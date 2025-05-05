Последняя волна регистрации на InfoSec Ukraine 2025 — масштабный ивент о кибербезопасности

Уже завтра, 6 мая, в Киеве состоится InfoSec Ukraine 2025 – событие, которое должно быть в календаре каждого, кто отвечает за цифровую устойчивость бизнеса. Вы еще успеваете зарегистрироваться, билеты есть в продаже.

В партнерском тексте рассказываем, почему стоит поспешить и сделать это прямо сейчас.

Что ждет участников

«InfoSec Ukraine 2025 – это платформа будущего кибербезопасности в Украине. Уже завтра вы получите уникальную возможность приобщиться к ведущим экспертам, инноваторам, представителям государственного и частного секторов, а также лидерам в сфере информационной безопасности», – говорят организаторы события.

Вот что ждет на конференции:

Панельные дискуссии с мировыми экспертами, такими как Bruce Schneier , Eva Galperin , Nick Gicinto и многие другие.

Углубленные воркшопы от лидеров отрасли, которые помогут понять, как реагировать на реальные киберугрозы и адаптировать бизнес к новым вызовам.

Нетворкинг с профессионалами , с которыми можно обсудить самые актуальные вопросы кибербезопасности и технологических инноваций.

InfoSec Ukraine 2025 соберет 800+ участников – от CTO крупных компаний до DevSecOps-команд стартапов.

Сейчас есть две билетные категории: Standard и Premium. Premium дает доступ к закрытому лаунжу, где можно лично пообщаться со спикерами и партнерами, а также видео всех потоков на месяц. Количество мест ограничено, поэтому не ждите – регистрируйтесь прямо сейчас и забирайте свои возможности.

Кибератаки в Украине – это не про «возможно», а про «когда». Кликните, заберите билет и готовьте вопросы, которые болят именно вашей инфраструктуре.

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