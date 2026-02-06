Первая сделка с нулевым риском: биржа Bitget запустила новую акцию. Вот ее условия

Универсальная биржа Bitget запускает эксклюзивную акцию с нулевым риском для новых пользователей. Она позволяет изучить возможности криптовалют и традиционных финансов, не беспокоясь о потерях — прибыль останется у вас, а биржа покроет убытки.

В партнерском материале с Bitget рассказываем подробнее, как начать работу с Bitget TradFi и каковы условия акции.

Как начать работу с TradFi

Чтобы начать работу с Bitget TradFi, выполните три простых шага:

Шаг 1. Создайте счет MT5.

Шаг 2. Переведите средства на счет TradFi.

Шаг 3. Разместите ордер TradFi.

Какие условия и положения

Нажмите кнопку «Присоединиться» на странице, чтобы зарегистрироваться в акции. Система автоматически получит ваш ID пользователя. Если вы не нажмете кнопку, вы не будете иметь права на получение наград.

Только пользователи, прошедшие верификацию личности, смогут получить награды — их распределят в течение 7 рабочих дней после окончания акции. Если пользователь участвует в нескольких акциях Bitget с похожими правилами и имеет право на получение более ценной награды в другой акции, ему будет выплачена только более ценная награда. Награды будут зачислены на соответствующий счет активов зарегистрированного UID.

Bitget также оставляет за собой право дисквалифицировать пользователей. Это касается случаев, когда участники уличены в вош-трейдинге, неправомерной регистрации большого количества аккаунтов, сделках в личных интересах и сделках с признаками манипулирования рынком. Также будут дисквалифицированы пользователи, участвующие с одного и того же IP-адреса.

Bitget оставляет за собой право окончательного толкования условий, включая, помимо прочего, внесение поправок, изменение и отмену акции без предварительного уведомления. Если у вас возникнут вопросы, свяжитесь с командой Bitget.

Принять участие

Это партнерский материал. Информацию для этого материала предоставил партнер.

Редакция отвечает за соответствие стилистики редакционным стандартам.

Заказать материал о вас в формате PR-статьи вы можете здесь.