарии для предотвращения сбоев. А еще внедрили быстрый цикл внедрения новых решений – с тестированием гипотез и запуском MVP в сжатые сроки. Время стало ресурсом №1, и мы научились действовать максимально быстро и слаженно. Именно это позволило нам сохранить темп цифровизации и контролировать системы даже в самые острые моменты.

В рамках конкурса BEST CIO часто звучал лозунг Unbreakable.IT. Как вы его понимаете?

Это очень точная формулировка. Потому что сегодня мы все учимся быть «несломленными» в самом широком смысле этого слова. Это значит не просто держаться на плаву, а уметь быстро адаптироваться к новым реалиям, принимать непростые решения без лишних промедлений, находить ресурсы и резервы даже там, где, казалось бы, их нет. Для меня это и есть настоящий смысл того, что мы называем Unbreakable.IT.

Даже в сложных обстоятельствах, во время воздушной тревоги или перебоев с интернетом, наши сервисы должны быть доступными. Люди ожидают надежности, и мы не имеем права подвести. Если агент работает с клиентом в отдаленном населенном пункте без стабильного интернета – его онлайн-система тоже должна работать.

Unbreakable – это про реальную надежность: бесперебойный доступ к данным, защищенность от кибератак, дублирование всех критических процессов. Мы строили все с учетом гибкости, адаптивности и возможности масштабироваться. И это заслуга всей команды ОРАНТА, где люди умеют оставаться сильными, держать удар и вместе находить выход из любой ситуации. Это про нашу способность поддерживать друг друга, держать общий курс и продолжать двигаться вперед.

Какие технологии вы считаете наиболее перспективными для страхового бизнеса?

Для меня наиболее перспективными являются три направления: аналитика, основанная на данных, автоматизация процессов через ML и AI, а также гибкие архитектурные подходы. Например, уже сегодня мы тестируем инструменты на базе искусственного интеллекта, которые помогут выявлять мошенничество. Также готовим внедрение AI в процесс андеррайтинга и рассматриваем применение машинного обучения для поддержки пользователей. Параллельно начали переход к serverless-архитектурам – это позволяет меньше зависеть от физических дата-центров, лучше управлять нагрузкой и гибко масштабировать сервисы в соответствии с реальными потребностями.

Что вас вдохновляет оставаться в этой профессии в условиях постоянной нестабильности?

Ощущение влияния. Мы не просто поддерживаем компанию, а обеспечиваем работу продуктов, которые нужны людям прямо сейчас. ИТ стало сервисом первой необходимости – так же, как вода или электричество. Я вижу, как наша работа помогает компании оставаться надежной опорой для сотрудников, партнеров и страхователей. Это дает смысл и силы.

