Ideals – глобальная продуктовая группа компаний с украинскими корнями, основанная в 2008 году. Основной продукт – виртуальные комнаты данных, которые используют при заключении сделок продажи, покупки, слияния или поглощения бизнесов. Около 10% всех M&A-сделок (Mergers and Acquisitions, что в переводе на русский означает «слияние и поглощение») в мире проходит через Ideals, среди них есть миллиардные проекты. За 17 лет платформой Ideals воспользовалось более 2 млн бизнес-пользователей в более чем 175 тыс. компаний по всему миру

За последние пять лет компания выросла втрое по размеру и по объему дохода. Она остается remote-first несмотря на тенденции возвращения к офисам в мире и продолжает масштабироваться и нанимать людей как в Украине, так и за рубежом.

В партнерском материале команда Ideals рассказала, как растет компания и как вместе с ней растут люди.

Как Ideals выросла втрое и не собираются останавливаться

Антон Маслов, VP, Operations, пришел в Ideals в 2019 году управлять небольшой командой рекрутинга. «Это был момент, когда компания как раз набирала необходимую скорость выхода на международные рынки. Ключевой фактор качественного масштабирования – люди, а значит наем. Я понимал: если нам удастся заинтересовать и привлечь исключительных профессионалов, это и будет залогом бизнес-успеха», – вспоминает он.



Команда, которая держит темп и амбиции роста

С тех пор команда Ideals выросла со 150 до 450 человек. Сейчас компания работает по всему миру: от Бразилии до Китая, занимает сильные позиции в США и крупнейших европейских странах. В прошлом году Ideals вышла на рынок Индии, поглотив EthosData, а сейчас планирует новые истории успеха в Азии, в частности в Корее и Японии.

Среди клиентов Ideals представители разных индустрий – от небольших частных компаний до многомиллионных корпораций. В частности, это LG, Pfizer, American Airlines, а также крупные консалтинговые компании: Deloitte, JLL, KPMG, BDO и другие.

Ближайшие 4–5 лет Ideals продолжит масштабироваться: здесь ожидают, что команда увеличится до 800–900 человек в около 40 странах мира, в том числе в Украине.

«Сейчас главное направление поиска – это Business Development Manager, Account Executive, Sales Development Representative и специалисты по маркетингу. Примерно 80% нашего плана найма сейчас – это sales- и marketing-роли, что необходимо для текущей фазы роста», – рассказывает Антон Маслов.

Как смена миссии трансформировала фокус и цели компании

Около двух лет назад миссия компании изменилась, вместе с ней сформировали и новую стратегию масштабирования. Раньше миссия звучала как «Обеспечить самый лучший возможный клиентский опыт». И действительно, индекс лояльности клиента NPS достигает 60, в то время как в индустрии в среднем это 40.

Сейчас миссия изменилась для того, чтобы объединить людей вокруг конкретной цели и ради влияния на мировые процессы: «Мы создаем больше благосостояния в мире, ускоряя ключевые бизнес-решения». Трансформация позволила глубже сфокусироваться на ведущих принципах: скорость, безопасность, совершенство продукта и сервисов – для ориентации на клиентов высшего сегмента рынка (upmarket) и более ощутимого влияния.

В качестве примера выполнения миссии Антон Маслов приводит кейс гавайской компании. Она искала инвесторов для строительства новой транспортной системы, которая бы значительно сократила время в пути для местных жителей. Все материалы для сделки – от конфиденциальной документации до отчетов – компания удобно и безопасно разместила на платформе Ideals.

«Они подсчитали, что каждый день, на который удалось ускорить этап due diligence этого проекта, – это возможность для 10–20 тыс. человек впервые получить доступ к качественному транспорту там, где его раньше просто не было», – вспоминает Антон Маслов.

В конце 2024 года компания также обновила свой бренд, объявив о начале новой эры Ideals. Ребрендинг стал логичным этапом в развитии бизнеса: компания активно растет, выходит на новые рынки, завоевывает клиентов высшего сегмента и, соответственно, совершенствует продукт. Обновленная айдентика теперь визуально подчеркивает эти изменения.

Эволюция продуктов: что стоит за лидерством в мировом рейтинге G2

«Продукт должен поддерживать нашу миссию и бизнес-стратегию. Быть сверхбыстрым, суперинтуитивным», – подчеркивает Антон Маслов.

В мае прошлого года клиентам компании предложили обновленную версию платформы. Кроме дизайна, множества полезных инструментов и возможностей здесь учли 10-летний клиентский фидбек по продукту. Это стало настоящей эволюцией платформы и результатом длительного диалога с пользователями и глубокого понимания их потребностей.

Изначально разработанный как платформа для сопровождения M&A-сделок, сегодня Ideals VDR все чаще используется и в других сферах: для корпоративной отчетности, инвесторских презентаций, клинических исследований, защиты интеллектуальной собственности, внутреннего обмена файлами.

«Нас очень драйвит тот факт, что кроме важных бизнес-решений через Ideals реализуются еще и прорывные идеи, исследования, а иногда даже открытия, которые реально меняют жизнь», – делится Максим Куница, VP, Product Development.

В рейтинге IT-продуктов G2 компания Ideals лидирует уже пятый год подряд и имеет более 600 отзывов и рейтинг на уровне 4,7–4,8 из 5.

Среди преимуществ Ideals VDR клиенты подчеркивают интуитивную простоту, а также исключительное качество клиентского сервиса. «Мы построили клиентскую поддержку так, чтобы она работала безупречно как в Украине, так и в Великобритании, Германии, США, Бразилии, Китае, Индии, Австралии, – делится Максим Куница, VP, Product Development. – Наша команда поддержки работает 24/7». Кроме живого общения со специалистами Customer Support клиенты также имеют доступ к решениям на базе искусственного интеллекта, которые помогают оперативно находить ответы на распространенные запросы.

Другая разработка компании – Ideals Board, удобный инструмент для организации работы корпоративных органов управления.

«Мы видим, что для неприбыльных организаций или фондов очень важно иметь простое, удобное, безопасное пространство для подготовки и проведения встреч. Board позволяет буквально в несколько кликов организовать встречу, собрать материалы, задокументировать решение. Это о прозрачности, которую легко поддерживать», – добавляет Максим.

Как формировать культуру, которая поддерживает темп масштабирования

В Ideals всегда заботятся о том, чтобы сохранить особую внутреннюю культуру. Она помогает двигаться вперед и мотивировать коллег.

Ценности и принципы, которые работают

Культура базируется на пяти ценностях, которые остаются неизменными и являются основой того, как в Ideals привлекают людей и оценивают их влияние:

Ответственность за результат. Команда не боится вызовов, ориентируется на достижение цели и готова преодолевать любые трудности. Стремление к совершенству. Если компания на платформе Ideals делает проект на миллиард долларов, то цена ошибки очень высока. Поэтому все нацелены на то, чтобы делать все качественно и эффективно. Забота, когда человеку обеспечивают поддержку со всех сторон. Ideals всегда старается помогать как каждому индивидуально, так и командам. Сотрудничество. В компании верят, что крутые результаты возможны благодаря эффективному взаимодействию между командами и людьми, особенно когда компания работает в ремоут-формате. Для этого здесь есть много инструментов коллаборации. Доверие. На пути масштабирования, особенно в условиях удаленной работы, компании важно, чтобы как отдельные люди, так и команды оставались автономными и одновременно чувствовали уверенность друг в друге. В такой среде каждый понимает свою зону ответственности, открыто делится информацией и действует прозрачно.

Здесь полагаются на зрелость, инициативность и внутреннюю мотивацию – именно таких людей ищут в команду.

«Мы стараемся быть взрослой компанией для взрослых людей и обеспечивать все для эффективной и комфортной работы», – говорит Ульяна Качор, Senior Employee Experience Specialist. Поэтому Ideals в своей работе придерживается следующих принципов:

Performance. Компания быстро растет, и к ней присоединяются люди, которые также ориентированы на рост и развитие. Здесь поддерживают высокоэффективных коллег благодаря созданию среды доверия, четким целям, признанию достижений.

Impact. Решения принимают, исходя из того, какое они будут иметь влияние: что именно эта инициатива, проект или инвестиция принесет компании. Здесь успех измеряется достигнутым, а не отработанными часами.

Remote-first. В Ideals работают в основном удаленно. Здесь за гибкие варианты работы, поэтому инвестируют в то, чтобы люди могли работать там, где они больше всего эффективны: из дома, в офисе или в коворкинге.

Anytime feedback. В компании все открыты для того, чтобы давать и получать конструктивный фидбек. Это помогает людям развиваться и совершенствовать функционал, с которым они работают. В Ideals, в частности, есть курс, где учат давать фидбек правильно – так, чтобы он поощрял и мотивировал.

Self-development. Компания ориентирована на людей, которые заинтересованы в саморазвитии. Для этого в Ideals есть множество возможностей: интересные и сложные задачи, немало ресурсов (как внутренние, так и инвестиции во внешнее обучение) и много опытных коллег из разных стран, с которыми можно пообщаться, научиться новому. В ежегодном опросе команды 80% людей считают Ideals отличным местом для профессионального развития.

Transparency. Любой человек в компании может напрямую пообщаться с кем угодно, сходить на виртуальный кофе. Также регулярно проводят митинги All Hands: на них рассказывают о планах, обсуждают проекты и задают вопросы топ-менеджерам.

Строить культуру в компании помогает, в частности, инициатива Ideals Spotlight Award. Она «подсвечивает» самые большие достижения людей и команд, которые существенно повлияли на клиентский опыт, стратегию или эффективность компании. Каждый может номинировать коллегу или команду, подав короткую историю об их вкладе за прошедший квартал. После рассмотрения историй выбирают двух победителей – индивидуального и команду. Они получают диплом, дополнительный выходной день и благодарность от СЕО компании на общей встрече All Hands.

Но Spotlight Award – это больше, чем формальная награда. «Мы создали эту инициативу, чтобы признание стало частью нашей культуры, а достижения – примером для всей команды, – рассказывает Ульяна Качор. – Иногда это не о громких результатах в цифрах, а о лидерстве, выдержке или инновационном подходе, который повлиял на всех вокруг».

Именно так в Ideals культивируют культуру высоких стандартов, где достижения не остаются в тени, а становятся примером, который мотивирует других поднимать планку еще выше.

Комфортная работа в 30+ странах: как слышать команду и совершенствовать опыт

В командах Ideals работают люди из разных культур, и для всех них компания создает комфортные условия – независимо от страны, которых сейчас уже больше 30. «Мы имеем большой опыт в налаживании процессов при расширении команд. Когда заходим на какой-то новый рынок, то у нас уже есть общий фреймворк, который мы сочетаем с локальными особенностями», – рассказывает Ульяна Качор.

В Ideals есть чеклист – что нужно сделать и проверить, чтобы понять, как работать на новом рынке. Здесь есть глобальные подходы и бенефиты, которые предлагают людям в зависимости от страны.

«Когда мы заходим в новую страну, то принимаем во внимание местные особенности рынка труда и культурную основу. То, что люди ожидают от работодателя в Китае, отличается от того, что происходит во Франции или в США», – дополняет София Медведева, Director, People Operations.

Например, компания предлагает wellness package. Он включает сумму на медицинскую страховку и активности, связанные со здоровьем, которые могут быть не покрыты страховкой. Для одних стран сюда может входить компенсация занятий в спортзале, в других люди больше привыкли покупать тренажеры и заниматься дома. Соответственно, Ideals гибко регулирует состав wellness package.

Кроме этого, действует программа по компенсации покупки книг и подписок на полезные ресурсы. Для членов команды, которые серьезно занимаются спортом и участвуют в соревнованиях, компания компенсирует связанные с этим увлечением расходы.

Отдельное внимание уделяется ментальному здоровью. Коллегам за рубежом возмещают 50% стоимости консультаций по Mental Health, в Украине – полностью.

Также один из приоритетов Ideals – развитие лидеров. «У нас работает более 80 менеджеров. По мере роста компании именно они играют большую роль в том, как себя чувствуют люди в командах, как происходит коммуникация. Уже несколько лет подряд мы разрабатываем и проводим курсы, которые наши менеджеры могут проходить для повышения собственных компетенций, – рассказывает Ульяна Качор. – Очень ценно наблюдать результаты, в том числе и в ежегодном анонимном опросе – 86% коллег Ideals говорят, что довольны сотрудничеством со своим менеджером».

Опрос в компании: как понимать большую команду

Ежегодно в Ideals проводят глобальное исследование, чтобы в целом понять опыт коллег: что работает хорошо, а чего не хватает для более комфортной и эффективной работы людей. Вопросы могут быть разнообразными: от «Чувствую ли я себя частью большой команды?» до «Чувствую ли я, что мои результаты работы оцениваются справедливо?». По результатам вводят новые практики, которые через полгода снова оценивают опросом.

Например, руководство компании узнало, что люди, находясь в разных странах и работая преимущественно удаленно, стремятся чаще встречаться вне работы, иметь «живое», неформальное общение. В Ideals начали поощрять локальные активности, которые могут проходить в отдельных странах или городах, и компания компенсирует связанные с этим расходы.

Опрос 2025 года показал, что 89% людей в Ideals готовы рекомендовать компанию как работодателя, а 90% чувствуют, что здесь каждый имеет равные возможности для достижения успеха.

Этот внутренний фокус на культуру и опыт сотрудников регулярно подтверждается и внешне: рейтинг 4,8 из 5 на Glassdoor и топ 5% лучших работодателей в сфере SaaS-продаж среди 2000+ мировых компаний по версии платформы RepVue (для sales-профессионалов).

Опора в самые сложные времена: как Ideals поддерживает людей и страну

Значительная часть команды Ideals – украинцы, поэтому с начала полномасштабного вторжения компания сконцентрировалась на безопасности, стабильности и психологическом благополучии коллег. Еще в первые недели здесь запустили Business Continuity Plan, чтобы гарантировать непрерывность работы команды в условиях войны. «Мы организовали процесс так, чтобы каждый чувствовал опору и мог сохранять продуктивность», – комментирует Антон Маслов.

Формат Ideals изначально был remote-first, но с началом войны эта гибкость стала жизненно важной. Нет никаких обязательных дней в офисе: каждый работает там, где чувствует себя в безопасности. В критические моменты коллег из Украины всегда подстраховывают менеджеры и международные команды.

В первые месяцы вторжения компания обеспечила украинскую команду всем необходимым для стабильной работы при блэкаутах: аккумуляторными станциями EcoFlow, Starlink, генераторами, павербанками. Также обустроили новый офис в Киеве, который имеет автономное водоснабжение и электропитание. Для тех, кто вынужден был выезжать в первые месяцы войны, Ideals создала хабы в Польше и Португалии и оказала финансовую поддержку при переезде.

После начала полномасштабной войны компания развернула ряд гуманитарных инициатив. Был основан собственный гуманитарный фонд с бюджетом более 1,5 млн евро, средства из которого направляются на помощь пострадавшим. Один из ключевых проектов – строительство модульного городка Leo States во Львовской области для людей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны. Этот проект получил награду Еврокомиссии New European Bauhaus Prizes 2024 в номинации «Особое признание усилий Украины по реконструкции и восстановлению».

Кроме этого, Ideals закупала транспорт для эвакуации гражданских из опасных регионов. Вооруженным силам регулярно передается необходимое оборудование: компьютеры, ноутбуки, мониторы, зарядные станции, генераторы и прочее.

«Нашей команде мы обязательно рассказываем о том, в каких проектах мы участвовали, – делится Антон Маслов. – Людям не так важно, сколько именно вложили средств в ту или иную гуманитарную инициативу, как то, что компания это делает, помогает людям и не остается в стороне».

Как в Ideals растут не только бизнес-показатели, но и люди

От финансистки до продуктового дизайнера

Семь лет назад Юлия Пороховник сотрудничала с Ideals как Payroll Accountant и, соответственно, была активной пользовательницей различных бухгалтерских инструментов. Поэтому она «почувствовала» на себе все неудобства неэффективно построенных продуктов. Ей очень хотелось это изменить, хотя она еще не знала о UI/UX.

Юлия начала изучать это направление, проходила курсы, участвовала во фриланс-проектах. Четыре года назад она перешла на роль Junior Product Designer. Сегодня уже отвечает за ключевые зоны VDR-продукта в двух кросс-функциональных командах и выросла до Middle Product Designer, двигаясь в сторону Senior.

«Многие из наших клиентов – это как раз специалисты крупных финансовых компаний, – делится Юлия Пороховник, – Я как никто понимаю, насколько ценны простота и скорость в пользовании продуктом. Очень вдохновляет, когда получаем отличные отзывы от пользователей – вот я и в роли, где могу упростить им жизнь».

Из Customer Support – в продуктовую команду

В конце 2016 года Наталья Нагорная начала сотрудничество с командой Customer Support на немецкоязычном рынке и за год взяла на себя функции ее координации. В роли CS Development Lead начала активно сотрудничать с product-командой и впоследствии почувствовала, что хочет расти именно в этом направлении.

Ее инициативу поддержали, и в 2021 году Наталья приняла участие в Ideals Product Academy – обучении/практике для тех, кто хочет присоединиться к product-команде. После курса ей предложили взять новую функцию.

«Я почувствовала настоящую поддержку со стороны обеих команд. Во время перехода меня вовлекали во все внерабочие активности product-команды, и это очень помогло выстроить отношения. Такой уровень поддержки, доверия и таланта – редкость. И именно это стало основой моего роста», – вспоминает Наталья. Сегодня она сотрудничает с Ideals уже как Senior Product Manager.

8 лет в инжиниринге, а вне работы – общественные проекты

Вадим Гиренко уже восемь лет является частью команды инжиниринга Ideals и совмещает это с общественной деятельностью. С коллегами они являются активными участниками общественной инициативы Social Drone UA, которая получила премию DOU 2025 года в категории «Самая мощная инициатива от ІТ-специалистов, приближающая победу».

Ideals также поддержала проект и совместно организовала для коллег три воркшопа по сбору FPV-дронов, а также воркшопы для нескольких киевских образовательных учреждений в рамках благотворительного проекта. Всего удалось собрать 46 FPV-дронов, которые передали одной из бригад ВСУ.

После успеха воркшопов компания также присоединилась к инициативе по закупке компонентов, благодаря чему Вадим с коллегами дополнительно собрали еще около 20 FPV-дронов.

Как попасть в команду, которую 89% людей охотно советуют другим

Компания ищет не просто профессионалов, а людей с исключительным growth mindset, которые разделяют ценности Ideals и стремятся к реальному влиянию на глобальное бизнес-масштабирование. Здесь ценят тех, кто открыт к изменениям и хочет постоянно углублять экспертизу в супердинамичной среде.

Подход к привлечению специалистов в Ideals структурированный и глубокий. Сначала создают профиль роли, на которую ищут человека. Он содержит определенные хард-скиллы, компетенции, софт-скиллы и мотивацию. Затем кандидата оценивают на соответствие профилю:

о хард-скиллах расскажет результат тестового задания;

связь с ценностями и культурой Ideals проявляется в интервью по компетенциям (CBI);

мотивация, метч с командой и зоны развития станут понятными в разговоре с нанимающим менеджером.

«В целом мы выстраиваем такие команды, к которым хочется присоединиться, – говорит Антон Маслов. – 88,8% людей, которые приходят в Ideals, проходят испытательный срок и остаются».

Чтобы подготовиться к интервью в Ideals, Антон советует познакомиться с вакансией, с компанией, понять ее культуру, ценности. Стоит внимательно посмотреть, что требуется от специалиста в рамках этой позиции. И просто быть собой.

Почему именно Ideals?

«Когда мне задают такой вопрос, то я говорю, что для меня в этой компании, как и в предыдущих, с которыми я сотрудничал, большое значение имеет возможность роста», – делится Максим Куница, который в рамках сотрудничества с Ideals, кстати, вырос с Senior Product Manager до VP, Product Management.

Те, кто делают больше, чем ожидается, и с полной отдачей, получают выгоду для себя. Компания всегда поддерживает таких специалистов.

«Быть услышанным – это тоже очень важно для людей. Даже если у тебя хорошая зарплата, интересная работа, но всем все равно на тебя и на то, что ты думаешь, то ты и работаешь с соответствующим настроением. В Ideals не все равно. И это круто», – добавляет Максим.

Кстати, в компании члены команды активно пользуются бюджетом на локальные активности. Они могут организовываться как по странам, так и по отдельным городам. Например, в Украине, где есть такие хабы в Киеве, во Львове, в Днепре, в Виннице. Это действительно объединяет людей.

«И чувствуется, что мы действительно в одной культуре. Независимо от того, где мы физически находимся. Это очень круто», – дополняет Ульяна.

