Project Zero в действии: обзор игровой сборки MSI с акцентом на производительность и стиль

Когда мы видим перед собой коробки с логотипами MSI MAG, Ventus и Spatium, появляется почти праздничное настроение: впереди день, посвященный сборке настоящего геймерского ПК. Панорамное стекло корпуса, восьмиядерный Ryzen 7 9700X, видеокарта RTX 5070 и быстрые модули DDR5 — всё это сбалансированная экосистема, где дизайн, производительность и эффективное охлаждение работают в паре. Здесь есть и пространство для апгрейдов, и тихая работа вентиляторов, и полноценный контроль температуры, что делает эту сборку готовой к любым задачам — от игр до видеомонтажа. В нашем партнерском обзоре мы посмотрим, на что она способна в реальных сценариях.
Содержание
Технические характеристики сборки
|Технические характеристики сборки MSI
|Корпус
|MSI MAG PANO 110R PZ
|Материнская плата
|MSI B850 GAMING PLUS WIFI PZ
|Процессор
|AMD Ryzen 7 9700X
|Видеокарта
|MSI GeForce RTX 5070 Ventus 2X OC
|Накопитель
|MSI SPATIUM M480 2 TB PCIe 4.0 NVMe M.2
|Оперативная память
|Kingston CUDIMM DDR5 48GB (2x24GB) 8400Mhz FURY Renegade
|Кулер процессора
|MSI MAG COREFROZR AA13
|Вентиляторы
|MPG EZ120 ARGB / WHITE – 4 шт. (3 боковые + 1 задний)
|Блок питания
|MSI MPG 1000W PCIE5
На этот раз в фокусе — корпус MSI MAG PANO 110R PZ и свежая платформа на базе чипсета B850 с процессором Ryzen 7 9700X. Все ключевые компоненты собраны вокруг единого стиля: современный дизайн, акцент на производительность и запас на будущие апгрейды. А главная изюминка здесь — концепция Project Zero, благодаря которой все кабели скрываются за материнской платой.
MSI MAG PANO 110R PZ — свежий корпус формата mid-tower, где главный акцент сделан на панорамное стекло. Две прозрачные панели — фронтальная и боковая — открывают отличный обзор на «железо». При этом производитель позаботился и о практичности: съемные пылевые фильтры сверху и снизу, грамотное пространство для кабель-менеджмента и поддержка видеокарт длиной до 400 мм. В комплекте идет набор вентиляторов MPG EZ120 White с ARGB-подсветкой.
Благодаря Project Zero подсистема охлаждения работает ещё эффективнее — свободное пространство внутри видно невооружённым глазом.
Интерфейсная панель спереди тоже выглядит современно: USB Type-C, два USB 3.2 Gen1, комбинированный 3.5-мм аудиоразъём. Есть и кнопка управления подсветкой для тех, кто не хочет каждый раз запускать MSI Center.
Монтаж мы начали с материнской платы MSI B850 GAMING PLUS WIFI PZ. Версия с индексом PZ: все основные разъёмы вынесены на обратную сторону, а на лицевой части текстолита остались только компоненты. Это делает плату визуально чище и значительно упрощает кабель-менеджмент. При этом базовая инженерия тоже на высоте: массивные радиаторы на VRM и продуманное расположение слотов.
С интегрированным Wi-Fi 7 и качественным аудиокодеком плата выглядит весьма универсально — и для игр, и для работы с мультимедиа.
Процессор AMD Ryzen 7 9700X легко занял своё место в сокете AM5. Восемь ядер и шестнадцать потоков — именно то, что нужно геймеру, который ещё и время от времени монтирует видео или работает с 3D. На него мы сразу установили кулер MSI MAG COREFROZR AA13. Он имеет достаточно массивный радиатор с несколькими тепловыми трубками и вентилятор с ARGB, который гармонично вписался в общий дизайн.
Оперативная память — небинарный комплект Kingston Fury Renegade на 48 ГБ (2×24) с частотой 8400 МГц. На платформе AM5, конечно, пришлось немного поиграться с таймингами, но стабильно запустить модули на 8000 МГц оказалось вполне реально.
Что касается накопителя, то MSI Spatium M480 на 2 ТБ стал основным системным диском. Установка прошла без инструментов благодаря удобным креплениям M.2 на плате. Радиатор с термопрокладкой эффективно отводит тепло, и даже в стресс-тестах SSD оставался прохладным.
Самый интересный момент — монтаж видеокарты MSI GeForce RTX 5070 Ventus 2X OC. Это довольно компактная модель на фоне массивных «топов», занимает всего 2 слота, а система охлаждения с двумя вентиляторами TORX 4.0 работает тихо даже под нагрузкой. В корпус PANO 110R карта встала без каких-либо трудностей, и даже осталось пространство для будущих апгрейдов.
Завершающий этап — блок питания MSI MPG 1000W PCIE5. Он полностью модульный, поддерживает современный коннектор 12V-2×6 для видеокарт нового поколения и имеет большой запас мощности. Кабель-менеджмент в этом корпусе благодаря скрытым отсекам и философии Project Zero занял немного времени — и результат вышел аккуратным даже без особых усилий.
В итоге: стильный корпус с панорамным стеклом, тихая и эффективная система охлаждения, большой запас памяти и современные интерфейсы. А благодаря Project Zero это не просто набор «железа», а уже готовая демонстрационная витрина вашей геймерской гордости.
Рабочая производительность
|Бенчмарк
|Результат
|Speedometer 3.1
|40.0
|WebXPRT 4
|387
|Google Octane 2.0 Plus
|128294
|Google Octane 2.0 Plus Multi Core
|806012
|Geekbench Single
|2853
|Geekbench Multi
|15382
|Geekbench Open CL
|193579
|Geekbench Vulkan
|188828
|CPU-Z Single
|775.6
|CPU-Z Multi
|7837.0
|3DMARK Steel Nomad
|5324
|3DMARK Port Royal
|14248
|3DMARK Speed Way
|5932
|3DMARK Time Spy Extreme
|9686
|3DMARK CPU Profile (Max threads)
|8697
|Cinebench 2024 Single
|125
|Cinebench 2024 Multi
|1096
|Blender CPU 4.5.0
|278.02
|Blender GPU 4.5.0
|6196.09
|Corona Benchmark
|6656959
|RAM чтение MB/s
|57321
|RAM запись MB/s
|80887
|SSD чтение MB/s
|6976.51
|SSD запись MB/s
|6729.48
Тесты показали, что Ryzen 7 9700X в паре с DDR5-8400 и SSD Spatium M480 формирует очень сбалансированную основу. В браузерных бенчмарках система демонстрирует ощутимый запас скорости: Speedometer 3.1 — 40 баллов, WebXPRT 4 — 387 баллов, а Google Octane 2.0 Plus выдал 128 000 в однопотоке и более 800 000 в многопотоке. Это означает, что в офисных и веб-задачах машина ведет себя молниеносно, даже с несколькими десятками вкладок Chrome и одновременным воспроизведением видео в 4K.
Geekbench подтвердил отличный баланс между ядрами: 2853 в Single и 15382 в Multi. Для программ, которые активно используют многопоточность (рендер, архивирование, компиляция кода), это означает стабильно высокий уровень. В графических сценариях OpenCL и Vulkan система показала 193 тыс. и 188 тыс. соответственно — достойный результат для RTX 5070, подтверждающий запас в рабочих задачах вне игр.
В 3DMark ситуация также без неожиданностей: Steel Nomad — 5324, Time Spy Extreme — 9686, Port Royal — 14248 и Speed Way — 5932. Для среднефлагманского уровня это очень сильные результаты, особенно учитывая, что у нас лишь «5070», а не топовая 5090.
Рендеринг в Cinebench 2024 дал 125 баллов в Single и 1096 в Multi, что хорошо иллюстрирует «рабочую» перспективу процессора: быстрые однопоточные задачи и достаточно ядер для многопотока. Blender раскрыл систему полностью — 278 в CPU-тесте и более 6196 в GPU-тесте, где видеокарта оказалась настоящим локомотивом.
Corona-бенчмарк, традиционный для CPU-рендеринга, показал более 6,65 млн «лучей» — тоже отличный показатель.
Оперативная память в нашей сборке показала 56 ГБ/с на чтение и 68 ГБ/с на запись, а SSD Spatium M480 работает в своем классе — 7 ГБ/с на чтение и 6,7 ГБ/с на запись. В реальных сценариях (монтаж, копирование больших файлов, запуск игр) это ощущается как мгновенные действия без ожидания.
Система показывает себя как универсальный инструмент: хватает мощности для игр, работы с видео, 3D-моделирования и любых ежедневных задач. Это не «топ ради топа», а грамотный баланс с запасом на будущее.
Игровая производительность
Игровые тесты традиционно являются самой интересной частью, ведь именно они показывают, на что реально способна сборка в повседневном использовании. В нашем случае мы проверяли производительность в разрешении 2560×1440 — именно этот формат сегодня можно считать «золотым стандартом» для современного гейминга. Выбранные игры охватывают разные жанры и движки — от шутеров до хорроров, что позволяет оценить систему со всех сторон.
Atomfall
В постапокалиптической Англии система выдает 187 кадров в секунду на ультра-пресете в 1440p. Нативная картинка отличная, а производительность настолько высокая, что даже мониторы с частотой обновления 165 Гц будут работать «на полную». RTX 5070 явно создана для таких случаев — никаких компромиссов в визуале и скорости.
Borderlands 4
Этот взрывной лутер-шутер тоже не стал проблемой. При Badass-настройках и DLSS Quality мы получили солидные 179 FPS. Особенно впечатляет то, что при таком количестве взрывов, цветных «фейерверков» и общего хаоса картинка оставалась плавной, а система не допускала фризов даже в самые горячие моменты. Это тот случай, когда видеокарта среднего класса работает как флагман предыдущего поколения.
Cronos: The New Dawn
Футуристический польский эпос показал 159 FPS на эпическом пресете с DLSS Quality, что более чем достаточно даже для самых требовательных игроков. Игра выглядит фантастически и атмосферно, а производительность дает возможность наслаждаться визуалом.
DOOM: The Dark Ages
Этот тайтл — настоящий тест для любой системы, ведь ультра-nightmare настройки с Path Tracing нагружают видеокарту под завязку. Но даже здесь мы видим 172 FPS с DLSS Quality. Это значит, что можно получить все «вкусности» современной графики без каких-либо уступок в скорости. Впечатляет, что уровень производительности позволяет запускать DOOM фактически «на максимуме» и не думать об апгрейде в ближайшее время.
Dying Light: The Beast
На высоком профиле качества, без Frame Generation, с DLAA для максимальной четкости мы получили — 129 FPS. И это очень важный момент: даже без технологий генерации кадров, которые часто выручают средние конфигурации, эта сборка вытягивает современный тайтл с FPS выше сотни. Для паркура и боев с зомби этого более чем достаточно.
Silent Hill f
Хоррор с очень специфической японской атмосферой при максимальных настройках и DLSS Quality (без Frame Generation) выдал стабильные 127 FPS. Для жанра этого даже слишком много, ведь и 60 было бы вполне комфортно. Но высокий фреймрейт позволяет игроку не отвлекаться на технические проблемы, а полностью погрузиться в странный мир японского хоррора 1960-х.
Результаты тестов говорят сами за себя: во всех современных игровых проектах мы получили более чем 120 FPS в 1440p, причем даже в тяжелых сценариях с трассировкой лучей или плотными открытыми мирами. Это значит, что сборка идеально подходит для гейминга в паре с монитором с высокой частотой обновления, а RTX 5070 в паре с Ryzen 7 9700X формирует очень сбалансированный дуэт. Здесь нет необходимости в заниженных настройках или Frame Generation «для выживания» — это скорее бонус для еще большего запаса.
Энергопотребление и температурный режим
Система на базе Ryzen 7 9700X и RTX 5070 Ventus 2X OC демонстрирует сбалансированное энергопотребление, соответствующее среднефлагманскому сегменту. В повседневных задачах — офис, браузер, мультимедиа — ПК потребляет около 120–150 Вт. Под нагрузкой профессиональных программ или AAA-игр потребление поднимается до 450–480 Вт, и блок питания MSI MPG 1000W PCIE5 «играючи» справляется.
Температуры компонентов остаются комфортными. Ryzen 7 9700X под максимальной нагрузкой прогревается до 67 °C, кулер MAG COREFROZR AA13 эффективно отводит тепло. Видеокарта RTX 5070 Ventus 2X OC стабильно работает при 69-72 °C (максимум, который я выжал «бубликом» — 75 °C), вентиляторы остаются тихими, без резких скачков оборотов.
Блок питания MSI MPG 1000W PCIE5 оснащен физической кнопкой Zero Fan Mode. В стандартном режиме вентилятор отключается при небольшой нагрузке, обеспечивая бесшумную работу ПК, а нажатие кнопки заставляет вентилятор работать постоянно, что полезно для стабильного охлаждения при длительных пиковых нагрузках. Даже во время интенсивной работы БП остается прохладным, а шум системы не превышает комфортный уровень.
Project Zero помогает аккуратно расположить кабели, не перекрывая потоки воздуха. Во время тестов корпус PANO 110R демонстрировал эффективную циркуляцию воздуха — температуры процессора и видеокарты оставались предсказуемыми даже под длительной нагрузкой.
Опыт использования
Я пользовался этой сборкой «на полную», то есть перенес все свои рабочие проекты и дал ей реальную нагрузку. И здесь система меня не подвела ни разу.
Project Zero добавляет щепотку магии. Кабели, конечно, остаются — питание видеокарты или вентиляторов видно, да и башенный кулер имеет свои провода. Но их существенно меньше, и они выходят уже ближе к нужным компонентам, а не из центральной части корпуса. Благодаря этому внутри не образуется хаотичной «паутины», которая обычно усложняет и вид, и вентиляцию.
Стеклянные панели корпуса PANO 110R позволяют хорошо рассмотреть комплектующие, и в такой конфигурации интерьер выглядит более аккуратно. Вентиляционные каналы остаются свободными, и четыре дополнительных кулера создают ощутимый запас по воздушному потоку. Во время тестов температура процессора и видеокарты держалась в норме, без резких скачков или излишнего шума.
Еще один плюс — доступность компонентов. Добавить SSD или заменить видеокарту стало проще: ничто не мешает добраться до слотов, и не нужно часами перекладывать провода, чтобы все закрылось. Кабель-менеджмент занимает меньше времени.
Выводы
Сборка на базе Ryzen 7 9700X и GeForce RTX 5070 выглядит вполне сбалансированным решением для современного гейминга в 1440p и даже 4K с учетом DLSS. Процессор AMD нового поколения обеспечивает достаточный запас производительности для игр и тяжелых задач. Накопитель Spatium M480 на 2 ТБ тоже не выглядит компромиссом — это быстрое хранилище с поддержкой PCIe 4.0, которое выдержит как установки тяжелых игр, так и рабочие задачи.
MSI MAG PANO 110R PZ вместе с комплектом ARGB-вентиляторов и кулером CoreFrozr AA13 гарантирует адекватное охлаждение при довольно тихой работе. Есть и потенциал для разгона, хотя само сочетание Ryzen 7 9700X и RTX 5070 больше настроено на стабильность и энергоэффективность, чем на максимальные эксперименты с частотами.
1000-ваттный блок питания с поддержкой PCIe 5.0 выглядит даже с запасом — но это скорее плюс, так как оставляет пространство для будущих апгрейдов, например, до RTX 5080/5090.
Единственный момент, который может вызвать вопросы — баланс между процессором и видеокартой. RTX 5070 не всегда раскроет полный потенциал 9700X, особенно в высоких разрешениях, где всё решает именно GPU. Но в свою очередь такой тандем позволяет получить максимальную плавность игрового процесса без микролагов в киберспортивных дисциплинах и быструю реакцию системы даже при работе с большими файлами или видеомонтажом.
В итоге эта сборка от MSI выглядит универсальным решением «на несколько лет вперёд» без критических слабых мест. Она ориентирована на требовательного геймера, который хочет современную платформу, готовую к апгрейдам в будущем, но без переплаты за топовые компоненты.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: