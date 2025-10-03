Project Zero в действии: обзор игровой сборки MSI с акцентом на производительность и стиль

Когда мы видим перед собой коробки с логотипами MSI MAG, Ventus и Spatium, появляется почти праздничное настроение: впереди день, посвященный сборке настоящего геймерского ПК. Панорамное стекло корпуса, восьмиядерный Ryzen 7 9700X, видеокарта RTX 5070 и быстрые модули DDR5 — всё это сбалансированная экосистема, где дизайн, производительность и эффективное охлаждение работают в паре. Здесь есть и пространство для апгрейдов, и тихая работа вентиляторов, и полноценный контроль температуры, что делает эту сборку готовой к любым задачам — от игр до видеомонтажа. В нашем партнерском обзоре мы посмотрим, на что она способна в реальных сценариях.

Технические характеристики сборки

Технические характеристики сборки MSI Корпус MSI MAG PANO 110R PZ Материнская плата MSI B850 GAMING PLUS WIFI PZ Процессор AMD Ryzen 7 9700X Видеокарта MSI GeForce RTX 5070 Ventus 2X OC Накопитель MSI SPATIUM M480 2 TB PCIe 4.0 NVMe M.2 Оперативная память Kingston CUDIMM DDR5 48GB (2x24GB) 8400Mhz FURY Renegade Кулер процессора MSI MAG COREFROZR AA13 Вентиляторы MPG EZ120 ARGB / WHITE – 4 шт. (3 боковые + 1 задний) Блок питания MSI MPG 1000W PCIE5

На этот раз в фокусе — корпус MSI MAG PANO 110R PZ и свежая платформа на базе чипсета B850 с процессором Ryzen 7 9700X. Все ключевые компоненты собраны вокруг единого стиля: современный дизайн, акцент на производительность и запас на будущие апгрейды. А главная изюминка здесь — концепция Project Zero, благодаря которой все кабели скрываются за материнской платой.

MSI MAG PANO 110R PZ — свежий корпус формата mid-tower, где главный акцент сделан на панорамное стекло. Две прозрачные панели — фронтальная и боковая — открывают отличный обзор на «железо». При этом производитель позаботился и о практичности: съемные пылевые фильтры сверху и снизу, грамотное пространство для кабель-менеджмента и поддержка видеокарт длиной до 400 мм. В комплекте идет набор вентиляторов MPG EZ120 White с ARGB-подсветкой.

Благодаря Project Zero подсистема охлаждения работает ещё эффективнее — свободное пространство внутри видно невооружённым глазом.

Интерфейсная панель спереди тоже выглядит современно: USB Type-C, два USB 3.2 Gen1, комбинированный 3.5-мм аудиоразъём. Есть и кнопка управления подсветкой для тех, кто не хочет каждый раз запускать MSI Center.

Монтаж мы начали с материнской платы MSI B850 GAMING PLUS WIFI PZ. Версия с индексом PZ: все основные разъёмы вынесены на обратную сторону, а на лицевой части текстолита остались только компоненты. Это делает плату визуально чище и значительно упрощает кабель-менеджмент. При этом базовая инженерия тоже на высоте: массивные радиаторы на VRM и продуманное расположение слотов.

С интегрированным Wi-Fi 7 и качественным аудиокодеком плата выглядит весьма универсально — и для игр, и для работы с мультимедиа.

Процессор AMD Ryzen 7 9700X легко занял своё место в сокете AM5. Восемь ядер и шестнадцать потоков — именно то, что нужно геймеру, который ещё и время от времени монтирует видео или работает с 3D. На него мы сразу установили кулер MSI MAG COREFROZR AA13. Он имеет достаточно массивный радиатор с несколькими тепловыми трубками и вентилятор с ARGB, который гармонично вписался в общий дизайн.

Оперативная память — небинарный комплект Kingston Fury Renegade на 48 ГБ (2×24) с частотой 8400 МГц. На платформе AM5, конечно, пришлось немного поиграться с таймингами, но стабильно запустить модули на 8000 МГц оказалось вполне реально.

Что касается накопителя, то MSI Spatium M480 на 2 ТБ стал основным системным диском. Установка прошла без инструментов благодаря удобным креплениям M.2 на плате. Радиатор с термопрокладкой эффективно отводит тепло, и даже в стресс-тестах SSD оставался прохладным.

Самый интересный момент — монтаж видеокарты MSI GeForce RTX 5070 Ventus 2X OC. Это довольно компактная модель на фоне массивных «топов», занимает всего 2 слота, а система охлаждения с двумя вентиляторами TORX 4.0 работает тихо даже под нагрузкой. В корпус PANO 110R карта встала без каких-либо трудностей, и даже осталось пространство для будущих апгрейдов.

Завершающий этап — блок питания MSI MPG 1000W PCIE5. Он полностью модульный, поддерживает современный коннектор 12V-2×6 для видеокарт нового поколения и имеет большой запас мощности. Кабель-менеджмент в этом корпусе благодаря скрытым отсекам и философии Project Zero занял немного времени — и результат вышел аккуратным даже без особых усилий.

В итоге: стильный корпус с панорамным стеклом, тихая и эффективная система охлаждения, большой запас памяти и современные интерфейсы. А благодаря Project Zero это не просто набор «железа», а уже готовая демонстрационная витрина вашей геймерской гордости.

Рабочая производительность

Бенчмарк Результат Speedometer 3.1 40.0 WebXPRT 4 387 Google Octane 2.0 Plus 128294 Google Octane 2.0 Plus Multi Core 806012 Geekbench Single 2853 Geekbench Multi 15382 Geekbench Open CL 193579 Geekbench Vulkan 188828 CPU-Z Single 775.6 CPU-Z Multi 7837.0 3DMARK Steel Nomad 5324 3DMARK Port Royal 14248 3DMARK Speed Way 5932 3DMARK Time Spy Extreme 9686 3DMARK CPU Profile (Max threads) 8697 Cinebench 2024 Single 125 Cinebench 2024 Multi 1096 Blender CPU 4.5.0 278.02 Blender GPU 4.5.0 6196.09 Corona Benchmark 6656959 RAM чтение MB/s 57321 RAM запись MB/s 80887 SSD чтение MB/s 6976.51 SSD запись MB/s 6729.48

Тесты показали, что Ryzen 7 9700X в паре с DDR5-8400 и SSD Spatium M480 формирует очень сбалансированную основу. В браузерных бенчмарках система демонстрирует ощутимый запас скорости: Speedometer 3.1 — 40 баллов, WebXPRT 4 — 387 баллов, а Google Octane 2.0 Plus выдал 128 000 в однопотоке и более 800 000 в многопотоке. Это означает, что в офисных и веб-задачах машина ведет себя молниеносно, даже с несколькими десятками вкладок Chrome и одновременным воспроизведением видео в 4K.

Geekbench подтвердил отличный баланс между ядрами: 2853 в Single и 15382 в Multi. Для программ, которые активно используют многопоточность (рендер, архивирование, компиляция кода), это означает стабильно высокий уровень. В графических сценариях OpenCL и Vulkan система показала 193 тыс. и 188 тыс. соответственно — достойный результат для RTX 5070, подтверждающий запас в рабочих задачах вне игр.

В 3DMark ситуация также без неожиданностей: Steel Nomad — 5324, Time Spy Extreme — 9686, Port Royal — 14248 и Speed Way — 5932. Для среднефлагманского уровня это очень сильные результаты, особенно учитывая, что у нас лишь «5070», а не топовая 5090.

Рендеринг в Cinebench 2024 дал 125 баллов в Single и 1096 в Multi, что хорошо иллюстрирует «рабочую» перспективу процессора: быстрые однопоточные задачи и достаточно ядер для многопотока. Blender раскрыл систему полностью — 278 в CPU-тесте и более 6196 в GPU-тесте, где видеокарта оказалась настоящим локомотивом.

Corona-бенчмарк, традиционный для CPU-рендеринга, показал более 6,65 млн «лучей» — тоже отличный показатель.

Оперативная память в нашей сборке показала 56 ГБ/с на чтение и 68 ГБ/с на запись, а SSD Spatium M480 работает в своем классе — 7 ГБ/с на чтение и 6,7 ГБ/с на запись. В реальных сценариях (монтаж, копирование больших файлов, запуск игр) это ощущается как мгновенные действия без ожидания.

Система показывает себя как универсальный инструмент: хватает мощности для игр, работы с видео, 3D-моделирования и любых ежедневных задач. Это не «топ ради топа», а грамотный баланс с запасом на будущее.

Игровая производительность

Игровые тесты традиционно являются самой интересной частью, ведь именно они показывают, на что реально способна сборка в повседневном использовании. В нашем случае мы проверяли производительность в разрешении 2560×1440 — именно этот формат сегодня можно считать «золотым стандартом» для современного гейминга. Выбранные игры охватывают разные жанры и движки — от шутеров до хорроров, что позволяет оценить систему со всех сторон.

Atomfall

В постапокалиптической Англии система выдает 187 кадров в секунду на ультра-пресете в 1440p. Нативная картинка отличная, а производительность настолько высокая, что даже мониторы с частотой обновления 165 Гц будут работать «на полную». RTX 5070 явно создана для таких случаев — никаких компромиссов в визуале и скорости.

Borderlands 4

Этот взрывной лутер-шутер тоже не стал проблемой. При Badass-настройках и DLSS Quality мы получили солидные 179 FPS. Особенно впечатляет то, что при таком количестве взрывов, цветных «фейерверков» и общего хаоса картинка оставалась плавной, а система не допускала фризов даже в самые горячие моменты. Это тот случай, когда видеокарта среднего класса работает как флагман предыдущего поколения.

Cronos: The New Dawn

Футуристический польский эпос показал 159 FPS на эпическом пресете с DLSS Quality, что более чем достаточно даже для самых требовательных игроков. Игра выглядит фантастически и атмосферно, а производительность дает возможность наслаждаться визуалом.

DOOM: The Dark Ages

Этот тайтл — настоящий тест для любой системы, ведь ультра-nightmare настройки с Path Tracing нагружают видеокарту под завязку. Но даже здесь мы видим 172 FPS с DLSS Quality. Это значит, что можно получить все «вкусности» современной графики без каких-либо уступок в скорости. Впечатляет, что уровень производительности позволяет запускать DOOM фактически «на максимуме» и не думать об апгрейде в ближайшее время.

Dying Light: The Beast

На высоком профиле качества, без Frame Generation, с DLAA для максимальной четкости мы получили — 129 FPS. И это очень важный момент: даже без технологий генерации кадров, которые часто выручают средние конфигурации, эта сборка вытягивает современный тайтл с FPS выше сотни. Для паркура и боев с зомби этого более чем достаточно.

Silent Hill f

Хоррор с очень специфической японской атмосферой при максимальных настройках и DLSS Quality (без Frame Generation) выдал стабильные 127 FPS. Для жанра этого даже слишком много, ведь и 60 было бы вполне комфортно. Но высокий фреймрейт позволяет игроку не отвлекаться на технические проблемы, а полностью погрузиться в странный мир японского хоррора 1960-х.

Результаты тестов говорят сами за себя: во всех современных игровых проектах мы получили более чем 120 FPS в 1440p, причем даже в тяжелых сценариях с трассировкой лучей или плотными открытыми мирами. Это значит, что сборка идеально подходит для гейминга в паре с монитором с высокой частотой обновления, а RTX 5070 в паре с Ryzen 7 9700X формирует очень сбалансированный дуэт. Здесь нет необходимости в заниженных настройках или Frame Generation «для выживания» — это скорее бонус для еще большего запаса.

Энергопотребление и температурный режим

Система на базе Ryzen 7 9700X и RTX 5070 Ventus 2X OC демонстрирует сбалансированное энергопотребление, соответствующее среднефлагманскому сегменту. В повседневных задачах — офис, браузер, мультимедиа — ПК потребляет около 120–150 Вт. Под нагрузкой профессиональных программ или AAA-игр потребление поднимается до 450–480 Вт, и блок питания MSI MPG 1000W PCIE5 «играючи» справляется.

Температуры компонентов остаются комфортными. Ryzen 7 9700X под максимальной нагрузкой прогревается до 67 °C, кулер MAG COREFROZR AA13 эффективно отводит тепло. Видеокарта RTX 5070 Ventus 2X OC стабильно работает при 69-72 °C (максимум, который я выжал «бубликом» — 75 °C), вентиляторы остаются тихими, без резких скачков оборотов.

Блок питания MSI MPG 1000W PCIE5 оснащен физической кнопкой Zero Fan Mode. В стандартном режиме вентилятор отключается при небольшой нагрузке, обеспечивая бесшумную работу ПК, а нажатие кнопки заставляет вентилятор работать постоянно, что полезно для стабильного охлаждения при длительных пиковых нагрузках. Даже во время интенсивной работы БП остается прохладным, а шум системы не превышает комфортный уровень.

Project Zero помогает аккуратно расположить кабели, не перекрывая потоки воздуха. Во время тестов корпус PANO 110R демонстрировал эффективную циркуляцию воздуха — температуры процессора и видеокарты оставались предсказуемыми даже под длительной нагрузкой.

Опыт использования

Я пользовался этой сборкой «на полную», то есть перенес все свои рабочие проекты и дал ей реальную нагрузку. И здесь система меня не подвела ни разу.

Project Zero добавляет щепотку магии. Кабели, конечно, остаются — питание видеокарты или вентиляторов видно, да и башенный кулер имеет свои провода. Но их существенно меньше, и они выходят уже ближе к нужным компонентам, а не из центральной части корпуса. Благодаря этому внутри не образуется хаотичной «паутины», которая обычно усложняет и вид, и вентиляцию.

Стеклянные панели корпуса PANO 110R позволяют хорошо рассмотреть комплектующие, и в такой конфигурации интерьер выглядит более аккуратно. Вентиляционные каналы остаются свободными, и четыре дополнительных кулера создают ощутимый запас по воздушному потоку. Во время тестов температура процессора и видеокарты держалась в норме, без резких скачков или излишнего шума.

Еще один плюс — доступность компонентов. Добавить SSD или заменить видеокарту стало проще: ничто не мешает добраться до слотов, и не нужно часами перекладывать провода, чтобы все закрылось. Кабель-менеджмент занимает меньше времени.

Выводы

Сборка на базе Ryzen 7 9700X и GeForce RTX 5070 выглядит вполне сбалансированным решением для современного гейминга в 1440p и даже 4K с учетом DLSS. Процессор AMD нового поколения обеспечивает достаточный запас производительности для игр и тяжелых задач. Накопитель Spatium M480 на 2 ТБ тоже не выглядит компромиссом — это быстрое хранилище с поддержкой PCIe 4.0, которое выдержит как установки тяжелых игр, так и рабочие задачи.

MSI MAG PANO 110R PZ вместе с комплектом ARGB-вентиляторов и кулером CoreFrozr AA13 гарантирует адекватное охлаждение при довольно тихой работе. Есть и потенциал для разгона, хотя само сочетание Ryzen 7 9700X и RTX 5070 больше настроено на стабильность и энергоэффективность, чем на максимальные эксперименты с частотами.

1000-ваттный блок питания с поддержкой PCIe 5.0 выглядит даже с запасом — но это скорее плюс, так как оставляет пространство для будущих апгрейдов, например, до RTX 5080/5090.

Единственный момент, который может вызвать вопросы — баланс между процессором и видеокартой. RTX 5070 не всегда раскроет полный потенциал 9700X, особенно в высоких разрешениях, где всё решает именно GPU. Но в свою очередь такой тандем позволяет получить максимальную плавность игрового процесса без микролагов в киберспортивных дисциплинах и быструю реакцию системы даже при работе с большими файлами или видеомонтажом.

В итоге эта сборка от MSI выглядит универсальным решением «на несколько лет вперёд» без критических слабых мест. Она ориентирована на требовательного геймера, который хочет современную платформу, готовую к апгрейдам в будущем, но без переплаты за топовые компоненты.

