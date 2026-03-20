Renance.io запускает полный функционал платформы. Что это означает для инвесторов в недвижимость Юго-Восточной Азии

Инновационная платформа для инвестирования в недвижимость Renance.io теперь работает полноценно и предлагает инвесторам новый способ доступа к премиальной недвижимости в Юго-Восточной Азии. Первый флагманский проект — Satoshi’s Paradise, роскошный эко-курорт на острове Кох Ронг в Камбодже — официально запущен и доступен для частичной или полной собственности через токенизированные инвестиции.

В партнерском материале разбираемся, как работает токенизированное инвестирование в премиальные курорты Юго-Восточной Азии, и выясняем, почему стоит присмотреться к проектам в Камбодже.

Бум в Камбодже: как меняются глобальные туристические тренды

Туристическая индустрия Камбоджи продолжает набирать обороты: в 2025 году страну посетили 6,7 млн международных туристов, что на 22% больше по сравнению с предыдущим годом. Это принесло почти $3,6 млрд дохода от туризма.

Рост продолжается и в 2026 году — только за первый квартал зафиксировано более 2 млн прибытий. Глобальный спрос на путешествия, улучшение региональной транспортной доступности и масштабные инфраструктурные проекты — в частности, будущий международный аэропорт Techo, новые скоростные автомагистрали и расширение портовой инфраструктуры — открывают новые направления для устойчивого туризма и инвестиций в эту отрасль.

В то же время глобальные туристические тренды меняются. Современные путешественники все чаще выбирают погружение в природу и аутентичные впечатления вместо традиционного гостиничного отдыха. Эко-курорты, которые сочетают роскошное проживание с экологической ответственностью и местной культурой, становятся одним из самых перспективных сегментов туристической отрасли Камбоджи. Такие направления, как Кох Ронг, известный своими нетронутыми пляжами, тропическими лесами и оживленными прибрежными сообществами, идеально соответствуют запросам нового поколения туристов.

Satoshi’s Paradise: гармония с природой как новая роскошь

Satoshi’s Paradise воплощает эту концепцию. На эко-курорте спроектирована 51 вилла класса люкс. Многие из них оснащены приватными и инфинити-бассейнами и имеют прямой доступ к пляжу. Гармонично интегрированный в природный ландшафт острова, проект сохраняет окружающие мангровые экосистемы и нетронутые пляжи, создавая таким образом пространство, где роскошь сочетается с устойчивым подходом.

Гости смогут получить разнообразные впечатления — от каякинга по спокойным водным каналам до посещения рыбацких деревень и занятий йогой под густыми кронами джунглей. Объединяет их соответствие спросу современных путешественников на аутентичный и экологически осознанный отдых.

Инвестиционные возможности: как присоединиться

Присоединиться к Satoshi’s Paradise можно через платформу Renance. Проект предлагает привлекательные инвестиции: прогнозируемая годовая доходность от аренды — 10% с ежемесячными выплатами, а также ожидаемый рост стоимости актива около 7% благодаря развитию туризма и инфраструктуры на побережье Камбоджи.

Renance.io использует блокчейн и токенизацию, чтобы инвестиции в премиальную недвижимость были доступными и прозрачными. Цифровые токены представляют частичную собственность на объект — инвестировать можно начиная от $100 и получать потенциальный доход от аренды и долгосрочный рост стоимости актива. Блокчейн обеспечивает безопасные и прозрачные транзакции, устраняя традиционные барьеры: высокий порог входа и юридическую сложность международных инвестиций.

«Renance — это больше, чем платформа для инвестирования в недвижимость», — отметил Джевис Анг, основатель и CEO Renance.io. — «Мы — технологический и надежный партнер в мире инвестиций. Наша миссия — упростить сложное, сделав премиальную недвижимость доступной и удобной для управления всего за несколько кликов. Мы не просто предлагаем токены — мы переосмысливаем саму сущность инвестирования в недвижимость, соединяя инвесторов с качественными и устойчивыми проектами, такими как Satoshi’s Paradise, и обеспечивая как финансовую выгоду, так и ценный опыт».

Инвесторы, заинтересованные в Satoshi’s Paradise или других отобранных объектах недвижимости Renance в Юго-Восточной Азии, могут посетить renance.io, чтобы узнать больше и начать инвестирование.

Renance.io — это платформа нового поколения для инвестирования в недвижимость, которая объединяет блокчейн-технологии, частичную собственность и проекты, ориентированные на устойчивое развитие. Делая премиальную недвижимость доступной для глобальной аудитории инвесторов, Renance.io формирует будущее рынка инвестиций в недвижимость.

