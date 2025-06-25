Программа ROG Elite Rewards: 25 000+ украинцев среди участников, 200+ полученных вознаграждений

В начале этого года в Украине стала доступна программа ROG Elite Rewards. Участники могут получать фирменные геймерские аксессуары, коды для игр, эксклюзивный цифровой контент и многое другое. Так бренд Republic of Gamers (ROG), известный первоклассным игровым оборудованием, благодарит своих преданных поклонников.

В Украине участниками программы уже стали более 25 тысяч пользователей. В партнёрском материале рассказываем, как присоединиться.

Как получить награду

Программа ROG Elite Rewards стремительно набирает популярность среди украинских геймеров, о чём свидетельствует статистика: с марта по май к ней присоединились более 4,6 тысячи новых пользователей, а более 200 счастливчиков уже получили фирменные подарки.

Чтобы присоединиться:

начните с регистрации в программе, используя существующую или создав новую учётную запись ASUS .

зарабатывайте баллы, выполняя различные задания

обменивайте их на желанные призы.

ASUS регулярно предлагает новые опросы, акции в соцсетях и другие способы заработать баллы, не выходя из дома и не тратя ни копейки. ROG также активно ведёт игровые трансляции, где обсуждаются последние новости, предлагаются полезные инструкции и многое другое на каналах YouTube и Twitch. Во время трансляций зрители могут получать специальные коды, позволяющие заработать ещё больше баллов.

Что можно получить

Ассортимент наград постоянно обновляется, предлагая подарочные сертификаты, эксклюзивные виртуальные обои, стильную одежду с символикой ROG, отдельные товары ROG и даже самые популярные компьютерные игры.

Программа ROG Elite Rewards включает несколько уровней, чтобы отметить самых активных пользователей.

Уровень Explorer — это начальный этап, где можно получить такие награды, как игры и эксклюзивный цифровой контент.

Уровень Professional открывает доступ к большему количеству наград и расширяет выбор подарков.

Уровень Elite объединяет все преимущества уровней Explorer и Professional, а также добавляет специальный знак Elite Tier в аккаунте программы.

На вершине пирамиды находится уровень Super Elite, доступный только по приглашению. Этот уровень включает все преимущества других уровней и даёт право участвовать в эксклюзивных розыгрышах с возможностью выиграть самые ценные призы.

Кто может присоединиться к программе

Важно отметить, что участниками программы могут быть только совершеннолетние физические лица, владельцы устройств ROG, имеющие учётную запись ASUS, активировавшие аккаунт программы ROG Elite Rewards и согласившиеся с Правилами и условиями этой программы.

Более подробную информацию о программе можно найти на сайте ROG Elite Rewards и в разделе FAQ.

Присоединиться к программе ROG Elite Rewards можно уже сегодня — и сразу же начать накапливать баллы, чтобы получить награды.

Стать участником

Это партнерский материал. Информацию для этого материала предоставил партнер.

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