Рождество и Новый год: топ-10 гаджетов со скидками для работы, уюта дома и развлечений

Праздничный сезон — это не только мандаринки и «Один дома», но и удачный момент, чтобы апгрейднуть быт. С 17 декабря на все гаджеты из этой подборки стартуют праздничные скидки. Так что вместо случайных покупок можно сделать себе или близким действительно полезный подарок — от домашнего кинотеатра до бытовой техники, которая берет на себя львиную долю рутины.

В этой подборке есть и портативные, и домашние проекторы, и наборы GoPro для разных уровней креаторства, и техника для тепла и чистоты, и даже умный AI-диктофон — крутой подарок для тех, чья работа связана со встречами. Все детали — в нашем партнерском проекте.

54 999 → 39 999 грн (−27%)

Если хочется превратить зимние вечера в настоящие киномарафоны, набор MoGo 4 Pro с фирменной подставкой-аккумулятором Powerbase и комплектом фильтров Creative Set дает все необходимое в одном комплекте.

Проектор показывает четкую Full HD картинку и имеет встроенную батарею, а подставка Powerbase одновременно служит стильной базой для проектора и дополнительным источником питания, чтобы смотреть фильмы дольше без розетки и не тянуть лишние провода через комнату. Creative Set добавляет магнитные световые фильтры, которые проецируют на стену атмосферные цветные эффекты, так что одна коробка превращает обычную комнату и в домашний кинотеатр, и в уютное пространство для праздничных вечеринок.

11 499 → 9 999 грн (−13%)

Yaber T1 Pro подойдет тем, кто хочет большой экран без стационарной инсталляции. Легкая конструкция, поворотная подставка и встроенная акустика позволяют поставить проектор на стол, развернуть на стену и за несколько минут запустить фильм, мультфильм, трансляцию или презентацию.

Автофокус и коррекция трапеции самостоятельно выравнивают изображение, а встроенные умные функции позволяют смотреть стриминги без постоянного подключения ноутбука, что особенно удобно, когда гости уже собрались и не хочется тратить время на настройки.

99 999 → 74 999 грн (−25%)

Horizon S Pro создан для тех, кто мечтает заменить телевизор настоящим домашним кинозалом. Он воспроизводит 4K-картинку с высокой яркостью и поддерживает Dolby Vision. Именно поэтому фильмы выглядят контрастно и насыщенно даже в частично освещенной гостиной.

Акустика Harman Kardon вместе с Google TV превращают устройство в полноценный медиацентр — и вот вы уже смотрите праздничные премьеры, концерты, любимое кино или играете вместе с друзьями на большой диагонали.

29 999 → 23 799 грн (−21%)

Этот комплект станет отличным подарком для того, кто давно хотел снимать яркий контент во время путешествий, праздников и не только. В наборе — флагманская HERO13 Black, три морозостойких аккумулятора Enduro, карта памяти, двойное зарядное устройство и кейс для аккуратного хранения. Такая конфигурация позволяет снимать целый день — от дороги и катания на сноуборде до семейных моментов у елки, — и не переживать, что батарея сядет именно тогда, когда происходит самое интересное.

15 999 → 12 999 грн (−19%)

GoPro LIT HERO весит примерно как смартфон, но снимает полноценное 4K-видео и поддерживает замедленную съёмку, чтобы красиво показать падение снега или момент открытия шампанского.

Встроенная подсветка помогает получить качественное изображение в помещениях и вечером, а защита от воды позволяет не бояться мокрого снега, бассейна или активных зимних игр. Это удобная камера, которая всегда будет с вами: и во время праздничных историй, и для повседневного контента, когда хочется, чтобы ролики выглядели заметно лучше стандартной съёмки на телефон.

10 999 → 8 299 грн (−25%)

Конец года часто означает множество встреч, подведения итогов и обучения, и Note Pin заметно упрощает жизнь в таком режиме. Это компактный диктофон с поддержкой искусственного интеллекта. Одним нажатием он начинает запись, а затем превращает разговоры в структурированный текст с краткими итогами и списками задач.

Устройство имеет сверхлёгкий корпус, магнитное крепление и комплектный ремешок, поэтому его можно носить на воротнике или в кармане, крепить к рюкзаку или использовать как кулон на шее, а все записи удобно просматривать и сортировать в приложении уже после встречи.

17 999 → 11 999 грн (−33%)

Умный очиститель воздуха Levoit Core 400S помогает поддерживать свежий воздух зимой, когда окна закрыты, а батареи сушат помещение. Трёхступенчатая система фильтрации с предварительным, HEPA- и угольным фильтром задерживает пыль, шерсть, аллергены и запахи в помещениях большего размера, поэтому его достаточно для гостиной или основной зоны квартиры. Режим Auto самостоятельно подстраивает скорость работы под уровень загрязнения, а через приложение VeSync можно дистанционно включать очистку, устанавливать таймер и следить за состоянием фильтра.

4 599 → 1 999 грн (−57%)

Этот конвектор помогает создать комфортную температуру дома тогда, когда центральное отопление не справляется. Три режима мощности позволяют настроить обогрев под конкретную комнату, а естественная циркуляция воздуха работает тихо и не мешает ни сну, ни онлайн-встречам.

Благодаря лаконичному металлическому корпусу устройство легко вписывается в интерьер, его удобно ставить возле рабочего стола, дивана или в детском уголке, чтобы создать тёплую зону без сложного монтажа.

10 999 → 5 999 грн (−45%)

После праздничных застолий, детей и домашних питомцев на коврах часто остаются пятна от напитков, еды или грязи с улицы. Shark StainStriker создан именно для таких случаев: он сочетает компактный моющий пылесос и пятновыводитель с отдельными резервуарами для чистой и грязной воды.

Удобные насадки и мощное всасывание позволяют буквально «вытянуть» загрязнения из волокон текстиля, а не просто размазать их по поверхности, поэтому восстановить внешний вид дивана или ковра перед следующим приходом гостей становится значительно проще.

24 999 → 10 999 грн (−56%)

Ninja Foodi MAX помогает готовить праздничные блюда без постоянного дежурства у плиты. Устройство сочетает гриль, аэрофритюрницу, несколько автоматических режимов для мяса, овощей, картофеля фри и умеет разогревать блюда с минимальным количеством масла. Встроенный термощуп контролирует температуру внутри продукта и сигнализирует, когда выбранная степень прожарки уже достигнута. Результат — стейки и запечённое мясо получаются сочными и равномерно приготовленными, а у вас остаётся время заниматься праздничным столом и гостями.

Эта подборка показывает, как техника может сделать зиму комфортнее: одни гаджеты отвечают за развлечения и контент, другие создают тепло и чистоту дома, третьи экономят время на рутине и рабочих процессах. Выберите те варианты, которые больше всего подходят именно под ваш образ жизни и привычки — домашний кинотеатр, уютная квартира, быстрая уборка или съёмка праздничных моментов. Тогда декабрьские покупки превратятся не в случайные траты, а в продуманный апгрейд на весь следующий год.