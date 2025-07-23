Революционно новый Lexus ES: утонченная элегантность, новый уровень оснащения и электрический или гибридный двигатель на выбор

Lexus долго держал интригу и наконец раскрыл карты – это произошло на мультибрендовом ивенте под Брюсселем от Toyota Motor Europe. По последней премиальной моде новый бизнес-седан выглядит как лифтбек, а габаритно – уже «обеими ногами» в представительском сегменте.

Мы первыми увидели европейские версии и в партнерском проекте делаем обзор Lexus ES EV/HEV.

Новая стилистика исполнения: ничего лишнего

Этот переднеприводный седан бизнес-класса появился еще в 1989 году, то есть стоял у истоков марки, но все эти годы находился на вторых ролях. Совершенно новый ES восьмого поколения делает решительный шаг вверх по карьерной лестнице.

Дело в том, что теперь он будет закрывать нишу, которую раньше занимал седан GS (1991–2020 годы) классической компоновки. И это ему только на пользу, потому что новая стилистика выполнения кузова не просто скрывает габариты, а отличается особыми чертами и элементами, которые будут присущи представителям всего модельного ряда.

Именно на ES дебютирует новый язык дизайна Lexus с чистыми, но гибкими формами. Столь значительное повышение статуса означает более требовательную клиентуру. Поэтому стиль и экстерьера, и особенно интерьера стал более изящным, лаконичным и минималистичным.

Кроме того, новинка как никогда много времени провела в аэродинамической трубе, оттачивая обтекаемость, что положительно сказывается не только на расходе топлива, но и на акустическом комфорте. Здесь как будто каждая полоска, каждая деталь работает на эффективность. И никаких лишних элементов.

Салон: минимализм и новый уровень оснащения

Салон модели выдержан скорее в стилистике скандинавского минимализма, а все отделочные материалы принципиально иного уровня. Диодная подсветка создает ощущение легкости и космической невесомости.

Уровень оснащения просто зашкаливает: 14-дюймовый тачскрин мультимедиа (самый большой экран в истории бренда) с приложением Link+, 12,3-дюймовая виртуальная панель приборов, сенсорные клавиши для быстрого доступа к важнейшим функциям плюс революционные адаптивные скрытые клавиши. А еще здесь есть система Sensory Concierge, объединившая настройки микроклимата, «театральной» подсветки салона и… ароматизатора.

Подслушала за кулисами автосалона, что в следующем поколении туда «зашьют» еще и управление аудиосистемой. Она в Lexus традиционно от Mark Levinson – в топовой версии это 17 динамиков, 3D-атмосфера и идеально объемный звук независимо от того, где я сидела – за рулем или на месте главного пассажира. Кстати, львиная доля прироста длины (+ 165 мм) пришлась именно сюда – никогда еще сзади в ES не было так свободно. А если еще и максимально откинуть спинку дивана и сложить правое переднее кресло, можно расположиться с комфортом пассажира первого класса трансконтинентального рейса. А версия с панорамной крышей вообще создает иллюзию кабриолетного пространства.

Тотальная электрификация в «железе»

Что касается «железа», здесь все еще интереснее. Тотальная электрификация добралась и до самой консервативной модели бренда вместе со свежей платформой TNGA GA-K. Причем батарейных версий (их можно отличить по «глухому» носовому обтекателю) предложили сразу две. В базовой версии 350e (она только для Западной Европы) один 224-сильный электромотор на передней оси, а в ES 500e (Восточная Европа) – по электромотору на каждой оси суммарной отдачей 343 л. с. Дальность хода передне- и полноприводных версий на одной зарядке – 610 и 685 км соответственно.

Кроме того, на выбор две гибридные модификации, также в моно- и полноприводных исполнениях и с аналогичной географией продаж. В первом случае это только атмосферная «четверка» (2500 куб. см, 201 л. с.), во втором – еще и дополнительный электромотор на задней оси, который доводит суммарную отдачу до 343 л. с.

В Украине ES появится, скорее всего, в начале лета 2026 года, как и в Европе. Мы ожидаем в продаже электромобиль, а относительно гибридной версии будет известно уже ближе к старту продаж.