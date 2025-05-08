Почему водители выбирают АЗК UPG: опыт, который выходит за пределы обычной заправки. История о том, что повлияло на мой выбор АЗК

Заправочные комплексы не просто позволяют заливать топливо в бак, они упрощают жизнь в дороге, становясь такой же инфраструктурой путешествия, как дорога.

Это не очередной тест-драйв, а личная история. История взаимоотношений с автозаправками длиной в четверть жизни. Уже лет пятнадцать я делаю тест-драйвы и пишу об этом, проезжая за год 20–25 тыс. км на десятках самых разных автомобилей. Так что мой водительский опыт состоит не только из маршрута дом – работа – дом.

Скорее наоборот: тестовые автомобили за короткий (5–7 дней) промежуток времени нужно основательно «выгулять», ведь количество пройденных километров напрямую коррелирует с правильностью сделанных выводов. Поэтому часто приходится отправляться в мини-путешествия, заправляясь порой в совершенно незнакомых местах. Поэтому с легкостью можно отследить темпы развития как качества топлива, так и уровня сервиса на автозаправочных станциях.

Так как я не только страстный тест-драйвер, но и человек любознательный, беря очередную новинку на тест-драйв, я интересуюсь у импортера, где он сам заправляет свои автомобили. Это также помогает личному выбору и исследованию

И тут обращает на себя внимание один из примеров качественного подхода к каждому водителю – сеть UPG, которая развивается невероятными темпами. Все чаще я стала замечать, что меня тянет именно к их комплексам, которые предлагают самые разные услуги и большое количество видов топлива.

Надежность топлива – вопрос не эмоций, а результатов

Что прежде всего интересует любого водителя? Конечно, качество топлива и где именно его лучше заливать. Даже если у вас новейший автомобиль бренда со столетней историей и надежностью, навсегда вписанной в ДНК марки, низкокачественное топливо моментально выведет его из строя. Или как минимум подарит целый букет проблем, и среди них повышенный расход и потеря мощности будут далеко не самыми худшими. А повреждение топливной системы неприятно удивит ценами на запчасти и человеко-часы.

Еще одно преимущество качественного топлива – стабильные показатели расхода. Опытные водители после нескольких заправок на одном и том же АЗК умудряются весьма точно вычислить разницу между паспортным и реальным расходом

Уверенность накапливается со временем. В случае с UPG все достаточно быстро. Здесь качество обосновано: А-95, upg95 и высокооктановый upg100 едут к нам из Германии. Бензин сотой марки с высоким октановым числом не только дает лучшую динамику, но и положительно влияет на ресурс двигателя, уменьшая вероятность образования нагара в камерах сгорания.

В свою очередь upg DIESEL импортируется из США, как и в случае с нашим внедорожником, собранным в Штатах. И такой же надежный и качественный, ведь он содержит моющую присадку от компании Innospec – мирового лидера в производстве нефтехимии. Эта присадка выполняет несколько важных функций:

моющую: очищает форсунки от нагара и остатков смол;

улучшает сгорание: способствует более полному сгоранию топлива, что уменьшает количество сажи в выхлопных газах;

защищает от коррозии: создает защитную пленку на деталях топливной системы, которая предотвращает повреждения.

Как оно все не стоит дороже золота, знают, пожалуй, только в UPG. Хотя, если задуматься у них есть главное – дальновидность.

Еще в 2022 году, после тяжелой ситуации с очередями и поставками топлива, компания разработала совершенно новую логистическую архитектуру. Максимально автономную и с богатейшей географией поставок. На самых ответственных этапах транспортировки используются собственные морской и речной терминалы в Польше для хранения и перевалки нефтепродуктов. А парк топливозаправщиков и железнодорожных цистерн у бренда один из крупнейших в стране.

Все эти меры позволяют UPG не только не зависеть от внешних и/или внутренних факторов, но и осуществлять бесперебойные поставки нефтепродуктов по адекватной цене.

Именно такие нюансы и формируют доверие. Поэтому на UPG я спокойно заправляю доверенные мне автомобили, хотя ценник на них порой переваливает за $100 тыс., а уровень ответственности зашкаливает

Когда сервис – не бонус, а стандарт

Еще недавно такие опции, как чистый туалет или зерновой кофе, казались приятными бонусами. Сегодня это норма. Но UPG пошел дальше, спроектировав зоны отдыха с учетом основных сценариев: для короткого перерыва на заправку с кофе-брейком, для дружеского чаепития с коллегой или для полноценного обеда во время длительной дороги.

К тому же уделяют внимание вопросам экологии: внедряют современные системы очистки воздуха и фильтрации воды, при этом предпочтение отдается энергоэффективным решениям в освещении и климат-контроле. А это гарантирует общий комфортный фон для каждого посетителя.

Отсюда и многогранность меню – сеть интегрирует в свои комплексы полноценные рестораны с авторскими блюдами «из-под ножа шеф-повара». В пост готовятся постные блюда, есть сезонное, вегетарианское и детское меню. Ну и для тех, кто всегда спешит.

Например, моя старшая дочь (а дети путешествуют со мной буквально с пеленок) является убежденной вегетарианкой. И каждый раз, отправляясь в поездку, я вынуждена была готовить еду для нее отдельно и заранее. Теперь, с появлением сети заправочных комплексов UPG, мы просто по дороге заезжаем к ним и берем все, что душа пожелает. Потому что выбор у них на зависть киевским ресторанам: крокеты картофельные с шампиньонами, стейк из лосося с кабачковой лапшой и котлета из тунца с картофельным пюре. Приятно и то, что готовятся веганские блюда так же быстро, как и обычные: 5–7 минут.

Я люблю себя баловать сырниками с ванильным соусом на утро и бургер-меню – аппетитным и сочным, а главное, сытным. На десерт к кофе с миндальным молоком можно заказать кусочек наполеона – мягкий и кремовый.

Отдельного внимания заслуживает основательность, с которой сеть подходит к ожиданиям кофеманов.

Иногда найти нужный тип кофейной машины так же сложно, как и нужный купаж арабики, и дело не только и не столько в деньгах. Сейчас в сети используют профессиональные рожковые аппараты Franke Mytico ценой с премиальный кроссовер, но они стоят каждой потраченной гривны. Выбор полноценный, доступен бескофеиновый кофе или 100%-ная арабика. Плюс можно заказать кофе не только на безлактозном молоке, но и на миндальном, что вообще редкость.

Место для перезагрузки

Современный ритм жизни часто не дает шанса на полноценный перерыв. Именно поэтому остановка в дороге может иметь больший эффект, чем кажется на первый взгляд. Особенно когда АЗК не просто место для заправки, а фактически придорожный мини-хаб. Я уверена, что подобные остановки даже на 15–20 минут улучшают самочувствие и водителя, и пассажиров. И, как следствие, делают поездки более комфортными и безопасными.

Подпись под фото 07: Когда утром в Киеве, Львове, Днепре или Одессе я заезжаю за латте, то уверена – он будет не просто качественным, а именно таким ароматным и воздушным, как я привыкла. Когда продумываю маршрут поездки, то уже на подсознательном уровне планирую остановки именно в комплексах знакомой сети, зная, что она предоставит привычный набор комфортного перерыва, качественное топливо и вкусную еду. Поэтому для меня UPG – это уверенность в каждом километре дороги. Иногда это – самый ценный пассажир в салоне.

Одним словом, обновляется и улучшается сама концепция АЗК. Это уже не просто функциональная точка на карте маршрута, а часть дорожной культуры, которая формирует новые привычки водителей. И задает новые стандарты отдыха.

Благодарим компанию Автокапитал, официального дистрибьютора Mercedes-Benz в Украине и дилерский центр УКРАВТО КИЕВ за содействие в съемке!

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