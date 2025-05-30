robota.ua запускает большое обновление для защиты соискателей работы: от антифрод-системы до безопасного чата

Поиск работы должен быть безопасным и комфортным. Однако долгое время рынок труда в Украине сталкивался с системными вызовами: фейковые вакансии, подозрительные работодатели, требования избыточной личной информации, общение вне платформ в мессенджерах.

В ответ на потребность людей чувствовать защищённость при поиске работы, robota.ua внедряет фундаментальное обновление платформы — многоуровневую систему безопасности. Это не отдельная функция, а новая логика взаимодействия между соискателями и работодателями, где защита интегрирована в каждый этап контакта.

В партнёрском материале рассказываем, что изменилось и как теперь будут защищены пользователи.

Что нового: комплексная защита, основанная на прозрачности, контроле и технологиях

Новая система построена по принципу «эшелонированной защиты» (defense in depth): не один, а несколько уровней безопасности, которые дополняют друг друга и обеспечивают защиту как со стороны платформы, так и со стороны самого соискателя.

Что нового появилось на платформе:

Проверенные работодатели . Компании проходят верификацию через КЭП — квалифицированную электронную подпись. Это юридически подтверждает подлинность работодателя, и соискатель видит отметку «Проверено». Антифрод-система . Новые алгоритмы безопасности выявляют фишинговые и сомнительные вакансии ещё до их появления на сайте. Защита работает в реальном времени и постоянно обучается. Приватность личных данных. соискатели могут скрывать номер телефона и сами решать, когда раскрывать свои контакты. Контроль над персональными данными теперь в руках пользователя. Безопасный чат . Теперь пользователи общаются с работодателями только во внутреннем чате robota.ua. Он адаптирован под мобильные устройства, позволяет блокировать пользователей, фиксировать подозрительную активность и сохраняет всю историю диалога на платформе. Анонимное резюме. соискатель может скрыть личные данные (имя, фото, место работы, номер телефона) и быть видимым только тем работодателям, которым он доверяет.

«Безопасность — это не опция, а необходимость. Мы создали многоуровневую систему, которая действует как на уровне платформы, так и даёт инструменты контроля в руки соискателя. Мы верим, что честное и прозрачное взаимодействие — это новый стандарт рынка труда», — комментируют в robota.ua.

Подробнее о новой системе и уровнях защиты – здесь.

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Это партнерский материал. Информацию для этого материала предоставил партнер.

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